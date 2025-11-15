Dennis Man, exasperant în prima repriză cu Bosnia! Starul lui PSV a irosit ocazii uriașe
Antena Sport, 15 noiembrie 2025 22:40
Naționala de fotbal a României are nevoie de victorie la Zenica pentru a rămâne în cursa pentru locul al doilea în grupa preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Aceștia nu se mai pot califica de pe primul loc, după ce Austria a învins în Cipru. Dennis Man a fost marele ghinionist al primei reprize. Fotbalistul […] The post Dennis Man, exasperant în prima repriză cu Bosnia! Starul lui PSV a irosit ocazii uriașe appeared first on Antena Sport.
“Românii au primit ce meritau”. Presa din Bosnia n-a stat pe gânduri după ce imnul “tricolorilor” a fost huiduit # Antena Sport
Partida României de la Zenica a fost marcată la start de huiduielile și scandările rasiste ale suporterilor gazdelor, care nu au respectat momentul intonării imnului “tricolorilor”. Subiectul respectiv a fost analizat și în presa din Bosnia, iar jurnaliștii au oferit un verdict clar: jucătorii lui Mircea Lucescu meritau din plin ce au primit, ca urmare […] The post “Românii au primit ce meritau”. Presa din Bosnia n-a stat pe gânduri după ce imnul “tricolorilor” a fost huiduit appeared first on Antena Sport.
Ultraşii bosniaci au dezlănţuit “iadul” în afara stadionului de la Zenica! Protest de amploare # Antena Sport
Ultraşii bosniaci sunt supăraţi pe Federaţia de Fotbal de la ei din ţară şi au declanşat un protest de amploare în afara stadionului de la Zenica, pe care se dispută meciul tricolorilor cu reprezentativa pregătită de Sergej Barbarez. Ultraşii bosniaci au aprins torţe, ei fiind atent monitorizaţi de numeroase echipaje de poliţie. Forţele de ordine […] The post Ultraşii bosniaci au dezlănţuit “iadul” în afara stadionului de la Zenica! Protest de amploare appeared first on Antena Sport.
România, victorie clară cu Noua Zeelandă la Billie Jean King Cup. Urmează meciul cu Polonia lui Iga Swiatek # Antena Sport
Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae şi Monica Niculescu au obţinut victorii, sâmbătă, în meciul cu Noua Zeelandă din play-off-ul pentru preliminariile turneului final Billie Jean King Cup 2026. România a câştigat astfel întâlnirea cu 3-0. România, victorie clară cu Noua Zeelandă Bertea a învins-o pe Vivian Yang, scor 6-2, 6-1, iar Lee s-a impus […] The post România, victorie clară cu Noua Zeelandă la Billie Jean King Cup. Urmează meciul cu Polonia lui Iga Swiatek appeared first on Antena Sport.
Dennis Man, exasperant în prima repriză cu Bosnia! Starul lui PSV a irosit ocazii uriașe # Antena Sport
Modul inedit prin care Bîrligea și Mihăilă au celebrat golul României cu Bosnia. Au recreat gestul din vestiar # Antena Sport
Golul prin care România a deschis scorul în duelul cu Bosnia a fost urmat de o celebrare ieșită din comun a celor care au creat reușita, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă. Cei doi jucători din atac s-au bucurat imitând un arbitru care arată un cartonaș, o aluzie la gestul pe care l-a făcut chiar atacantul […] The post Modul inedit prin care Bîrligea și Mihăilă au celebrat golul României cu Bosnia. Au recreat gestul din vestiar appeared first on Antena Sport.
Când are loc tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială? Ziua în care România își află adversarele # Antena Sport
România este sigură că nu se va mai putea califica direct la Cupa Mondială din 2026, după ce Austria a învins-o la Limassol cu Cipru cu 2-0. După ce “tricolorii” au pierdut orice șansă matematică de a merge la turneul final prin intermediul preliminariilor, toată atenția lor se îndreaptă către baraj, urmând să își afle […] The post Când are loc tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială? Ziua în care România își află adversarele appeared first on Antena Sport.
Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor # Antena Sport
Fanii Bosniei au huiduit cu putere imnul României înaintea startului meciului din grupa H a preliminariilor World Cup. După ce imnul “Deşteaptă-te, române!” nu a putut fi auzit prea bine din pricina huiduielilor fanilor bosniaci, aceştia au început cu scandări rasiste la adresa tricolorilor. Fanii bosniaci au huiduit imnul României şi au avut scandări rasiste […] The post Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor appeared first on Antena Sport.
