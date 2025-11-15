România, învinsă de Bosnia în preliminariile CM 2026. „Tricolorii” vor avea un adversar foarte greu în barajul din martie
Digi24.ro, 16 noiembrie 2025 00:20
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.
• • •
Acum o oră
00:20
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Egalitate pentru locurile 2 și 3 # Digi24.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă este pe primul loc în intenţiile de vot al e bucureștenilor, cu 27% din intenţiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, cu câte 22% fiecare, arată un sondaj CURS realizat în perioada 3 - 14 noiembrie. Traficul rutier este considerat cea mai mare problemă a Capitalei. În ceea ce priveşte performanţele foştilor edili, Traian Băsescu este pe primul loc, cu un scor de 27%, urmat de Gabriela Firea.
00:20
România, învinsă de Bosnia în preliminariile CM 2026. „Tricolorii” vor avea un adversar foarte greu în barajul din martie # Digi24.ro
00:00
România, învinsă de Bosnia în preliminariile CM 2026. „Tricolorii” ajung la baraj pentru calificarea la turneul final # Digi24.ro
Acum 2 ore
23:20
Libanul depune plângere la ONU: acuză Israelul că a construit un zid care încalcă Linia Albastră. Reacția armatei israeliene # Digi24.ro
Libanul a anunţat sâmbătă că va depune o plângere pe lângă Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului din cauza zidului construit de acesta în sudul Libanului şi despre care a raportat vineri FINUL (Forţa interimară a Naţiunilor Unite în Liban).
23:00
Putin şi Netanyahu au discutat la telefon despre încetarea focului din Fâșia Gaza. Ce alte teme au fost abordate # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul.
Acum 4 ore
22:30
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor # Digi24.ro
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor
22:20
Alegeri București 2025. BEM a admis 6 candidaturi. Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu sunt printre cei validați # Digi24.ro
Șase candidaturi depuse până în prezent pentru Primăria Capitalei au fost admise sâmbătă de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42.
21:40
Rogobete, despre acuzațiile tatălui fetiței care a murit la dentist: „Nu se încearcă nicio mușamalizare”. Ce arată datele preliminare # Digi24.ro
Alexandru Rogobete i-a transmis tatălui fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică din București că nu încearcă nimeni să mușamalizeze cauzele care au dus la decesul copilului. Ministrul Sănătății a reiterat că datele preliminare ale verificărilor corpului de contorl arată că unitatea medicală respectivă nu avea echipamentele necesare pentru a putea fi făcută o anestezie generală.
21:30
Un incendiu puternic a cuprins o pensiune din Delta Dunării, din localitatea Mahmudia, în Tulcea. Peste 30 de turiști se aflau în clădire. Potrivit ISU Tulcea, toți au reușit să iasă în siguranță.
21:10
Preliminarii CM 2026: Austria a învins Cipru și spulberă șansele României de a se califica direct la turneul final # Digi24.ro
Înaintea partidei Bosnia și Herțegovina - România, în Grupa H a avut loc duelul dintre Cipru și Austria, câștigat de trupa lui Ralf Rangnick, scor 2-0.
Acum 6 ore
20:50
19 clădiri istorice din cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, acum în paragină, ar putea fi preluate de stat # Digi24.ro
Premieră în justiția din România: un magistrat a decis confiscarea, în folosul statului, a 19 clădiri istorice din Băile Herculane lăsate în paragină de decenii, din cauza conflictelor juridice. Curtea de Apel Timișoara a stabilit, în primă instanță, că imobilele, în care mai bine de 100 de ani a funcționat cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, au ieșit ilegal din patrimoniul statului. Decizia judecătorilor nu este definitivă.
20:40
Furtuna Claudia face ravagii: trei morți și zeci de răniți în Portugalia. Evacuări în Marea Britanie din cauza inundațiilor # Digi24.ro
Trei persoane au murit și zeci de oameni au fost răniți în Portugalia, din cauza furtunii Claudia, au anunțat sâmbătă autoritățile locale. Sunt făcute evacuări în Marea Britanie din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, transmite Reuters.
20:30
Accident mortal pe DN6: O pacientă a decedat după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată # Digi24.ro
Accident mortal pe DN6, în județul Timiș, după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată, în care erau doi pacienți.
20:10
Germania vrea să cumpere rachete de până la 3,5 miliarde de dolari de la SUA, prin care „să răspundă amenințărilor actuale și viitoare” # Digi24.ro
Administrația Trump a aprobat posibila vânzare a unor rachete standard în valoare de până la 3,5 miliarde de dolari către Germania, care lucrează la creșterea propriilor capacități militare, potrivit Bloomberg.
