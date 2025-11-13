Intoxicație cu vapori de la o țigară electronică în școală: Trei eleve au ajuns la spital cu arsuri oculare
IasiTV Life, 13 noiembrie 2025 06:20
Trei eleve de clasa a X-a dintr-un liceu din Iași au ajuns la spital, acuzând arsuri oculare și iritații severe, după ce au inhalat vapori emanați de o țigară electronică. Incidentul s-a produs în timpul pauzei, când dispozitivul, aparținând unui coleg, s-a defectat în timp ce era pus la încărcat. Conform conducerii Liceului Tehnologic „Carol
• • •
