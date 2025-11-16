Economia Israelului a crescut cu 12,4% în trimestrul al treilea
Bursa, 16 noiembrie 2025 17:20
Economia Israelului a înregistrat o revenire puternică în trimestrul al treilea, după o perioadă slabă în trimestrul al doilea, când a fost afectată de conflictul cu Iranul şi de războiul din Gaza, transmite Reuters.
Acum 10 minute
17:40
Iran acuză SUA că nu sunt pregătite pentru negocieri and #8221;egale şi corecte and #8221; privind dosarul nuclear # Bursa
Iranul afirmă că actuala abordare a Washingtonului nu arată nicio disponibilitate pentru and #8221;negocieri egale şi corecte and #8221;, a declarat duminică ministrul iranian de Externe, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută posibile discuţii, transmite Reuters.
Acum 30 minute
17:30
Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat duminică că opoziţia Israelului faţă de un stat palestinian rămâne neschimbată, după proteste puternice ale aliaţilor săi de extremă dreapta faţă de o declaraţie susţinută de Statele Unite, care sugera deschiderea unui drum către independenţa palestiniană, relatează Reuters.
17:20
Acum o oră
17:10
Trump spune că analizează un posibil acord pentru vânzarea de avioane F-35 către Arabia Saudită # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters.
Acum 4 ore
15:00
Rusia a anunţat duminică un avans semnificativ în sud-estul Ucrainei, afirmând că forţele sale au capturat două localităţi din regiunea Zaporijjia, în cadrul unei ofensive mai ample menite să preia controlul asupra întregii zone, relatează Reuters.
14:50
Turcia este în cursă pentru a găzdui COP31 în 2026 şi este gata să facă acest lucru singură dacă nu se ajunge la un consens asupra unui model de co-preşedinţie, a declarat duminică pentru AFP o sursă diplomatică turcă.
14:40
Revolut semnalează o creştere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice # Bursa
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-un articol ce cuprinde cele mai importante ştiri ale săptămânii recent încheiate.
14:10
Operatorii din turism - eroii discreţi ai unui an dificil 2026 and #8222;ANUL CALITĂŢII ÎN TURISM and #8221; # Bursa
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră a Confederaţiei Antreprenorilor şi Investitorilor din România (CAIR), a fost înfiinţată în 1992 şi este reprezentativă din 2006 pentru sectorul de negociere colectivă / activitate Turism, hoteluri şi restaurante.
14:10
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase # Bursa
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conţinuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa.
14:00
Echipa Dinamo a fost învinsă, duminică, de Metaloglobus, scor 3-0, într-un meci amical disputat la Săftica.
Acum 6 ore
13:40
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie, menţionând că face 'un pas imens înainte', întorcându-se acasă, unde va încerca, alături de primari, să contribuie la dezvoltarea acestei zone administrative.
13:30
Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase, relatează AFP.
12:30
Consiliul Concurenţei: Mărcile proprii, tot mai multe în România; adaosul comercial la acestea e mai mare # Bursa
Ponderea mărcilor proprii pe piaţa locală este pe trend crescător, cu valori peste media calculată la nivelul ţărilor în care grupurile din România sunt prezente, produsele româneşti având o pondere puţin mai mare decât cea a produselor de provenienţă străină, peste 50%, relevă Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenţei.
12:30
Naţionala de rugby a României a fost învinsă de formaţia Statelor Unite cu scorul de 26-18 (16-8), sâmbătă seara, într-un meci test disputat pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf din Bucureşti.
12:20
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
11:50
FIFA susţine că a raportat peste 30.000 de postări abuzive pe platformele de socializare în acest an, informează BBC.
Acum 8 ore
11:40
Chilienii merg duminică la urne pentru a-l alege pe succesorul preşedintelui la final de mandat Gabriel Boric, relatează dpa.
11:20
Echipa de rugby a Irlandei a învins fără drept de apel, cu scorul de 46-19, selecţionata Australiei, într-un meci test disputat sâmbătă seara pe Aviva Stadium din Dublin.
11:00
Secretarul de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP).
11:00
Donald Trump a cumpărat obligaţiuni de cel puţin 82 de milioane de dolari din august până în octombrie # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a achiziţionat obligaţiuni corporative şi municipale în valoare de cel puţin 82 de milioane de dolari între sfârşitul lunii august şi începutul lunii octombrie, inclusiv investiţii noi în sectoare care beneficiază de politicile sale, potrivit declaraţiilor financiare publicate sâmbătă, citate de Reuters.
11:00
Beatrice Romanescu, aleasă vicepreşedinte executiv al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă # Bursa
Beatrice Romanescu a fost aleasă vicepreşedinte executiv al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă (ITTF).
10:50
BCE pregăteşte simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici şi reducerea cerinţelor de capital # Bursa
Frank Elderson, membru al Boardului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), a anunţat că sprijină simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici şi reducerea cerinţelor de capital pentru întregul sector bancar, transmite Reuters.
10:30
În mai puţin de treizeci de zile, România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime, clădiri distruse şi comunităţi întregi evacuate. De la Bucureşti la Dej, Râmnicu Sărat şi Balş, aceeaşi poveste se repetă:
10:10
Peste 10.000 de candidaţi susţin duminică concursul de intrare în rezidenţiat, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie and #8221;Carol Davila and #8221; La nivel naţional, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidaţi, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenţi.
10:00
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.
09:50
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigraţia ilegală, a anunţat, sâmbătă, Ministerul de Interne britanic, citat de AFP.
09:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a reînnoit sâmbătă apelul la partenerii ţării sale de a trimite mai multe sisteme de apărare aeriană, a doua zi după atacul nocturn al Rusiei care s-a soldat cu şapte morţi la Kiev, relatează AFP.
