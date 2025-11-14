Ilie Bolojan: Până marţi trebuie să închidem capitolul pensiilor magistraţilor.
Primanews.ro, 14 noiembrie 2025 16:20
Ilie Bolojan: Până marţi trebuie să închidem capitolul pensiilor magistraţilor.
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
16:30
PSD ameninţă că nu va mai susţine nicio reformă dacă nu este adoptat programul social-democrat de stimulare economică # Primanews.ro
PSD ameninţă că nu va mai susţine nicio reformă dacă nu este adoptat programul social-democrat de stimulare economică
16:30
România, Lituania, Finlanda şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul trei # Primanews.ro
România, Lituania, Finlanda şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul trei
Acum 30 minute
16:20
Ilie Bolojan: Până marţi trebuie să închidem capitolul pensiilor magistraţilor.
16:20
Consiliul Concurenţei dă un avertisment privind vânzarea Napolact către unguri
Acum 2 ore
14:40
România s-a calificat matematic la barajul pentru ”mondiale” după rezultatele de-aseară # Primanews.ro
România s-a calificat matematic la barajul pentru ”mondiale” după rezultatele de-aseară
Acum 4 ore
13:30
PSD meninţă că nu va mai susţine nicio reformă dacă nu este adoptat programul social-democrat de stimulare economică # Primanews.ro
PSD meninţă că nu va mai susţine nicio reformă dacă nu este adoptat programul social-democrat de stimulare economică
13:20
Câte magazine din România au self-service şi cât au cheltui marile lanţuri de retail pentru ele # Primanews.ro
Câte magazine din România au self-service şi cât au cheltui marile lanţuri de retail pentru ele
12:50
Isărescu: Rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3, accelerată pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor # Primanews.ro
Isărescu: Rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3, accelerată pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor
Acum 6 ore
11:10
Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Acum 24 ore
19:50
Sanae Takaichi, premierul Japoniei, stârneşte controverse după ce a spus că doarme doar două ore pe noapte. Criticii o acuză că promovează supramunca # Primanews.ro
Sanae Takaichi, premierul Japoniei, stârneşte controverse după ce a spus că doarme doar două ore pe noapte. Criticii o acuză că promovează supramunca
19:50
CEDO sancţionează Polonia pentru restricţionarea accesului la avort în cazul unei femei obligate să plece în străinătate # Primanews.ro
CEDO sancţionează Polonia pentru restricţionarea accesului la avort în cazul unei femei obligate să plece în străinătate
19:40
Corriere della Sera refuză să publice un interviu cu Lavrov, acuzând propagandă. Moscova denunţă „cenzura” # Primanews.ro
Corriere della Sera refuză să publice un interviu cu Lavrov, acuzând propagandă. Moscova denunţă „cenzura”
19:30
Zi crucială în Coreea de Sud: 500.000 de tineri au susţinut examenul-maraton de admitere. Zborurile, oprite pentru proba de engleză # Primanews.ro
Zi crucială în Coreea de Sud: 500.000 de tineri au susţinut examenul-maraton de admitere. Zborurile, oprite pentru proba de engleză
19:20
De ce bolnavii de Alzheimer nu îşi mai recunosc familia? O nouă teorie biologică ar putea explica acest simptom dramatic # Primanews.ro
De ce bolnavii de Alzheimer nu îşi mai recunosc familia? O nouă teorie biologică ar putea explica acest simptom dramatic
19:20
Ultrasunetele ar putea ghida o nouă terapie genică ce reduce crizele epileptice
Ieri
14:00
Statele Unite au oprit producţia monedei de un cent, devenită prea costisitoare
13:30
Care sunt cele trei opţiuni pentru sprijinirea financiară a Ucrainei aflate pe masa UE # Primanews.ro
Care sunt cele trei opţiuni pentru sprijinirea financiară a Ucrainei aflate pe masa UE
13:30
BNR menţine dobânda la 6,50%, inflaţia rămâne ridicată
13:00
Liviu Negoiţă (PUSL) nu îşi mai depune candidatura la Primăria Capitalei
13:00
Sindicatele din apărare protestează în faţa Ministerului economiei. Luni este posibilă o întâlnire # Primanews.ro
Sindicatele din apărare protestează în faţa Ministerului economiei. Luni este posibilă o întâlnire
12:50
Cum prezintă Reuters disputa dintre ortodocşii moldoveni împărţiţi între Mitropolia Moldovei (pro-rusă) şi cea a Basarabiei (pro-românească) # Primanews.ro
Cum prezintă Reuters disputa dintre ortodocşii moldoveni împărţiţi între Mitropolia Moldovei (pro-rusă) şi cea a Basarabiei (pro-românească)
12:50
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: Nu ne plac, dar avem un angajament ferm faţă de NATO # Primanews.ro
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: Nu ne plac, dar avem un angajament ferm faţă de NATO
12:40
