Tenis: Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor
Bursa, 15 noiembrie 2025 10:50
Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/5) pe germanul Alexander Zverev, vineri seara, în ultimul meci din Grupa 'Bjorn Borg'.
Ieri
22:20
*Interviu cu Matej Rigelnik, candidat la Comitetul Reprezentanţilor Fondului ProprietateaÎn septembrie, la Adunarea Generală a Acţionarilor Fondului Proprietatea, un grup de acţionari de retail, constituit ad-hoc printr-o mobilizare fără precedent, a reuşit să impună o serie de decizii majore: au respins propunerea de numire a unui nou administrator al Fondului, au revocat vechiul Comitet al Reprezentanţilor şi l-au ales pe Istvan Sarkany ca membru al noului comitet. Rezultatul, obţinut cu o majoritate covârşitoare, a reflectat influenţa tot mai mare a grupului acţionarilor de retail, organizaţi pe fondul unei schimbări semnificative în structura acţionariatului fondului.
22:20
Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pe motiv că textul transmis de partea rusă conţine and #8222;prea multe afirmaţii controversate and #8221; care necesită verificări suplimentare, depăşind astfel and #8222;limitele rezonabile and #8221; ale unei publicaţii independente, potrivit presei internaţionale.
21:30
Jurnalistul Sami Hamdi s-a întors în Londra după ce a fost arestat de Serviciul pentru Imigrări şi Vamă al SUA # Bursa
Sami Hamdi, jurnalistul din Marea Britanie, s-a întors în Londra după ce a fost ţinut sub arest de Serviciul pentru Imigrări şi Vamă al SUA timp de două săptămâni, conform CNN, de la care relatăm cele ce urmează.
21:20
Pavel Durov, fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, pus sub acuzare în Franţa pentru presupusa favorizare a criminalităţii organizate, a obţinut ridicarea măsurilor de control judiciar care îl obligau să rămână pe teritoriul francez şi să se prezinte periodic la poliţie, potrivit unei surse judiciare citate de AFP.
21:20
* Inflaţia ridicată din ţara noastră şi scăderea puterii de cumpărare au determinat ajustări ale consumului de medicamente în acest an, potrivit companiei* Inflaţia ridicată din ţara noastră şi scăderea puterii de cumpărare au determinat ajustări ale consumului de medicamente în acest an, potrivit companieiExporturile Antibiotice Iaşi au crescut cu 66% în ultimii cinci ani, ajungând să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală, conform raportului companiei farmaceutice publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).Producătorul de medicamente a comunicat: and #8221;În pofida provocărilor economice, Antibiotice îşi consolidează poziţia de companie farmaceutică strategică în România, demonstrând rezilienţă, adaptabilitate şi performanţă constantă în segmentele strategice de activitate. Anul 2025 reprezintă o etapă de consolidare şi pregătire pentru implementarea investiţiilor majore planificate, care vor susţine dezvoltarea sustenabilă a companiei în anii următori. Strategia pentru perioada următoare vizează reechilibrarea teritorială a vânzărilor, intensificarea parteneriatelor comerciale şi valorificarea oportunităţilor de creştere pe pieţele interne si internaţionale, în spiritul misiunii de a susţine sănătatea prin calitate, responsabilitate şi inovaţie and #8221;.Antibiotice a raportat, pentru primele nouă luni ale acestui an, venituri totale de 498,2 milioane de lei, cu 3% sub cele din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce cheltuielile totale au fost de 446,4 milioane de lei, în creştere cu 7%. În aceste condiţii, rezultatul operaţional s-a ridicat la 60,7 milioane de lei, sub cel de 96,1 milioane de lei din intervalul ianuarie-septembrie 2024. * InvestiţiiCompania Antibiotice derulează un plan ambiţios, multianual de investiţii, finanţat atât din surse proprii, cât şi din fonduri externe, având ca obiectiv consolidarea capacităţilor de cercetare, producţie şi inovare, potrivit raportului* În perioada 2025-2029, Antibiotice implementează o investiţie recent aprobată, în valoare totală de 375 milioane lei, finanţată parţial (52%) prin Programul de Sănătate, care vizează dezvoltarea centrului modern de cercetare-dezvoltare and #8221;INOVA a+ and #8221; şi construirea unei noi capacităţi de producţie pentru medicamente critice (pulberi sterile injectabile).