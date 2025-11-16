Economia Israelului a crescut cu 12,4% în trimestrul al treilea

10:10

Peste 10.000 de candidaţi susţin duminică concursul de intrare în rezidenţiat, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie and #8221;Carol Davila and #8221; La nivel naţional, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidaţi, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenţi.