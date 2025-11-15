Sunt deodorantele periculoase? Pot ele să cauzeze cancer de sân? Un mit spulberat de către medici.
Newsweek.ro, 15 noiembrie 2025 16:50
Ideea că antiperspirantele (în special cele cu aluminiu) ar favoriza apariţia cancerului mamar a înc...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
16:50
Sunt deodorantele periculoase? Pot ele să cauzeze cancer de sân? Un mit spulberat de către medici. # Newsweek.ro
Ideea că antiperspirantele (în special cele cu aluminiu) ar favoriza apariţia cancerului mamar a înc...
Acum o oră
16:40
Vizita lui Ronaldinho la Iași, controverse fără sfârșit. „Există riscul unui eșec major # Newsweek.ro
Așteptat a fi unul dintre evenimentele de marcă organizate la Iași, meciul demonstrativ de fotbal de...
16:30
Ce țară din Europa oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mâncare pentru români? Se caută foarte mult personal # Newsweek.ro
Românii care vor să lucreze în străinătate trebuie să știe că în această perioadă se fac angajări ma...
16:20
Supermarket, amendat din cauza etichetelor cu imagini cu frunze de mentă și jeleuri neglazurate Crazy Bee # Newsweek.ro
Etichetele și ambalajele viu colorate aduc amenzi pe capul supermarket-urilor. Un magazin Profi din ...
Acum 2 ore
15:50
Americanca Mikaela Shiffrin a obţinut sâmbătă cea de-a 102-a victorie din cariera sa în Cupa Mondial...
15:30
Tenis: Ruud şi Bublik, rezerve la Turneul Campionilor, vor încasa câte 155.000 de dolari fără să joace # Newsweek.ro
Norvegianul Casper Ruud şi kazahul Alexander Bublik, rezerve la Turneul Campionilor de la Torino, vo...
15:20
Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 # Newsweek.ro
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privin...
Acum 4 ore
15:00
Accident lângă Timişoara cu o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi. Trei persoane au fost rănite # Newsweek.ro
Un accident rutier a avut loc în localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara în care au fost implica...
14:50
Vaticanul a restituit sâmbătă 62 de artefacte provenind de la populaţiile indigene din Canada episco...
14:30
Doi bărbaţi care transportau 81 de macaci la bordul unui vehicul în Thailanda au fost arestaţi în ap...
14:10
Japonia solicită Chinei să ia măsuri după ce Beijingul recomandă cetățenilor să evite călătoriile în țară # Newsweek.ro
Tensiunile dintre Japonia și China cresc pe fondul disputelor legate de Taiwan. Beijingul a sfătuit ...
14:10
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) va pleca de pe prima poziţie a grilei de start în cursa de...
13:50
Serbia obține o amânare de trei luni pentru sancțiunile americane împotriva companiei petroliere NIS # Newsweek.ro
Serbia a reușit să obțină o amânare de trei luni pentru aplicarea sancțiunilor americane asupra comp...
13:40
Daniel Băluță și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei, însoțit de echipa și susținători # Newsweek.ro
Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, intră în cursa pentru Primăria Capitalei, prezentând...
13:20
Meteorologii nu au vești bune. Se prefigurează o iarnă instabilă, cu episoade severe de frig # Newsweek.ro
Vortexul polar devine din nou subiectul principal al discuțiilor din meteorologia emisferei nordice,...
Acum 6 ore
13:10
19 hoteluri și băi termale din Băile Herculane revin statului român după o sentință a Curții de Apel Timișoara # Newsweek.ro
Curtea de Apel Timișoara a decis confiscarea în folosul statului a 19 imobile din stațiunea Băile He...
12:40
VIDEO Povestea primului distrugător de tancuri românesc. Planurile și prototipurile, furate de ruși în 1944 # Newsweek.ro
În căutare de soluții împotriva tancurilor sovietice T-34 si KV-1, în timpul celui de-al II-lea Răzb...
