„Escrocul de pe Tinder”, israelianul Simon Leviev, a scăpat basma curată de acuzațiile de fraudă

Anul acesta, Teatrul Național Iași sărbătorește 185 de ani de la semnarea actului său de naștere. În prima jumătate a sec. al XIX-lea, Iașul, capitala Moldovei, devenise un veritabil centru cultural în care tinerii boieri călătoreau în Occident şi importau modele europene de teatru. Tipografia în limba română, societăţile literare, presa culturală începeau să se dezvolte, iar teatrul era considerat un mijloc de afirmare naţională a elitei. În acest context, pe 18 martie 1840, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu au fost numiți de Guvernul lui Mihail Sturdza, directorii Teatrului Național Iași. Încă de la începutul directoratului, au impus o linie ideologică orientată spre emanciparea limbii române, spre coagularea conștiinței naționale, profesionalizarea artei dramatice și integrarea țării în circuitul cultural european.