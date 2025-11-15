Eric de Oliveira îi ia apărarea lui Drăguș după cartonașul roșu din Bosnia - România: „Exagerat!”

Sport.ro, 16 noiembrie 2025 00:20

România a ratat o șansă uriașă la Zenica și va merge la barajul pentru Cupa Mondială 2026 dintr-o poziție complicată. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
00:50
Edin Dzeko și-a băgat echipa în ședință la pauza meciului cu România. Ce le-a transmis Sport.ro
Bosnia a învins România cu 3-1 la Zenica.
Acum 30 minute
00:40
S-a cerut demisia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia: „Ne-ați lăsat goi! Și voi boi!” Sport.ro
România a pierdut la Zenica, scor 1-3.
00:30
Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci” Sport.ro
Bosnia - România s-a încheiat 3-1.
00:30
Daniel Bîrligea și-a explicat gestul cu trimitere la Radu Petrescu: ”A râs toată România de noi” Sport.ro
România a condus la Zenica, dar a cedat în fața Bosniei cu 1-3 și a ratat, matematic, șansa de a ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial de pe locul doi.
00:30
Valentin Mihăilă acuză arbitrajul după eșecul cu Bosnia: „Lui Marius Marin îi curge și acum sânge” Sport.ro
Concluziile lui Valentin Mihăilă după Bosnia - România 3-1.
Acum o oră
00:20
Marius Lăcătuș a răbufnit după Bosnia - România Sport.ro
Bosnia - România s-a încheiat 3-1.
00:20
Eric de Oliveira îi ia apărarea lui Drăguș după cartonașul roșu din Bosnia - România: „Exagerat!” Sport.ro
România a ratat o șansă uriașă la Zenica și va merge la barajul pentru Cupa Mondială 2026 dintr-o poziție complicată. 
00:10
Presa din Bosnia a reacționat imediat: ”România a căzut. O să cadă și Austria” Sport.ro
România a condus la Zenica, dar a cedat în fața Bosniei cu 1-3 și a ratat, matematic, șansa de a ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial de pe locul doi.
00:10
Austriecii au „explodat” după eșecul României cu Bosnia: „Puteau să ne ajute!” Sport.ro
România a ratat o șansă uriașă la Zenica și va merge la barajul pentru Cupa Mondială 2026 dintr-o poziție extrem de dificilă. 
00:00
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA Sport.ro
România a ratat șansa uriașă de la Zenica și va merge la barajul pentru Cupa Mondială 2026 dintr-o poziție extrem de dificilă.
Acum 2 ore
23:50
America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia Sport.ro
Boss, ce ne facem? Bosnia rămâne kriptonita tricolorilor după ce selecționata lui Sergej Barbarez a învins prima reprezentativă și la Zenica.
23:30
Stupiditate la cote alarmante! Denis Drăguș și-a făcut KO adversarul. Eliminat în cel mai important moment Sport.ro
Bosnia - România, LIVE TEXT - AICI.
23:20
Imagini horror în Bosnia – România! Marius Marin s-a prăbușit pe gazon, plin de sânge Sport.ro
România trăiește un meci de foc la Zenica!
23:00
Gafă uriașă! Cum l-a „botezat” Federația Bosniei pe Daniel Bîrligea, după bijuteria înscrisă la națională Sport.ro
România joacă în această seară un meci uriaș pe terenul Bosniei & Herțegovina, la Zenica, în penultima rundă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 4 ore
22:30
Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România Sport.ro
Bosnia - România, LIVE TEXT - AICI.
22:20
CSM București, încă o victorie în Liga Campionilor: 34-31 cu Sola HK Sport.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Sola HK, scor 34-31 (20-12), în etapa a VIII-a din grupa B a Ligii Campionilor. 
22:20
Daniel Bîrligea, GOL magistral în Bosnia - România! Comentatorul a ”turbat” Sport.ro
Bosnia - România, LIVE TEXT - AICI.
22:20
Milestone pentru Valentin Mihăilă în Bosnia - România! I s-a mai întâmplat doar o dată în cariera Sport.ro
România joacă în această seară pe terenul Bosniei & Herțegovina, într-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
21:50
”Țiganii, țiganii!”. Fanii Bosniei, derapaj rasist chiar înainte de meciul cu România Sport.ro
Meciul dintre Bosnia și România se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Pentru ”tricolori”, partida este crucială, având în vedere că, în cazul unei victorii, putem avea șanse mari pentru accederea la baraj de pe locul doi.
21:30
Atac dezlănțuit la adresa românilor în presa din Bosnia după un mesaj al ultrașilor: „Trebuie interzişi în Zenica după asta!” Sport.ro
„Românii trebuie interzişi în Zenica după asta!”. Bosniacii au luat foc după un mesaj al ultrașilor români.
21:30
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul ”11” al României cu Bosnia Sport.ro
Bosnia - România este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45.
21:00
Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2 Sport.ro
Austria și-a făcut treaba la Limassol.
Acum 6 ore
20:50
Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini înainte de Bosnia - România Sport.ro
Cele două echipe se întâlnesc într-un meci crucial la Zenica, pe ”Bilino Polje”.
20:40
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu în Bosnia - România Sport.ro
Meciul dintre Bosnia și România se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Pentru ”tricolori”, partida este crucială, având în vedere că, în cazul unei victorii, putem avea șanse mari pentru accederea la baraj de pe locul doi.
20:40
Gică Craioveanu, pronostic pentru Bosnia - România! Cât va fi scorul și cine va marca Sport.ro
Previziunea lui Gică Craioveanu pentru Bosnia - România. Cine vor fi marcatorii.
