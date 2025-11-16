Rugby: Irlanda, victorie categorică în faţa Australiei (46-19), la Dublin

22:20

*Interviu cu Matej Rigelnik, candidat la Comitetul Reprezentanţilor Fondului ProprietateaÎn septembrie, la Adunarea Generală a Acţionarilor Fondului Proprietatea, un grup de acţionari de retail, constituit ad-hoc printr-o mobilizare fără precedent, a reuşit să impună o serie de decizii majore: au respins propunerea de numire a unui nou administrator al Fondului, au revocat vechiul Comitet al Reprezentanţilor şi l-au ales pe Istvan Sarkany ca membru al noului comitet. Rezultatul, obţinut cu o majoritate covârşitoare, a reflectat influenţa tot mai mare a grupului acţionarilor de retail, organizaţi pe fondul unei schimbări semnificative în structura acţionariatului fondului.