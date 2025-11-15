Sunt deodorantele periculoase? Pot ele să cauzeze cancer de sân? Un mit spulberat de către medici.

Newsweek.ro, 15 noiembrie 2025 16:50

Ideea că antiperspirantele (în special cele cu aluminiu) ar favoriza apariţia cancerului mamar a înc...

Acum 30 minute
16:50
Sunt deodorantele periculoase? Pot ele să cauzeze cancer de sân? Un mit spulberat de către medici. Newsweek.ro
Ideea că antiperspirantele (în special cele cu aluminiu) ar favoriza apariţia cancerului mamar a înc...
Acum o oră
16:40
Vizita lui Ronaldinho la Iași, controverse fără sfârșit. „Există riscul unui eșec major Newsweek.ro
Așteptat a fi unul dintre evenimentele de marcă organizate la Iași, meciul demonstrativ de fotbal de...
16:30
Ce țară din Europa oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mâncare pentru români? Se caută foarte mult personal Newsweek.ro
Românii care vor să lucreze în străinătate trebuie să știe că în această perioadă se fac angajări ma...
16:20
Supermarket, amendat din cauza etichetelor cu imagini cu frunze de mentă și jeleuri neglazurate Crazy Bee Newsweek.ro
Etichetele și ambalajele viu colorate aduc amenzi pe capul supermarket-urilor. Un magazin Profi din ...
Acum 2 ore
15:50
Schi alpin: Mikaela Shiffrin a obţinut a 102-a sa victorie în Cupa Mondială Newsweek.ro
Americanca Mikaela Shiffrin a obţinut sâmbătă cea de-a 102-a victorie din cariera sa în Cupa Mondial...
15:30
Tenis: Ruud şi Bublik, rezerve la Turneul Campionilor, vor încasa câte 155.000 de dolari fără să joace Newsweek.ro
Norvegianul Casper Ruud şi kazahul Alexander Bublik, rezerve la Turneul Campionilor de la Torino, vo...
15:20
Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 Newsweek.ro
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privin...
Acum 4 ore
15:00
Accident lângă Timişoara cu o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi. Trei persoane au fost rănite Newsweek.ro
Un accident rutier a avut loc în localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara în care au fost implica...
14:50
Vaticanul a restituit Canadei artefacte aparţinând populaţiilor indigene Newsweek.ro
Vaticanul a restituit sâmbătă 62 de artefacte provenind de la populaţiile indigene din Canada episco...
14:30
81 de macaci, descoperiţi în saci; doi bărbaţi au fost arestaţi Newsweek.ro
Doi bărbaţi care transportau 81 de macaci la bordul unui vehicul în Thailanda au fost arestaţi în ap...
14:10
Japonia solicită Chinei să ia măsuri după ce Beijingul recomandă cetățenilor să evite călătoriile în țară Newsweek.ro
Tensiunile dintre Japonia și China cresc pe fondul disputelor legate de Taiwan. Beijingul a sfătuit ...
14:10
MotoGP: Marco Bezzecchi, în pole position la Valencia Newsweek.ro
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) va pleca de pe prima poziţie a grilei de start în cursa de...
13:50
Serbia obține o amânare de trei luni pentru sancțiunile americane împotriva companiei petroliere NIS Newsweek.ro
Serbia a reușit să obțină o amânare de trei luni pentru aplicarea sancțiunilor americane asupra comp...
13:40
Daniel Băluță și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei, însoțit de echipa și susținători Newsweek.ro
Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, intră în cursa pentru Primăria Capitalei, prezentând...
13:20
Meteorologii nu au vești bune. Se prefigurează o iarnă instabilă, cu episoade severe de frig Newsweek.ro
Vortexul polar devine din nou subiectul principal al discuțiilor din meteorologia emisferei nordice,...
Acum 6 ore
13:10
19 hoteluri și băi termale din Băile Herculane revin statului român după o sentință a Curții de Apel Timișoara Newsweek.ro
Curtea de Apel Timișoara a decis confiscarea în folosul statului a 19 imobile din stațiunea Băile He...
