A fost descoperit un malware terifiant: o inteligență artificială care rescrie codul în timp ce atacă
Newsweek.ro, 16 noiembrie 2025 08:10
Un nou tip de malware creat cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă o mare îngrijorare în rând...
Acum 5 minute
08:40
Rezidențiat 2025. Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concurs. Câte locuri sunt? # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie 2025, concursul național de admitere în rezi...
08:40
VIDEO România, îngenuncheată de Serbia, 3-1, în drumul către Cupa Mondială din 2026. Ce spune Ilie Dumitrescu # Newsweek.ro
Naționala de fotbal a căzut în repriza a doua și a fost îngenuncheată de Serbia, cu 3-1, în drumul c...
Acum 30 minute
08:20
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Scapă de el și mergi la medic cât mai repede # Newsweek.ro
Locuiești la parter și ai mucegai în casă? Nu ignora problema! Mucegaiul poate afecta grav sănătatea...
Acum o oră
08:10
A fost descoperit un malware terifiant: o inteligență artificială care rescrie codul în timp ce atacă # Newsweek.ro
Un nou tip de malware creat cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă o mare îngrijorare în rând...
08:00
VIDEO Ce sport este recomandat în funcție de vârstă și de forma fizică. Ce să nu faceți niciodată # Newsweek.ro
Mișcarea este vitală pentru noi, însă atunci când decidem să facem un sport trebuie să ținem cont și...
07:50
Remus Pricopie, despre alegerile din București: „Nu subestimați dorința Moscovei de a-și lua revanșa” # Newsweek.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, transmite un mesaj partidelor care se luptă acum pentru Primăria Cap...
Acum 2 ore
07:40
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de asociație # Newsweek.ro
400 de lei amendă pentru românii care usucă rufele în scara blocului. Regulile sunt stabilite de aso...
07:30
Cele mai frumoase 15 nume de fete inspirate din Biblie. De ce e bine să-ți botezi micuța Eva sau Marta? # Newsweek.ro
Pentru mulți oameni, Biblia este o sursă inepuizabilă de inspirație, fie că este vorba de a-i urmări...
07:20
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri financiare # Newsweek.ro
Horoscop 17 noiembrie. Luna în Balanță dezvăluie secretele Scorpionilor. Fecioarele, câștiguri finan...
07:10
Pensionar cu grupe obligă Casa de Pensii să îi crească cu 50% punctajele la pensie. Câți ani și unde a muncit # Newsweek.ro
O victorie istorică pentru un pensionar. Un pensionar care a lucrat în condiții speciale a obligat C...
Acum 12 ore
20:50
Furtuna Claudia a ucis trei persoane în Portugalia și a provocat inundații masive în Marea Britanie # Newsweek.ro
Furtuna Claudia a ucis trei persoane în Portugalia și a provocat inundații masive în Marea Britanie....
20:40
SUA anchetează cererea lui Trump privind legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan # Newsweek.ro
SUA anchetează cererea lui Trump privind legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan. Departamentu...
20:20
Anomalia magnetică a Pământului se extinde rapid, risc major de defecțiuni și blocaje ale sateliților # Newsweek.ro
Anomalia magnetică a Pământului se extinde rapid, risc major de defecțiuni și blocaje ale satelițilo...
20:10
CSM Bucureşti obţine a patra victorie în Liga Campionilor, în ultimul meci disputat în 2025 # Newsweek.ro
CSM Bucureşti a încheiat anul cu o nouă victorie în Liga Campionilor, după un meci solid pe teren pr...
19:50
Mii de oameni cer justiție la Skopje pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă # Newsweek.ro
Mii de manifestanţi au ieşit pe străzile din Skopje pentru a cere responsabilitate şi dreptate în ca...
