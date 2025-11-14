PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / Cum să te protejezi energetic oriunde ai fi

05:10

Colegii și profesorii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare" din Iași au trecut prin momente de spaimă joi după-amiază, după ce un elev de 18 ani a dat semne că intenționează să își pună capăt zilelor. Tânărul, elev în clasa a XII-a, ar fi transmis un mesaj de adio pe grupul clasei, însoțit de [...]