Eric de Oliveira știe cine va marca în Bosnia - România
Sport.ro, 15 noiembrie 2025 19:50
România joacă azi, de la ora 21:45, unul dintre cele mai importante meciuri ale ultimilor ani.
Sumă-record pentru Vinicius pregătită de Chelsea! PSG vrea să se răzbune pe Real Madrid pentru Kylian Mbappe # Sport.ro
Vinicius, între Chelsea, PSG și Real Madrid. Ultimele detalii despre situația brazilianului.
Bosnia - România este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45.
România privește cu emoții duelul din Cipru, acolo unde Austria a început în forță meciul din grupa preliminariilor CM 2026.
Patronul din Superliga dă de pământ cu jucătorii din România. Atac subtil către Gigi Becali: „Fotbalul a fost decredibilizat” # Sport.ro
Finanțatorul din Superliga, discurs radical: „Fotbalul a fost decredibilizat, asociat cu figuri pitoreşti”.
Curiozități despre Zenica, orașul în care România trebuie să facă un meci mare cu Bosnia: ”Fortăreață medievală!” # Sport.ro
”Câinii” sunt pe trei în clasament cu 30 de puncte.
România U19 - Finlanda U19 1-1! „Tricolorii mici” au avut victoria în mâini
Mai rău ca la noi! Director sportiv, suspendat trei luni în Franța pentru „jignire față de fotbal” # Sport.ro
Un scandal serios zguduie fotbalul francez.
Echipa naţională a Belgiei a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională din Kazahstan, în cadrul grupei J a calificărilor Cupei Mondiale 2026.
Bosnia - România se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro, nu mai devreme de ora 21:45.
La 32 de ani, Loris Karius, fostul portar al celor de la Liverpool, strălucește în țara sa natală, acolo unde evoluează pentru Schalke, în Zweite Bundesliga.
Cum au reacționat colegii după gestul golănesc făcut de Cristiano Ronaldo în meciul Portugaliei # Sport.ro
Irlanda - Portugalia s-a încheiat 2-0 joi seară, în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Cum l-a numit legendarul „Spillo” Altobelli pe Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A # Sport.ro
Inter Milano traversează un moment excelent sub comanda lui Cristi Chivu.
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!” # Sport.ro
O echipă din Superliga României se va muta, curând, pe stadionul din oraș. În ultimele două sezoane, formația a fost mai mult ”pe drumuri”, disputând ”în deplasare” chiar și partidele considerate ”acasă”.
Robert Lewandowski (37 de ani) este cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate.
Cele 5 cuvinte pe care le-a transmis Răzvan Burleanu tricolorilor înaintea meciului cu Bosnia # Sport.ro
Mesajul lui Răzvan Burleanu înainte de Bosnia - România: „Aceasta este opinia mea şi acum”.
Superstarul de 50 de milioane de euro a vorbit sincer despre Chivu înainte de cel mai important meci al anului # Sport.ro
Inter Milano merge perfect în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu.
Cristiano Bergodi a rupt tăcerea despre perioada petrecută la Rapid: ”Nu poți să faci asta” # Sport.ro
Italianul, care în clipa de față este ”principal” la ”U” Cluj, a pregătit-o pe Rapid în perioada iulie 2023 - aprilie 2024.
Explicația rupturii dintre Mirel Rădoi și Mihai Rotaru la Universitatea Craiova: „Perversitate din aia finuță”.
Miodrag Belodedici are cartea câștigătoare înainte de Bosnia - România: „Trebuie să facă asta” # Sport.ro
Bosnia - România se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.
Meciul dintre Bosnia și România se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Pentru ”tricolori”, partida este crucială, având în vedere că, în cazul unei victorii, putem avea șanse mari pentru accederea la baraj de pe locul doi.
Bosnia - România este sâmbătă seară de la ora 21:45 la Zenica.
”E meciul cu Bosnia de totul sau nimic?” Costel Pantilimon a prefațat duelul de la Zenica: ”Pe asta mizez” # Sport.ro
Bosnia - România este diseară de la ora 21:45.