Bișnițarii și-au intrat în rol! Cât a ajuns să coste un bilet “la negru” la Bosnia – România # Antena Sport
Stadionul Bilino Polje a fost asalatat de suporterii care au venit la partida dintre Bosnia și România, însă după cum era de așteptat, în afara arenei nu sunt doar oamenii care și-au cumpărat bilete, ci și asa numiți bișnițari. Persoanele care vând la suprapreț tichetele de meci cu puțin timp înainte de ora de start […] The post Bișnițarii și-au intrat în rol! Cât a ajuns să coste un bilet “la negru” la Bosnia – România appeared first on Antena Sport.
Viitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj este în continuare incert, acesta fiind dorit cu insistență de patronul celor de la FCSB. După ce atacantul i-a solicitat un salariu uriaș la prima rundă de negocieri, Gigi Becali a luat o decizie importantă în privința sa. Concret, finanțatorul roș-albaștrilor a înaintat o nouă ofertă pentru fotbalistul […] The post Gigi Becali, un nou asalt pentru Louis Munteanu. Decizia luată de patronul FCSB appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Vicecampionul mondial, Wesley Sneijder, îl privește pe prietenul Chivu ca pe un antrenor uriaș # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Vicecampionul mondial, Wesley Sneijder, îl privește pe prietenul Chivu ca pe un antrenor uriaș appeared first on Antena Sport.
O victorie şi un egal are naţionala sub 19 ani în prima fază a calificărilor pentru Europeanul din Ţara Galilor. Puştii sunt motivaţi să aducă multe calificări pentru România. România sub 19 ani a făcut 1-1 cu Finlanda în drumul spre Europeanul din Ţara Galilor. Jucătorii antrenaţi de Dulcea vor juca meciul decisiv pentru calificarea […] The post Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Fanii dau năvală appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Ca să revină mai repede pe teren, Dawa merge la pilates appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu atrage atenția înaintea meciului cu Bosnia: „Trebuie să ne luăm măsuri” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României vrea să își ia revanșa după eșecul suferit la București și să se impună la Zenica, împotriva selecționatei Bosniei. Mircea Lucescu a vorbit cu puțin timp înaintea partidei și a tras un semnal de alarmă. Concret, selecționerul tricolorilor l-a evidențiat pe Edin Dzeko și a transmis că jucătorii săi vor […] The post Mircea Lucescu atrage atenția înaintea meciului cu Bosnia: „Trebuie să ne luăm măsuri” appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Toți pentru calificare appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Vizită surpriză în cantonamentul României de la Zenica appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica, reacție promptă după ce Mircea Lucescu l-a scos din lot pe Darius Olaru: “Fac și eu supoziții” # Antena Sport
Mircea Lucescu a decis să îi scoată din lotul României pentru meciul cu Bosnia pe Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu, iar Mihai Stoica a oferit o reacție în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB n-a ținut cont de faptul că unul dintre jucătorii lăsați pe dinafară este de la propria […] The post Mihai Stoica, reacție promptă după ce Mircea Lucescu l-a scos din lot pe Darius Olaru: “Fac și eu supoziții” appeared first on Antena Sport.
Edin Dzeko, mesaj de mobilizare înaintea meciului cu România: „Să încerce să bucure națiunea” # Antena Sport
Bosnia – România ar putea fi un meci crucial pentru calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, însă asta depinde și de rezultatul partidei dintre Cipru și Austria. Edin Dzeko va fi principalul pericol pentru poarta apărată de Ionuț Radu, iar atacantul a transmis și la conferința de presă că speră la repetarea rezultatului […] The post Edin Dzeko, mesaj de mobilizare înaintea meciului cu România: „Să încerce să bucure națiunea” appeared first on Antena Sport.
