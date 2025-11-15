Traian Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Sper să nu o facă. Nimeni nu-i vrea locul

16:20

Mariana Cojocaru vine cu vești proaste pentru un nativ. Potrivit acesteia, până în anul 2028 se preconizează și un divorț, însă nimeni și nimic nu îi va sta în cale în următorii ani. Ai simțit vreodată că unii nativi sunt mai norocoși decât tine? Adevărul este că unele semne zodiacale sunt mai predispuse să aibă […]