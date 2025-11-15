Ne-au călcat pe cap! România pierde la Zenica, iar Mondialul devine o iluzie
Primanews.ro, 16 noiembrie 2025 00:10
Ne-au călcat pe cap! România pierde la Zenica, iar Mondialul devine o iluzie
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum o oră
00:10
Acum 12 ore
15:10
Bosnia – România, AZI, de la 21.45, la Prima TV şi PrimaPlay.ro. Emisiuni speciale începând cu ora 19.30 # Primanews.ro
15:00
EXCLUSIV. Raluca Turcan avertizează asupra riscului ruperii coaliţiei: ”Ar fi o catastrofă politică” # Primanews.ro
15:00
Bosnia – România, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro. Emisiuni speciale în ziua meciului din preliminariile Cupei Mondiale 2026 # Primanews.ro
13:50
Revolta care a zguduit comunismul: Marian Munteanu, invitat special la Prima News
13:20
VIDEO. Daniel Băluţă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei: „Oamenii vor vota rezultate” # Primanews.ro
Ieri
23:30
Ambasadorul Rusiei, convocat de urgenţă la MAE după cazul dronei din Tulcea. Bucureştiul prezintă „dovezi solide” şi formulează un protest ferm # Primanews.ro
23:30
Senator ales pe listele SOS România, suspectat de furt
23:00
Ambasadorul Rusiei, convocat de urgenţă la MAE după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian al României. Bucureştiul prezintă „dovezi solide” şi formulează un protest ferm # Primanews.ro
23:00
FMI avertizează România: Sunt necesare reforme „ambiţioase” şi o consolidare fiscală completă în 2025-2026 # Primanews.ro
22:50
Cinci mari ţări europene vor să facă mai mult împotriva ameninţării hibride a Rusiei
17:30
Temperaturi mai ridicate decât cele specifice, dar scad ulterior. Vremea până la începutul lunii decembrie # Primanews.ro
17:30
ChatGPT va avea grupuri de discuţii
17:30
Macron urmează să-l primească luni pe Zelenski, la Palatul Élysée
17:20
INEDIT. Un jucător din Liga a IV-a a României a fost convocat la echipa naţională
17:20
România va "raţionaliza" regulile privind controlul investitorilor străini
16:50
AUR cere clarificări privind procedura prin care Fritz a obţinut cetăţenia română într-un an: A sărit rândul # Primanews.ro
16:40
Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Până marţi trebuie să închidem capitolul # Primanews.ro
16:40
Bolojan, despre reforma administraţiei: Zece la sută din administraţia locală ar trebui să plece, de la 1 ianuarie # Primanews.ro
16:30
PSD ameninţă că nu va mai susţine nicio reformă dacă nu este adoptat programul social-democrat de stimulare economică # Primanews.ro
16:30
România, Lituania, Finlanda şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul trei # Primanews.ro
16:20
Ilie Bolojan: Până marţi trebuie să închidem capitolul pensiilor magistraţilor.
16:20
Consiliul Concurenţei dă un avertisment privind vânzarea Napolact către unguri
14:40
România s-a calificat matematic la barajul pentru ”mondiale” după rezultatele de-aseară # Primanews.ro
13:30
PSD meninţă că nu va mai susţine nicio reformă dacă nu este adoptat programul social-democrat de stimulare economică # Primanews.ro
13:20
Câte magazine din România au self-service şi cât au cheltui marile lanţuri de retail pentru ele # Primanews.ro
12:50
Isărescu: Rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3, accelerată pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor # Primanews.ro
11:10
Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Sanae Takaichi, premierul Japoniei, stârneşte controverse după ce a spus că doarme doar două ore pe noapte. Criticii o acuză că promovează supramunca # Primanews.ro
19:50
CEDO sancţionează Polonia pentru restricţionarea accesului la avort în cazul unei femei obligate să plece în străinătate # Primanews.ro
19:40
Corriere della Sera refuză să publice un interviu cu Lavrov, acuzând propagandă. Moscova denunţă „cenzura” # Primanews.ro
19:30
Zi crucială în Coreea de Sud: 500.000 de tineri au susţinut examenul-maraton de admitere. Zborurile, oprite pentru proba de engleză # Primanews.ro
19:20
De ce bolnavii de Alzheimer nu îşi mai recunosc familia? O nouă teorie biologică ar putea explica acest simptom dramatic # Primanews.ro
19:20
Ultrasunetele ar putea ghida o nouă terapie genică ce reduce crizele epileptice
14:00
Statele Unite au oprit producţia monedei de un cent, devenită prea costisitoare
13:30
Care sunt cele trei opţiuni pentru sprijinirea financiară a Ucrainei aflate pe masa UE # Primanews.ro
13:30
BNR menţine dobânda la 6,50%, inflaţia rămâne ridicată
13:00
Liviu Negoiţă (PUSL) nu îşi mai depune candidatura la Primăria Capitalei
13:00
Sindicatele din apărare protestează în faţa Ministerului economiei. Luni este posibilă o întâlnire # Primanews.ro
12:50
Cum prezintă Reuters disputa dintre ortodocşii moldoveni împărţiţi între Mitropolia Moldovei (pro-rusă) şi cea a Basarabiei (pro-românească) # Primanews.ro
12:50
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: Nu ne plac, dar avem un angajament ferm faţă de NATO # Primanews.ro
12:40
OpenAI lansează primul update al versiunii GPT-5 la doar trei luni de la lansare
12:30
Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei din partea PNL # Primanews.ro
12:30
G7 cere un armistiţiu ”de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort # Primanews.ro
12:20
ECOFIN în acţiune: bani europeni, energie verde şi restricţii pentru Rusia
11:50
VIDEO. Fritz, aproape român cu acte în regulă. Mai trebuie să depună jurământul
11:30
Guvernul împrumută 500 de milioane de euro pentru autostrada Sibiu-Piteşti
11:30
Meciul unei naţiuni. Bosnia&Herţegovina - România, în exclusivitate la Prima TV
11:00
Bulgaria, Grecia, Ungaria, Slovacia şi România au avut cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE, în 2024 # Primanews.ro
11:00
Premierul R. Moldova a fost primit la Palatul Cotroceni
