Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat. Cele mai căutate specializări
StirileProtv.ro, 15 noiembrie 2025 16:20
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la examenul de rezidenţiat care se va desfăşura duminică, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”.
Acum 10 minute
16:30
Acord provizoriu pe bugetul UE din 2026. Eurodeputații au negociat mai muți bani pentru transport, energie și cercetare # StirileProtv.ro
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunţă cele două instituţii.
Acum 30 minute
16:20
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat. Cele mai căutate specializări # StirileProtv.ro
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la examenul de rezidenţiat care se va desfăşura duminică, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”.
16:10
Protest pe DN1. Oamenii dintr-o comună din Prahova cer măsuri de siguranță după mai multe accidente petrecute în zonă. VIDEO # StirileProtv.ro
Zeci de locuitori ai comunei prahovene Băneşti din judeţul Prahova au participat, sâmbătă, la o manifestaţie organizată pe drumul naţional 1.
Acum o oră
15:50
Sondaj CURS. Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, la egalitate # StirileProtv.ro
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, rămâne favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 22%, arată cel mai recent sondaj CURS.
15:40
Mesajul lui Nicușor Dan cu prilejul înscăunării noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică # StirileProtv.ro
Nicuşor Dan afirmă, în mesajul său cu prilejul înscăunării noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, că, într-un moment de mare nevoie de reconciliere, Biserica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie.
Acum 2 ore
15:30
Guvernul anunță investițiile „salvate” din PNRR. Lista proiectelor care vor continua # StirileProtv.ro
Guvernul a aprobat continuarea investiţiilor finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR pentru finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuţie, la nivel naţional, în valoare de 26 de miliarde de lei.
15:30
Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Furtuna „Claudia” a făcut ravagii în Marea Britanie și Irlanda, sâmbătă. Până la ora 6 dimineața au fost emise patru avertismente de inundații severe.
15:00
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de ani de zile. A lucrat pentru două companii aeriene # StirileProtv.ro
Un bărbat a reușit să se angajeze ca pilot la Avion Express, transportând pasageri prin Europa timp de mai mulți ani, fără a avea însă vreo calificare.
14:40
Serviciile secrete ucrainene anunță că Rusia a dezvoltat o armă cu care ar putea lovi mai multe orașe. Producția va fi uriașă # StirileProtv.ro
Rusia a dezvoltat modificări ale bombelor aeriene ghidate capabile să atingă o rază de acțiune de până la 400 km, ceea ce ar permite avioanelor rusești să lovească mult mai multe orașe ucrainene fără a folosi rachete.
Acum 4 ore
14:30
Lukoil nu își mai poate plăti angajații din Irak. Sancțiunile occidentale afectează operațiunile # StirileProtv.ro
Plata salariilor pentru aproximativ 1.300 de angajaţi ai Lukoil din Irak a fost amânată cu şase săptămâni, a anunţat sâmbătă Eco Iraq Observatory, citat de agenţia de presă irakiană Shafaq.
14:10
Ambulanță privată cu doi pacienți la dializă, lovită de un autoturism, la Timișoara. Bilanțul victimelor # StirileProtv.ro
Un accident rutier s-a produs în localitatea Remetea Mare de lângă Timișoara, unde un autoturism a lovit o ambulanță privată care transporta doi pacienți la dializă. Cei doi pacienți și șoferul ambulanței au fost răniți și duși de urgență la spital.
13:50
Explozie la o secție de poliție din Kashmir, India. Cel puțin nouă morți și 27 de răniți în deflagrație # StirileProtv.ro
Cel puţin nouă persoane au murit şi 27 au fost rănite după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din partea indiană a regiunii Kashmir, vineri seara, au declarat surse din poliţie.
13:40
Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență # StirileProtv.ro
A fost o ediție plină de energie și emoții, aseară, la Vocea României! Zece duete au adus pe scenă momente memorabile, iar antrenorii au fost nevoiți să ia decizii dificile.
13:30
Serbia obține o amânare de trei luni pentru NIS, compania petrolieră rusă sancționată de SUA # StirileProtv.ro
Serbia a obţinut o amânare de trei luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia, sancţiuni care ameninţau furnizarea de combustibil în ţară înainte de sezonul rece.
13:00
Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că funcționează legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat” # StirileProtv.ro
Clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei, susține că a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.
12:50
„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție. Ar fi obținut 10 milioane de dolari de la victime # StirileProtv.ro
Simon Leviev, acuzat de înşelăciune pe aplicaţii de întâlniri în documentarul de succes al Netflix "The Tinder Swindler" ("Escrocul de pe Tinder"), a fost eliberat în Georgia după două luni de detenţie, a indicat vineri avocata sa, informează AFP.
12:50
Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei # StirileProtv.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.
