Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată: “Era de roşu”! Ce i-a spus centralul Michael Oliver

17:50

Cristi Borcea (55 de ani), fostul acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, a dezvăluit că au existat două momente în viaţa lui în care a rămas fără bani. De fiecare dată Cristi Borcea a fost salvat de la faliment de afacerea cu butelii. El a mărturisit că şi astăzi face bani din acelaşi lucru. […] The post Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei appeared first on Antena Sport.