Ce spune Mircea Lucescu despre PARTIDA de fotbal Bosnia – România de la Zenica

Care este țara în care angajații din hoteluri și restaurante sunt plătiți cu peste 2.000 de euro, dar angajatorii nu găsesc lucrători pentru acest sezon. În Austria, căci despre ea este vorba, operatorii din turism se pregătesc pentru cea mai aglomerată perioadă a anului, dar criza de personal lovește din plin stațiunile de schi. Astfel, […]