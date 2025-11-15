Furtuna Claudia a dus la moartea a trei persoane în Portugalia şi a provocat inundaţii în Marea Britanie
News.ro, 15 noiembrie 2025 19:50
Furtuna Claudia a dus la moartea a trei persoane şi rănirea a zeci de alţi oameni în Portugalia, au anunţat sâmbătă autorităţile locale. În Marea Britanie, echipele de salvare organizează evacuări din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, relatează Reuters.
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
20:20
Tulcea: Incendiu la o pensiune din Mahmudia / ISU: Nu ar fi persoane blocate în unitatea de cazare # News.ro
Un incendiu s-a produs, sâmbătă seara, la o pensiune din Mahmudia, iar mai multe echipaje de pompieri intervin la acest moment pentru stingerea focului. Pompierii au precizat că nu ar fi persoane blocate în unitatea de cazare.
Acum o oră
19:50
19:50
Echipa HC Buzău a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Maccabi Tel Aviv, scor 36-33 (19-16), în manşa tur din turul 3 al European Cup. Returul se va juca tot pe terenul lui HC Buzău.
19:40
„România în lumină”, proiectul social al Preşedinţiei în sprijinul copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile ale societăţii/ Primul eveniment, luni, la Palatul Cotroceni, cu implicarea Mirabelei Grădinaru şi a ministrului Sănătăţii # News.ro
Administraţia Prezidenţială anunţă deschiderea seriei de evenimente „România în lumină”, un proiect cu caracter social care îşi propune să aducă în atenţia publică teme fundamentale pentru sănătatea, educaţia şi bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile din societatea românească. Scopul iniţiativei este să creeze un cadru de dialog între autorităţi, organizaţii non-guvernamentale şi comunitate pentru a găsi împreună soluţii concrete. Primul eveniment este dedicat Zilei Naţionale a Copiilor Născuţi Prematur, organizat cu implicarea Mirabelei Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, şi cu participarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Acum 2 ore
19:20
Selecţionerul SUA: Niciun jucător nu poate fi sigur de locul său în echipa pentru Cupa Mondială # News.ro
Selecţionerul american Mauricio Pochettino i-a avertizat pe jucători că „nimeni nu se poate simţi în siguranţă” în ceea ce priveşte şansele de a face parte din echipa finală pentru Cupa Mondială de anul viitor, care se va desfăşura pe teren propriu.
18:50
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE – Acuzaţii ale tatălui la adresa reprezentanţilor clinicii: Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau, ei chemaseră avocatul şi probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi # News.ro
Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja.
18:50
O locuinţă din judeţul Olt a fost distrusă într-un incendiu / Focul a pornit de la un garaj şi s-a extins apoi la casă / Misiunea pompierilor a durat trei ore - VIDEO # News.ro
O locuinţă din judeţul Olt a fost distrusă într-un incendiu izbucnit, sâmbătă după-amiază, iar pompierii au stabilit că focul a pornit de la un garaj şi s-a extins apoi la casă. În incendiu, au ars garajul, o maşina şi 250 de metri pătraţi din acoperişul casei. Pompierii au reuşit să stingă incendiul după trei ore.
18:40
Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2007 a remizat cel de-al doilea meci din drumul spre Campionatul European U19 de anul viitor, sâmbătă, scor 1-1 cu Finlanda.
18:30
Braşovul a marcat 38 de ani de la revolta din 15 Noiembrie 1987, când muncitorii de la întreprinderea de autocamioane, urmaţi de alţi locuitori, au ieşit în stradă împotriva regimului comunist - FOTO # News.ro
Autorităţi şi locuitori ai municipiului Braşov au marcat, sâmbătă, 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 Noiembrie, când muncitorii de la întreprinderea de autocamioane, urmaţi de alţi braşoveni, au ieşit în stradă cerând plecarea regimului comunist.
18:30
Handbal feminin: CSM Bucureşti, a patra victorie din Liga Campionilor, în ultimul meci din 2025 # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Sola HK, scor 34-31 (20-12), în etapa a VIII-a a Ligii Campionilor. Este a patra victorie a campioanei României şi, totodată, ultimul meci din competiţie în acest an.
Acum 4 ore
18:20
Ministrul Sănătăţii avansează ideea unor „consorţii administrative spitaliceşti”: Nu încălzeşte pe nimeni că fiecare este cu spitalul lui, dar pacienţii nu pot beneficia de un serviciu complet şi corect nici într-o clădire, nici în cealaltă # News.ro
Ministrul Sănătăţii propune realizarea unui „consorţiu administrativ spitalicesc” în Ploieşti, unde spitale publice cu administrare diferită au săli de operaţie, secţii cu activitate simlară, dar se confruntă cu deficit de personal. În urma unei vizite făcute la mai multe spitale din judeţul Prahova, ministrul constată că „transformarea este vizibilă” şi că banii accesaţi prin PNRR au început deja să schimbe lucrurile.
