Raluca Turcan: Nu exclud un blat PSD-AUR la Capitală. Câștigarea de către suveraniști ar fi un fiasco politic

10:20

De la reglementarea prețului cărnii de pui până la impunerea de taxe pe tutun, Hamas încearcă să-și extindă controlul asupra Fâșiei, pe măsură ce planurile SUA pentru viitorul acesteia prind contur, spun locuitorii din enclava palestiniană, alimentând îndoielile rivalilor cu privire la cedarea autorității, așa cum a promis, de altfel, organizația islamistă palestiniană. După debutul armistițiului luna trecută, Hamas a restabilit rapid controlul asupra zonelor din care Israelul s-a retras, ucigând zeci de palestinieni pe care i-a acuzat de colaborare cu Israelul, de furt sau de alte infracțiuni. Puteri străine cer grupului să se dezarmeze și să părăsească guvernul, dar nu au ajuns încă la un acord cu privire la cine îi va înlocui pe militanți, anunță Reuters.