Acum 24 ore
19:40
Haos pe un zbor Ryanair. Un pasager beat a făcut scandal și s-a bătut cu poliția la aterizarea în Bristol # Newsweek.ro
Un pasager aflat sub influenţa alcoolului a provocat haos pe un zbor Ryanair din Polonia, continuând...
19:20
Rogobete: Echipamentele PNRR de la Spitalul de Pediatrie Ploieşti zac nefolosite din lipsa unui transformator # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a criticat la Ploieşti faptul că echipamente medicale moder...
19:10
Ucraina a lovit Transsiberianul. Explozia a avut loc în Extremul Orient Rus, la Habarovsk # Newsweek.ro
Ucraina a lovit Transsiberianul. Explozia a avut loc în Extremul Orient Rus, la Habarovsk, chiar lân...
19:10
Thailanda continuă negocierile comerciale cu SUA, indiferent de disputa de frontieră cu Cambodgia # Newsweek.ro
Thailanda anunță că va menține cursul negocierilor pentru un acord comercial cu Statele Unite, separ...
19:00
Ilie Bolojan, despre revolta anticomunistă de la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății” # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, despre revolta anticomunistă de la Brașov: „Un reper al rezistenței în ...
18:30
Bosnia - România. Cine spune presa din statul balcanic că e arma secretă a lui Mircea Lucescu # Newsweek.ro
În seara aceasta avem Bosnia - România. Cine spune presa din statul balcanic-gazdă că este arma secr...
18:00
Sondaj în Capitală. Care sunt opţiunile bucureştenilor la Primăria Generală? Băluţă, Ciucu şi Drulă, aproape # Newsweek.ro
Sondaj în Capitală, realizat de CURS. Care sunt opţiunile bucureştenilor, la Primăria Generală? Dani...
17:50
Pensie crescută la 6.400 lei în noiembrie. A primit și bonus 2.300 lei. Cum poți obține recalcularea pensiei? # Newsweek.ro
Pensionarii care au cerut recalcularea pensiei au obținut bonusuri chiar și de 2.300 lei. Este cazul...
17:30
Transgaz a avut un profit net de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat în primele nouă luni din anul acesta # Newsweek.ro
Transgaz a avut un profit net de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat în primele nouă luni din 2025. P...
16:50
Sunt deodorantele periculoase? Pot ele să cauzeze cancer de sân? Un mit spulberat de către medici. # Newsweek.ro
Ideea că antiperspirantele (în special cele cu aluminiu) ar favoriza apariţia cancerului mamar a înc...
16:40
Vizita lui Ronaldinho la Iași, controverse fără sfârșit. „Există riscul unui eșec major # Newsweek.ro
Așteptat a fi unul dintre evenimentele de marcă organizate la Iași, meciul demonstrativ de fotbal de...
16:30
Ce țară din Europa oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mâncare pentru români? Se caută foarte mult personal # Newsweek.ro
Românii care vor să lucreze în străinătate trebuie să știe că în această perioadă se fac angajări ma...
16:20
Supermarket, amendat din cauza etichetelor cu imagini cu frunze de mentă și jeleuri neglazurate Crazy Bee # Newsweek.ro
Etichetele și ambalajele viu colorate aduc amenzi pe capul supermarket-urilor. Un magazin Profi din ...
15:50
Americanca Mikaela Shiffrin a obţinut sâmbătă cea de-a 102-a victorie din cariera sa în Cupa Mondial...
15:30
Tenis: Ruud şi Bublik, rezerve la Turneul Campionilor, vor încasa câte 155.000 de dolari fără să joace # Newsweek.ro
Norvegianul Casper Ruud şi kazahul Alexander Bublik, rezerve la Turneul Campionilor de la Torino, vo...
15:20
Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 # Newsweek.ro
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privin...
15:00
Accident lângă Timişoara cu o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi. Trei persoane au fost rănite # Newsweek.ro
Un accident rutier a avut loc în localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara în care au fost implica...
14:50
Vaticanul a restituit sâmbătă 62 de artefacte provenind de la populaţiile indigene din Canada episco...