* În paralel, în intervalul 2023-2029, compania derulează investiţiile aprobate prin ajutorul de stat acordat de Ministerul Finanţelor (InvestEU), în valoare de 250 milioane lei. Din cele trei obiective ale proiectului, depozitul de produse finite a fost deja finalizat, iar fluxul pentru produse topice sterile şi capacitatea de producţie pentru produse sterile injectabile se află în etapele de achiziţie de echipamente şi respectiv, proiectare. * Totodată, Antibiotice continuă să investească în proiecte de cercetare-dezvoltare pentru noi medicamente, achiziţii de licenţe, digitalizare, precum şi în modernizarea unităţilor de producţie şi a echipamentelor pentru laboratoarele de control si asigurare a calităţii. În primele nouă luni ale anului 2025, valoarea acestor investiţii s-a ridicat la 47,26 milioane lei.* Exporturile Pe piaţa internaţională, veniturile din exporturi au înregistrat 202,6 milioane lei, un nivel similar cu cel din 2024, reflectând stabilitatea portofoliului extern şi rolul strategic al pieţelor internaţionale, care contribuie cu 38% la cifra de afaceri totală. Exporturile de produse finite au crescut cu 3%, ajungând la 133,4 milioane lei. În ultimii cinci ani, exporturile au crescut cu 66%, ajungând să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală, conform raportului. Europa rămâne principala piaţă pentru produsele finite, cu vânzări solide atât pe pieţele consacrate (Marea Britanie, Ţările Nordice, Ungaria, Serbia, Ţările Baltice), cât şi pe pieţele noi (Italia, Franţa, Polonia, Cehia, Bulgaria), în timp ce Asia-Pacific şi America reprezintă 48% din cifra de afaceri internaţională. Dezvoltarea exporturilor se sprijină pe parteneriate strategice durabile şi contracte pe termen mediu, incluzând proiecte noi implementate recent în Germania, Spania şi Turcia. Creşteri susţinute au fost înregistrate în toate regiunile, iar estimările pentru finalul anului indică o depăşire a vânzărilor planificate cu peste 5%.În domeniul substanţelor active, Nistatina continuă să consolideze poziţia de lider global a Antibiotice, cu prezenţă stabilă în Europa, Asia şi America de Nord şi progres semnificativ în proiectele de dezvoltare din America de Nord şi America Latină, consolidând baza pentru expansiunea viitoare a pieţelor internaţionale. Compania exportă această substanţă activă în peste 50 de ţări din întreaga lume.Perspectiva pentru următorii ani rămâne pozitivă, susţinută de strategia de creştere prin parteneriate strategice, extinderea pe noi pieţe şi consolidarea prezenţei la nivel global.* Piaţa internăPe piaţa internă, veniturile au însumat 265,3 milioane lei, în scădere cu 12,5%, într-un context economic marcat de inflaţie ridicată şi scăderea puterii de cumpărare, aspecte care au determinat ajustări ale consumului de medicamente, măsuri fiscale anunţate precum şi modificări în comportamentul de consum al pacienţilor, potrivit companiei. Cu toate acestea, Antibiotice îşi menţine poziţiile de lider pe segmente farmaceutice cheie:- locul al patrulea în consum (dintr-un total de 372 companii) în clasamentul producătorilor de medicamente generice eliberate cu prescripţie şi fără prescripţie din România (4,8% cotă de piaţă);- lider valoric în spitale (13,6% cotă de piaţă pe segmentul medicamentelor generice cu prescripţie şi fără prescripţie) pe o piaţă în care activează 248 de companii;- lider cantitativ pe forme farmaceutice precum unguente (19,6% dintr-un total de 131 de companii), supozitoare şi ovule (32,4% dintr-un total de 53 de companii), pulberi injectabile (59,8% dintr-un total de 60 de companii);- locul 1 în piaţa medicamentelor antiinfecţioaselor orale (22,7% cotă de piaţă dintr-un total de 45 de companii).În ultimii cinci ani, vânzările pe piaţa internă au crescut cu 80%, ajungând să reprezinte 62% din cifra de afaceri totală a companiei.Ministerul Sănătăţii deţine 53% din producătorul de medicamente din Iaşi, a cărui evaluare bursieră se ridică la circa 670 milioane de lei.
