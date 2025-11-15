Candidatul PSD Daniel Băluță şi-a depus dosarul de candidatură pentru Primăria Municipiului București
Rador, 15 noiembrie 2025 13:50
Realizator: Cristian Bâcâin – Candidatul PSD Daniel Băluță a intrat oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Primarul sectorului 4 și-a depus sâmbătă dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal, de unde a transmis că este încrezător că bucureștenii vor vota un candidat cu rezultate, o referire la ce a realizat el în timpul mandatelor ca […]
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:40
Aeronavele F-16 ar putea fi pregătite operaţional pentru apărarea spaţiului aerian în 2028 (ministrul bulgar al apărării) # Rador
Ministrul bulgar al apărării, Atanas Zaprianov, a declarat că aeronavele F-16 ar putea fi pregătite operaţional pentru apărarea spaţiului aerian în anul 2028, însă, momentan, paza aeriană poate fi realizată doar cu avioanele de vânătoare MiG-29. Ministrul a explicat că, după lucrările de modernizare a bazei aeriene de lângă Plovdiv este posibil ca securitatea aeriană […]
13:40
Săptămâna viitoare va fi făcut public al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, care vizează administrația locală și centrală, unde se vor face reduceri de personal și de cheltuieli, a anunțat vineri premierul Ilie Bolojan. Actul normativ va fi adoptat prin angajarea răspunderii guvernului. În ceea ce privește administrația locală, reducerile de personal se vor face […]
13:40
Papa Leon urmează să întâlnească la Vatican cu vedete de la Hollywood, în cadrul Anului Sfânt al Bisericii Catolice. Celebrități precum Cate Blanchett, Monica Bellucci și regizorul Spike Lee se numără printre invitați. Vaticanul a transmis că Papa speră să exploreze modul în care creativitatea poate contribui la misiunea Bisericii. Suveranul Pontif va rosti și […]
Acum 2 ore
12:50
Canalele Disney vor reveni pe YouTube după o dispută între giganții media, care i-a lăsat pe milioane de abonați fără acces la evenimente sportive majore. Mai mult de 20 de canale deținute de Disney au fost eliminate luna trecută de pe YouTube TV. Confruntarea a început după ce compania Walt Disney a cerut platformei de […]
12:50
Polițiștii de frontieră au descoperit patru milioane de țigarete de contrabandă într-un tir în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin. Vehiculul era condus de un cetățean bosniac, care circula pe ruta Grecia, Croația, Spania și oficial transporta butelii cu freon. La control s-au găsit însă țigări fără timbru de acciză, pentru care șoferul nu […]
Acum 4 ore
12:10
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul ucrainean, Andri Sibiha, despre situația liceelor românești din Cernăuți # Rador
Ministrul de externe, Oana Țoiu, anunță că a discutat la telefon cu omologul său de la Kiev, Andri Sibiha, despre situația liceelor românești din Cernăuți, context în care a subliniat atenția specială pe care o acordă România reformei din sistemul ucrainean de educație și cerința ca aceasta să protejeze nevoile comunității românești în ceea ce […]
10:40
Sâmbătă, 15 noiembrie, consumul de energie electrică va fi restricționat în majoritatea regiunilor din Ucraina, pe tot parcursul zilei, din cauza atacurilor masive cu rachete și drone rusești lansate asupra instalațiilor energetice, au anunţat autorităţile ucrainene. Furnizarea de energie electrică conform unui grafic special este în vigoare deja de mai multe zile la rând, pe […]
Acum 6 ore
10:00
Mii de persoane au participat vineri seara la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova, în zona centrală a orașului, a cărui temă este povestea din „Spărgătorul de nuci”. Târgul va fi deschis până pe 4 ianuarie și are patru puncte mari de atracție: Circul – lumea caruselului; Crăciunul tradițional românesc; Satul lui Moș Crăciun […]
09:10