14:30
Doi bărbaţi care transportau 81 de macaci la bordul unui vehicul în Thailanda au fost arestaţi în ap...
14:10
Japonia solicită Chinei să ia măsuri după ce Beijingul recomandă cetățenilor să evite călătoriile în țară # Newsweek.ro
Tensiunile dintre Japonia și China cresc pe fondul disputelor legate de Taiwan. Beijingul a sfătuit ...
14:10
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) va pleca de pe prima poziţie a grilei de start în cursa de...
13:50
Serbia obține o amânare de trei luni pentru sancțiunile americane împotriva companiei petroliere NIS # Newsweek.ro
Serbia a reușit să obțină o amânare de trei luni pentru aplicarea sancțiunilor americane asupra comp...
13:40
Daniel Băluță și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei, însoțit de echipa și susținători # Newsweek.ro
Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, intră în cursa pentru Primăria Capitalei, prezentând...
13:20
Meteorologii nu au vești bune. Se prefigurează o iarnă instabilă, cu episoade severe de frig # Newsweek.ro
Vortexul polar devine din nou subiectul principal al discuțiilor din meteorologia emisferei nordice,...
13:10
19 hoteluri și băi termale din Băile Herculane revin statului român după o sentință a Curții de Apel Timișoara # Newsweek.ro
Curtea de Apel Timișoara a decis confiscarea în folosul statului a 19 imobile din stațiunea Băile He...
12:40
VIDEO Povestea primului distrugător de tancuri românesc. Planurile și prototipurile, furate de ruși în 1944 # Newsweek.ro
În căutare de soluții împotriva tancurilor sovietice T-34 si KV-1, în timpul celui de-al II-lea Răzb...
12:40
Bombă din al Doilea Război Mondial descoperită la Nurnberg. Aproape 21.000 de oameni, evacuați de urgență # Newsweek.ro
Descoperirea unei bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial a mobilizat autoritățile din Nurnbe...
12:40
Topul celor mai smart orașe din lume în 2025. Inovație accelerată cu cinci orașe europene în primele șapte # Newsweek.ro
Inovația tehnologică redefinește orașele, iar clasamentul din 2025 arată o ascensiune puternică a ce...
12:20
România, în topul nașterilor premature din UE. Mii de bebeluși vin pe lume prea devreme și luptă pentru viață # Newsweek.ro
În fiecare an, zeci de mii de copii încep lupta pentru viață încă din primele clipe, iar România răm...
12:20
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu pornește cu un atu greu de ignorat: sprijinul și experiența lui Ilie Bolojan, liderul ...
12:10
Șoselele ocolitoare ale Iașului de la Podu Iloaiei și Uricani se scumpesc văzând cu ochii, deși nu sunt gata # Newsweek.ro
Cea de la Uricani costă de 3,5 ori mai mult decât valoarea estimată la momentul inițierii proiectulu...
12:00
Judecătorul CSM Drăgușin cu 11.000€ salariu, scut pentru pensiile speciale. „Instigă să ne extermine fizic” # Newsweek.ro
Rând pe rând membrii CSM fac scut pentru a nu se tăia pensiile speciale. Claudiu Drăgușin membru al ...
12:00
Trump își nuanțează poziția față de Venezuela și susține că America a făcut progrese importante în regiune # Newsweek.ro
Administrația americană își menține presiunea asupra Venezuelei, în timp ce Donald Trump afirmă că s...
11:40
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul # Newsweek.ro
În Sectorul 6 s-a conturat, în ultimii ani, un model de regenerare urbană pe care primarul Ciprian C...
11:00
Trump scutește Bulgaria de la sancțiunile impuse Lukoil. Nicio vorbă despre România unde motorina este 8 lei # Newsweek.ro
SUA și Donald Trump au acordat Bulgariei o scutire semnificativă de la sancțiunile impuse asupra Luk...