12:40
Bombă din al Doilea Război Mondial descoperită la Nurnberg. Aproape 21.000 de oameni, evacuați de urgență # Newsweek.ro
Descoperirea unei bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial a mobilizat autoritățile din Nurnbe...
12:40
Topul celor mai smart orașe din lume în 2025. Inovație accelerată cu cinci orașe europene în primele șapte # Newsweek.ro
Inovația tehnologică redefinește orașele, iar clasamentul din 2025 arată o ascensiune puternică a ce...
12:20
România, în topul nașterilor premature din UE. Mii de bebeluși vin pe lume prea devreme și luptă pentru viață # Newsweek.ro
În fiecare an, zeci de mii de copii încep lupta pentru viață încă din primele clipe, iar România răm...
12:20
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu pornește cu un atu greu de ignorat: sprijinul și experiența lui Ilie Bolojan, liderul ...
12:10
Șoselele ocolitoare ale Iașului de la Podu Iloaiei și Uricani se scumpesc văzând cu ochii, deși nu sunt gata # Newsweek.ro
Cea de la Uricani costă de 3,5 ori mai mult decât valoarea estimată la momentul inițierii proiectulu...
12:00
Judecătorul CSM Drăgușin cu 11.000€ salariu, scut pentru pensiile speciale. „Instigă să ne extermine fizic” # Newsweek.ro
Rând pe rând membrii CSM fac scut pentru a nu se tăia pensiile speciale. Claudiu Drăgușin membru al ...
12:00
Trump își nuanțează poziția față de Venezuela și susține că America a făcut progrese importante în regiune # Newsweek.ro
Administrația americană își menține presiunea asupra Venezuelei, în timp ce Donald Trump afirmă că s...
11:40
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul # Newsweek.ro
În Sectorul 6 s-a conturat, în ultimii ani, un model de regenerare urbană pe care primarul Ciprian C...
Acum 8 ore
11:00
Trump scutește Bulgaria de la sancțiunile impuse Lukoil. Nicio vorbă despre România unde motorina este 8 lei # Newsweek.ro
SUA și Donald Trump au acordat Bulgariei o scutire semnificativă de la sancțiunile impuse asupra Luk...
10:50
Cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București # Newsweek.ro
În ultimii ani, Sectorul 6 s-a transformat într-unul dintre cele mai active și vibrante spații urban...
10:30
Avocat: Pensionarii cu grupe trebuie să ia o pensie mai mare. Au contribuit mai mult. Cum au fost înșelați? # Newsweek.ro
Un avocat susține că pensionarii care au muncit în condiții speciale ar trebui să aibă o pensie mai ...
10:20
Prețurile la carne de vită, roşii, cafea şi banane au bubuit în SUA. Trump, nevoit să reducă taxele vamale # Newsweek.ro
După ce prețurile la carne de vită, roşii, cafea şi banane au bubuit în SUA, în urma taxelor vamale ...
10:00
Aproape 21.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele de urgență, vineri, 14 noiemb...
09:20
Elveția a reușit să negocieze cu Trump reducerea taxelor vamale de la 39% la 15%. Ce trebuie să facă în schimb # Newsweek.ro
Elveția a reușit să negocieze cu Trump reducerea taxelor vamale de la 39% la 15%, după ce companiile...
Acum 12 ore
09:00
FOTO & VIDEO S-a deschis târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din România # Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din România, și-a deschis porțile. Se așt...
08:40
România, în finala individuală masculină a Campionatelor Europene de gimnastică aerobică pentru seniori # Newsweek.ro
Leonard Manta a calificat România în finala individuală masculină a Campionatelor Europene de gimnas...
08:00
FOTO Dovada că mitul „bătrânicii” e adevărat. Cu cât se vinde un Mercedes „Cobra” de 45 de ani cu 130.000 km # Newsweek.ro
Mitul „bătrânicii” care a condus mașina, promovat de mulți samsari, e, câteodată, adevărat. Dovada, ...
