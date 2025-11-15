Tendințe în designul interior care vor defini anul 2026
Rador, 15 noiembrie 2025 07:50
Sfârșitul anului se apropie cu pași repezi, și, cu toate că s-ar putea să nu vă doriți ca spațiul de locuit să pară prea la modă, este totuși util să știți ce se mai „poartă” în lumea designului interior și ce anume anticipează experții că va deveni popular în anul următor, dacă vă gândiți să […]
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a apreciat ieri că preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp, pe măsură ce lumea se va calma şi se va vedea că efectul sancţiunilor impuse companiilor Lukoil şi Rosneft nu creează perturbări în piaţă./lalexandrescu RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 15 noiembrie
Realizator: Cristina Dumitrescu – Ministerul Sănătății a anunțat controale la nivel național după decesul fetiței de doi ani, căreia i s-a făcut anestezie generală la o clinică stomatologică privată din București. Potrivit ministrul Alexandru Rogobete deja s-au descoperit nereguli la clinica respectivă. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Reporter: Victor […]
Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu: o reducere a dobânzii cheie în actuala conjuctură nu este oportună # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a afirmat astăzi că o reducere a dobânzii cheie în actuala conjuctură nu este oportună și nu ar ajuta pe nimeni. El a declarat că trebuie văzut cum evaluează inflația, traiectoria acesteia fiind marcată de destule incertitudini. Guvernatorul BNR a subliniat la prezentarea raportului trimestrial asupra […]
Conducerea FMI îndeamnă România să pună la punct un mix adecvat de politici și reforme pentru a sprijini creșterea economică # Rador
Conducerea Fondului Monetar Internațional îndeamnă România să pună la punct un mix adecvat de politici și reforme pentru a sprijini creșterea economică și pentru a proteja stabilitatea financiară. Recomandările apar în raportul elaborat de instituția financiară internațională în urma consultărilor cu autoritățile de la București. Potrivit documentului, conducerea FMI salută pachetul amplu de reforme fiscale […]
Donald Trump a cerut procurorului general şi FBI să ancheteze relaţiile dintre Jeffrey Epstein şi Bill Clinton sau alţi politicieni democraţi # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că va cere procurorului general şi Biroului Federal de Investigaţii (FBI) să ancheteze relaţiile pedofilului condamnat Jeffrey Epstein cu fostul preşedinte Bill Clinton şi alţi politicieni democraţi de rang înalt. În urmă cu două zile, democraţii au dat publicităţii documente despre care afirmă că ridică semne de întrebare în […]
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României în data de 10 noiembrie. Diplomații români i-au prezentat ambasadorului Lipaev fragmente de dronă rusească, recuperate de la locul prăbușirii, reprezentând dovezi palpabile, ample și solide ale […]
Protest în această seară în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție din București, organizat de mai multe asociații civice. Câteva sute, chiar 1.000 de oameni cer revocarea din funcție a șefei instanței supreme, judecătoarea Lia Savonea, din cauza deciziilor controversate luate în ultima perioadă. Recent, un complet de judecată, din care a făcut […]
La 14 noiembrie se încheie mandatul de patru ani al actualului Consiliu de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Cu acest prilej, Președintele Director General al SRR, Răzvan Ioan Dincă, a transmis un mesaj către colegi: „Închei astăzi un mandat de patru ani în fruntea Radio România. Am avut privilegiul să conduc o instituție cu […]
Republica Moldova a preluat oficial preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei # Rador
Republica Moldova a preluat oficial astăzi preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Strasbourg, transmite Radio Chişinău. Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popşoi, a prezentat priorităţile mandatului, subliniind că sprijinul pentru Ucraina şi operaţionalizarea Tribunalului Special pentru crimele de agresiune, precum şi a Comisiei de reclamaţii, constituie direcţiile-cheie ale […]
Companiile elvețiene vor investi 200 de miliarde de dolari în SUA ca parte a unui acord tarifar # Rador
Companiile elvețiene intenționează să facă investiții directe în SUA în valoare de 200 de miliarde de dolari până în 2028, ca parte a unui acord de reducere a taxelor vamale la 15% cu Administraţia Trump, a declarat vineri ministrul elvețian al economiei, Guy Parmelin. „Elveția nu a făcut la negocieri nicio concesie care ar pune […]
Producătorul britanic de automobile Jaguar-Land Rover a anunţat că atacul cibernetic suferit în cursul anului acestuia l-a costat mai mult de 260 de milioane de dolari. Atacul a forţat compania să oprească în totalitate producţia, timp de aproape şase săptămâni. Pierderile au fost dezvăluite în raportul pe trei luni, până la sfârşitul lui septembrie. Atacul […]
Rachete de croazieră ucrainene cu rază lungă de acțiune Neptun au lovit portul rusesc Novorossiisk, a anunţat vineri Statul Major General al armatei ucrainene. Rachetele în cauză au o rază de acțiune de 1.000 km. Portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră şi-a suspendat temporar vineri exporturile de petrol, echivalentul a 2,2 milioane de barili […]
Mai puțin eros, mai mult concept. Senzualitatea exprimată în Calendarul Pirelli – primul (și poate ultimul) dintre marile calendare artistice – este în întregime mentală. Vineri, în cadrul unui eveniment important la Praga, au fost prezentate cele douăzeci și două de fotografii, în care femeile sunt povestite prin obiectivul fotografului norvegian Sølve Sundsbø, cunoscut pentru […]
Conducerea companiei ruseşti Lukoil poartă discuții cu potențiali cumpărători ai activelor sale din străinătate # Rador
Conducerea companiei Lukoil – a doua cea mai mare producătoare de petrol din Rusia – a anunţat vineri că poartă discuții cu potențiali cumpărători ai activelor sale din străinătate, în urma sancțiunilor impuse luna trecută de autorităţile din Marea Britanie și Statele Unite. „Acordul specific va fi anunțat după ce se va ajunge la acorduri […]
România a înregistrat o scădere a economiei de 0,2% în perioada iulie – septembrie faţă de aprilie – iunie, dar raportat la acelaşi trimestru de anul trecut, există creştere de 1,6%. Sunt date provizorii, prezentate astăzi de Institutul Naţional de Statistică. În perioada ianuarie-septembrie, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului […]
O oficialitate din Rusia a declarat vineri că aceasta rămâne încă deschisă ideii organizării unui summit cu SUA la Budapesta, dacă acesta va fi pregătit corespunzător și se va baza pe acordurile la care s-a ajuns la întâlnirea anterioară dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, din Alaska. Conform purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus […]
O Fereastră Deschisă Spre Geniul Universal: Caietul lui Leonardo da Vinci, „Codex Forster I,” Accesibil Online # Rador
Viziunea fascinantă și mintea neobosită a lui Leonardo da Vinci, cel mai celebru artist al Renașterii, sunt accesibile publicului. Muzeul Victoria and Albert (V&A) din Londra, deținătorul unei părți din moștenirea scrisă a artistului, a digitalizat și a pus la dispoziție online, în mod gratuit, una dintre cele mai revelatoare colecții de însemnări: Codex Forster […]
Moritz Schularick, economist german – BMW, Volkswagen și Mercedes vor dispărea în curând așa cum le cunoaștem # Rador
Piața auto globală se schimbă, iar mulți cred că sfârșitul unei ere pentru vehiculele germane este aproape. Da, BMW, Volkswagen și Mercedes ar putea atârna de un fir de ață, iar totul se reduce la marea luptă pentru dominarea pieței la care asistăm în prezent. Mașinile electrice, condusul autonom… și producătorii chinezi apasă accelerația, luând […]
