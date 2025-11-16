Giulia, escortă și studentă la criminalogie, la Milano: „Lucram într-un restaurant pentru șapte euro pe oră, acum câștig 400” / Măsura unei economii pe dos, în care corpul devine un CV
G4Media, 16 noiembrie 2025 13:50
Fustă scurtă, colanți, tricou alb. Giulia B. aprinde o lumânare parfumată și pregătește camera. Locuiește într-un apartament cu două camere lângă Paolo Sarpi: acolo studiază... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
14:30
Revolut semnalează o creştere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice / Cum să te protejezi
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică...
Acum 30 minute
14:10
Spotify implementează defalcarea planului Premium pentru cinci piețe internaționale / India și Africa de Sud, printre beneficiarele noilor planuri
Spotify își reînnoiește oferta premium și introduce noi niveluri numite Premium Lite, Premium Standard și Premium Platinum în cinci piețe, inclusiv India, Indonezia, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Africa...
14:10
Coreea de Sud va majora subvențiile pentru mașinile electrice în 2026 / Formă de ajutor pentru industria auto să facă față tarifelor impuse de SUA
Guvernul sud-coreean a anunțat că va majora subvențiile pentru vehiculele electrice cu 20% anul viitor, ca parte a unui pachet de măsuri menite să ajute...
14:10
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase / Producătorii ar fi motivaţi să-şi facă produsele mai sănătoase
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conţinuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat...
14:10
Aproape 70 de școli vor fi închise în Australia din cauza temerilor legate de prezența azbestului în nisipul din locurile de joacă
Un total de 69 de școli din Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi nevoite să se închidă luni, după ce nisipul colorat pentru joacă a...
Acum o oră
14:00
Ministrul Sănătății, în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minime legale
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că activitatea clinicii de stomatologie din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezieă este suspendată,...
13:50
Giulia, escortă și studentă la criminalogie, la Milano: „Lucram într-un restaurant pentru șapte euro pe oră, acum câștig 400” / Măsura unei economii pe dos, în care corpul devine un CV # G4Media
Fustă scurtă, colanți, tricou alb. Giulia B. aprinde o lumânare parfumată și pregătește camera. Locuiește într-un apartament cu două camere lângă Paolo Sarpi: acolo studiază... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:20
Bula investițiilor în AI este aproape o certitudine / Care sunt scenariile pentru sfârșitul ei
Boomurile și prăbușirile sunt fenomene recurente în economia modernă, dar atunci când valoarea unui activ devine supraevaluată, un boom se transformă rapid într-o bulă, informează The...
13:20
VIDEO Cum arată Edificiul Roman cu Mozaic vechi de peste 2000 de ani, după reabilitarea cu fonduri UE care a durat 7 ani / Intrare gratuită până la sfârșitul anului
Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța a fost redeschis, de Ziua Dobrogei, după 7 ani de la semnarea contractului pentru reabilitare. Monumentul istoric va putea fi vizitat gratuit până...
13:20
Un număr tot mai mare de companii din domeniul tehnologiei încearcă acum să rezolve problema mărimilor din indsutria modei, relatează BBC. Instrumente precum 3DLook, True...
13:20
Echipa Dinamo a fost învinsă, duminică, de Metaloglobus, scor 3-0, într-un meci amical disputat la Săftica, transmite News.ro. În prima repriză, pentru Dinamo au jucat:...
13:10
Ciolacu şi-a depus candidatura la şefia CJ Buzău: Mă întorc unde am crescut / „Oamenii aşteaptă de la noi să fim eficienţi, să fim transparenţi"
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie,...
13:10
Președintele Venezuelei califică drept „iresponsabile" exerciţiile militare SUA din Trinidad şi Tobago / Maduro a ordonat la "veghe şi un marş permanent pe străzi"
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat sâmbătă drept „iresponsabile" noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago împreună cu SUA, ale căror operaţiuni din Marea Caraibelor...
12:50
„Soarta națiunilor și căderea regatelor": teorii epice ale istoriei despre cauzele aurorei boreale
Astăzi știm că jocul de culori și forme al aurorei boreale este cauzat de activitatea de la suprafața Soarelui. Acestea luminează cerul dincolo de locurile...
Acum 4 ore
12:20
Circulaţie blocată pe DN 1 la ieşire din Cluj-Napoca spre Turda în urma unui accident / Se circulă deviat pe o arteră adiacentă DN1
Circulaţia este oprită, duminică la prânz, pe DN 1 la ieşirea din Cluj-Napoca spre Turda, în urma unui accident în care au fost implicate două...
12:20
Peste 600 de permise de conducere, reţinute sâmbătă, 7% din totalul șoferilor opriți în trafic / Viteză și alcool, cele mai dese probleme / Peste 3000 de polițiști și jandarmi au fost în stradă
Un număr de 608 permise de conducere au fost reţinute, sâmbătă, dintre care 177 pentru viteză şi 67 pentru alcool, informează Poliţia Română, transmite Agerpres....