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a pregătit un prim 11 asemănător în partida cu Bosnia cu cel al tricolorilor din meciul cu Austria. În condiţiile absenţelor lui Burcă şi Drăguşin, cuplul de fundaşi centrali va fi format din Virgil Ghiţă şi Bogdan Racoviţan. Primul 11 al tricolorilor în meciul cu Bosnia România: Radu – […] The post Echipa României la meciul crucial cu Bosnia din preliminariile World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Scandal înainte de Bosnia – România: “Să le interzică accesul în țară”. Criminal de război elogiat de dinamoviști # Antena Sport
Presa din Bosnia se revoltă cu puțin timp înainte de meciul cu România din cauza unui banner afișat la Belgrad de o facțiune de suporteri dinamoviști. Fanii alb-roșii au elogiat un criminal de război condamnat pentru exterminarea bosniacilor și croaților, Ratko Mladic, iar jurnaliștii cer autorităților ca oamenii care s-au fotografiat cu pânza respectivă să […] The post Scandal înainte de Bosnia – România: “Să le interzică accesul în țară”. Criminal de război elogiat de dinamoviști appeared first on Antena Sport.
Cum o poate duce România pe Moldova la barajul pentru Mondial: “O bucurie pentru două ţări înfrăţite” # Antena Sport
Moldova depinde de România pentru a obţine calificarea pentru barajul pentru World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030. Pentru a fi prezentă la barajul pentru World Cup 2026, Moldova are nevoie ca România să învingă […] The post Cum o poate duce România pe Moldova la barajul pentru Mondial: “O bucurie pentru două ţări înfrăţite” appeared first on Antena Sport.
Unic în istoria tenisului! Recordul stabilit de Sinner, după calificarea în finala Turneului Campionilor # Antena Sport
Jannik Sinner s-a calificat sâmbătă în finala Turneului Campionilor, după o victorie fără emoții în fața australianului Alex De Minaur. Sportivul clasat pe locul doi mondial a bifat un record impresionant, după ce a ajuns în ultimul act al competiției. El este abia al treilea jucător din istorie care reușește această performanță. Din acest club […] The post Unic în istoria tenisului! Recordul stabilit de Sinner, după calificarea în finala Turneului Campionilor appeared first on Antena Sport.
CSM București, victorie clară în Liga Campionilor. Al doilea succes la rând pentru „tigroaice” # Antena Sport
CSM București a bifat sâmbătă al doilea succes la rând în Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României și-a surclasat adversara în etapa cu numărul 8 din grupe. Rămase fără Adi Vasile pe bancă, „tigroaicele” s-au impus clar în fața celor de la Sola, formație care a înlocuit Ludwigsburg, club care a intrat în insolvență […] The post CSM București, victorie clară în Liga Campionilor. Al doilea succes la rând pentru „tigroaice” appeared first on Antena Sport.
Răzvan Burleanu, mesaj de luptă pentru “tricolori” înainte de Bosnia – România: “Jucăm o finală” # Antena Sport
Răzvan Burleanu a venit cu un mesaj de mobilizare înainte de partida din această seară de la Zenica pe care România o va disputa contra Bosniei. Președintele Federației Române de Fotbal s-a arătat convins că elevii lui Mircea Lucescu vor arăta același joc pe care l-au prestat și la partida de pe Arena Națională contra […] The post Răzvan Burleanu, mesaj de luptă pentru “tricolori” înainte de Bosnia – România: “Jucăm o finală” appeared first on Antena Sport.
Pas greșit pentru naționala U19 a României! Doar remiză cu Finlanda în preliminariile CE 2026 # Antena Sport
Naționala de fotbal sub 19 ani a României a disputat sâmbătă al doilea meci din preliminariile pentru Campionatul European din 2026. Tricolorii pregătiți de Adrian Dulcea au remizat contra Finlandei, scor 1-1. La câteva zile după succesul clar contra selecționatei Andorrei, aceștia au fost ținuți în șah de Finlanda, care a scos un punct din […] The post Pas greșit pentru naționala U19 a României! Doar remiză cu Finlanda în preliminariile CE 2026 appeared first on Antena Sport.
“Să-i fie rușine”. Cristiano Ronaldo n-a fost iertat nici în Portugalia după eliminarea din meciul cu Irlanda # Antena Sport
Una dintre cele mai dure reacții la adresa eliminării lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Irlanda venit chiar din țara sa natală. Un jurnalist din Portugalia nu s-a ferit să îl critice pe atacantul lui Al-Nassr pentru cele întâmplate și a pus accentul pe ce a urmat după ce l-a lovit cu cotul în spate […] The post “Să-i fie rușine”. Cristiano Ronaldo n-a fost iertat nici în Portugalia după eliminarea din meciul cu Irlanda appeared first on Antena Sport.