21:10
Volodimir Zelenski a vizitat militarii ucraineni aflaţi în zona de sud a regiunii Zaporojie, în timp ce autorităţile militare de la Kiev a raportat faptul că a lansat atacuri asupra unei instalaţii petroliere controlate de Rusia, conform Al-Jazeera, de unde relatăm cele ce urmează.
21:10
Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că a clasat dosarul privind vizita lui Liviu Dragnea la ceremonia de învestire a preşedintelui Donald Trump, pe motiv că and #8222;fapta nu există and #8221;, potrivit G4Media, de la care transmitem cele ce urmează. Decizia a fost luată pe 10 septembrie 2025, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală.
20:50
Procentul de dezaprobare pentru preşedinţia lui Donald Trump a crescut la 58%, conform Reuters, de unde transmitem următoarele.
20:50
Von der Leyen a propus un împrumut garantat cu activele îngheţate ale Rusiei pentru a finanţa Ucraina # Bursa
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui împrumut Ucrainei garantat cu activele ruseşti îngheţate, opţiune calificată drept and #8222;cea mai eficientă and #8221; de Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, potrivit Reuters.
20:20
Pfizer a achiziţionat Metsera (MTSR.O) la un preţ de zece miliarde de dolari după ce a câştigat acordul acţionarilor şi licitaţia împotriva companiei Novo Nordisk (NOVOb.CO), conform Reuters, de unde relatăm următoarele.
20:10
Procedura de a numi preşedinţii Sistemului Federal de Rezerve al SUA (n.r. cunoscută drept and #8222;Fed and #8221;) poate deveni cea mai nouă provocare pentru independenţa băncilor centrale ale ţării, informează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Motivul este dorinţa lui Trump de a-şi mări influenţa asupra ratei dobânzilor şi asupra altor norme.
19:50
Kremlinul a susţinut că Ucraina va fi forţată să negocieze dintr-o poziţie tot mai defavorabilă # Bursa
Kremlinul a afirmat, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia and #8222;mai devreme sau mai târziu and #8221; şi a făcut o predicţie: poziţia de negociere a Kievului se va înrăutăţi pe zi ce trece, scrie Reuters.
19:40
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să nu le mai permită tinerilor ucraineni să părăsească ţara, în contextul în care decizia Kievului de a ridica interdicţia pentru bărbaţii cu vârste între 18 şi 22 de ani a dus la un nou val de refugiaţi în Germania, transmite AFP.
19:30
Franţa a comemorat 10 ani de la atacurile armate din Paris, care au avut loc în anul 2015, aducând omagii celor 130 de persoane ucise, conform Al-Jazeera.
19:30
Partners Financial Services lansează o ofertă de preluare obligatorie a Transilvania Broker de Asigurare # Bursa
Cehii de la Partners Financial Services, care au intrat anul trecut în acţionariatul Transilvania Broker de Asigurare şi ajunseseră luna trecută la o deţinere de 32,9% din companie, lansează o ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii ce activează în domeniul asigurărilor, potrivit raportărilor de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
19:20
Patru lideri sindicalişti au apreciat măsurile luate de guvern drept and #8222;dureroase pentru oameni, irelevante pentru buget and #8221; # Bursa
Preşedinţii Sindicatelor Parlamentare Ionuţ Aichimoaie (Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Senatul României), Adriana Manole (Sindicatul Personalului Contractual din Senatul României), Paul Gabriel Stoica (Sindicatul Şoferilor din Senatul României) şi Angela Ghenciu (Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor) au criticat măsurile de austeritate luate de actualul guvern, subliniind că sunt and #8222;Dureroase pentru oameni, irelevante pentru buget and #8221;.
19:00
Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA acuză Ministerul Mediului că încearcă să reorganizeze RNP Romsilva and #8222;fără respectarea legislaţiei silvice and #8221;, avertizând că proiectele de reformă promovate în ultimul an sunt fundamentate precar şi ignoră procedurile legale obligatorii, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:50
Darian împlineşte 35 de ani şi lansează serviciul Tax Navigator pentru sprijin decizional în fiscalitate # Bursa
Darian, unul dintre cele mai longevive grupuri de consultanţă cu capital integral românesc, aniversează 35 de ani de activitate şi îşi consolidează poziţia de partener strategic pentru mediul de afaceri, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
18:50
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), grup internaţional de tehnologie aplicată cu sediul central la Viena, anunţă rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025, conform unui comunicat emis redacţiei.
18:40
AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS) a înregistrat în primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri consolidată de 328 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei. EBITDA a urcat la 50 de milioane de lei, un avans de 15%, iar profitul net s-a majorat cu 17%, ajungând la 19 milioane de lei.
18:40
Grupul PPC a obţinut ratingul ESG and #8222;A and #8221; din partea MSCI, furnizor global de indici, anterior fiind evaluat cu ratingul and #8222;BBB and #8221;, potrvit unui comunicat al companiei. Această evaluare reflectă progresul constant al Grupului în domeniul sustenabilităţii şi consolidează poziţia sa în peisajul energetic aflat în continuă transformare.
18:30
Alro a înregistrat un profit net de 1,4 milioane de lei în primele nouă luni ale acestui an, faţă de 4,5 milioane de lei în acelaşi interval din 2024, potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
18:30
România obţine aprobarea oficială pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit # Bursa
Ţara noastră a primit joi, 13 noiembrie 2025, aprobarea oficială pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) desfăşurată la Bruxelles, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finanţelor.
18:20
Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025 va avea loc pe 25 noiembrie, la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Nicuşor Dan, potrivit unui comunicat transmis de Edge Institute, organizatorul evenimentului. Evenimentul reuneşte, în premieră, lideri internaţionali şi decidenţi români implicaţi în procesul de digitalizare a administraţiei publice.
17:10
Cristina Guţu, director în cadrul KPMG, este prima persoană cu funcţie executivă globală, care provine din Europa Continentală - respectiv din ţara noastră - din istoria ACCA, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
16:50
Cea mai amplă investiţie privată realizată în ultimii ani în municipiul Adjud a intrat în linie dreaptă. Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construirea Campusului Industrial UMB, un proiect de amploare care va transforma complet zona de nord a municipiului.
16:50
Una dintre cele mai solicitate secţii a Spitalului Municipal Adjud va fi modernizată cu peste 9 milioane de lei. Banii au fost accesaţi prin Programul Sănătate - Fondul European de Dezvoltare Regională şi vor fi folosiţi pentru a transforma secţia de îngrijiri paliative într-un spaţiu modern şi mai ales adaptat nevoilor pacienţilor cu afecţiuni cronice avansate.
16:40
Nicuşor Dan: Exerciţiul and #8222;DACIAN FALL 25 and #8221; reconfirmă angajamentul României faţă de securitatea NATO # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj cu prilejul încheierii Exerciţiului Militar and #8222;DACIAN FALL 25 and #8221;, desfăşurat la Centrul Naţional de Instruire Întrunită Cincu, mesaj prezentat de consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius-Gabriel Lazurca. Potrivit comunicatului Administraţiei Prezidenţiale, exerciţiul reprezintă un moment-cheie pentru securitatea României şi a întregului spaţiu euroatlantic.
16:40
RWEA, RPIA şi PATRES avertizează: Implementarea abruptă a noii metodologii de racordare va bloca procesul de conectare la reţea # Bursa
Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA), Asociaţia Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) şi Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES), reprezentând membri cu o putere totală instalată de peste 6,5 GW, avertizează cu privire la riscul unui blocaj în sectorul energetic cauzat de introducerea, fără o perioadă de tranziţie şi cu un cadru de reglementare încă nefinalizat, a noii metodologii de racordare la reţea, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În contextul actual, sistemul prevăzut să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 va crea acelaşi tip de probleme pentru toate proiectele energetice de peste 5 MW
16:40
azitis.com, principala platformă de licitaţii pentru active în distress, anunţă vânzarea a trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată în faliment, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Avioanele fără motor au fost adjudecate cu peste 45.000 euro, fiecare şi urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante.
16:30
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa din data de 12 noiembrie 2025, achiziţia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de către Grupul Banca Transilvania, în urma finalizării tuturor etapelor legale, conform legislaţiei aplicabile sistemului de pensii private, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
16:30
Bilanţ Cybercrime Atlas: Peste 17.000 de puncte au fost identificate în din reţelele infractorilor cibernetici # Bursa
Binance şi alţi parteneri ai Cybercrime Atlas au contribuit cu 13 pachete de informaţii şi au identificat peste 17.000 de puncte acţionabile, în perioada 2024-2025, pe baza cărora autorităţile au derulat patru campanii majore de combatere a criminalităţii transfrontaliere, conform unui comunicat de presa remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
16:30
EY România: Lacunele din planurile de acţiune climatică încetinesc progresul către emisii net zero # Bursa
Multe dintre cele mai mari companii din lume nu dispun de planuri de tranziţie climatică suficient de solide pentru a sprijini obiectivul global de limitare a creşterii temperaturilor, conform raportului EY Global Climate Action Barometer 2025.