18:20
Italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, s-a calificat sâmbătă pentru a treia oară consecutiv în finala Turneului Campionilor, învingându-l sâmbătă, la Torino, pe australianul Alex De Minaur, locul 7 ATP.
18:20
Echipa naţională a Belgiei a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională din Kazahstan, în cadrul grupei J a calificărilor Cupei Mondiale 2026.
18:20
Thailanda spune că discuţiile comerciale cu SUA vor continua, în pofida disputei cu Cambodgia # News.ro
Thailanda va continua negocierile pentru finalizarea unui acord comercial reciproc cu Statele Unite, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al guvernului, precizând că discuţiile vor rămâne separate de problemele legate de disputa de frontieră cu Cambodgia, transmite Reuters.
17:50
Alunecare de teren în Indonezia: 6 morţi şi 17 dispăruţi în Java Centrală, potrivit presei de stat # News.ro
O alunecare de teren produsă în provincia Java Centrală din Indonezia a ucis şase persoane, iar alte 17 sunt date dispărute, a relatat sâmbătă agenţia de presă de stat Antara, după ploi abundente şi prelungite, transmite Reuters.
17:50
Ministrul Sănătăţii spune că echipamente cumpărate din PNRR pentru Spitalul de Pediatrie Ploieşti nu sunt utilizate la capacitatea maximă pentru că de un an Primăria Ploieşti nu a instalat un transformator # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, în urma unei vizite făcute la Ploieşti, că Spitalul de Pediatrie din oraş, a cărui clădire se află în administrarea Primăriei, are echipamente medicale performante, achiziţionate prin Planul Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR) însă care nu pot fi utilizate la capacitatea maximă pentru că administraţia locală nu a reuşit, de un an de zile, să instaleze un transformator care să permită utilizarea acestora. „Dacă domnul primar are nevoie de sprijin în instalarea transformatorului, pot să vin şi eu personal să îl ajut, ţinând cont că într-un an de zile nu a reuşit să finalizeze documentaţia, care este simplă”, spune Alexandru Rogobete.
17:30
Papa Leon găzduieşte staruri de la Hollywood la Vatican şi deplânge declinul sălilor de cinema # News.ro
Papa Leo le-a spus sâmbătă unui grup de actori şi regizori de top de la Hollywood că cinematografele se luptă să supravieţuiască şi că este nevoie de mai mult efort pentru a le proteja şi pentru a păstra experienţa comună a vizionării filmelor, relatează Reuters.
17:30
Pilotul spaniol Alex Marquez s-a impus sâmbătă în cursa de sprint a Marelului Premiu MotoGP de la Valencia, în ultima etapă a sezonului.
17:20
Ministrul Sănătăţii anunţă o reducere a „fenomenului” medicilor care scurtează programul de lucru în spitalul public pentru a merge să profeseze la cabinete private # News.ro
Ministrul Sănătăţii anunţă că, în urma controalelor făcute în unităţile sanitare de stat, începe să se reducă „fenomenul” medicilor care scurtează programul de lucru în spitalul public pentru a merge să profeseze la cabinete private. Alexandru Rogobete admite că acest fenomen nu se va reduce ”peste noapte”, dar spune că, prim schimbări legislative şi prin verificări, situaţia „se va echilibra”.
17:20
Rogobete: Da, România se confruntă cu o lipsă a personalului medical. În întreaga Europa există pentru anumite specialităţi o criză a personalului medical # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, admite că România se confruntă cu o lipsă de personal în domeniul sanitar, însă subliniază că, prin comparaţie cu media Uniunii Europene, situaţia nu este cu mult diferită.
17:10
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE – Rogobete: Eu nu am spus că nu aveau autorizaţiile în regulă, eu am spus că ce scria în documente nu se întâmpla în realitate # News.ro
Ministrul Sănătăţii reacţionează la afirmaţiile reprezentanţilor clinicii în care o fetiţă de doi ani a murit după ce a fost sedată în vederea unei intervenţii stomatologice a anunţat că a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente. „Eu nu am spus că nu aveau autorizaţiile în regulă, eu am spus că ce scria în documente nu se întâmpla în realitate”, transmite Alexandru Rogobete.
17:10
Atacurile Rusiei vizează tot mai des trenurile din Ucraina, în încercarea de a distruge înfrastructura feroviară a ţării # News.ro
Ucraina a înregistrat o triplare a atacurilor asupra sistemului său feroviar din luna iulie, potrivit unui ministru de rang înalt, în condiţiile în care Moscova încearcă să distrugă una dintre principalele capacităţi logistice ale Kievului, potrivit publicaţiei The Guardian.
17:10
Emiliano Martinez îl critică pe Gennaro Gattuso, care consideră că America de Sud şi Africa au prea multe locuri la Cupa Mondială # News.ro
Italia va avea nevoie de un miracol pentru a se califica la Cupa Mondială din 2026 fără a trece prin baraje, iar selecţionerul Gennaro Gattuso s-a plâns de un sistem de calificare pe care îl consideră prea dificil în Europa. Declaraţii care au stârnit furia lui Emiliano „Dibu” Martinez.
17:00
Ministrul Sănătăţii: În cadrul unui control făcut la clinici private, peste 20 au autorizaţiile de funcţionare suspendate. Am primit «n» telefoane pentru «n» clinici private, la care nu am răspuns şi nu voi răspunde # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că peste 20 de clinici medicale private au autorizaţiile de funcţionare suspendate, iar peste 30 au fost sancţionate şi au primit note cu instrucţiuni de conformare în urma unui amplu control care vizează unităţile sanitare private care au cel puţin o sală de operaţie. „Am primit «n» telefoane pentru «n» clinici private, la care nu am răspuns şi la care nu voi răspunde, colegii mei îşi fac treaba la virgulă”, adaugă ministrul.
16:50
Rogobete: Direcţia de Sănătate Publică s-a transformat într-un mic minister al sănătăţii în judeţ şi s-a cam pierdut această zonă de monitorizare şi control. Aceste instituţii vor fi reorganizate # News.ro
Ministrul Sănătăţii afirmă că, după ce în ultimii ani Direcţiile de Sănătate Publică au primit tot mai multe atribuţii, acestea s-au „transformat într-un mic minister al sănătăţii în judeţ”, ceea ce a dus la diminuarea activităţilor de monitorizare şi control. Alexandru Rogobete anunţă că instituţii vor fi reorganizate şi că partea de inspecţie, care se află, în prezent, în subordinea şefilor acestor direcţii, va trece în subordinea ministerului.
16:40
Sondaj CURS - Topul preferinţelor pentru Primăria Capitalei - Daniel Băluţă - 27%, urmat de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, cu câte 22% / Traficul rutier, cea mai mare problemă a Bucureştiului / Băsescu, considerat cel mai performant edil # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă este pe primul loc în intenţiile de vot al e bucureţtenilor, cu 27% din intenţiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, cu câte 22%, relevă datele unui Sondaj CURS realizat în perioada 3 - 14 noiembrie. Traficul rutier este considerat cea mai mare problemă a Capitalei. În ceea ce priveşte performanţele foştilor edili, Traian Băsescu este pe primul loc, cu un scor de 27%, urmat de Gabriela Firea.
16:40
Trafic restricţionat pe Şoseaua Petricani, pe sensul de ieşire către autostrada A3 spre Ploieşti, după ce o femeie a intrat cu maşina pe care o conducea într-un stâlp de electricitate, care s-a rupt şi a căzut pe şosea/ nimeni nu a fost rănit # News.ro
Traficul rutier este restricţionat pe Şoseaua Petricani, pe sensul de ieşire către autostrada A3 spre Ploieşti, după ce sâmbătă după-amiază o femeie de 40 de ani a intrat cu maşina pe care o conducea într-un stâlp de electricitate, care s-a rupt şi a căzut pe şosea, informează Brigada Rutieră a Municipiului Bucureşti. Potrivit sursei citate, în urma accidentului nimeni nu a fost rănit, iar şoferiţa a fost îndrumată la Biroul Accidente Uşoare pentru întocmirea documentelor de constatare a evenimentului.
16:30
Neamţ: Un avion doar cu pilot a reuşit să aterizeze în siguranţă după ce a avut defecţiuni la roata din spate / Pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale - FOTO # News.ro
Un avion doar cu pilot a avut probleme cu roata din spate în timp ce se afla în zbor, dar a reuşit să aterizeze în siguranţă pe un aerodrom din judeţul Neamţ. La faţa locului s-au deplasat echipaje medicale şi de pompieri. Pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
16:30
Ministrul Sănătăţii: Normativul de personal în spitalele din România funcţionează după un model sovietic. Facem modificări în acest sens # News.ro
Ministrul Sănătăţii reafirmă că, pe lângă reclasificarea unităţilor sanitare publice, modificarea normativului de personal face parte din schimbările importante care vor avea loc în sistem. Alexandru Rogobete aminteşte că actualul model prin care este stabilit numărul de profesionişti în spitalele publice este mai vechi de jumătate de secol şi este unul sovietic, care nu ţine cont de noile tehnologii dezvoltate în sistemul medical.