EVENIMENTE INTERNE – Biserică, Culte * Blaj: Întronizarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Claudiu-Lucian Pop, are loc sâmbătă în Catedrala Arhiepiscopală Majoră ‘Sfânta Treime’ din Blaj, în prezenţa Prefectului Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, Cardinalul Claudio Gugerotti. Ceremonialul va începe la ora 10:45, printr-o procesiune solemnă care va porni de la […]
08:50
Organizaţia Națiunilor Unite susţine că mii de familii strămutate din Fâșia Gaza sunt complet expuse la vremea aspră, acum că a început sezonul ploios. Purtătorul de cuvânt Stéphane Dujarric a afirmat că ONU face tot posibilul pentru a distribui corturi, pături și prelate, dar a precizat că restricțiile israeliene înseamnă că milioane de articole de […]
08:50
Aproape o mie de persoane au venit, vineri seara, la un protest în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a cere revocarea șefei Instanței Supreme, Lia Savonea. Protestul a fost organizat de mai multe organizații civice, printre care Declic sau Inițiativa Timișoara, care spun că, de când judecătoarea Lia Savonea a devenit șefa […]
08:40
Grupul Lukoil din Bulgaria a primit permisiunea de continuare a activităţii din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei al SUA. Anunţul a fost făcut pe Facebook de ministrul bulgar al justiţiei, Gheorghi Gheorghiev, care a adăugat: „Acesta este rezultatul cooperării active dintre guvernul bulgar şi autorităţile americane şi al dialogului intens […]
08:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă bine la această oră, pe un carosabil umed însă și în condiții de ceață. Mai multe județe din sud, centru și est sunt sub un cod galben în acest sens. Vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri, iar polițiștii rutieri recomandă prudență, atât din partea șoferilor, cât […]
08:30
Ministerul Român de Externe i-a prezentat vineri ambasadorului Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, convocat la sediul instituției, dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie. Partea română a calificat acest act drept […]
08:20
Casa Albă a redus taxele pentru produse alimentare importate, precum carne de vită, roșii și cafea, în contextul presiunilor cu care se confruntă administrația Trump din cauza creșterii costului vieții. Un democrat de rang înalt a declarat că administrația „stinge acum un incendiu pe care tot ea l-a provocat” și îl prezintă drept progres. Donald […]
08:20
România are nevoie de politici şi reforme ambiţioase pentru a restabili sustenabilitatea fiscală, potrivit raportului FMI # Rador
România are nevoie de o combinație de politici și reforme structurale ambițioase pentru a sprijni creșterea și pentru a restabili sustenabilitatea fiscală, potrivit celui mai nou raport elaborat de Fondul Monetar Internaţional, în urma consultărilor de la București. Directorii executivi ai FMI salută pachetul amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026, adoptat recent, dar unii […]
Acum 8 ore
08:10
Președintele Trump a afirmat că va da în judecată BBC pentru până la cinci miliarde de dolari, în ciuda faptului că instituția și-a cerut scuze pentru un documentar care a editat comentariile sale înaintea revoltelor de la Capitoliu din 2021. El le-a declarat reporterilor că acțiunea legală va fi probabil demarată săptămâna viitoare. Reprezentanții legali […]
07:50
Sfârșitul anului se apropie cu pași repezi, și, cu toate că s-ar putea să nu vă doriți ca spațiul de locuit să pară prea la modă, este totuși util să știți ce se mai „poartă” în lumea designului interior și ce anume anticipează experții că va deveni popular în anul următor, dacă vă gândiți să […]
Acum 12 ore
02:20
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a apreciat ieri că preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp, pe măsură ce lumea se va calma şi se va vedea că efectul sancţiunilor impuse companiilor Lukoil şi Rosneft nu creează perturbări în piaţă./lalexandrescu RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 15 noiembrie
Acum 24 ore
22:50
