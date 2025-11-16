A fost descoperit un malware terifiant: o inteligență artificială care rescrie codul în timp ce atacă

Newsweek.ro, 16 noiembrie 2025 08:10

Un nou tip de malware creat cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă o mare îngrijorare în rând...

Acum 5 minute
08:40
Rezidențiat 2025. Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concurs. Câte locuri sunt? Newsweek.ro
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie 2025, concursul național de admitere în rezi...
08:40
VIDEO România, îngenuncheată de Serbia, 3-1, în drumul către Cupa Mondială din 2026. Ce spune Ilie Dumitrescu Newsweek.ro
Naționala de fotbal a căzut în repriza a doua și a fost îngenuncheată de Serbia, cu 3-1, în drumul c...
Acum 30 minute
08:20
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Scapă de el și mergi la medic cât mai repede Newsweek.ro
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Nu ignora problema! Mucegaiul poate afecta grav sănătatea...
Acum o oră
08:10
A fost descoperit un malware terifiant: o inteligență artificială care rescrie codul în timp ce atacă Newsweek.ro
Un nou tip de malware creat cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă o mare îngrijorare în rând...
08:00
VIDEO Ce sport este recomandat în funcție de vârstă și de forma fizică. Ce să nu faceți niciodată Newsweek.ro
Mișcarea este vitală pentru noi, însă atunci când decidem să facem un sport trebuie să ținem cont și...
07:50
Remus Pricopie, despre alegerile din București: „Nu subestimați dorința Moscovei de a-și lua revanșa” Newsweek.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, transmite un mesaj partidelor care se luptă acum pentru Primăria Cap...
Acum 2 ore
07:40
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de asociație Newsweek.ro
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de aso...
07:30
Cele mai frumoase 15 nume de fete inspirate din Biblie. De ce e bine să-ți botezi micuța Eva sau Marta? Newsweek.ro
Pentru mulți oameni, Biblia este o sursă inepuizabilă de inspirație, fie că este vorba de a-i urmări...
07:20
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri financiare Newsweek.ro
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri finan...
07:10
Pensionar cu grupe obligă Casa de Pensii să îi crească cu 50% punctajele la pensie. Câți ani și unde a muncit Newsweek.ro
O victorie istorică pentru un pensionar. Un pensionar care a lucrat în condiții speciale a obligat C...
Acum 12 ore
20:50
Furtuna Claudia a ucis trei persoane în Portugalia și a provocat inundații masive în Marea Britanie Newsweek.ro
Furtuna Claudia a ucis trei persoane în Portugalia și a provocat inundații masive în Marea Britanie....
20:40
SUA anchetează cererea lui Trump privind legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan Newsweek.ro
SUA anchetează cererea lui Trump privind legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan. Departamentu...
20:20
Anomalia magnetică a Pământului se extinde rapid, risc major de defecțiuni și blocaje ale sateliților Newsweek.ro
Anomalia magnetică a Pământului se extinde rapid, risc major de defecțiuni și blocaje ale satelițilo...
20:10
CSM Bucureşti obţine a patra victorie în Liga Campionilor, în ultimul meci disputat în 2025 Newsweek.ro
CSM Bucureşti a încheiat anul cu o nouă victorie în Liga Campionilor, după un meci solid pe teren pr...
19:50
Mii de oameni cer justiție la Skopje pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă Newsweek.ro
Mii de manifestanţi au ieşit pe străzile din Skopje pentru a cere responsabilitate şi dreptate în ca...
Acum 24 ore
19:40
Haos pe un zbor Ryanair. Un pasager beat a făcut scandal și s-a bătut cu poliția la aterizarea în Bristol Newsweek.ro
Un pasager aflat sub influenţa alcoolului a provocat haos pe un zbor Ryanair din Polonia, continuând...
19:20
Rogobete: Echipamentele PNRR de la Spitalul de Pediatrie Ploieşti zac nefolosite din lipsa unui transformator Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a criticat la Ploieşti faptul că echipamente medicale moder...