Cipru – Austria, 19:00, LIVE TEXT, în grupa României din preliminariile pentru Cupa Mondială # Sport.ro
Cipru joacă pe teren propriu împotriva Austriei, în grupa României din preliminariile pentru Cupa Mondială.
Tony da Silva, acuzații după plecarea de la Poli Iași: ”Îmi mai sunt datorate trei luni de salariu și restanțele din anul trecut!” # Sport.ro
Tony da Silva, antrenorul demis de Poli Iași, a reacționat prin intermediul unui comunicat oficial.
”O glumă!” Selecționerul l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după meciul din preliminariile pentru Cupa Mondială # Sport.ro
Istvan Kovacs s-a aflat la centru în meciul dintre Slovacia și Irlanda de Nord, scor 1-0, din preliminariile pentru Cupa Mondială.
Gabi Tamaș a povestit momentul în care s-a despărțit de FCSB.
O veste de-a dreptul șocantă a tulburat apele la Real Madrid în ultimele ore.
Emoții pentru națională: Facțiunea ”Uniți sub Tricolor” merge la Zenica! Mesajul transmis în ziua meciului # Sport.ro
Gruparea ultras Uniți sub Tricolor a făcut un anunț înaintea meciului de la Zenica, cu Bosnia, din preliminariile pentru Cupa Mondială.
Gigi Becali și jucăria numită ”FCSB”! Cristi Borcea, dezvăluiri despre patronul campioanei: ”Nu e pe plus!” # Sport.ro
Cristi Borcea a vorbit despre problemele financiare de la echipele din Superliga României.
Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență aseară # Sport.ro
A fost o ediție plină de energie și emoții, aseară, la Vocea României! Zece duete au adus pe scenă momente memorabile, iar antrenorii au fost nevoiți să ia decizii dificile.
Mircea Lucescu a ales lotul României pentru meciul cu Bosnia! Vedetele din Superliga sunt ”OUT” # Sport.ro
România va juca împotriva Bosniei, în această seară, de la ora 21:45, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a înregistrat, sâmbătă, cel mai bun timp în prima manşă a slalomului de la Levi (Finlanda)
Cristi Chivu a ajuns pe banca lui Inter Milano la începutul lunii iunie.
Gigi Nețoiu (66 de ani) candidează pentru funcția de primar în București.
Bosnia - România | Lucescu, adevăr sau le întinde o capcană? Câți jucători a pierdut România # Sport.ro
Bosnia - România, de la 21:45, în preliminariile CM 2026. LIVE BLOG pe Sport.ro.
Dan Petrescu a dat verdictul înainte de Bosnia – România și speră la un miracol: ”Din păcate, asta e realitatea!” # Sport.ro
Dan Petrescu a ieșit temporar din circuit, dar rămâne conectat la fotbalul românesc și va susține naționala României în meciul de la Zenica, împotriva Bosniei.
Bosnia - România | Gata cu 'prietenia'! De ce e specială înfruntarea Ionuț Radu - Edin Dzeko # Sport.ro
Bosnia - România, de la 21:45.
Rapidul e gata de sărbătoare. Giuleștiul începe să pregătească de petrecerea de titlu, așteptată de 23 de ani # Sport.ro
Echipa lui Costel Gâlcă este lider în Liga 1, iar suporterii visează la un nou titlu de campioană.
Tricolorul a primit vestea transferului înainte de Bosnia – România: ”Low-cost! Ofertă de 20 de milioane de euro!” # Sport.ro
România va înfrunta Bosnia, la Zenica, într-un meci capital pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.
Mihaela Cambei, an perfect!
Nu doar echipa de fotbal a Rapidului este pe primul loc, ci și pugiliștii de sub Podul Grant domină competițiile interne.
Bosniacii, divizați înaintea meciului cu România: ”În niciun caz nu sunt mai buni!” / ”Va fi mai ușor meciul cu Austria!” # Sport.ro
Bosnia - România se joacă în această seară, de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.
Rapid țintește titlul în Superliga României.
În luna septembrie, palatul deținut de familia Becali a fost vandalizat de protestatarul Constantin Ivanov. Gardul nu a fost nici până acum adus la starea sa inițială.
Mbappe, încă un record.
Ole Gunnar Solskjaer este liber de contract în acest moment, după o experiență în Turcia.