09:50
Fondurile speculative americane şi-au redus expunerea la acţiunile companiilor supranumite and #8221;Magnificent Seven and #8221; # Bursa
Cele mai mari fonduri speculative de pe Wall Street şi-au redus expunerea la acţiunile din grupul and #8221;Magnificent Seven and #8221;, inclusiv Nvidia, Amazon, Alphabet şi Meta Platforms, în trimestrul al treilea, în timp ce au deschis noi poziţii în companii din software, comerţ electronic şi plăţi, potrivit documentelor de reglementare publicate vineri, citate de Reuters.
Acum 12 ore
09:40
Apple îşi intensifică pregătirile pentru tranziţia conducerii companiei, pe măsură ce compania se pregăteşte ca Tim Cook să renunţe la funcţia de CEO chiar de anul viitor, a relatat vineri Financial Times.
Acum 24 ore
21:50
Ca urmare a negocierilor dintre Ucraina şi Rusia, cele două părţi au convenit să pună în aplicare acordurile încheiate la Istanbul şi 1.200 de prizonieri ucraineni să fie eliberaţi, a declarat secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent.
21:20
Libanul va depune o plângere la Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului pentru construirea unui zid de beton de-a lungul frontierei sudice libaneze, care se extinde dincolo de Linia Albastră, a declarat sâmbătă preşedinţia libaneză, potrivit Reuters.
20:40
Emisarul preşedintelui american pentru Africa, Massad Boulos, a declarat sâmbătă, într-o discuţie cu AFP, că războiul din Sudan a provocat and #39;cea mai mare criză umanitară din lume and #39;, el denunţând and #39;atrocităţi inacceptabile and #39;.
20:00
Prim-ministrul landului german Saxonia (est), Michael Kretschmer, s-a pronunţat pentru reluarea aprovizionării cu resurse energetice din Rusia după încheierea războiului în Ucraina, transmite dpa.
18:30
Revolta anticomunistă de la Braşov rămâne un reper al rezistenţei în faţa nedreptăţii, amintindu-ne de datoria pe care o avem, ca societate, de a apăra şi garanta drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi de a consolida democraţia constituţională - ca formă de apărare împotriva oricărei forme de autoritarism, a transmis premierul Ilie Bolojan, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Braşov.
18:00
Armata ucraineană a declarat sâmbătă că a lovit rafinăria din oraşul Riazan din Rusia şi că la locul instalaţiei au fost observate mai multe explozii şi un mare incendiu, transmite Reuters.
17:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă începerea unei and #39;restructurări and #39; a companiilor publice din sectorul energetic, printre care şi operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupţie, transmite AFP.
17:50
Daniel Băluţă (PSD) conduce în preferinţele electoratului bucureştean pentru fotoliul de primar general cu 27%, fiind urmat de Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR), ambii cu câte 22%, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS, în perioada 3 - 14 noiembrie.
Ieri
17:10
* Statul a atras 1,3 miliarde de lei prin oferta din această lună, sub sumele de peste două miliarde de lei atrase prin ediţiile din octombrie şi septembrie* Titlurile vor fi listate la BVB în data de 20 noiembrie* Prin cele zece ediţii Fidelis de până acum din acest an, populaţia a împrumutat statul cu aproape 20 miliarde de lei
15:30
Ministrul elen de Finanţe, Kyriakos Pierrakakis, şi-a exprimat încrederea, într-un interviu acordat Bloomberg, că datoria publică a Greciei va scădea sub 120% din PIB înainte de finalul decadei, informează publicaţia Kathimerini.
15:20
Cancelarul federal german Friedrich Merz a reiterat sâmbătă că partidul său nu va coopera cu partidul de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD), informează dpa.
15:10
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 # Bursa
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunţă cele două instituţii în comunicate de presă.
14:40
Tesla cere acum furnizorilor săi să excludă în producţia maşinilor sale destinate pieţei din SUA componentele fabricate în China, a anunţat publicaţia Wall Street Journal (WSJ), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters.
13:30
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.
13:30
Serbia a obţinut o amânare de trei luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia, sancţiuni care ameninţau furnizarea de combustibil în ţară înainte de sezonul rece, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de Reuters.
13:00
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, informează sâmbătă MOLDPRES.
13:00
Administraţia Trump a dat undă verde potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziţionarea activelor sale internaţionale şi a permis companiilor să aibă relaţii comerciale cu rafinăria Burgas (deţinută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operaţiunilor filialei locale a Lukoil, transmite Reuters.
12:40
Chimcomplex Borzeşti trece pe pierderi în primele nouă luni, cu un rezultat negativ de 87,8 milioane lei # Bursa
Chimcomplex Borzeşti, combinat de produse chimice, a raportat pierderi de 87,8 milioane lei în primele nouă luni ale anului, comparativ cu un profit net de 9,62 milioane lei în perioada similară de anul trecut, arată raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
12:30
* Producţia de energie a scăzut cu 23%, în primele nouă luni ale anului, în vreme ce achiziţiiile au crescut masiv* Diminuarea marjelor reflectă reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creştere a segmentului de furnizare, potrivit companiei* Rezultatele se situează peste ţintele prevăzute în bugetul rectificat, conform Hidroelectrica
12:00
Echipa Nashivlle Predators a învins la limită, cu scorul de 2-1 după prelungiri, formaţia Pittsburgh Penguins, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă, disputat vineri seara la Stockholm, în cadrul NHL Global Series 2025.
11:40
De la reglementarea preţului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru ţigări, Hamas încearcă să-şi extindă controlul în Gaza, în timp ce planurile Statelor Unite pentru viitorul teritoriului prind contur lent, spun locuitorii, alimentând îndoielile rivalilor privind disponibilitatea grupării de a ceda puterea, aşa cum a promis, relatează Reuters.