Acum 6 ore
12:30
Hamas își consolidează discret puterea în Gaza, în timp ce negocierile post-război stagnează # StirileProtv.ro
Hamas își consolidează controlul în Gaza, în timp ce planurile SUA pentru viitorul teritoriului avansează lent, crescând îndoielile rivalilor privind cedarea puterii.
12:20
Ultima masă a unui criminal din Carolina de Sud, care a ales plutonul de execuție ca metodă să plătească pentru faptele sale # StirileProtv.ro
Un pluton de execuție din Carolina de Sud a executat vineri un individ vinovat de trei crime. Este a treia persoană care a murit prin această metodă în statul respectiv în 2025.
11:50
Un chinez, condamnat la închisoare pe viață în Marea Britanie. A drogat mai multe femei cu „Spring of life” și le-a violat # StirileProtv.ro
Un chinez de 33 de ani a fost condamnat vineri la închisoare pe viaţă de justiţia britanică pentru violuri şi agresiuni sexuale asupra a şase femei, dintre care unele au fost drogate, între 2021-2025 la Londra, informează AFP, preluat de Agerpres.
11:50
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu scandalul de corupție în creștere. Ce garanții vor partenerii Kievului # StirileProtv.ro
Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.
11:10
iLikeIT. Emisiunea integrală din 15 noiembrie 2025
10:50
Autoritățile germane au descoperit o bombă din al Doilea Război Mondia. Aproape 21.000 de persoane, evacuate din Nurnberg # StirileProtv.ro
Aproape 21.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele, vineri seară, la Nurnberg, după ce a fost descoperită o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial.
10:50
De ce tratăm securitatea ca pe un cost, nu ca pe o investiție. Explicațiile unui expert în securitate cibernetică # StirileProtv.ro
Atacurile cibernetice merg din ce în ce mai departe, iar 2025 a fost un an plin de provocări digitale.
10:50
Jocul Pokémon Legends ZA cucerește Japonia cu aproape 6 milioane de vânzări. Ce i-a adus succesul # StirileProtv.ro
Pokémon Legends ZA este cel mai nou joc din lumea simpaticelor creaturi. Un joc care a ajuns hit, mai ales în Japonia. S-a vândut până acum în aproape șase milioane de exemplare.
10:40
De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării # StirileProtv.ro
Fostul senator Marius Isăilă, cercetat pentru cumpărare de influență, le-a cerut, vineri, judecătorilor să-l lase în arest la domiciliu.
10:40
Mănăstirea Arbore, bijuteria pictată a Bucovinei. Istorie, arhitectură și simboluri # StirileProtv.ro
Mănăstirea Arbore este una dintre cele mai rafinate expresii ale artei și spiritualității din Bucovina, remarcându-se prin frescele sale exterioare de o frumusețe rară și prin arhitectura armonioasă.
Acum 8 ore
10:10
România nu prea digitală: Românii au competențe digitale de bază, la jumătate față de restul cetățenilor europeni # StirileProtv.ro
Viața noastră se bazează tot mai mult pe tehnologie. Avem două opțiuni: să o învățăm și să profităm de ea – fără drumuri inutile, fără cozi, fără hârtii pierdute, fără panică atunci când îți pierzi buletinul.
10:10
Trump se arată „mai mult sau mai puţin hotărât" față de Venezuela. „Am făcut multe progrese” # StirileProtv.ro
Donald Trump s-a declarat vineri „mai mult sau mai puţin hotărât" în ce priveşte intenţiile sale în legătură cu Venezuela, al cărei guvern este de părere că desfăşurarea americană în Caraibe este menită să răstoarne regimul de la Caracas, scrie AFP.
09:50
China avertizează cetăţenii să nu călătorească în Japonia. „Trebuie să luăm în considerare scenariul cel mai pesimist” # StirileProtv.ro
China a sfătuit cetăţenii să evite călătoriile în Japonia, după declaraţiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi despre o posibilă intervenţie militară japoneză pentru apărarea Taiwanului, insulă revendicată de Beijing, transmite AFP.
09:40
Cum ar fi furat un senator ales pe listele SOS rucsacul cu bani al unui puști în Piatra Neamț. „Este o confuzie și punct” # StirileProtv.ro
Un senator din Parlamentul României este acuzat că a furat dintr-un hotel din Piatra Neamț rucsacul unui băiat.
09:40
Dulceața de zmeură este unul dintre cele mai îndrăgite dulcețuri de vară, aducând aroma parfumată a zmeurei în cămara noastră pentru tot restul anului.
09:30
Explozie puternică într-o zonă industrială urmată de un incendiu devastator lângă Buenos Aires. Cel puțin 22 de răniți # StirileProtv.ro
O puternică explozie s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires. Sunt cel puțin 22 de răniți și a zibucnit un incendiu de amploare care afectează mai multe fabrici.
