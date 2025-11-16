Protest împotriva politicii de securitate a guvernului din Mexic, soldat cu 120 de răniți. Manifestanții au atacat barierele
StirileProtv.ro, 16 noiembrie 2025 09:50
Manifestanţii şi forţele de ordine au avut sâmbătă mai multe ciocniri în timpul unui protest de la Ciudad de Mexico împotriva politicii de securitate a guvernului în faţa violenţelor cartelurilor.
O mașină a intrat în mulțime la un demolition derby în Australia. Bilanțul victimelor # StirileProtv.ro
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o mașină a intrat într-o mulțime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, sâmbătă seara.
Via Transilvanica este mai bogată cu un traseu de 24 kilometri în județul Mureș. 300 de oameni au inaugurat noul segment cunoscut pentru livezile și peisajele spectaculoase.
Președintele unui stat UE a tăiat ajutoarele dedicate ucrainenilor: „Nu vreau să contribui la haos” # StirileProtv.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că a semnat pentru ultima dată o lege privind ajutorul acordat cetățenilor ucraineni și că, de acum înainte, aceștia vor fi tratați la fel ca alte minorități naționale.
Mănăstirea Humor, una dintre comorile pictate ale Bucovinei. Tradiție și istorie vie # StirileProtv.ro
Mănăstirea Humor, așezată într-un peisaj pitoresc al Bucovinei, se numără printre cele mai valoroase bijuterii ale artei medievale românești, renumită pentru frescele sale exterioare pline de culoare și semnificație.
Vremea azi, 16 noiembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate la munte, însă ceață și ploi slabe în restul țării # StirileProtv.ro
Duminică aduce vreme neobișnuit de caldă la deal, la munte și în ținuturile vestice; ploi slabe în jumătatea nordică; nori de joasă altitudine și ceață în sud, în est și în centru.
Semințe de floarea-soarelui: superalimentul ieftin care îți aduce energie și sănătate # StirileProtv.ro
Semințele de floarea-soarelui sunt un superaliment accesibil, bogat în nutrienți esențiali care îți pot oferi energie și multiple beneficii pentru sănătate.
Festivalul-concurs cu 5.244 de sortimente de brânză. Nu e pentru cei cu miros fin. „Aici vorbim de bacterii” # StirileProtv.ro
Pasionații de brânzeturi din toată lumea și-au dat întâlnire în Elveția, la cea de-a 37-a ediție a World Cheese Award.
Bucătarii se întrec cu preparate din carne de porc la Băile Felix. Festivalul aduce mâncăruri tradiționale și arome locale # StirileProtv.ro
Preparatele din carne de porc sunt vedete în Băile Felix, unde mai mulți bucătari se întrec în acest weekend. Pe grătare au sfârâit cârnați, fripturi, dar au fost gătite și alte mâncăruri cu specific local, precum toroșul.
Se cunosc adversarele Românei din barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet # StirileProtv.ro
După 1-3 cu Bosnia-Herţegovina în deplasare, România va aborda barajul CM 2026 din postura de câştigătoare de grupă a Ligii Naţiunilor în sezonul 2024/2025 al acestei competiţii.
Ceaţă în 21 de judeţe. Vizibilitate redusă pe Centura Capitalei, pe A0, pe A3 Bucureşti - Ploieşti şi pe A7 Ploieşti - Buzău # StirileProtv.ro
Centrul Infotrafic din IGPR anunţă că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă. care pe alocuri scade sub 100 de metri vizibilitatea în trafic.
Singurul restaurant din lume care și-a dublat profitul după un taifun. „Copiii sunt mai liniștiți” # StirileProtv.ro
Un restaurant din Thailanda este, cel mai probabil, singurul din lume care a avut de câștigat de pe urma unui taifun.
Iașiul celebrează cafeaua. Festivalul aduce arome rare și experiențe noi pentru iubitori: „Note interesante de căpșuni” # StirileProtv.ro
În acest weekend este o adevărată sărbătoare a aromelor la Iași. Iubitorii de cafea sunt invitați la un festival de profil, unde își pot începe ziua cu o băutură perfectă, făcută de barista pasionați.
Autobuz distrus de flăcări în Bacău. Vehiculul s-a făcut scrum în doar câteva minute # StirileProtv.ro
Un autobuz al societății de transport din Bacău a fost distrus sâmbătă seară de un incendiu.
Spiritele se încing la „Trădătorii”. Nevinoații au obținut prima lor mare victorie # StirileProtv.ro
S-au încins spiritele săptămâna aceasta în emisiunea-fenomen „Trădătorii”. Jucătorii nevinovați au avut prima lor victorie - au reușit să elimine un trădător.
