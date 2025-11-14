Tragedia unei Românii pe cale de dispariție. Motivele care au dus la dezastrul demografic din satele românești

O parte din România se prăpădește într-un ritm tot mai accelerat. Lumea rurală, mai ales din zonele sărace ale țării ajunge pe cale de dispariție. Cătune întregi sunt populate numai de vârstnici în timp ce școlile sătești se închid una după alta. Explicațiile sunt simple și dramatice.