Realizator: Cristina Dumitrescu – Ministerul Sănătății a anunțat controale la nivel național după decesul fetiței de doi ani, căreia i s-a făcut anestezie generală la o clinică stomatologică privată din București. Potrivit ministrul Alexandru Rogobete deja s-au descoperit nereguli la clinica respectivă. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Reporter: Victor […]
22:50
Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu: o reducere a dobânzii cheie în actuala conjuctură nu este oportună # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a afirmat astăzi că o reducere a dobânzii cheie în actuala conjuctură nu este oportună și nu ar ajuta pe nimeni. El a declarat că trebuie văzut cum evaluează inflația, traiectoria acesteia fiind marcată de destule incertitudini. Guvernatorul BNR a subliniat la prezentarea raportului trimestrial asupra […]
22:40
Conducerea FMI îndeamnă România să pună la punct un mix adecvat de politici și reforme pentru a sprijini creșterea economică # Rador
Conducerea Fondului Monetar Internațional îndeamnă România să pună la punct un mix adecvat de politici și reforme pentru a sprijini creșterea economică și pentru a proteja stabilitatea financiară. Recomandările apar în raportul elaborat de instituția financiară internațională în urma consultărilor cu autoritățile de la București. Potrivit documentului, conducerea FMI salută pachetul amplu de reforme fiscale […]
22:40
Donald Trump a cerut procurorului general şi FBI să ancheteze relaţiile dintre Jeffrey Epstein şi Bill Clinton sau alţi politicieni democraţi # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că va cere procurorului general şi Biroului Federal de Investigaţii (FBI) să ancheteze relaţiile pedofilului condamnat Jeffrey Epstein cu fostul preşedinte Bill Clinton şi alţi politicieni democraţi de rang înalt. În urmă cu două zile, democraţii au dat publicităţii documente despre care afirmă că ridică semne de întrebare în […]
21:30
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României în data de 10 noiembrie. Diplomații români i-au prezentat ambasadorului Lipaev fragmente de dronă rusească, recuperate de la locul prăbușirii, reprezentând dovezi palpabile, ample și solide ale […]
21:20
Protest în această seară în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție din București, organizat de mai multe asociații civice. Câteva sute, chiar 1.000 de oameni cer revocarea din funcție a șefei instanței supreme, judecătoarea Lia Savonea, din cauza deciziilor controversate luate în ultima perioadă. Recent, un complet de judecată, din care a făcut […]
19:50
La 14 noiembrie se încheie mandatul de patru ani al actualului Consiliu de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Cu acest prilej, Președintele Director General al SRR, Răzvan Ioan Dincă, a transmis un mesaj către colegi: „Închei astăzi un mandat de patru ani în fruntea Radio România. Am avut privilegiul să conduc o instituție cu […]
19:40
Republica Moldova a preluat oficial preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei # Rador
Republica Moldova a preluat oficial astăzi preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Strasbourg, transmite Radio Chişinău. Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popşoi, a prezentat priorităţile mandatului, subliniind că sprijinul pentru Ucraina şi operaţionalizarea Tribunalului Special pentru crimele de agresiune, precum şi a Comisiei de reclamaţii, constituie direcţiile-cheie ale […]
18:10
Companiile elvețiene vor investi 200 de miliarde de dolari în SUA ca parte a unui acord tarifar # Rador
Companiile elvețiene intenționează să facă investiții directe în SUA în valoare de 200 de miliarde de dolari până în 2028, ca parte a unui acord de reducere a taxelor vamale la 15% cu Administraţia Trump, a declarat vineri ministrul elvețian al economiei, Guy Parmelin. „Elveția nu a făcut la negocieri nicio concesie care ar pune […]
18:00