20:00
Departamentul de Justiție al SUA dă curs cererii lui Trump de a investiga legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan # Digi24.ro
Departamentul de Justiție al SUA dă curs cererii lui Trump de a investiga legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan
19:40
Protest în Macedonia de Nord. Mii de oameni cer dreptate pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă # Digi24.ro
Mai multe mii de persoane au defilat sâmbătă la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, în sprijinul familiilor victimelor incendiului care a provocat moartea a 63 de persoane în luna martie într-o discotecă din estul ţării.
19:30
Echipamente medicale moderne zac nefolosite la Spitalul de Pediatrie Ploiești. Rogobete: „Primăria nu a instalat un transformator” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a anunțat, după ce a făcut o vizită la Ploieşti, că echipamentele de la Spitalul de Pediatrie din oraș, care e în administrarea municipalității, are echipamente medicale performante cumpărate prin PNRR, însă nu pot fi folosite la capacitatea maximă fiindcă administrația locală nu a reușit, de un an, să instaleze un transformator care să permită utilizarea acestora. „ „Dacă domnul primar are nevoie de sprijin în instalarea transformatorului, pot să vin şi eu personal să îl ajut”, a subliniat ministrul Sănătății.
19:10
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore # Digi24.ro
Un punct slab al câmpului magnetic din jurul Pământului, care se face din ce în ce mai mare, ar putea duce la defecțiuni ale sateliților și chiar la blocaje complete ale acestora, au avertizat oamenii de știință într-un nou studiu.
19:10
Tatăl fetiței care a murit la dentist: Au vrut să mușamalizeze. În timp ce o resuscitau, ei chemaseră avocatul, erau foarte stresaţi # Digi24.ro
Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja.
Acum 8 ore
18:40
Campioana CSM Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Sola HK, scor 34-31 (20-12), în etapa a VIII-a a Ligii Campionilor. Este a patra victorie a campioanei României şi, totodată, ultimul meci din competiţie în acest an.
18:20
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Egalitate pentru locurile 2 și 3 # Digi24.ro
18:10
Bolojan, mesaj la 38 de ani de când a avut loc revolta anticomunistă la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, în mesajul la 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, că „revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper al rezistenței în fața nedreptății”.
18:10
Zelenski anunţă o restructurare a sectorului energetic, în urma scandalului de corupţie și deturnarea a 100 de milioane de dolari # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă începerea unei „restructurări” a companiilor publice din sectorul energetic, printre care şi operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupţie, transmite AFP.
17:50
Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru anestezie generală # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus sâmbătă că la clinica stomatologică din București unde a murit o fetiţă de 2 ani nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea efectua anestezie generală în cazul intervenţiilor stomatologice.
17:50
Trump reduce tarifele la carne de vită, cafea și alte produse alimentare pe fondul îngrijorărilor privind inflația # Digi24.ro
Donald Trump a anunțat, vineri, eliminarea tarifelor vamale la peste 200 de produse alimentare, inclusiv pentru unele produse de bază precum cafeaua, carnea de vită, bananele și sucul de portocale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale consumatorilor americani cu privire la costul ridicat al alimentelor, scrie Reuters.
17:10
S-au deschis primele târguri de Crăciun din România. „Anul acesta avem mai multe surprize” # Digi24.ro
Primele târguri de Crăciun s-au deschis. La Craiova, oamenii au pășit într-un tărâm de basm. Cei mici au explorat atelierele puse la dispoziție special pentru ei și s-au delectat cu delicioasa turtă dulce. Iar la Sibiu, poate fi vizitat în Atelierul Moșului, iar căsuțele din Piața Mare oferă dulciuri și cadouri spectaculoase.
17:00
Papa Leon s-a întâlnit la Vatican cu vedete de la Hollywood. „Cinematografele sunt în pericol, trebuie protejate” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea le-a spus, sâmbătă într-o audienţă la Vatican, unui grup de actori şi regizori de la Hollywood că situaţia cinematografelor este una dificilă şi că este nevoie de un efort mai mare pentru a le proteja şi pentru a păstra experienţa colectivă a vizionării filmelor, potrivit Reuters.
Acum 12 ore
16:50
Ministrul Sănătății, despre controalele din clinicile private: Am primit „n” telefoane. Nu am răspuns # Digi24.ro
Alexandru Rogobete susține că acțiunea de control care vizează unitățile sanitare private este în desfășurare și este cea mai amplă din ultimii 25 de ani. În acest context, ministrul a mărturisit că a primit „n” telefoane pentru diverse clinici private la care nu a răspuns și a punctat că verificările se fac „la virgulă”.
16:20
Noi imagini din satelit cu „Orașul apocalipsei” construit de China. Complexul uriaș ar putea fi folosit în caz de război nuclear cu SUA # Digi24.ro
Noi imagini din satelit arată diferitele etape ale construcției unui complex militar uriaș în apropiere de Beijing, despre care analiștii cred că va fi folosit pentru a adăposti liderii chinezi în cazul în care Statele Unite lansează un atac nuclear împotriva Chinei.
