Mihai Stoica nu s-a ferită să o spună: „Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac”

Sport.ro, 16 noiembrie 2025 11:20

Mihai Stoica a vorbit despre momentele tensionate de la FCSB.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
11:40
Au depășit orice limită! Bosniacii au jignit fanii români: ”Cineva trebuia să le dea o lecție de viață rromilor și să-i facă să plângă pe acei non-oameni” Sport.ro
România a cedat la Zenica în fața Bosniei, scor 1-3, în preliminariile pentru Cupa Mondială.
11:40
10 lucruri, la 10 ore de la finalul meciului decisiv de la Zenica, Bosnia - România 3-1 Sport.ro
Dan Chilom scrie după Bosnia - România 3-1, meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 30 minute
11:20
Mihai Stoica nu s-a ferită să o spună: „Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac” Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre momentele tensionate de la FCSB.
Acum o oră
11:10
Întrebarea care l-a făcut pe Denis Drăguş să plece în mijlocul interviului: „Dacă începi cu din astea...” Sport.ro
România a trăit o nouă seară amară la Zenica. 
11:00
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: ”Domnule expirat, ești vinovat!” Sport.ro
Naționala României a pierdut la Zenica în fața Bosniei, scor 1-3, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
10:50
Mihai Stoichiţă se pune scut în fața unui tricolor: „Nu are sens să-l distrugem acum” Sport.ro
România a trăit o nouă seară amară la Zenica. 
Acum 2 ore
10:20
Bosniacii au fost nemiloși: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!” Sport.ro
Înaintea meciului Bosnia - România fanii tricolorilor au întâmpinat probleme la Zenica.
10:20
Zeno Bundea știe cine va câștiga Superliga: „E favorită” Sport.ro
Startul actualei ediții de Superligă a venit cu surprize după surprize, iar clasamentul după primele șapte etape arată complet neașteptat. 
10:10
Katic a reacționat după intrarea criminală a lui Denis Drăguș: ”Cum e capul?” Sport.ro
România a pierdut la Zenica în fața Bosniei, scor 1-3, în preliminariile pentru Cupa Mondială. 
10:00
Supertransferul lui Inter de 23 milioane de euro a vorbit sincer despre Chivu: „Mereu îmi spune asta” Sport.ro
Inter Milano trăiește un început impresionant de sezon sub comanda lui Cristi Chivu, iar unul dintre oamenii care au explodat în ultimele luni este Ange-Yoan Bonny, atacant francez de 22 de ani. 
09:50
Cum a apărut Marius Marin la interviu, după ce Tabakovic i-a smuls urechea în Bosnia – România: ”Asta mi-a spus Oliver!” Sport.ro
România nu mai poate spera la o clasare pe locul doi în grupa din preliminariile pentru Cupa Mondială, după ce a pierdut la Zenica în fața Bosniei, scor 1-3. 
Acum 4 ore
09:40
Ne-au bătut Barbarez și barbarii Sport.ro
Caramavrov consideră că inspirația antrenorului bosniac și duritatea adversarilor au fost decisive.
09:40
Întrebarea care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu: „Eu vorbesc! Ce vrei?” Sport.ro
Mircea Lucescu a explodat la conferința de presă de după Bosnia - România 3-1.
09:40
„Surpriza” lui Lucescu nu s-a ferit după eșecul cu Bosnia: „Au dat gol din toate ocaziile!” Sport.ro
România a trăit o seară dramatică la Zenica.
09:20
Avem imagini! Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș Sport.ro
Bosnia - România s-a terminat 3-1.
09:00
Ungurii nu s-au abținut după ce România a pierdut cu Bosnia: „Trebuia neapărat să învingă” Sport.ro
România nu mai are șanse la poziția a doua din grupă după înfrângerea 1-3 cu Bosnia.
09:00
Tricolorul făcut praf de Adrian Porumboiu după meciul cu Bosnia: „Parcă era balerină!” Sport.ro
România a pierdut dramatic la Zenica, 1-3 cu Bosnia, după ce a condus la pauză cu 1-0. 
08:50
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: ”Un mare ipocrit!” Sport.ro
Echipa națională a României a pierdut la Zenica în fața Bosniei, scor 1-3, în preliminariile pentru Cupa Mondială.
08:50
Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: „De neimaginat” Sport.ro
România a pierdut dramatic meciul decisiv cu Bosnia, scor 1-3, după ce a condus la pauză cu 1-0. 
08:40
Antrenorul Bosniei a dezvăluit „rețeta succesului” după victoria în fața României Sport.ro
România a fost învinsă de Bosnia, scor 1-3, iar tricolorii au ratat șansa de încheia pe locul doi grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
08:10
Fotbalistul de națională a plecat de la Inter și l-a atacat dur pe antrenor: „Ipocrizie!” Sport.ro
Italianul a bifat 26 de selecții pentru „Squadra Azzurra”.
Acum 12 ore
01:00
Mircea Lucescu a ”explodat” după eșecul cu Bosnia: ”I-a sfârtecat urechea / A simulat! Inadmisibil așa ceva” Sport.ro
România a pierdut la Zenica cu Bosnia, scor 1-3.
00:50
Edin Dzeko și-a băgat echipa în ședință la pauza meciului cu România. Ce le-a transmis Sport.ro
Bosnia a învins România cu 3-1 la Zenica.
00:40
S-a cerut demisia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia: „Ne-ați lăsat goi! Și voi boi!” Sport.ro
România a pierdut la Zenica, scor 1-3.