Acum 6 ore
16:20
Rogobete: Sunt de acord să modificăm plata gărzilor, dar nu sunt de acord să plătim la fel toate unităţile sanitare/ Am formulat o nouă viziune pentru gărzi, preluată din spaţiul european # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, este de acord că plata gărzilor în spitalele publice reprezintă „un subiect sensibil” şi propune un nou sistem, care include trei tipuri de gărzi, în funcţie de specialitatea medicului. Este vorba despre garda de monitorizare, garda la domiciliu şi garda în urgenţă. Potrivit ministrului, fiecare dintre aceste gărzi va fi plătită în mod diferit.
16:20
Rogobete: Teleinterpretarea sau teleradiologia e un model de bună practică. Acesta funcţionează în unele zone, vrem să-l extindem la nivel naţional # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că problema generată de lipsa medicilor specializaţi în radiologie şi imagistică poate fi rezolvată parţial prin implementarea la scară tot mai largă a sistemului teleinterpretării sau teleradiologiei, care presupune că un spital care nu are specialist în acest domeniu trimite imaginile la alt spital, unde acestea sunt interpretate. Ministrul precizează că în unele zone, cum ar fi Mehedinţi, acest sistem deja a fost implementat, el putând fi extins şi în alte judeţe, cum este Prahova, unde unele spitale au dificultăţi în ceea ce priveşte ocuparea schemelor de personal cu medici radiologi.
16:10
Luis Rubiales a fost atacat cu ouă. Atacatorul este chiar unchiul fostului preşedinte al federaţiei spaniole # News.ro
Condamnat pentru agresiune sexuală după cazul „sărutului forţat” asupra lui Jenni Hermoso, Luis Rubiales a fost atacat de unchiul său în timpul prezentării cărţii sale. Acesta din urmă a aruncat cu ouă şi nu şi-a exprimat niciun regret.
16:10
Iran confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice, în apele Golfului # News.ro
Iranul a confirmat sâmbătă că Gardienii Revoluţiei au capturat un petrolier care transporta încărcătură petrochimică destinată Singapore-ului, în apele Golfului, vineri, potrivit presei iraniene, citată de Reuters.
15:20
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat, iar aproape 4.000 vor concura la UMF ”Carol Davila” din Bucureşti # News.ro
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat care se va desfăşura duminică, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”
15:20
Schi alpin: Încă un ren pentru Mikaela Shiffrin. Marea campioană americană a câştigat slalomul de la Levi # News.ro
Mikaela Shiffrin a câştigat cu uşurinţă slalomul de la Levi (Finlanda) sâmbătă, înregistrând cel mai bun timp în ambele manşe.
15:10
Protest pe DN 1. Locuitorii unei comune din Prahova cer repararea unei pasarele pietonale şi amenajarea unui sens giratoriu, invocând numărul mare de accidente şi dificultatea de a intra în drumul naţional - FOTO, VIDEO # News.ro
Zeci de locuitori ai comunei prahovene Băneşti din judeţul Prahova au participat, sâmbătă, la o manifestaţie organizată pe drumul naţional 1. Localnicii reclamă că, de fiecare dată când vor să iasă din localitate către Ploieşti sau spre Braşov, în drumul naţional, îşi riscă vieţile şi cer amenajarea unui sens giratoriu pe drumul naţional. Ei mai spun că au dificultăţi şi când vor să traverseze drumul pe trecerea pentru pietoni, pentru că, tronsonul fiind intens circulat, pietonii îşi riscă vieţile. Poliţia a prezentat statistici privind accidentele produse în zonă.
15:10
China îşi asumă un rol mai mare la summitul climatic din Brazilia, în timp ce SUA lipsesc de la negocieri # News.ro
Pentru prima dată în aproape trei decenii, Statele Unite lipsesc de la summitul climatic anual al ONU, iar China profită de acest vid diplomatic pentru a se poziţiona în prim-planul luptei împotriva schimbărilor climatice, relatează Reuters.
14:30
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a obţinut al cincilea pole position al sezonului pe circuitul de la Valencia, locul unde se desfăşoară ultimul Grand Prix al sezonului de MotoGP.
14:30
Vaticanul a returnat sâmbătă 62 de artefacte legate de popoarele indigene din Canada către Conferinţa Episcopilor Catolici din Canada, într-un gest descris drept ”un semn concret de dialog, respect şi fraternitate”, potrivit unui comunicat oficial.