16:10
Ministerul Educaţiei anunţă cum vor fi premiați elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi. Astfel, aceştia vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.
16:00
Tragedie în Indonezia: 11 morţi în urma unei alunecări de teren. Alte 12 persoane sunt date dispărute # Digi24.ro
Alunecarea de teren, care a avut loc joi pe insula indoneziană Java, a provocat moartea a 11 persoane, iar salvatorii caută încă 12 persoane date dispărute, a declarat sâmbătă un responsabil, conform Deutsche Welle. Trei sate din districtul Cilacap, aflat în centrul insulei Java, au fost afectate.
16:00
Peste 10.000 de candidați susțin duminică examenul de intrare în rezidențiat. Când se afișează rezultatele # Digi24.ro
Peste 10.000 de candidați s-au înscris la concursul de intrare în rezidențail care se va desfășura duminică, în cinci centre universitare din țară. În total au fost scoase la concurs 5.079 de locuri și 295 de posturi.
15:50
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute apelurile la 112 prin care a fost chemată ambulanța la clinică # Digi24.ro
Au apărut informații legate de apelurile făcute la 112 în seara în care o fetiță de doi ani a murit la o clinică stomatologică, în urma sedării. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spunea a doua zi după tragedie că, din datele pe care le avea la acel moment, apelul la ambulanță a fost făcut cu întârziere. Aceeași acuzație a fost făcută și de părinții fetei.
15:30
Popularitatea lui Friedrich Merz, în scădere. Doar 16% dintre germani l-ar vota la următoarele alegeri. Ce i se reproșează cancelarului # Digi24.ro
Atunci când Friedrich Merz a devenit cancelar al Germaniei în acest an, a promis să revigoreze o economie moribundă, să reconstruiască infrastructura neglijată a națiunii și să readucă țara pe scena mondială. Eșecul său în a rezolva multe dintre aceste probleme fundamentale nu numai că a contribuit la energizarea partidelor de extremă dreapta, precum Alternativa pentru Germania, dar a și alimentat speculațiile că guvernul lui Merz ar putea suferi aceeași soartă ca și predecesorul său, Olaf Scholz, și s-ar putea prăbuși înainte de a-și încheia mandatul. Doar 16% dintre germani doresc ca Merz, care tocmai a împlinit 70 de ani, să fie candidat la următoarele alegeri federale, potrivit unui sondaj recent realizat de RTL/n-tv, citat de Bloomberg.
14:40
Nicușor Dan: Într-un moment în care societatea are nevoie de reconciliere, Biserica ne arată calea spre renaştere şi reconstrucţie # Digi24.ro
Președintele României a transmis un mesaj cu ocazia înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Nicușor Dan a punctat că „într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie”.
14:30
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității # Digi24.ro
Clinica stomatologică din centrul Capitalei, unde o copilă de doar 2 ani a murit în urma unei banale anestezii, este acum vizată de anchete în lanț. Locația nu avea autorizație sanitară de funcționare și, mai mult, fusese amendată în luna ianuarie, potrivit surselor Digi24, deși, într-un comunicat recent, clinica susține că primise toate avizele. Primele rezultate ale autopsiei indică însă clar faptul că fetița avea și alte afecțiuni medicale și nu ar fi trebuit anesteziată. Colegiul Medicilor stomatologi din bucurești s-a autosesizat în acest caz. Vor face și ei o ancheta disciplinară. Iar ministrul Sănătății vine cu un ultimatim pentru toate clinicile care funcționează ilegal: să se închidă singure, "până nu vin eu să le închid".
14:10
13:50
Raluca Turcan: Nu exclud un blat PSD-AUR la Capitală. Câștigarea de către suveraniști ar fi un fiasco politic # Digi24.ro
Raluca Turcan susține că nu exclude un blat între PSD și AUR la Primăria Capitalei. Deputatul PNL este de părere că AUR ar putea să nu își susțină propriul candidat, pe Anca Alexandescu, pentru a-l sprijini pe candidatul social democrat, Daniel Băluță.
13:20
UE majorează cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică. Sprijin acordat Republicii Moldova # Digi24.ro
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, informează sâmbătă MOLDPRES.
13:00
Furtuna Claudia a adus inundații severe în Marea Britanie. Trafic paralizat și locuințe fără electricitate în Țara Galilor # Digi24.ro
Furtuna Claudia a adus precipitații și inundații în Marea Britanie și Irlanda sâmbătă. Până la ora 6 dimineața, Natural Resources Wales a emis patru avertismente de inundații severe. Acestea presupun „un risc semnificativ pentru viață, așteptându-se perturbări semnificative pentru comunitate”. Pompierii și serviciile de salvare din sudul Țării Galilor au anunțat „probleme majore” în primele ore ale zilei de sâmbătă, după inundații „grave și extinse”, anunță The Guardian.