Părintele Claudiu-Lucian Pop, înscăunat Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma # StirileProtv.ro
Eveniment istoric la Blaj, în inima Transilvaniei. A fost înscăunat noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Cum să reduci consumul de gaz fără să-ți fie frig – soluții practice, economice și eficiente pentru locuința ta # StirileProtv.ro
Iarna aduce mereu facturi mai mari la gaze, dar există metode simple prin care poți economisi fără să-ți sacrifici confortul.
Incendiere din dragoste, în Timiș. Un individ s-a răzbunat pe iubitul fostei soții # StirileProtv.ro
Un bărbat de 40 de ani din județul Timiș a fost arestat preventiv, după ce a incendiat o mașină.
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac # StirileProtv.ro
Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.
O pensiune plină de turiști a luat foc la Mahmudia. „Bomba” evacuată de la centrala termică # StirileProtv.ro
Panică, sâmbătă seară, într-o pensiune plină cu turiști din Mahmudia, în Delta Dunării. Acoperișul clădirii, care include și un restaurant, a fost cuprins de flăcări, iar oamenii au sunat imediat la 112.
Pralinele cu urechi de porc, vedetele Târgului de ciocolată de la Iași. Ce sortimente neobișnuite au mai fost pe listă # StirileProtv.ro
Ciocolata este vedetă în acest weekend la Iași, unde mii de pofticioși au venit la un târg de profil. Oamenii și-au făcut provizii dulci, inclusiv din sortimentele speciale, cum ar fi cele cu palincă sau cu foiță de aur.
Mircea Lucescu a cedat nervos după înfrângerea cu Bosnia: „O ruşine! Hal de stadion”. Selecționerul, val de atacuri # StirileProtv.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu 1-3, că arbitrul a fost părtinitor, el precizând că la faza în urma căreia a fost eliminat Denis Drăguş adversarul a simulat.
Peste 10.000 de viitori medici susțin duminică concursul de intrare în rezidenţiat, organizat în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceștia vor concura la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București.
Apelul lansat de Zelenski către aliații săi europeni după ultimele atacuri rusești din asupra Kievului. Ce le-a cerut # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit, sâmbătă, apelul său către partenerii Ucrainei pentru a obţine mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev.
România, învinsă de clar de Bosnia și a pierdut şansa de a ajunge la Mondiale din grupele preliminare. Barajul, ultima șansă # StirileProtv.ro
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
Maduro numește „iresponsabile” exerciţiile SUA cu Trinidad şi Tobago. El acuză manevrele că amenință Venezuela # StirileProtv.ro
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a calificat, sâmbătă, drept „iresponsabile” noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago cu Statele Unite, ale căror operaţiuni în Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul.
Ucraina și Rusia au ajuns la un acord pentru eliberarea prizonierilor. Peste o mie de ucraineni se vor întoarce acasă # StirileProtv.ro
Ca urmare a negocierilor dintre Ucraina şi Rusia, cele două părţi au convenit să pună în aplicare acordurile încheiate la Istanbul şi 1.200 de prizonieri ucraineni să fie eliberaţi.
Primă fisură în tabăra MAGA. O fostă susținătoare îl acuză pe Trump că o atacă public. „Maggie Nebuna” # StirileProtv.ro
Parlamentara republicană Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Donald Trump, a afirmat sâmbătă că a primit numeroase ameninţări „încurajate” de preşedinte, care a calificat-o drept „o ruşine” pentru Partidul Republican.
Brașov a marcat 38 de ani de la revolta anticomunistă din 1987, primul strigăt care a zguduit regimul lui Nicolae Ceaușescu # StirileProtv.ro
Braşovul a marcat, sâmbătă, 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 Noiembrie, când muncitorii de la întreprinderea de autocamioane, urmaţi de alţi braşoveni, au ieşit în stradă cerând plecarea regimului comunist.
Horoscop 16 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va lua o decizie mare # StirileProtv.ro
Horoscop 16 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să avem parte de un echilibru sufletesc, o să cântărim cum se cuvine situațiile care ne dau bătăi de cap și o să facem un bilanț.
„Am fost om al străzii timp de trei luni”. Parcursul atipic al ministrului Michel Fournier, un politician fără diplome # StirileProtv.ro
Fost președinte al Asociației Primarilor Rurali din Franța și primar al comunei Les Voivres, ministrul Michel Fournier încearcă să se adapteze la noul său rol de membru al guvernului.
Accident grav în Botoșani. O femeie a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. A rămas blocată sub autoturism # StirileProtv.ro
O femeie a fost lovită, sâmbătă, de un autoturism de teren pe trecerea de pietoni, rămânând blocată sub roţile maşinii, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.
Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. Pompierii intervin la fața locului: „Iese fum şi flacără” # StirileProtv.ro
Un incendiu s-a produs, sâmbătă seara, la o pensiune din Mahmudia, iar mai multe echipaje de pompieri intervin la acest moment pentru stingerea focului.
Noul „birou” al românilor care lucrează la distanță. Locul are chirii ieftine, viață de noapte și vreme însorită # StirileProtv.ro
Tot mai mulți români își iau „biroul" cu ei în vacanță iar Asia devine tentantă. Acolo viața e ieftină, conexiunile la internet sunt bune, iar clima blândă le dă ocazia să exploreze culturi și peisaje noi.
Cum ne afectează lipsa de somn sănătatea și de ce orele nu mai pot fi recuperate. Explicațiile specialiștilor # StirileProtv.ro
Dacă pierdem ore întregi de somn în timpul săptămânii, nu le recuperăm în weekend așa cum credeam. Este concluzia unui studiu recent.
Cum schimbă containerele inteligente modul în care aruncăm gunoiul în România. Locatarii vor plăti doar cât aruncă # StirileProtv.ro
Peste 10.000 de containere inteligente ar trebui să schimbe felul în care aruncăm gunoiul în România. Pubelele măsoară cantitatea, iar locatarul plătește doar pentru cât aruncă.
O nouă atracție pe litoral îi aduce pe turiști la Constanța. Edificiul roman cu mozaic poate fi vizitat din nou după trei ani # StirileProtv.ro
La malul mării, soarele și temperaturile plăcute de toamnă i-au convins pe turiști să facă o plimbare pe plajă ori pe faleza Cazinoului. Unii mai curajoși au încercat chiar și apa mării.
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale # StirileProtv.ro
Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.
Ce l-ar fi distras pe șoferul care a lovit o ambulanță, în Timiș. O victimă este în stare critică # StirileProtv.ro
În Timiș, o ambulanță care transporta doi pacienți la dializă a fost lovită de un șofer, care spun martorii, folosea telefonul în timp ce conducea pe pod.
Hoteluri din Herculane, confiscate de stat, după ce un om de afaceri a vândut clădirile istorice la prețuri derizorii # StirileProtv.ro
Nouăsprezece hoteluri și băi termale din Herculane au fost confiscate de stat.
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112 # StirileProtv.ro
Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.
Cele mai frumoase obiective turistice din județul Argeș. Ce poți vizita de la Curtea de Argeș la Transfăgărășan # StirileProtv.ro
Județul Argeș îmbină armonios istoria, natura și tradițiile românești. Regiunea oferă numeroase locuri de descoperit pentru orice pasionat de călătorii.
Lasagna – cum să faci rețeta autentică la tine acasă. Ingrediente, mod de preparare și trucurile bucătăreselor din Italia # StirileProtv.ro
Lasagna este una dintre cele mai iubite mâncăruri italiene. Rețeta pare complicată la prima vedere, dar de fapt este un preparat simplu dacă respecți câteva reguli de bază.
Cursa pentru Primăria Capitalei se conturează. Cine sunt cei șase candidați care și-au depus deja dosarele # StirileProtv.ro
Lista candidaților la funcția de primar general, al Capitalei, a ajuns la șase. Social-democratul, Daniel Băluță, și-a depus, astăzi, dosarul susținut de colegii de partid.
Haos în timpul unui zbor Ryanair din Polonia. Un pasager beat s-a luat la bătaie cu poliția la aterizarea în Bristol. VIDEO # StirileProtv.ro
Un zbor Ryanair a fost marcat de haos după ce un pasager, aparent beat, s-a luat la ceartă și s-a bătut cu poliția.
Cod galben de ceață ensă în șase județe, sâmbătă seară. Vizibilitatea va fi și de sub 50 m # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe localităţi din şase judeţe, pe parcursul orelor următoare.
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet # StirileProtv.ro
În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.
Ministrul Sănătăţii anunţă reducerea „fenomenului” medicilor care scurtează programul din spitale pentru cabinetele private # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii anunţă că, în urma controalelor făcute în unităţile sanitare de stat, începe să se reducă „fenomenul” medicilor care scurtează programul de lucru în spitalul public pentru a merge să profeseze la cabinete private.
Aterizare de urgență la un aerodrom din județul Neamț. Intervenția pilotului a făcut diferența # StirileProtv.ro
Pilotul unui avion ultraușor a reușit să aterizeze în siguranță pe aerodromul din localitatea Dumbrava, comuna Timișești, după ce, în timpul unei manevre, au apărut defecțiuni la roata din spate.
Cum alegi un ulei de măsline de calitate. Diferența dintre „extravirgin”, „virgin” și „rafinat” # StirileProtv.ro
Uleiul de măsline extravirgin este considerat cel mai înalt grad de calitate al uleiului de măsline.