19:10
Ucraina a lovit Transsiberianul. Explozia a avut loc în Extremul Orient Rus, la Habarovsk Newsweek.ro
Ucraina a lovit Transsiberianul. Explozia a avut loc în Extremul Orient Rus, la Habarovsk, chiar lân...
19:10
Thailanda continuă negocierile comerciale cu SUA, indiferent de disputa de frontieră cu Cambodgia Newsweek.ro
Thailanda anunță că va menține cursul negocierilor pentru un acord comercial cu Statele Unite, separ...
19:00
Ilie Bolojan, despre revolta anticomunistă de la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății” Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, despre revolta anticomunistă de la Brașov: „Un reper al rezistenței în ...
18:30
Bosnia - România. Cine spune presa din statul balcanic că e arma secretă a lui Mircea Lucescu Newsweek.ro
În seara aceasta avem Bosnia - România. Cine spune presa din statul balcanic-gazdă că este arma secr...
18:00
Sondaj în Capitală. Care sunt opţiunile bucureştenilor la Primăria Generală? Băluţă, Ciucu şi Drulă, aproape Newsweek.ro
Sondaj în Capitală, realizat de CURS. Care sunt opţiunile bucureştenilor, la Primăria Generală? Dani...
17:50
Pensie crescută la 6.400 lei în noiembrie. A primit și bonus 2.300 lei. Cum poți obține recalcularea pensiei? Newsweek.ro
Pensionarii care au cerut recalcularea pensiei au obținut bonusuri chiar și de 2.300 lei. Este cazul...
17:30
Transgaz a avut un profit net de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat în primele nouă luni din anul acesta Newsweek.ro
Transgaz a avut un profit net de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat în primele nouă luni din 2025. P...
16:50
Sunt deodorantele periculoase? Pot ele să cauzeze cancer de sân? Un mit spulberat de către medici. Newsweek.ro
Ideea că antiperspirantele (în special cele cu aluminiu) ar favoriza apariţia cancerului mamar a înc...
16:40
Vizita lui Ronaldinho la Iași, controverse fără sfârșit. „Există riscul unui eșec major Newsweek.ro
Așteptat a fi unul dintre evenimentele de marcă organizate la Iași, meciul demonstrativ de fotbal de...
16:30
Ce țară din Europa oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mâncare pentru români? Se caută foarte mult personal Newsweek.ro
Românii care vor să lucreze în străinătate trebuie să știe că în această perioadă se fac angajări ma...
16:20
Supermarket, amendat din cauza etichetelor cu imagini cu frunze de mentă și jeleuri neglazurate Crazy Bee Newsweek.ro
Etichetele și ambalajele viu colorate aduc amenzi pe capul supermarket-urilor. Un magazin Profi din ...
15:50
Schi alpin: Mikaela Shiffrin a obţinut a 102-a sa victorie în Cupa Mondială Newsweek.ro
Americanca Mikaela Shiffrin a obţinut sâmbătă cea de-a 102-a victorie din cariera sa în Cupa Mondial...
15:30
Tenis: Ruud şi Bublik, rezerve la Turneul Campionilor, vor încasa câte 155.000 de dolari fără să joace Newsweek.ro
Norvegianul Casper Ruud şi kazahul Alexander Bublik, rezerve la Turneul Campionilor de la Torino, vo...
15:20
Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 Newsweek.ro
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privin...
15:00
Accident lângă Timişoara cu o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi. Trei persoane au fost rănite Newsweek.ro
Un accident rutier a avut loc în localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara în care au fost implica...
14:50
Vaticanul a restituit Canadei artefacte aparţinând populaţiilor indigene Newsweek.ro
Vaticanul a restituit sâmbătă 62 de artefacte provenind de la populaţiile indigene din Canada episco...