16:20
Chiar dacă luna octombrie a adus un val de volatilitate pentru pieţele de capital, încrederea în sectorul AI a rămas neclintită, conform comunicatului de presă transmis redacţiei, din care vă relatăm. Astfel, alegerea preferată a românilor în această lună a fost producătorul de componente pentru centrele de date Astera Labs (ALAB.US). Compania a avut rezultate bune în acest an, chiar dacă ultimele două luni au fost dificile, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.
16:20
Analiză Storia: Locuinţele din Bucureşti şi Ilfov sunt cele mai accesibile din ţară raportat la salariul mediu net # Bursa
Locuinţele din Bucureşti şi Ilfov sunt în prezent cele mai accesibile din ţara noastră, întrucât locuitorii pot cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale, conform comunicatului de presă emis redacţiei, din care vă relatăm următoarele. La polul opus, clujenii au nevoie de 7,1 salarii medii nete anuale pentru o achiziţie similară.
16:10
PatternX lansează oficial operaţiunile pe piaţa din ţara noastră şi prezintă primul studiu despre igiena orală # Bursa
PatternX, o nouă companie de cercetare de piaţă care îmbină rigoarea metodologică cu tehnologiile de inteligenţă artificială, anunţă lansarea oficială a operaţiunilor în ţara noastră, conform comunicatului trimis redacţiei, din care vă relatăm. Lansarea este marcată de publicarea primului studiu dedicat pieţei de igienă orală, bazat pe răspunsurile specialiştilor care activează în cabinete şi clinici dentare din întreaga ţară.
16:00
ABSL: Ţara noastră îşi consolidează poziţia competitivă în sectorul global al serviciilor de afaceri # Bursa
Asociaţia Business Service Leaders (ABSL) organizează cea de-a 13-a ediţie a Conferinţei Anuale, un eveniment care reuneşte peste 500 de lideri din industria serviciilor pentru afaceri, conform comunicatului emis redacţiei, din care vă relatăm. Tema din acest an, and #8221;Human Core, Digital Edge and #8221;, subliniază importanţa capitalului uman din ţara noastră şi modul în care acesta a contribuit major la succesul dezvoltării acestei industrii şi poziţionarea ei în topul celor mai atractive pieţe de servicii de afaceri la nivel global. Expertiza umană este potenţată de tehnologiile digitale, generând servicii tot mai inteligente, rapide şi adaptate realităţilor economice actuale.
16:00
VTEX Connect Europe, un eveniment de referinţă pentru industria de comerţ digital, care a avut loc anul acesta la Lisabona, a înregistrat o prezenţă impresionantă, cu peste 1800 de specialişti în comerţ din peste 40 de ţări, conform comunicatului de presă remis redacţiei, din care vă relatăm.
15:50
Petrişor Peiu: and #8222;După cinci ani, Guvernul n-a reuşit nici măcar să desemneze constructorii centralelor de la Işalniţa şi Turceni and #8221; # Bursa
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză, într-un comunicat, incapacitatea guvernelor din ultimii ani de a implementa proiectele energetice asumate în 2021, în contextul închiderii centralelor pe cărbune din Oltenia. El susţine că nici după aproape cinci ani nu au fost desemnaţi constructorii noilor centrale pe gaz de la Işalniţa şi Turceni, iar licitaţiile au fost amânate din nou, până pe 30 decembrie 2025.
15:50
Code for Romania: and #8222;ONG-urile au capacitate şi know-how, dar statul refuză să colaboreze and #8221; # Bursa
Organizaţia Code for Romania a reacţionat ferm, printr-un comunicat de presă transmis pe 13 noiembrie, la declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan din 12 noiembrie, potrivit căreia and #8222;niciun ONG din ţara asta nu are resurse să plătească cinci analişti care să stea un an de zile şi să facă analiza asta and #8221;.