Producătorul britanic de automobile Jaguar-Land Rover a anunţat că atacul cibernetic suferit în cursul anului acestuia l-a costat mai mult de 260 de milioane de dolari. Atacul a forţat compania să oprească în totalitate producţia, timp de aproape şase săptămâni. Pierderile au fost dezvăluite în raportul pe trei luni, până la sfârşitul lui septembrie. Atacul […]
18:00
Rachete de croazieră ucrainene cu rază lungă de acțiune Neptun au lovit portul rusesc Novorossiisk, a anunţat vineri Statul Major General al armatei ucrainene. Rachetele în cauză au o rază de acțiune de 1.000 km. Portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră şi-a suspendat temporar vineri exporturile de petrol, echivalentul a 2,2 milioane de barili […]
17:50
Mai puțin eros, mai mult concept. Senzualitatea exprimată în Calendarul Pirelli – primul (și poate ultimul) dintre marile calendare artistice – este în întregime mentală. Vineri, în cadrul unui eveniment important la Praga, au fost prezentate cele douăzeci și două de fotografii, în care femeile sunt povestite prin obiectivul fotografului norvegian Sølve Sundsbø, cunoscut pentru […]
17:50
Conducerea companiei ruseşti Lukoil poartă discuții cu potențiali cumpărători ai activelor sale din străinătate # Rador
Conducerea companiei Lukoil – a doua cea mai mare producătoare de petrol din Rusia – a anunţat vineri că poartă discuții cu potențiali cumpărători ai activelor sale din străinătate, în urma sancțiunilor impuse luna trecută de autorităţile din Marea Britanie și Statele Unite. „Acordul specific va fi anunțat după ce se va ajunge la acorduri […]
16:10
România a înregistrat o scădere a economiei de 0,2% în perioada iulie – septembrie faţă de aprilie – iunie, dar raportat la acelaşi trimestru de anul trecut, există creştere de 1,6%. Sunt date provizorii, prezentate astăzi de Institutul Naţional de Statistică. În perioada ianuarie-septembrie, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului […]
15:40
O oficialitate din Rusia a declarat vineri că aceasta rămâne încă deschisă ideii organizării unui summit cu SUA la Budapesta, dacă acesta va fi pregătit corespunzător și se va baza pe acordurile la care s-a ajuns la întâlnirea anterioară dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, din Alaska. Conform purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus […]
15:20
O Fereastră Deschisă Spre Geniul Universal: Caietul lui Leonardo da Vinci, „Codex Forster I,” Accesibil Online # Rador
Viziunea fascinantă și mintea neobosită a lui Leonardo da Vinci, cel mai celebru artist al Renașterii, sunt accesibile publicului. Muzeul Victoria and Albert (V&A) din Londra, deținătorul unei părți din moștenirea scrisă a artistului, a digitalizat și a pus la dispoziție online, în mod gratuit, una dintre cele mai revelatoare colecții de însemnări: Codex Forster […]
15:10
Moritz Schularick, economist german – BMW, Volkswagen și Mercedes vor dispărea în curând așa cum le cunoaștem # Rador
Piața auto globală se schimbă, iar mulți cred că sfârșitul unei ere pentru vehiculele germane este aproape. Da, BMW, Volkswagen și Mercedes ar putea atârna de un fir de ață, iar totul se reduce la marea luptă pentru dominarea pieței la care asistăm în prezent. Mașinile electrice, condusul autonom… și producătorii chinezi apasă accelerația, luând […]
Ieri
13:50
Lucrări semnate de mari compozitori – Anton Bruckner, Gabriel Fauré, Edward Elgar, alături de un medley din opera Porgy and Bess semnată de George Gershwin, sunt câteva dintre partiturile pe care le pregătește Corul Academic Radio pentru concertul aniversar pe care îl prezintă la Sala Radio, pentru a marca 85 de ani de existență. În programul serii este și o lucrare […]
13:50
Grecia este în discuții cu Israelul pentru achiziția unor sisteme moderne de rachete, care ar urma să fie utilizate într-un „dom de apărare antiaeriană”, au declarat pentru Reuters doi oficiali familiarizați cu planul. Atena a anunțat că va cheltui aproximativ 28 de miliarde de euro (33 miliarde de dolari) până în 2036 pentru modernizarea forțelor […]
12:00