20:30
Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul României pe Darius Olaru Sport.ro
Bosnia - România este diseară de la ora 21:45 în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
20:10
Sumă-record pentru Vinicius pregătită de Chelsea! PSG vrea să se răzbune pe Real Madrid pentru Kylian Mbappe Sport.ro
Vinicius, între Chelsea, PSG și Real Madrid. Ultimele detalii despre situația brazilianului.
19:50
Zi națională la Zenica! Bosniacii au declanșat infernul înaintea meciului cu România Sport.ro
Bosnia - România este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45.
19:50
Eric de Oliveira știe cine va marca în Bosnia - România Sport.ro
România joacă azi, de la ora 21:45, unul dintre cele mai importante meciuri ale ultimilor ani.
19:40
Coșmar pentru România! Austria a rezolvat meciul cu Cipru în primele 20 de minute Sport.ro
România privește cu emoții duelul din Cipru, acolo unde Austria a început în forță meciul din grupa preliminariilor CM 2026. 
19:20
Patronul din Superliga dă de pământ cu jucătorii din România. Atac subtil către Gigi Becali: „Fotbalul a fost decredibilizat” Sport.ro
Finanțatorul din Superliga, discurs radical: „Fotbalul a fost decredibilizat, asociat cu figuri pitoreşti”.
19:00
Curiozități despre Zenica, orașul în care România trebuie să facă un meci mare cu Bosnia: ”Fortăreață medievală!” Sport.ro
Bosnia - România este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45.
Acum 8 ore
18:40
Ce vrea Borcea de la Dinamo: ”Ar fi extraordinar!” Sport.ro
”Câinii” sunt pe trei în clasament cu 30 de puncte.
18:40
România U19 - Finlanda U19 1-1! Clasamentul grupei Sport.ro
România U19 - Finlanda U19 1-1! „Tricolorii mici” au avut victoria în mâini
18:40
Mai rău ca la noi! Director sportiv, suspendat trei luni în Franța pentru „jignire față de fotbal” Sport.ro
Un scandal serios zguduie fotbalul francez. 
18:30
Belgia s-a împiedicat de echipa pe care a bătut-o în tur cu 6-0 Sport.ro
Echipa naţională a Belgiei a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională din Kazahstan, în cadrul grupei J a calificărilor Cupei Mondiale 2026.
18:10
Zeno Bundea avertizează înainte de Bosnia - România: „Suferim mult din păcate” Sport.ro
Bosnia - România se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro, nu mai devreme de ora 21:45.
18:10
Soțul Dilettei și-a schimbat radical viața, la șapte ani de la ”coșmar”: ”E un erou!” Sport.ro
La 32 de ani, Loris Karius, fostul portar al celor de la Liverpool, strălucește în țara sa natală, acolo unde evoluează pentru Schalke, în Zweite Bundesliga.
18:00
Cum au reacționat colegii după gestul golănesc făcut de Cristiano Ronaldo în meciul Portugaliei Sport.ro
Irlanda - Portugalia s-a încheiat 2-0 joi seară, în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
17:50
Cum l-a numit legendarul „Spillo” Altobelli pe Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A Sport.ro
Inter Milano traversează un moment excelent sub comanda lui Cristi Chivu. 
17:30
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!” Sport.ro
O echipă din Superliga României se va muta, curând, pe stadionul din oraș. În ultimele două sezoane, formația a fost mai mult ”pe drumuri”, disputând ”în deplasare” chiar și partidele considerate ”acasă”.
17:30
Robert Lewandowski și-a decis viitorul: anunțul lui Fabrizio Romano Sport.ro
Robert Lewandowski (37 de ani) este cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate.
17:20
Cele 5 cuvinte pe care le-a transmis Răzvan Burleanu tricolorilor înaintea meciului cu Bosnia Sport.ro
Mesajul lui Răzvan Burleanu înainte de Bosnia - România: „Aceasta este opinia mea şi acum”.
17:10
Superstarul de 50 de milioane de euro a vorbit sincer despre Chivu înainte de cel mai important meci al anului Sport.ro
Inter Milano merge perfect în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu. 
17:00
Cristiano Bergodi a rupt tăcerea despre perioada petrecută la Rapid: ”Nu poți să faci asta” Sport.ro
Italianul, care în clipa de față este ”principal” la ”U” Cluj, a pregătit-o pe Rapid în perioada iulie 2023 - aprilie 2024.
Acum 12 ore
16:50
Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată în direct: „Are oferte!” Sport.ro
Explicația rupturii dintre Mirel Rădoi și Mihai Rotaru la Universitatea Craiova: „Perversitate din aia finuță”.
16:40
Miodrag Belodedici are cartea câștigătoare înainte de Bosnia - România: „Trebuie să facă asta” Sport.ro
Bosnia - România se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:30
Surpriza pregătită de Mircea Lucescu înainte de Bosnia - România: va fi titular! Sport.ro
Meciul dintre Bosnia și România se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Pentru ”tricolori”, partida este crucială, având în vedere că, în cazul unei victorii, putem avea șanse mari pentru accederea la baraj de pe locul doi.
16:30
Câți români vor fi prezenți la Zenica pentru Bosnia - România Sport.ro
Bosnia - România este sâmbătă seară de la ora 21:45 la Zenica.
16:20
”E meciul cu Bosnia de totul sau nimic?” Costel Pantilimon a prefațat duelul de la Zenica: ”Pe asta mizez” Sport.ro
Bosnia - România este diseară de la ora 21:45.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.