12:40
VIDEO Povestea primului distrugător de tancuri românesc. Planurile și prototipurile, furate de ruși în 1944 Newsweek.ro
În căutare de soluții împotriva tancurilor sovietice T-34 si KV-1, în timpul celui de-al II-lea Răzb...
12:40
Bombă din al Doilea Război Mondial descoperită la Nurnberg. Aproape 21.000 de oameni, evacuați de urgență Newsweek.ro
Descoperirea unei bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial a mobilizat autoritățile din Nurnbe...
12:40
Topul celor mai smart orașe din lume în 2025. Inovație accelerată cu cinci orașe europene în primele șapte Newsweek.ro
Inovația tehnologică redefinește orașele, iar clasamentul din 2025 arată o ascensiune puternică a ce...
12:20
România, în topul nașterilor premature din UE. Mii de bebeluși vin pe lume prea devreme și luptă pentru viață Newsweek.ro
În fiecare an, zeci de mii de copii încep lupta pentru viață încă din primele clipe, iar România răm...
12:20
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație Newsweek.ro
Ciprian Ciucu pornește cu un atu greu de ignorat: sprijinul și experiența lui Ilie Bolojan, liderul ...
12:10
Șoselele ocolitoare ale Iașului de la Podu Iloaiei și Uricani se scumpesc văzând cu ochii, deși nu sunt gata Newsweek.ro
Cea de la Uricani costă de 3,5 ori mai mult decât valoarea estimată la momentul inițierii proiectulu...
12:00
Judecătorul CSM Drăgușin cu 11.000€ salariu, scut pentru pensiile speciale. „Instigă să ne extermine fizic” Newsweek.ro
Rând pe rând membrii CSM fac scut pentru a nu se tăia pensiile speciale. Claudiu Drăgușin membru al ...
12:00
Trump își nuanțează poziția față de Venezuela și susține că America a făcut progrese importante în regiune Newsweek.ro
Administrația americană își menține presiunea asupra Venezuelei, în timp ce Donald Trump afirmă că s...
11:40
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul Newsweek.ro
În Sectorul 6 s-a conturat, în ultimii ani, un model de regenerare urbană pe care primarul Ciprian C...
Acum 8 ore
11:00
Trump scutește Bulgaria de la sancțiunile impuse Lukoil. Nicio vorbă despre România unde motorina este 8 lei Newsweek.ro
SUA și Donald Trump au acordat Bulgariei o scutire semnificativă de la sancțiunile impuse asupra Luk...
10:50
Cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București Newsweek.ro
În ultimii ani, Sectorul 6 s-a transformat într-unul dintre cele mai active și vibrante spații urban...
10:30
Avocat: Pensionarii cu grupe trebuie să ia o pensie mai mare. Au contribuit mai mult. Cum au fost înșelați? Newsweek.ro
Un avocat susține că pensionarii care au muncit în condiții speciale ar trebui să aibă o pensie mai ...
10:20
Prețurile la carne de vită, roşii, cafea şi banane au bubuit în SUA. Trump, nevoit să reducă taxele vamale Newsweek.ro
După ce prețurile la carne de vită, roşii, cafea şi banane au bubuit în SUA, în urma taxelor vamale ...
10:00
21.000 de persoane, evacuate de urgență din Nurnberg. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Aproape 21.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele de urgență, vineri, 14 noiemb...
09:20
Elveția a reușit să negocieze cu Trump reducerea taxelor vamale de la 39% la 15%. Ce trebuie să facă în schimb Newsweek.ro
Elveția a reușit să negocieze cu Trump reducerea taxelor vamale de la 39% la 15%, după ce companiile...
Acum 12 ore
09:00
FOTO &#38; VIDEO S-a deschis târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din România Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din România, și-a deschis porțile. Se așt...
08:40
România, în finala individuală masculină a Campionatelor Europene de gimnastică aerobică pentru seniori Newsweek.ro
Leonard Manta a calificat România în finala individuală masculină a Campionatelor Europene de gimnas...