12:50
Alegeri locale 2025. Daniel Băluță și-a depus candidatura la Capitală. Sorin Grindeanu, marele absent de la eveniment # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la alegerile locale parțiale din 7 decembrie, și-a depus sâmbătă dimineață dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal. Candidatul PSD a fost însoțit de actualul primar al Sectorului 2, de ministrul Muncii, dar și de noul secretar general al partidului. Marele absent a fost însă Sorin Grindeanu, care nu a fost prezent la depunerea candidaturii.
12:40
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica. Comandantul batalionului multinaţional EUFOR i-a oferit lui Ianis Hagi drapelul României # Digi24.ro
Militarii români din EUFOR ALTHEA le-au transmis tricolorilor mesajul lor de încurajare înainte de meciul cu Bosnia şi Herţegovina, de sâmbătă seară, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
12:00
Cazul fetiței moarte la dentist. Clinica susține că unitatea unde se făcea sedare profundă „avea autorizațiile și avizele necesare” # Digi24.ro
Clinica dentară unde o fetiță de doi ani a decedat după ce a fost sedată recunoaște că nu avea avize și autorizații pentru toate spațiile. Într-un comunicat, cabinetul susține că a investit „în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute”. În ce privește sedarea profundă, clinica punctează că avea autorizațiile și avizele necesare.
Acum 24 ore
11:50
Primele imagini cu explozia dintr-o garsonieră din Balș, în urma căreia 5 persoane au ajuns la spital. Momentul deflagrației # Digi24.ro
Primele imagini cu explozia de joi, dintr-o garsonieră din Balș, în care au fost rănite cinci persoane, au fost făcute publice. Digi24 a difuzat clipul cu momentul deflagrației, surprins de o cameră de luat vederi, montată chiar pe blocul în care a avut loc evenimentul.
11:20
Ceață densă în mai multe județe. Vreme frumoasă la munte și temperaturi scăzute la câmpie. Ce anunță ANM pentru săptămâna viitoare # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe localităţi din 13 judeţe. Meteorologul ANM Mihai Huștiu a explicat la Digi24 la ce temperaturi și fenomene să ne așteptăm în perioada următoare.
11:10
Columbia își întărește apărarea cu avioane de luptă suedeze, în plin conflict diplomatic cu SUA. Ce preț va plăti Bogota # Digi24.ro
Preşedintele columbian a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja eventuale agresiuni împotriva Columbiei, într-un context de tensiuni cu Washingtonul, informează AFP.
11:00
Mai multe curse aeriene programate pe Aeroportul din Craiova au fost anulate, sâmbătă dimineață, din cauza ceții. Vizibilitatea redusă sub 100 de metri de pe pistă a dus la anularea a două zboruri către Italia și Marea Britanie.
10:50
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată trans-siberiană a Rusiei. Atacurile au vizat aprovizionarea cu muniție a Coreei de Nord # Digi24.ro
Ucraina a declarat că a lansat mai multe atacuri pe calea ferată trans-siberiană, blocând lanțurile de aprovizionare militare rusești, inclusiv livrările de arme din Coreea de Nord, anunță Kyiv Post. Direcția principală de informații a Ucrainei (HUR) a declarat că se află în spatele unei explozii majore în regiunea Habarovsk din estul Rusiei, joi, care a avariat calea ferată de-a lungul uneia dintre rutele logistice cheie ale țării.
10:30
Descoperirea unei bombe din cel de-al Doilea Război Mondial a dus la evacuarea a 21.000 de persoane în Germania # Digi24.ro
Aproximativ 21.000 de persoane din orașul german Nurnberg au fost evacuate de autorități, vineri seara, după ce a fost descoperită o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial. Acțiunea de evacuare a fost cea mai mare efectuată vreodată în Nurnberg.
10:20
Un război „tacit”: Hamas își reafirmă treptat controlul asupra Fâșiei Gaza, în timp ce negocierile postbelice continuă # Digi24.ro
De la reglementarea prețului cărnii de pui până la impunerea de taxe pe tutun, Hamas încearcă să-și extindă controlul asupra Fâșiei, pe măsură ce planurile SUA pentru viitorul acesteia prind contur, spun locuitorii din enclava palestiniană, alimentând îndoielile rivalilor cu privire la cedarea autorității, așa cum a promis, de altfel, organizația islamistă palestiniană. După debutul armistițiului luna trecută, Hamas a restabilit rapid controlul asupra zonelor din care Israelul s-a retras, ucigând zeci de palestinieni pe care i-a acuzat de colaborare cu Israelul, de furt sau de alte infracțiuni. Puteri străine cer grupului să se dezarmeze și să părăsească guvernul, dar nu au ajuns încă la un acord cu privire la cine îi va înlocui pe militanți, anunță Reuters.