Lucrări semnate de mari compozitori – Anton Bruckner, Gabriel Fauré, Edward Elgar, alături de un medley din opera Porgy and Bess semnată de George Gershwin, sunt câteva dintre partiturile pe care le pregătește Corul Academic Radio pentru concertul aniversar pe care îl prezintă la Sala Radio, pentru a marca 85 de ani de existență. În programul serii este și o lucrare […]
Grecia este în discuții cu Israelul pentru achiziția unor sisteme moderne de rachete, care ar urma să fie utilizate într-un „dom de apărare antiaeriană”, au declarat pentru Reuters doi oficiali familiarizați cu planul. Atena a anunțat că va cheltui aproximativ 28 de miliarde de euro (33 miliarde de dolari) până în 2036 pentru modernizarea forțelor […]
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La doar patru luni după succesul istoric al misiunii Apollo 11, Statele Unite lansau o nouă provocare spațiului: Apollo 12, a doua misiune cu echipaj uman care avea să coboare pe suprafața Lunii. Dacă primul pas fusese marcat de simbolism și emoție, Apollo 12 a fost concepută ca o demonstrație de […]
Ministerul Sănătății va declanșa mai multe controle la clinica stomatologică din București unde o fetiță de 2 ani a murit # Rador
Ministerul Sănătății va declanșa mai multe controle, atât administrative, cât și medicale, la clinica stomatologică din București unde o fetiță de 2 ani a murit în urma unui stop cardiorespirator. Într-o intervenție televizată, ministrul de resort, Alexandru Rogobete, a declarat că, din informațiile preliminare pe care le deține, copilul a fost supus unei anestezii generale, […]
Autoritățile ucrainene au raportat noi atacuri cu rachete și drone, lansate de Rusia, care au avariat mai multe clădiri rezidențiale din Kiev. Forțele Aeriene Ucrainene și autoritățile de la Kiev au raportat noi atacuri ruseşti lansate asupra Ucrainei cu rachete și drone. Primarul Kievului, Vitali Klitciko, a scris că forțele de apărare aeriană din capitala […]
Comisia pentru buget şi finanţe din Parlamentul bulgar aprobă un împrumut în valoare de 250 de milioane de euro de la BEI # Rador
Comisia pentru buget şi finanţe din Parlamentul de la Sofia a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului financiar dintre Bulgaria şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru finanţarea printr-un împrumut în valoare de 250 de milioane de euro a proiectului „Bulgaria – cofinanţare din Fondurile UE 2021 – 2027”. Acordul financiar a fost încheiat […]
În Italia, este grevă la nivel naţional în transportul public. Astfel, timp 8 ore, nu vor circula autobuzele, metrourile şi tramvaiele. Şi zborurile unor companii aeriene sunt afectate de acest protest, însă NU şi cele care au curse spre şi dinspre România. Trenurile, în schimb, vor circula. În plus, la Bologna, şcolile şi universităţile participă […]
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) va sărbători sâmbătă Ziua Diasporei Maghiare prin organizarea unei conferințe și dezbateri. La evenimentul central, care va avea loc la Arad, se dorește consolidarea coeziunii comunităților maghiare din diaspora internă, a informat joi europarlamentarul Gyula Winkler, într-un comunicat remis Agenţiei de Presă MTI. Preşedintele Fracţiunii Diasporei UDMR a anunţat […]
Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitoriului Horia Moculescu va fi depus astăzi la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din Bucureşti. Cei care vor dori vor putea să-şi ia rămas bun de la marele om de muzică, începând cu ora 14.00. Mâine, sicriul va fi depus la Capela Cimitirului Bellu Ortodox, urmând ca îmnormântarea să aibă […]
EVENIMENTE INTERNE – Camera Deputaților * A XIII-a ediţie a proiectului educativ „Parlamentul Tinerilor”, eveniment organizat de Asociaţia Pro Democraţia şi Asociaţia Clubul Român pentru Voluntarism împreună cu Primăria Sectorului 1, Fundaţia Hanns Seidel – România şi Camera Deputaţilor (14 – 16 noiembrie, la Palatul Parlamentului; Invitaţi la ceremonia de deschidere – primarul Sectorului 1, […]
România pregătește în această perioadă Cererea de plată numărul 4 din PNRR, în valoare de 2,62 de miliarde euro. Aceasta conține 62 de ținte, care sunt exclusiv pe componenta de grant, a declarat ministrul proiectelor europene, Dragoș Pîslaru. El se va întâlni astăzi la Bruxelles cu coordonatoarea europea a planurilor naționale de redresare și reziliență, […]