OpenAI lansează primul update al versiunii GPT-5 la doar trei luni de la lansare
12:30
Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei din partea PNL # Primanews.ro
Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei din partea PNL
12:30
G7 cere un armistiţiu ”de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort # Primanews.ro
G7 cere un armistiţiu ”de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort
12:20
ECOFIN în acţiune: bani europeni, energie verde şi restricţii pentru Rusia
11:50
VIDEO. Fritz, aproape român cu acte în regulă. Mai trebuie să depună jurământul
11:30
Guvernul împrumută 500 de milioane de euro pentru autostrada Sibiu-Piteşti
11:30
Meciul unei naţiuni. Bosnia&Herţegovina - România, în exclusivitate la Prima TV
11:00
Bulgaria, Grecia, Ungaria, Slovacia şi România au avut cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE, în 2024 # Primanews.ro
Bulgaria, Grecia, Ungaria, Slovacia şi România au avut cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE, în 2024
11:00
Premierul R. Moldova a fost primit la Palatul Cotroceni
10:50
Trump a promulgat legea care opreşte cea mai lungă paralizie bugetară din istoria SUA # Primanews.ro
Trump a promulgat legea care opreşte cea mai lungă paralizie bugetară din istoria SUA
00:00
Elon Musk o atacă pe Ursula von der Leyen şi critică democraţia europeană: „Liderul UE ar trebui ales direct de popor” # Primanews.ro
Elon Musk o atacă pe Ursula von der Leyen şi critică democraţia europeană: „Liderul UE ar trebui ales direct de popor”
12 noiembrie 2025
23:50
VIDEO. Adrian Cioroianu, fost Ministru de Externe, şi Andrei Schwartz, analist politică externă, dezbat punctele din Strategia Naţională de Apărare # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Cioroianu, fost Ministru de Externe, şi Andrei Schwartz, analist politică externă, dezbat punctele din Strategia Naţională de Apărare
23:40
Ionuţ Moşteanu, Ministrul Apărării: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român # Primanews.ro
Ionuţ Moşteanu, Ministrul Apărării: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român
23:40
VIDEO. Călin Matieş (AUR), despre strategia naţională de apărare: Lucrurile nu se îndreapta într-o direcţie bună pe relatiile internaţionale. Mă aşteptam să existe la momentul asta un plan de redresare a României # Primanews.ro
VIDEO. Călin Matieş (AUR), despre strategia naţională de apărare: Lucrurile nu se îndreapta într-o direcţie bună pe relatiile internaţionale. Mă aşteptam să existe la momentul asta un plan de redresare a României
23:20
Moşteanu: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român # Primanews.ro
Moşteanu: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român
20:00
Parlamentul a adoptat „Legea Nordis”: Avansurile cerute de dezvoltatorii imobiliari, plafonate în funcţie de stadiul construcţiei # Primanews.ro
Parlamentul a adoptat „Legea Nordis”: Avansurile cerute de dezvoltatorii imobiliari, plafonate în funcţie de stadiul construcţiei
18:30
Strategia Naţională de Apărare a Ţării: România are argumente să se proiecteze pe termen mediu ca principală putere în Europa de Sud-Est # Primanews.ro
Strategia Naţională de Apărare a Ţării: România are argumente să se proiecteze pe termen mediu ca principală putere în Europa de Sud-Est
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
A început perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă s-a înscris oficial în campania electorală # Primanews.ro
A început perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă s-a înscris oficial în campania electorală
15:00
Curtea Constituţională amână legea referitoare la plata pensiilor private
13:30
VIDEO. "Zeiţa de la Montreal" a împlinit 64 de ani
13:30
ÎCCJ propune un 'acord pentru Justiţie şi stabilitate' şi bani în plus sub forma unei 'cote compensatorii' # Primanews.ro
ÎCCJ propune un 'acord pentru Justiţie şi stabilitate' şi bani în plus sub forma unei 'cote compensatorii'
13:20
VIDEO. Preşedintele Nicuşor Dan a prezintat Strategia Naţională de apărare (UPDATE)
13:00
ULTIMA ORĂ. ”Legea Nordis” a fost adoptată de Parlament după un an de dezbateri
12:50
Fritz, despre reforma în administraţie: S-a găsit un compromis
12:50
USR anunţă că merge mai departe cu referendumul pentru pensiile magistraţilor
12:40
A murit compozitorul Horia Moculescu
12:30
VIDEO. Sindicaliştii BNS protestează în Piaţa Victoriei faţă de politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia # Primanews.ro
VIDEO. Sindicaliştii BNS protestează în Piaţa Victoriei faţă de politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia
12:30
AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Energiei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.