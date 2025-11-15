Cupa Mondială 2026: Doar egal între Kazahstan şi Belgia, 1-1

17:50

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, în urma unei vizite făcute la Ploieşti, că Spitalul de Pediatrie din oraş, a cărui clădire se află în administrarea Primăriei, are echipamente medicale performante, achiziţionate prin Planul Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR) însă care nu pot fi utilizate la capacitatea maximă pentru că administraţia locală nu a reuşit, de un an de zile, să instaleze un transformator care să permită utilizarea acestora. „Dacă domnul primar are nevoie de sprijin în instalarea transformatorului, pot să vin şi eu personal să îl ajut, ţinând cont că într-un an de zile nu a reuşit să finalizeze documentaţia, care este simplă”, spune Alexandru Rogobete.