Acum 8 ore
14:10
Nicuşor Dan, la înscăunarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: Într-un moment în care societatea are nevoie, de reconciliere, Biserica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie. # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis, la înscăunarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în cadrul ueni ceremonii desfăşurate la Catedrala ”Sfânta Trerime” din Blaj, că, într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie. ”Reunind moştenirea latină şi bizantină, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a adus cu sine un suflu curajos, de sinteză spirituală şi culturală, în care valorile credinţei creştine au susţinut spiritul civic şi conştiinţa europenităţii noastre. Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor şi a reperelor”, a mai spus preşedintele.
14:00
Formaţia Corvinul Hunedoara, liderul Ligii a II-a, a învins, sâmbătă, cu scorul de 2-1, echipa UTA Arad, într-un meci amical
13:50
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii privind Venezuela, pe fondul escaladării tensiunilor militare # News.ro
Înalţi oficiali ai administraţiei Trump au avut trei reuniuni la Casa Albă în această săptămână pentru a discuta opţiuni privind posibile operaţiuni militare în Venezuela, au declarat vineri surse oficiale, citate de Reuters, pe fondul unei prezenţe militare americane tot mai mari în Caraibe.
13:20
Ministerul Educaţiei anunţă că elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar: Modalitatea de premiere nu a fost modificată # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi. Astfel, aceştia vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU).
13:00
Accident lângă Timişoara cu o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi/ Trei persoane au fost rănite - FOTO # News.ro
Un accident rutier a avut loc în localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara în care au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi la dializă. Aceştia au fost răniţi şi duşi de urgenţă la spital, la fel şi şoferul ambulanţei.
13:00
Deputatul PNL Raluca Turcan este de părere că AUR ar putea să nu-şi susţină propriul candidat la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, pentru a-l sprijini pe candidatul PSD Daniel Băluţă. Întrebată, în emisiunea Insider politic, dacă se aşteaptă la un blat între PSD şi AUR în Bucureşti, Raluca Turcan a răspuns: ”Nu-l exclud. Nu-l exclud”.
13:00
Serbia obţine o amânare de trei luni pentru compania petrolieră NIS, deţinută în majoritate de Rusia, aflată sub sancţiuni americane # News.ro
Serbia a obţinut o amânare de trei luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia, sancţiuni care ameninţau furnizarea de combustibil în ţară înainte de sezonul rece, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de Reuters.
13:00
Producătorul român de medicamente Biofarm a realizat în primele nouă luni afaceri de 263,2 milioane lei, mai mari cu 14%. ”Extinderea pe pieţele internaţionale va reprezenta o prioritate” # News.ro
Cifra de afaceri a producătorului român de medicamente Biofarm a ajuns la 263,2 milioane lei, în primele nouă luni, cu 14% mai mare faţă de perioada similară a anului 2024, arată raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
12:50
Raluca Turcan: Câştigarea alegerilor din Bucureşti de către suveranişti ar fi un fiasco politic, instituţional şi moral teribil - VIDEO # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan susţine că o victorie a candidatului suveranist în Capitală ar fi ”un fiasco politic, instituţional şi moral teribil” pentru clasa politică românească, în condiţiile în care primarul general este al doilea cel mai votat politician după preşedintele României. Raluca Turcan este de părere că partidele de guvernare ar fi trebuit să aibă candidat comun pentru Bucureşti. ”Cu cât se sparg mai mult voturile, cu atât cresc şansele să existe un vot mai mare pentru extremişti”, a spus Turcan, la Prima TV.
12:40
Caraş- Severin: 19 hoteluri şi băi termale din Băile Herculane, readuse în patrimoniul statului român, în urma unei sentinţe a Curţii de Apel Timişoara # News.ro
Curtea de Apel Timişoara s-a pronunţat în dosarul DIICOT Timişoara privind devalizarea staţiunii Băile Hercunale din judeţul Caraş- Severin şi a decis, după o şedinţă maraton care a totalizat 25 de ore şi care a durat două zile, confiscarea în folosul statului român a 19 imobile din Băile Herculane. Este vorba despre mai multe hoteluri şi băi termale. Sentinţa nu este definitivă.
12:40
Cel puţin nouă morţi şi 27 de răniţi într-o explozie la o secţie de poliţie din Kashmirul indian # News.ro
Cel puţin nouă persoane au murit şi 27 au fost rănite după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din partea indiană a regiunii Kashmir, vineri seara, au declarat surse din poliţie, la doar câteva zile după o explozie cu maşină-capcană în New Delhi care a ucis opt persoane, relatează Reuters.