08:50
Vremea azi, 15 noiembrie 2025. Ceață și condiții de burniță în unele zone ale țării și Cod galben în două județe # StirileProtv.ro
Sâmbătă avem soare și vreme foarte caldă la deal, la munte și în ținuturile vestice; mulți nori, ceață și condiții de burniță în celelalte regiuni.
08:40
Trump reduce taxele vamale la carne de vită, roşii, cafea şi banane, după creşteri de preţuri şi presiuni electorale # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv taxele vamale la produse agricole precum carne de vită, roşii, cafea şi banane, cu efect din ziua de joi.
08:40
Naționala României joacă la Zenica meciul calificării la Cupa Mondială. Ora partidei cu Bosnia # StirileProtv.ro
Echipa naţională a României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.
Acum 12 ore
08:30
Horoscop săptămâna 17 - 23 noiembrie 2025. Energie nouă, schimbări și oportunități pentru fiecare zodie # StirileProtv.ro
Săptămâna 17 – 23 noiembrie 2025 aduce schimbări importante pentru toate zodiile, influențate de aspecte astrale puternice, Luna Nouă în Scorpion și intrarea Soarelui în Săgetător.
08:30
Primele târguri de Crăciun s-au deschis la Sibiu și Craiova. Vizitatorii se bucură de atmosferă spectaculoasă și zăpadă # StirileProtv.ro
Chiar dacă este încă toamnă, vineri s-au inaugurat primele două târguri de Crăciun din țară, la Sibiu și Craiova. Orașul din Bănie mizează pe zăpadă artificială și sănii zburătoare, în timp ce Sibiul merge pe tradiție și spectacole vizuale.
08:20
Peste un milion de leduri cu energie din bio-combustibili luminează grădina botanică Kew din Londra. Perspectivă uimitoare # StirileProtv.ro
Celebra grădină botanică regală Kew din Londra este gata pentru sărbătorile de iarnă.
08:10
Un incendiu a stârnit panică într-un restaurant din Constanța. Un burlan a luat foc # StirileProtv.ro
Panică vineri seară într-un restaurant din Constanța, după ce în bucătărie a izbucnit un incendiu.
08:10
Bucureștiul oferă o experiență audio unică la Muzeul de Artă Contemporană. Vizitatorii își creează propria poveste prin sunet # StirileProtv.ro
În București, oamenii se pot bucura de o experiență unică la Muzeul de Artă Contemporană. Vizitatorii se lasă purtați prin propria poveste, scrisă cu ajutorul sunetelor.
08:10
Apelul ministrului Sănătății pentru patronii clinicilor private „de la colțul blocului”, după moartea Sarei: „Să nu vin eu” # StirileProtv.ro
Tragedia petrecută la clinica din București, unde o fetiță de 2 ani a murit în timpul unei intervenții stomatologice făcute sub sedare profundă, aduce din nou în discuție lipsa procedurilor și a autorizațiilor.
07:50
Bradul de Crăciun a ajuns la Suceava. E înalt de 15 metri, dar deocamdată nu e luminat # StirileProtv.ro
Și în alte orașe, autoritățile au început să se pregătească serios pentru sărbătorile de iarnă.
07:40
Două persoane au ajuns la spital, în urma unui grav accident petrecut pe un drum din județul Suceava.
07:40
„Ne-au spus să stăm lângă cadavre”. Bilanțul morților după ce un autobuz a zdrobit o stație cu călători în Stockholm # StirileProtv.ro
Trei persoane au fost ucise şi trei rănite când un autobuz a lovit o staţie de autobuz vineri după-amiază târziu în centrul Stockholmului, a anunţat poliţia suedeză într-un prim bilanţ, relatează AFP.
07:40
Prețul petrolului a crescut după ce portul Novorossiisk a oprit exportul în urma unui atac. Există riscul unei crize globale # StirileProtv.ro
Preţul petrolului a urcat cu peste 2% după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală.
07:30
Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitale publice # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat vineri seară o consultare publică pe Facebook privind posibilitatea ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă.
07:20
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum # StirileProtv.ro
Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro, recunoscută indirect și de Ministerul de Finanțe.
07:20
Donald Trump amenință BBC cu un proces de miliarde. Emisiunea Panorama ar fi denaturat declarațiile președintelui # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va iniţia acţiuni în instanţă împotriva BBC din cauza modului în care discursul său a fost editat de emisiunea Panorama, după ce corporaţia şi-a cerut scuze, dar a refuzat să îi ofere despăgubiri.
07:20
Reacția Ambasadei Rusiei, după convocarea ambasadorului la MAE pentru a-i arăta resturile unei drone. Cum a descris dovezile # StirileProtv.ro
Ambasada Rusiei în România susţine, vineri seară, că dovezile prezentate de Ministerul de Externe ambasadorului nu sunt, de fapt, dovezi, pentru că nu s-au prezentat date despre traiectoria dronei.