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La doar patru luni după succesul istoric al misiunii Apollo 11, Statele Unite lansau o nouă provocare spațiului: Apollo 12, a doua misiune cu echipaj uman care avea să coboare pe suprafața Lunii. Dacă primul pas fusese marcat de simbolism și emoție, Apollo 12 a fost concepută ca o demonstrație de […]
10:00
Ministerul Sănătății va declanșa mai multe controle la clinica stomatologică din București unde o fetiță de 2 ani a murit # Rador
Ministerul Sănătății va declanșa mai multe controle, atât administrative, cât și medicale, la clinica stomatologică din București unde o fetiță de 2 ani a murit în urma unui stop cardiorespirator. Într-o intervenție televizată, ministrul de resort, Alexandru Rogobete, a declarat că, din informațiile preliminare pe care le deține, copilul a fost supus unei anestezii generale, […]
09:50
Autoritățile ucrainene au raportat noi atacuri cu rachete și drone, lansate de Rusia, care au avariat mai multe clădiri rezidențiale din Kiev. Forțele Aeriene Ucrainene și autoritățile de la Kiev au raportat noi atacuri ruseşti lansate asupra Ucrainei cu rachete și drone. Primarul Kievului, Vitali Klitciko, a scris că forțele de apărare aeriană din capitala […]
09:40
Comisia pentru buget şi finanţe din Parlamentul bulgar aprobă un împrumut în valoare de 250 de milioane de euro de la BEI # Rador
Comisia pentru buget şi finanţe din Parlamentul de la Sofia a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului financiar dintre Bulgaria şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru finanţarea printr-un împrumut în valoare de 250 de milioane de euro a proiectului „Bulgaria – cofinanţare din Fondurile UE 2021 – 2027”. Acordul financiar a fost încheiat […]
09:40
În Italia, este grevă la nivel naţional în transportul public. Astfel, timp 8 ore, nu vor circula autobuzele, metrourile şi tramvaiele. Şi zborurile unor companii aeriene sunt afectate de acest protest, însă NU şi cele care au curse spre şi dinspre România. Trenurile, în schimb, vor circula. În plus, la Bologna, şcolile şi universităţile participă […]
09:30
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) va sărbători sâmbătă Ziua Diasporei Maghiare prin organizarea unei conferințe și dezbateri. La evenimentul central, care va avea loc la Arad, se dorește consolidarea coeziunii comunităților maghiare din diaspora internă, a informat joi europarlamentarul Gyula Winkler, într-un comunicat remis Agenţiei de Presă MTI. Preşedintele Fracţiunii Diasporei UDMR a anunţat […]
09:30
Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitoriului Horia Moculescu va fi depus astăzi la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din Bucureşti. Cei care vor dori vor putea să-şi ia rămas bun de la marele om de muzică, începând cu ora 14.00. Mâine, sicriul va fi depus la Capela Cimitirului Bellu Ortodox, urmând ca îmnormântarea să aibă […]
09:10
EVENIMENTE INTERNE – Camera Deputaților * A XIII-a ediţie a proiectului educativ „Parlamentul Tinerilor”, eveniment organizat de Asociaţia Pro Democraţia şi Asociaţia Clubul Român pentru Voluntarism împreună cu Primăria Sectorului 1, Fundaţia Hanns Seidel – România şi Camera Deputaţilor (14 – 16 noiembrie, la Palatul Parlamentului; Invitaţi la ceremonia de deschidere – primarul Sectorului 1, […]
09:00
România pregătește în această perioadă Cererea de plată numărul 4 din PNRR, în valoare de 2,62 de miliarde euro. Aceasta conține 62 de ținte, care sunt exclusiv pe componenta de grant, a declarat ministrul proiectelor europene, Dragoș Pîslaru. El se va întâlni astăzi la Bruxelles cu coordonatoarea europea a planurilor naționale de redresare și reziliență, […]
02:50
Războiul din Ucraina și tensiunile Orientului Mijlociu continuă să suscite atenția presei internaționale, care dezbate de asemenea tendințe culturale îngrijorătoare legate de echidistanța presei și recrudescența antisemitismului, în vreme ce Franța marchează o aniversare sumbră. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că situația din Pokrovsk e „foarte dificilă” și că orice decizie de retragere a […]