08:00
FOTO Dovada că mitul „bătrânicii” e adevărat. Cu cât se vinde un Mercedes „Cobra” de 45 de ani cu 130.000 km Newsweek.ro
Mitul „bătrânicii” care a condus mașina, promovat de mulți samsari, e, câteodată, adevărat. Dovada, ...
07:50
Băutura din bucătărie care te ajută să slăbești repede. Trebuie să bei două linguri dimineața Newsweek.ro
Ai putea avea soluția pentru slăbit chiar în bucătărie. O băutură simplă, din ingrediente naturale, ...
07:40
Cum să transformi frunzele căzute în mucegai valoros pentru grădină. Grădinarii îl numesc „aurul negru” Newsweek.ro
Cum să transformi frunzele căzute în mucegai valoros pentru grădină. Cu puțină răbdare și câteva tru...
07:30
Cum protejezi corect aerul condiționat iarna? Greșelile comune care pot strica definitiv aparatul Newsweek.ro
Unitatea exterioară a aerului condiționat este construită să reziste la frig, zăpadă și îngheț. Totu...
07:10
Horoscop 16 noiembrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Tauri. Capricornii sunt în căutarea aventurii Newsweek.ro
Horoscop 16 noiembrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Tauri. Capricornii sunt în căutarea aven...
07:10
EXCLUSIV Pentru ce meserii au aplicat cei mai mulți români în 2025? Câți șomeri sunt în țară? Newsweek.ro
Datele oficiale obținute de Newsweek România de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă...
06:50
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce? Newsweek.ro
Pensionarii care sperau că iau mii de lei în plus la pensie la Mica Recalculare se înșală. Sumele pe...
Acum 24 ore
22:10
VIDEO Putin o încasează. Ucraina a blocat ruta strategică a Rusiei prin care vin armele din Coreea de Nord Newsweek.ro
O explozie a avut loc pe calea ferată transsiberiană din regiunea Habarovsk, oprind complet mișcarea...
22:00
Ilie Bolojan, despre creşterea TVA: &#34;Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar fi fost mai rele&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, despre creşterea TVA: "Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar ...
21:40
FMI consideră că România trebuie să facă &#34;reforme structurale ambiţioase&#34;, cu o &#34;consolidare fiscală amplă&#34; Newsweek.ro
Fondul Monetar Internaţional (FMI) consideră că România trebuie să facă "reforme structurale ambiţio...
21:20
Polițist rutier, rănit grav într-o intersecție din București. Un șofer nu l-a văzut și l-a lovit Newsweek.ro
Un polițist de la circulație a fost rănit grav într-o intersecție din București. Agentul dirija traf...
21:00
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE. Tras la răspundere pentru drona căzută în judeţul Tulcea Newsweek.ro
Vladimir Lipayev, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, a fost convocat la MAE, din cauza unei drone ruse...
20:50
Carlyle, mare fond de investiţii american, este interesat de activele Lukoil. Acum face reevaluarea acestora Newsweek.ro
Carlyle, un mare fond de investiţii american care e deja prezent în România, este interesat de activ...
20:40
Ce flori poți planta chiar și în noiembrie, înainte de a da înghețul? Vor înflori la primăvară Newsweek.ro
Deși majoritatea lucrărilor de grădinărit de toamnă se apropie de final, luna noiembrie nu este neap...
20:40
Franța, test cu rachetă nucleară de pe un Rafale. ASMPA-R are viteză Mach3 și focos nuclear de 300 kilotone Newsweek.ro
Avionul de vânătoare francez Rafale a testat o rachetă nucleară strategică ASMPA-R modernizată. Rac...
20:30
Ciprian Ciucu susține proiectul de reconversie urbană „Berzei 21”, alături de echipa NOD Makerspace Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, își exprimă public sprijinul pentru proiectul „Berzei...
20:10
Economia bulgară are cea mai mare creștere din Europa de Sud-Est – 3,2%. România are scădere economică Newsweek.ro
Economia bulgară are cea mai mare creștere economică din Europa de Sud-Est: 3,2%, în trimestrul al t...