12:10
Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Trump, afirmă că a primit ameninţări din cauza acestuia / Trump: „Maggie 'Nebuna' nu face decât să se plângă, să se plângă, să se plângă" / Ea a criticat politica economică a preşedintelui
Parlamentara republicană Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Donald Trump, a afirmat sâmbătă că a primit numeroase ameninţări 'încurajate' de preşedintele american, care a...
12:10
Consiliul Concurenţei: Adaosul comercial la mărcile proprii e mai mare / Sunt tot mai numeroase în România / "Le conferă retailerilor un grad sporit de adaptabilitate la condiţiile inflaţioniste"
Ponderea mărcilor proprii pe piaţa locală este pe trend crescător, cu valori peste media calculată la nivelul ţărilor în care grupurile din România sunt prezente,...
11:50
Preşedintele Societăţii Române de ATI cere ca dr. Iuliu Torje să fie declarat "persona non-grata" / "Un hater tânăr al medicilor din România" / Reacția medicului: "Acuzații aberante, complet rupte de realitate"
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, solicită ca Dr. Iuliu Torje să fie declarat persona non-grata la orice manifestare organizat de Universitatea de...
11:40
O formaţie de nave a Pazei de Coastă a intrat în apele teritoriale ale Japoniei / Beijingul şi-a avertizat cetăţenii să evite călătoriile în Japonia
O formaţie de nave a Pazei de Coastă chineze a traversat duminică apele din jurul Insulelor Senkaku, aflate sub administraţie japoneză, în cadrul unei "patrulări...
11:30
Clienții Nexperia discută despre o soluție pentru a ocoli conflictul dintre Europa și China / S-ar elibera o parte din presiunea pe sectorul auto – Reuters
Clienții producătorului olandez de cipuri Nexperia, deținut de chinezii de la Wingtech, colaborează cu compania pentru a găsi o soluție care să ocolească conflictul dintre...
11:20
OpenAI va investi într-un startup care are ca scop blocarea actorilor rău intenționați de a crea armele biologice bazate pe inteligență artificială
Producătorul ChatGPT, OpenAI, a anunțat că va investi într-o startup axat pe blocarea actorilor rău intenționați de a crea arme biologice bazate pe inteligență artificială, informează Reuters.
11:20
Tânără de 17 ani, moartă în Galați după ce a fost strânsă de gât, într-un apartament / Un bărbat de 26 de ani a ajuns la urgențe / Avea urme de violență
O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi, duminică dimineaţa, şi nu a putut fi resuscitată, fiind...
11:20
Odată cu dispariția monedei de un penny, se apropie și sfârșitul monedei de cinci cenți? (Analiză CNN)
Moneda americană de un cent este istorie. Moneda de cinci cenți (nickel) ar putea fi următoarea, relatează CNN. Ultimele monede de un cent au fost...
11:10
"Ochii" clădirilor din centrul Sibiului, posibil simbol masonic? / Un tur ghidat prezintă simbolurile ascunse, deși sunt sub ochii tuturor / Pe cea mai veche școală de pe teritoriul României de astăzi apare un mesaj masonic: "lăcaș pentru cultură, virtute și modele"
Pentru cine știe să privească, centrul istoric al Sibiului este înțesat cu simboluri ale Masoneriei. De la Sala Thalia până în Piața Mare și Piața...
10:50
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor / Zelenski: "Va maximiza securitatea rutelor de import pentru Ucraina în timpul iernii"
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat...
10:40
Dimitré Dinev, un scriitor bulgar, a fost distins cu Premiul Austriac pentru Carte 2025 / A scris cartea în 13 ani și folosește doar scrisul de mână/ "Am avut mereu sentimentul că la un moment dat voi eşua"
Romanul „Zeit der Mutigen" („Time of the Brave"), al scriitorului Dimitré Dinev, originar din Bulgaria, a fost distins luni seara cu Premiul Austriac pentru Carte...
10:40
Trump va continua procesul împotriva BBC: Trei experți explică de ce ar putea avea dificultăți în a câștiga (Analiză SkyNews)
Donald Trump a confirmat că intenționează să dea în judecată BBC pentru suma cuprinsă între 1 și 5 miliarde de dolari, din cauza modificării discursului...
10:40
Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de Rezidenţiat: Nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni! Mergeţi înainte! / Lucrurile nu se pot schimba peste noapte
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă, în mesajul către cei care susţin duminică examenul de admitere în Rezidenţiat, că viitori medici, farmacişti, sto,atologi vor intra pe...
10:40
Cele mai neobișnuite 5 rase de pisici: atrag toate privirile. Aspectul lor fizic fascinează iubitorii de animale
Pisici fără păr, coadă sau cu urechile îndoite, un lucru este sigur: aceste 5 rase de feline sunt neobișnuite, dar memorabile. Ai auzit vreodată de Donskoi...
Acum 6 ore
10:30
Apple a anunțat un nou program prin
10:30
Elon Musk are noi planuri pentru orbita Pământului / Comunitatea științifică este deja îngrijorată # G4Media
Starlink a început ca un proiect menit să conecteze lumea. Acum, cel mai bogat om de pe planetă vrea să-l transforme într-o infrastructură orbitală pentru AI... © G4Media.ro.