14:30
81 de macaci, descoperiţi în saci; doi bărbaţi au fost arestaţi Newsweek.ro
Doi bărbaţi care transportau 81 de macaci la bordul unui vehicul în Thailanda au fost arestaţi în ap...
14:10
Japonia solicită Chinei să ia măsuri după ce Beijingul recomandă cetățenilor să evite călătoriile în țară Newsweek.ro
Tensiunile dintre Japonia și China cresc pe fondul disputelor legate de Taiwan. Beijingul a sfătuit ...
14:10
MotoGP: Marco Bezzecchi, în pole position la Valencia Newsweek.ro
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) va pleca de pe prima poziţie a grilei de start în cursa de...
13:50
Serbia obține o amânare de trei luni pentru sancțiunile americane împotriva companiei petroliere NIS Newsweek.ro
Serbia a reușit să obțină o amânare de trei luni pentru aplicarea sancțiunilor americane asupra comp...
13:40
Daniel Băluță și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei, însoțit de echipa și susținători Newsweek.ro
Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, intră în cursa pentru Primăria Capitalei, prezentând...
13:20
Meteorologii nu au vești bune. Se prefigurează o iarnă instabilă, cu episoade severe de frig Newsweek.ro
Vortexul polar devine din nou subiectul principal al discuțiilor din meteorologia emisferei nordice,...
13:10
19 hoteluri și băi termale din Băile Herculane revin statului român după o sentință a Curții de Apel Timișoara Newsweek.ro
Curtea de Apel Timișoara a decis confiscarea în folosul statului a 19 imobile din stațiunea Băile He...
12:40
VIDEO Povestea primului distrugător de tancuri românesc. Planurile și prototipurile, furate de ruși în 1944 Newsweek.ro
În căutare de soluții împotriva tancurilor sovietice T-34 si KV-1, în timpul celui de-al II-lea Răzb...
12:40
Bombă din al Doilea Război Mondial descoperită la Nurnberg. Aproape 21.000 de oameni, evacuați de urgență Newsweek.ro
Descoperirea unei bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial a mobilizat autoritățile din Nurnbe...
12:40
Topul celor mai smart orașe din lume în 2025. Inovație accelerată cu cinci orașe europene în primele șapte Newsweek.ro
Inovația tehnologică redefinește orașele, iar clasamentul din 2025 arată o ascensiune puternică a ce...
12:20
România, în topul nașterilor premature din UE. Mii de bebeluși vin pe lume prea devreme și luptă pentru viață Newsweek.ro
În fiecare an, zeci de mii de copii încep lupta pentru viață încă din primele clipe, iar România răm...
12:20
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație Newsweek.ro
Ciprian Ciucu pornește cu un atu greu de ignorat: sprijinul și experiența lui Ilie Bolojan, liderul ...
12:10
Șoselele ocolitoare ale Iașului de la Podu Iloaiei și Uricani se scumpesc văzând cu ochii, deși nu sunt gata Newsweek.ro
Cea de la Uricani costă de 3,5 ori mai mult decât valoarea estimată la momentul inițierii proiectulu...
12:00
Judecătorul CSM Drăgușin cu 11.000€ salariu, scut pentru pensiile speciale. „Instigă să ne extermine fizic” Newsweek.ro
Rând pe rând membrii CSM fac scut pentru a nu se tăia pensiile speciale. Claudiu Drăgușin membru al ...
12:00
Trump își nuanțează poziția față de Venezuela și susține că America a făcut progrese importante în regiune Newsweek.ro
Administrația americană își menține presiunea asupra Venezuelei, în timp ce Donald Trump afirmă că s...
11:40
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul Newsweek.ro
În Sectorul 6 s-a conturat, în ultimii ani, un model de regenerare urbană pe care primarul Ciprian C...
11:00
Trump scutește Bulgaria de la sancțiunile impuse Lukoil. Nicio vorbă despre România unde motorina este 8 lei Newsweek.ro
SUA și Donald Trump au acordat Bulgariei o scutire semnificativă de la sancțiunile impuse asupra Luk...