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani), fostul acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, a dezvăluit că au existat două momente în viaţa lui în care a rămas fără bani. De fiecare dată Cristi Borcea a fost salvat de la faliment de afacerea cu butelii. El a mărturisit că şi astăzi face bani din acelaşi lucru. […] The post Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei appeared first on Antena Sport.
Jannik Sinner, primul finalist de la Turneul Campionilor! Italianul își va apăra titlul cucerit în 2024 # Antena Sport
Jannik Sinner confirmă în continuare că se află într-o formă de senzație, asta după ce sâmbătă a obținut calificarea pentru al doilea an consecutiv în finala Turneului Campionilor. Italianul clasat pe locul doi în clasamentul ATP a trecut în penultimul act al competiției de australianul Alex De Minaur, în urma unui meci decis în două […] The post Jannik Sinner, primul finalist de la Turneul Campionilor! Italianul își va apăra titlul cucerit în 2024 appeared first on Antena Sport.
Suporterii României, fotografie cu ultrașii sârbii înainte de meciul cu Bosnia: “Frați ortodocși” # Antena Sport
România va fi susținută în această seară la partida cu Bosnia de aproximativ 750 de oameni, iar o parte din ultrașii “tricolori” au făcut o oprire în Serbia, acolo unde s-au întâlnit cu suporterii țării vecine de la sud-vest. Facțiunile celor două naționale nu au ezitat să imortalizeze momentul cu o fotografie care a fost […] The post Suporterii României, fotografie cu ultrașii sârbii înainte de meciul cu Bosnia: “Frați ortodocși” appeared first on Antena Sport.
Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl se află printre investitorii care au depus oferte pentru preluarea magazinelor Carrefour din România. Carrefour are în plan să se retragă din mai multe ţări, printre care şi România. Potrivit Forbes, cei doi au o avere totală de 3.6 miliarde de dolari. Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes […] The post Lovitura de miliarde de euro pe care o încearcă proprietarii Dedeman, fraţii Pavăl appeared first on Antena Sport.
Marcel Răducanu laudă decizia lui Mircea Lucescu! De la ce jucători se așteaptă să facă diferența în Bosnia # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va juca în această seară un meci crucial pentru a mai spera în continuare la calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor. După ce a pierdut meciul de debut din preliminarii, tricolorii vor să își ia revanșa în fața Bosniei, pe un stadion unde va fi cu siguranță o […] The post Marcel Răducanu laudă decizia lui Mircea Lucescu! De la ce jucători se așteaptă să facă diferența în Bosnia appeared first on Antena Sport.
Ralf Rangnick, interes 0 față de declarațiile lui Mircea Lucescu. Ce a putut spune înainte de Cipru – Austria # Antena Sport
Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a susținut conferința de presă premergătoare partidei din această seară dintre Austria și Cipru, iar un jurnalist a ținut să îi aducă aminte ce a spus Mircea Lucescu despre liderul grupei H după victoria de pe Arena Națională. Fostul antrenor de la Manchester United nu a părut deloc afectat de remarca […] The post Ralf Rangnick, interes 0 față de declarațiile lui Mircea Lucescu. Ce a putut spune înainte de Cipru – Austria appeared first on Antena Sport.
Măsuri sporite de securitate la meciul Bosnia – România! Anunţul şefului departamentului evenimente al FRF # Antena Sport
Şeful departamentului evenimente din cadrul FRF, Alexandru Cândea, a subliniat că Federaţia Română de Fotbal a colaborat cu autorităţile locale pentru ca totul să fie în regulă în deplasarea tricolorilor în Bosnia. Meciul din această seară, crucial din punct de vedere sportiv pentru ambele echipe, e şi considerat unul de risc. Alexandru Cândea a anunţat […] The post Măsuri sporite de securitate la meciul Bosnia – România! Anunţul şefului departamentului evenimente al FRF appeared first on Antena Sport.
