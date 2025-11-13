Intoxicație cu vapori de la o țigară electronică în școală: Trei eleve au ajuns la spital cu arsuri oculare

11:30

Bărbații cu vârsta de peste 50 ani se pot confrunta cu simptome urologice neplăcute, precum urinări dese, jet urinar slab sau senzația de golire incompletă a vezicii. Pentru că par banale și o perioadă lungă pot fi „duse pe picioare”, aceste tulburări sunt ignorate de multe ori, iar bărbații se obișnuiesc să trăiască cu ele. [...] The post Cum te tratezi de prostată mărită, cu păstrarea potenței first appeared on IasiTV Life.