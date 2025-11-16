Fugarul Dani Mocanu își caută, în Italia, un post de muncitor necalificat. Cântărețul ar fi cerut ajutor de la alți români urmăriți internațional

17:00

Un avion cu doar un pilot a avut probleme cu roata din spate chiar în timp ce se afla în zbor, dar a reușit să aterizeze în condiții de siguranță pe un aerodrom din județul Neamț. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și pompieri, însă pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Un […]