07:50
Băutura din bucătărie care te ajută să slăbești repede. Trebuie să bei două linguri dimineața # Newsweek.ro
Ai putea avea soluția pentru slăbit chiar în bucătărie. O băutură simplă, din ingrediente naturale, ...
07:40
Cum să transformi frunzele căzute în mucegai valoros pentru grădină. Grădinarii îl numesc „aurul negru” # Newsweek.ro
Cum să transformi frunzele căzute în mucegai valoros pentru grădină. Cu puțină răbdare și câteva tru...
07:30
Cum protejezi corect aerul condiționat iarna? Greșelile comune care pot strica definitiv aparatul # Newsweek.ro
Unitatea exterioară a aerului condiționat este construită să reziste la frig, zăpadă și îngheț. Totu...
07:10
Horoscop 16 noiembrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Tauri. Capricornii sunt în căutarea aventurii # Newsweek.ro
Horoscop 16 noiembrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Tauri. Capricornii sunt în căutarea aven...
07:10
EXCLUSIV Pentru ce meserii au aplicat cei mai mulți români în 2025? Câți șomeri sunt în țară? # Newsweek.ro
Datele oficiale obținute de Newsweek România de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă...
06:50
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce? # Newsweek.ro
Pensionarii care sperau că iau mii de lei în plus la pensie la Mica Recalculare se înșală. Sumele pe...
Acum 24 ore
22:10
VIDEO Putin o încasează. Ucraina a blocat ruta strategică a Rusiei prin care vin armele din Coreea de Nord # Newsweek.ro
O explozie a avut loc pe calea ferată transsiberiană din regiunea Habarovsk, oprind complet mișcarea...
22:00
Ilie Bolojan, despre creşterea TVA: "Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar fi fost mai rele" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, despre creşterea TVA: "Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar ...
21:40
FMI consideră că România trebuie să facă "reforme structurale ambiţioase", cu o "consolidare fiscală amplă" # Newsweek.ro
Fondul Monetar Internaţional (FMI) consideră că România trebuie să facă "reforme structurale ambiţio...
21:20
Polițist rutier, rănit grav într-o intersecție din București. Un șofer nu l-a văzut și l-a lovit # Newsweek.ro
Un polițist de la circulație a fost rănit grav într-o intersecție din București. Agentul dirija traf...
21:00
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE. Tras la răspundere pentru drona căzută în judeţul Tulcea # Newsweek.ro
Vladimir Lipayev, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, a fost convocat la MAE, din cauza unei drone ruse...
20:50
Carlyle, mare fond de investiţii american, este interesat de activele Lukoil. Acum face reevaluarea acestora # Newsweek.ro
Carlyle, un mare fond de investiţii american care e deja prezent în România, este interesat de activ...
20:40
Ce flori poți planta chiar și în noiembrie, înainte de a da înghețul? Vor înflori la primăvară # Newsweek.ro
Deși majoritatea lucrărilor de grădinărit de toamnă se apropie de final, luna noiembrie nu este neap...
20:40
Franța, test cu rachetă nucleară de pe un Rafale. ASMPA-R are viteză Mach3 și focos nuclear de 300 kilotone # Newsweek.ro
Avionul de vânătoare francez Rafale a testat o rachetă nucleară strategică ASMPA-R modernizată. Rac...
20:30
Ciprian Ciucu susține proiectul de reconversie urbană „Berzei 21”, alături de echipa NOD Makerspace # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, își exprimă public sprijinul pentru proiectul „Berzei...
20:10
Economia bulgară are cea mai mare creștere din Europa de Sud-Est – 3,2%. România are scădere economică # Newsweek.ro
Economia bulgară are cea mai mare creștere economică din Europa de Sud-Est: 3,2%, în trimestrul al t...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.