00:30
Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci” Sport.ro
Bosnia - România s-a încheiat 3-1.
00:30
Daniel Bîrligea și-a explicat gestul cu trimitere la Radu Petrescu: ”A râs toată România de noi” Sport.ro
România a condus la Zenica, dar a cedat în fața Bosniei cu 1-3 și a ratat, matematic, șansa de a ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial de pe locul doi.
00:30
Valentin Mihăilă acuză arbitrajul după eșecul cu Bosnia: „Lui Marius Marin îi curge și acum sânge” Sport.ro
Concluziile lui Valentin Mihăilă după Bosnia - România 3-1.
00:20
Marius Lăcătuș a răbufnit după Bosnia - România Sport.ro
Bosnia - România s-a încheiat 3-1.
00:20
Eric de Oliveira îi ia apărarea lui Drăguș după cartonașul roșu din Bosnia - România: „Exagerat!” Sport.ro
România a ratat o șansă uriașă la Zenica și va merge la barajul pentru Cupa Mondială 2026 dintr-o poziție complicată. 
00:10
Presa din Bosnia a reacționat imediat: ”România a căzut. O să cadă și Austria” Sport.ro
România a condus la Zenica, dar a cedat în fața Bosniei cu 1-3 și a ratat, matematic, șansa de a ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial de pe locul doi.
00:10
Austriecii au „explodat” după eșecul României cu Bosnia: „Puteau să ne ajute!” Sport.ro
România a ratat o șansă uriașă la Zenica și va merge la barajul pentru Cupa Mondială 2026 dintr-o poziție extrem de dificilă. 
00:00
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA Sport.ro
România a ratat șansa uriașă de la Zenica și va merge la barajul pentru Cupa Mondială 2026 dintr-o poziție extrem de dificilă.
15 noiembrie 2025
23:50
America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia Sport.ro
Boss, ce ne facem? Bosnia rămâne kriptonita tricolorilor după ce selecționata lui Sergej Barbarez a învins prima reprezentativă și la Zenica.
23:30
Stupiditate la cote alarmante! Denis Drăguș și-a făcut KO adversarul. Eliminat în cel mai important moment Sport.ro
Bosnia - România, LIVE TEXT - AICI.
23:20
Imagini horror în Bosnia – România! Marius Marin s-a prăbușit pe gazon, plin de sânge Sport.ro
România trăiește un meci de foc la Zenica!
23:00
Gafă uriașă! Cum l-a „botezat” Federația Bosniei pe Daniel Bîrligea, după bijuteria înscrisă la națională Sport.ro
România joacă în această seară un meci uriaș pe terenul Bosniei & Herțegovina, la Zenica, în penultima rundă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 24 ore
22:30
Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România Sport.ro
Bosnia - România, LIVE TEXT - AICI.
22:20
CSM București, încă o victorie în Liga Campionilor: 34-31 cu Sola HK Sport.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Sola HK, scor 34-31 (20-12), în etapa a VIII-a din grupa B a Ligii Campionilor. 
22:20
Daniel Bîrligea, GOL magistral în Bosnia - România! Comentatorul a ”turbat” Sport.ro
Bosnia - România, LIVE TEXT - AICI.
22:20
Milestone pentru Valentin Mihăilă în Bosnia - România! I s-a mai întâmplat doar o dată în cariera Sport.ro
România joacă în această seară pe terenul Bosniei & Herțegovina, într-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
21:50
”Țiganii, țiganii!”. Fanii Bosniei, derapaj rasist chiar înainte de meciul cu România Sport.ro
Meciul dintre Bosnia și România se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Pentru ”tricolori”, partida este crucială, având în vedere că, în cazul unei victorii, putem avea șanse mari pentru accederea la baraj de pe locul doi.
21:30
Atac dezlănțuit la adresa românilor în presa din Bosnia după un mesaj al ultrașilor: „Trebuie interzişi în Zenica după asta!” Sport.ro
„Românii trebuie interzişi în Zenica după asta!”. Bosniacii au luat foc după un mesaj al ultrașilor români.
21:30
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul ”11” al României cu Bosnia Sport.ro
Bosnia - România este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45.
21:00
Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2 Sport.ro
Austria și-a făcut treaba la Limassol.
20:50
Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini înainte de Bosnia - România Sport.ro
Cele două echipe se întâlnesc într-un meci crucial la Zenica, pe ”Bilino Polje”.
20:40
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu în Bosnia - România Sport.ro
Meciul dintre Bosnia și România se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Pentru ”tricolori”, partida este crucială, având în vedere că, în cazul unei victorii, putem avea șanse mari pentru accederea la baraj de pe locul doi.
20:40
Gică Craioveanu, pronostic pentru Bosnia - România! Cât va fi scorul și cine va marca Sport.ro
Previziunea lui Gică Craioveanu pentru Bosnia - România. Cine vor fi marcatorii.
20:30
Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul României pe Darius Olaru Sport.ro
Bosnia - România este diseară de la ora 21:45 în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
20:10
Sumă-record pentru Vinicius pregătită de Chelsea! PSG vrea să se răzbune pe Real Madrid pentru Kylian Mbappe Sport.ro
Vinicius, între Chelsea, PSG și Real Madrid. Ultimele detalii despre situația brazilianului.
19:50
Zi națională la Zenica! Bosniacii au declanșat infernul înaintea meciului cu România Sport.ro
Bosnia - România este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.