Kazahstan – Belgia 1-0, în preliminariile pentru Cupa Mondială. Surpriză în startul meciului la Astana # Antena Sport
Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă în ziua de sâmbătă, iar capul de afiș pentru suporterii României va fi în mod cert partida “tricolorilor” de la Zenica contra Bosniei și Herțegovina. Pe lângă duelul în care sunt angrenați elevii lui Lucescu, în această zi vor mai avea loc partide care pot oferi “bilete” pentru turneul […] The post Kazahstan – Belgia 1-0, în preliminariile pentru Cupa Mondială. Surpriză în startul meciului la Astana appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Cristi Chivu! S-a accidentat la echipa națională și este incert pentru meciul cu AC Milan # Antena Sport
În aceste zile s desfășoară ultimele meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Pentru Cristi Chivu, această pauză internațională nu a picat într-un moment bun, asta pentru că Inter avea un avânt impresionant, atât în campionat, cât și în Liga Campionilor. Tehnicianul român a primit o veste proastă de la naționala unde evoluează […] The post Lovitură pentru Cristi Chivu! S-a accidentat la echipa națională și este incert pentru meciul cu AC Milan appeared first on Antena Sport.
Unde ar putea antrena Mirel Rădoi, după ce a plecat de la Universitatea Craiova: “Cred că are oferte” # Antena Sport
Giovanni Becali a anunţat unde poate antrena Mirel Rădoi, după plecarea de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani a decis să se despartă de olteni la începutul aceste săptămâni, după eşecul cu UTA, scor 1-2. Giovanni Becali a declarat că Mirel Rădoi are şanse să antreneze o echipă din Emiratele Arabe Unite. Impresarul […] The post Unde ar putea antrena Mirel Rădoi, după ce a plecat de la Universitatea Craiova: “Cred că are oferte” appeared first on Antena Sport.
Ianis Hagi şi Dennis Man, aşteptaţi să facă diferenţa în Bosnia – România: “Nu mă aşteptam” # Antena Sport
Ianis Hagi şi Dennis Man sunt doi dintre cei mai în formă jucători români la ora actuală. România joacă sâmbătă seară în Bosnia în preliminariile World Cup 2026, iar cei doi tricolori sunt aşteptaţi să iasă la rampă la Zenica. Cei doi jucători de 27 de ani au prestaţii foarte bune în ultima perioadă la […] The post Ianis Hagi şi Dennis Man, aşteptaţi să facă diferenţa în Bosnia – România: “Nu mă aşteptam” appeared first on Antena Sport.
Nu joacă la Turneul Campionilor, dar pleacă cu buzunarele pline! Câţi bani primesc rezervele de la Torino # Antena Sport
Norvegianul Casper Ruud şi kazahul Alexander Bublik, rezerve la Turneul Campionilor de la Torino, vor încasa câte un cec în valoare de 155.000 de dolari fără să joace niciun meci la competiţia de final de sezon din circuitul masculin de tenis (ATP), informează Tennis World. Cei opt tenismeni care au disputat câte trei partide în […] The post Nu joacă la Turneul Campionilor, dar pleacă cu buzunarele pline! Câţi bani primesc rezervele de la Torino appeared first on Antena Sport.
Steaua şi Petrolul, remiză în Ghencea. Rapid, victorie împotriva unei echipe de Liga 2 # Antena Sport
Echipele din România au profitat de pauza provocată de meciurile echipelor naţionale şi şi-au programat în acest weekend meciuri amicale. Steaua şi Petrolul Ploieşti s-au întâlnit sâmbătă în Ghencea, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Şi Rapid a jucat sâmbătă. Echipa lui Costel Gâlcă a învins-o pe CS Afumaţi cu 3-0, în […] The post Steaua şi Petrolul, remiză în Ghencea. Rapid, victorie împotriva unei echipe de Liga 2 appeared first on Antena Sport.
Italienii au numit marele merit al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: “Acesta a fost punctul de cotitură” # Antena Sport
Italienii au numit marele merit al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A. Jurnaliştii din Italia i-au analizat pe nerazzurri şi au avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Concret, italienii susţin că Cristi Chivu le-a redat jucătorilor lui Inter încredere în forţele proprii, încredere care a fost […] The post Italienii au numit marele merit al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: “Acesta a fost punctul de cotitură” appeared first on Antena Sport.
Argentina a disputat vineri seară un mcei amical pe Stadionul 11 de Novembri din Luanda, împotriva Angolei. Autorităţile angoleze au ţinut să sărbătorească 50 de ani de independenţă cu un meci amical împotriva campioanei mondiale. Lionel Messi şi cele mai importante vedete ale echipei lui Scaloni nu au lipsit de la acest meci. Sosirea în […] The post Scene incredibile în Angola! 70 de persoane rănite după amicalul cu Argentina appeared first on Antena Sport.
Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Imaginile cu care şi-a luat fanii prin surprindere # Antena Sport
Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Ioana s-a filmat într-o maşină de lux, semn că şi ea este pasionată de bolizii, la fel ca miliardarul român. Ion Ţiriac deţine o galerie auto impresionantă în România, cu modele de colecţie. Fostul sportiv deţine peste 250 de maşini, 150 dintre ele fiind […] The post Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Imaginile cu care şi-a luat fanii prin surprindere appeared first on Antena Sport.
“Cât de greu este să lucrezi cu Mihai Stoica?” Oficialul FCSB, răspuns categoric: “La crize fac urât” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a vorbit despre cât de greu este pentru angajaţii campioanei României să lucreze cu el. Acesta a recunoascut că nu suportă atunci când cineva nu îndeplineşte sarcinile şi că se enervează foarte tare în aceste situaţii. Mihai Stoica: “Dacă cineva vine să mă aburească, atunci e […] The post “Cât de greu este să lucrezi cu Mihai Stoica?” Oficialul FCSB, răspuns categoric: “La crize fac urât” appeared first on Antena Sport.
Cristi Borcea, susţinere totală pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Bosnia: “Nu avem antrenor mai bun ca el” # Antena Sport
Cristi Borcea a transmis un mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului crucial cu Bosnia. Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Marţi, de la aceeaşi oră, România se va duela cu San Marino, la Ploieşti. Ultimul meci din grupa […] The post Cristi Borcea, susţinere totală pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Bosnia: “Nu avem antrenor mai bun ca el” appeared first on Antena Sport.
Cipru – România, duelul din preliminariile World Cup 2026, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 19:00. Austria e lider în Grupa H, grupă din care face parte şi România, având 15 puncte. În ultimul meci jucat, Austria a fost învinsă de România dramatic, scor 0-1. Virgil Ghiţă a marcat în […] The post Cipru – Austria LIVE TEXT (19:00). Meci de importanţă maximă pentru România appeared first on Antena Sport.
Sfatul lui Miodrag Belodedici, înainte de Bosnia – România. Mesaj direct pentru tricolorii lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Miodrag Belodedici va fi prezent la Zenica, acolo unde România va juca împotriva Bosniei, în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii luptă pentru locul 2 în grupa de calificare şi vor să îşi ia revanşa pentru înfrângerea suferită la Bucureşti, în luna martie. Fostul mare jucător al Stelei şi al naţionalei României nu ştie dacă tricolorii […] The post Sfatul lui Miodrag Belodedici, înainte de Bosnia – România. Mesaj direct pentru tricolorii lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
Cine i-a vizitat pe “tricolori” înaintea partidei “de foc” cu Bosnia din preliminariile World Cup # Antena Sport
“Tricolorii” au avut parte de o vizită surpriză înaintea meciului “de foc” cu Bosnia. Partida din preliminariile World Cup 2026 se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. La trei zile după meciul de la Zenica, România va primi vizita celor din […] The post Cine i-a vizitat pe “tricolori” înaintea partidei “de foc” cu Bosnia din preliminariile World Cup appeared first on Antena Sport.
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează # Antena Sport
Dan Petrescu a prefaţat duelul României cu Bosnia, crucial pentru calificarea la World Cup 2026. Fostul internaţional s-a declarat convins de faptul că “tricolorii” pot obţine cele trei puncte, importante în vederea ocupării locului secund în grupă, loc care ne-ar oferi un avantaj la barajul din martie. Bosnia – România se va juca sâmbătă, de […] The post Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează appeared first on Antena Sport.
Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner # Antena Sport
Englezii au anunţat ce decizie a luat selecţionerul Portugaliei în privinţa lui Cristiano Ronaldo, după ce starul lusitan a fost eliminat în meciul cu Irlanda. CR7 a văzut direct cartonaşul roşu după ce l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O’Shea, lusitanii pierzând partida cu 0-2. Portugalia şi-a amânat sărbătoarea calificării la World Cup […] The post Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner appeared first on Antena Sport.
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator # Antena Sport
Echipa Detroit Pistons a obţinut a noua sa victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 114-105 în faţa formaţiei Philadelphia 76ers, într-un meci disputat vineri seara. Javonte Green a fost cel mai bun marcator al lui Pistons în acest joc, cu 21 de puncte (plus 9 […] The post Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator appeared first on Antena Sport.