Războiul din Ucraina și tensiunile Orientului Mijlociu continuă să suscite atenția presei internaționale, care dezbate de asemenea tendințe culturale îngrijorătoare legate de echidistanța presei și recrudescența antisemitismului, în vreme ce Franța marchează o aniversare sumbră. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că situația din Pokrovsk e „foarte dificilă” și că orice decizie de retragere a […]
Realizator: Mira Gomboş – Franţa comemorează astăzi 10 ani de la atentatele teroriste islamiste de la Paris, soldate cu 132 de morţi şi peste 400 de răniţi. Printre victime s-au aflat şi doi români. Daniela Coman transmite din capitala franceză. Reporter: „În memoria victimelor asasinate și rănite în atentatele din 13 noiembrie 2015”, o zi […]
Şase oameni au murit din cauza unei febre hemoragice neidentificate, în sudul Etiopiei. Ministerul Sănătăţii a declarat o epidemie şi a trimis o echipă de reacţie rapidă pentru a investiga şi limita răspândirea maladiei./opopescu/schelaru BBC SERVICIUL MONDIAL – 13 noiembrie
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion # Rador
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe, precum Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa sau Braşov, care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion pentru a proteja mediul şi bunăstarea animalelor. Potrivit corespondentei RRA Maria Măndiţă, seria evenimentelor dedicare sărbătorilor de iarnă începe în apropierea Sfântului Andrei, ocrotitorul spiritual al oraşului, şi se încheie pe 11 […]
Liberalul Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 al Capitalei şi-a depus, joi, candidatura pentru primăria generală # Rador
Realizator: Mira Gomboş – Liberalul Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 al Capitalei şi-a depus, astăzi, candidatura pentru primăria generală. După ce a depus documentele la biroul electoral, Ciprian Ciucu a transmis că vrea să transforme Bucureştiul într-un oraş în care locuitorilor le va plăcea să trăiască: Ciprian Ciucu: Experiența pe care am acumulat-o, ca […]
Premierul ucrainean, Iulia Svîrîdenko, a declarat joi că guvernul său va efectua un audit al tuturor companiilor de stat, inclusiv al celor energetice, în urma unui scandal major de corupție care a dus la suspendarea a doi miniștri. „Pregătim o soluție cuprinzătoare pentru toate companiile de stat, inclusiv pentru companiile energetice. Efectuăm un audit și […]
Miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene au convenit joi să aplice „cât mai curând posibil, în 2026”, taxe vamale pentru coletele cu valoare mică care sosesc în blocul format din 27 de state, a declarat un purtător de cuvânt al UE, decizie care îi va afecta pe comercianții online chinezi Shein și Temu. Planul inițial […]
Republica Moldova a reușit, datorită sprijinului românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc, a declarat premierul Alexandru Munteanu, aflat în vizită la București. La rândul său, prim-ministrul Ilie Bolojan a arătat că proiectele comune celor două maluri ale Prutului vor fi aprofundate. Reporter: România a fost, este și va rămâne partenerul strategic […]
Guvernul de coaliţie din Germania a convenit cu privire la un nou plan de efectuare a serviciului militar, cu scopul de a spori numărul soldaţilor. Voluntarii vor primi o soldă lunară de 3.000 de dolari. După o dispută publică în cadrul coaliţiei de la putere s-a ajuns la un acord care urmează să fie supus […]
ANAF începe o serie de controale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii # Rador
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începe o serie de controale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii. Inspectorii vor verifica modul de respectare a prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile şi vor evalua corectitudinea obligaţiilor declarate şi achitate la bugetul general consolidat. Companiile vizate au fost selectate pe baza unei analize de […]
Prețurile energiei electrice și gazelor naturale pentru gospodării au variat în Europa în 2025, unele țări confruntându-se cu facturi de câteva ori mai mari decât altele, conform noilor date Eurostat. Pe măsură ce iarna îsi intră in drepturi , cererea de încălzire crește vertiginos pe întreg continentul. Dar costul menținerii încălzirii locuințelor rămâne departe de […]
Germania lansează supercomputerul „Otus” cu 42.000 de nuclee și design fără emisii de carbon # Rador
Comunitatea de cercetare din Germania a câștigat un nou aliat puternic în această săptămână odată cu lansarea supercomputerului „Otus” la Universitatea Paderborn. Instalat la Centrul Paderborn pentru Calcul Paralel, sistemul avansat va permite oamenilor de știință din întreaga țară să efectueze simulări complexe și să abordeze provocări societale majore prin intermediul calculului de înaltă performanță. […]
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră, azi, 13 noiembrie, de la ora 19:00, la Radio România Cultural, Patimile după Iov de Val Butnaru. Cartea a doua – Dezrădăcinatul. Dramatizarea și adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Regia artistică: Petru Hadârcă. În distribuție: Dorel Vişan, Gabriela Popescu, Angela Ciobanu, Dan Melnic, Anatol Durbală, Petru Hadârcă, Marcelo Cobzariu, Diana […]
Ucraina anunţă că a lovit un terminal petrolier din Crimeea şi un depozit de combustibil din Zaporijjia # Rador
Armata ucraineană a anunțat joi că trupele sale au lovit un terminal petrolier rusesc din Crimeea ocupată, precum și un depozit de combustibil din zona ocupată a regiunii Zaporijjia. Statul Major General al Ucrainei a transmis pe aplicația Telegram că instalațiile petroliere rusești și alte ținte militare au fost atacate cu arme produse pe plan […]
Peskov a constatat că Ministerul ucrainean de Externe este reticent în ceea ce priveşte continuarea dialogului cu Rusia # Rador
Declarația Ministerului ucrainean de Externe privind suspendarea negocierilor privind reglementarea paşnică cu Rusia anunţă de fapt o reticență din partea Kievului de a le purta, ceea ce este regretabil, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, într-o conferință de presă. ‘Ne-au atras atenţia aceste declarații. Ele sunt importante. De fapt, […]
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Capitalei va fi supusă dezbaterii publice luni, 17 noiembrie, de la ora 17:00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti. Sunt aşteptate la dezbatere organizaţii nonguvernamentale, mediul academic, reprezentanţi ai societăţii civile. Strategia propune măsuri pentru promovarea mobilităţii urbane durabile şi creşterea accesibilităţii la reţelele de transport, energie şi comunicaţii, conservarea […]
Parlamentul European a aprobat planul Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 # Rador
Parlamentul European a aprobat joi planul Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, permițând totodată externalizarea a 5% din acest obiectiv către țări din afara blocului comunitar prin intermediul certificatelor de carbon – ceea ce deschide astfel calea pentru transformarea planului în legislație europeană. Planul, rezultat […]
13 noiembrie 1594 uciderea creditorilor turci din București. Semnificații și urmări istorice # Rador
Introducere La 13 noiembrie 1594, Bucureștiul a fost scena unui eveniment sângeros care a marcat începutul unei răscoale antiturcești de proporții: uciderea creditorilor turci, poruncită de domnitorul Mihai Viteazul. Fapta, pregătită cu minuțiozitate, a reprezentat momentul în care Țara Românească a rupt în mod deschis legăturile cu Imperiul Otoman. Contextul istoric La sfârșitul secolului al […]
Povestea „Hot Dog”-ului de la invenția lui Johann Georg Lehner la simbolul global al gustului urban # Rador
13 noiembrie 1805: începutul unei legende culinare Într-o zi de 13 noiembrie 1805, un măcelar german pe nume Johann Georg Lehner, stabilit la Frankfurt, a schimbat pentru totdeauna lumea gustărilor rapide. Din dorința de a crea un produs savuros, portabil și ușor de servit, Lehner a combinat cârnații tradiționali germani : frankfurter cu o idee […]