10:30
Adrian Ţuţuianu şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al AEP / A demisionat, joi, din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru de partid # G4Media
Secretarul de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii... © G4Media.ro.
10:30
Patronii de localuri din Cluj: Am protejat consumatorii preluând o parte din costurile majorării TVA-ului, în detrimentul propriei profitabilități. A introduce TVA de 21% și pentru HoReCa ar aduce falimente în lanț # G4Media
Cluj-Napoca este considerat unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, cu cea mai mare putere de cumpărare, însă reprezentanții Organizației Patronale Horeca prezintă o... © G4Media.ro.
10:20
Imaginea președintelui Senatului Universității de Științe Agricole din Cluj, folosită într-o campanie de phishing / El ar vinde un medicament, ”Uricystin” / ”Nu recomand acest produs, nu sunt implicat în nicio campanie de vânzare” # G4Media
Profesorul clujean Dan Vodnar, președinte al Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, a căzut victimă unei campanii false de promovare a... © G4Media.ro.
10:10
GALERIE FOTO | Nostalgia e servită! Restaurantul „Petra” din Obor, locul unde mâncărurile-cult ale anilor ’80-’90 ne întorc în timp # G4Media
În ultimii ani, stilul retro e tot mai în vogă în lume, iar antreprenorii caută, în domenii dintre cele mai diverse – de la mașini... © G4Media.ro.
10:10
FOTO Pauza de respirație: Imagini de toamnă surprinse de pe Transapuseana / „Un răsărit superb cu silueta munților Făgăraș” # G4Media
Inginer termoenergetician la Romgaz, Levi Bagy, un pasionat de fotografie a postat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini impresionante de pe șoseaua ”Transapuseana”... © G4Media.ro.
09:40
Santiago Bernabeu, arena grupării Real Madrid, găzduieşte duminică un meci de fotbal american / Vor juca Miami Dolphins şi Washington Commanders într-un meci din NFL # G4Media
În timpul pauzei internaţionale prilejuită de meciurile echipelor naţionale, gruparea Real Madrid va găzdui o partidă de fotbal american, transmite News.ro. Prestigioasa ligă NFL va... © G4Media.ro.
09:40
120 de răniţi în Mexic, la un protest împotriva politicii de securitate a guvernului / ”E un narcoguvern vândut care vrea să-i apere pe corupţi şi cartelurile, în locul poporului” # G4Media
Manifestanţii şi forţele de ordine au avut sâmbătă mai multe ciocniri în timpul unui protest de la Ciudad de Mexico împotriva politicii de securitate a... © G4Media.ro.
09:00
Vedeta K-pop Nana a imobilizat un hoţ / Ea se afla acasă, iar hoțul a fost prins cu ajutorul mamei acesteia / Ambele au fost internate cu răni # G4Media
Victimă a unui jaf la domiciliul său, vedeta K-pop Nana a imobilizat hoţul cu ajutorul mamei sale, ceea ce a permis poliţiei să-l aresteze, au... © G4Media.ro.
09:00
VIDEO Daniel Băluță: Acest oraș este prea mic pentru câți oameni suntem în el și pentru infrastructura pe care o are / Care sunt soluțiile # G4Media
Problema cea mai mare a Bucureștiului este calitatea vieții de zi cu zi, împreună cu costurile acesteia, declară candidatul la funcția de Primar General al... © G4Media.ro.
08:50
De ce blana câinilor este diferită: explicațiile experților și sfaturi de îngrijire. Cum îți influențează viața ca stăpân de animale # G4Media
Blana câinilor poate fi lungă, scurtă, dreaptă, creață, bogată sau rară. Când ai un câine, locuiești și cu părul lui pe canapea, în haine, adică peste... © G4Media.ro.
08:50
Analiză POLITICO: Ce se întâmplă cu România pe măsură de militarii SUA se retrag / Franța a venit pentru prima dată cu o navă la un exercițiu militar: „Ne-a luat două zile să ajungem în Grecia, apoi încă două-trei zile să traversăm Bulgaria” # G4Media
În munții împăduriți din centrul României, 5.000 de soldați NATO s-au adunat pentru a lupta împotriva unui inamic imaginar. În ceea ce alianța a numit... © G4Media.ro.
08:50
Cu cine poate juca România barajul pentru CM 2026 / Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manşă şi se va încheia cu o finală, tot într-o singură manşă # G4Media
După 1-3 cu Bosnia-Herţegovina în deplasare, România va aborda barajul CM 2026 din postura de câştigătoare de grupă a Ligii Naţiunilor în sezonul 2024/2025 al... © G4Media.ro.
08:50
Alertă in Japonia privind cădere de cenuşă după o erupţie vulcanică / ”Folosiți umbrele sau măşti şi conduceţi cu viteză redusă” # G4Media
Agenţia meteorologică japoneză a avertizat duminică asupra căderilor de cenuşă în sudul Japoniei, unde un vulcan a erupt în cursul dimineţii, transmite News.ro. Sakurajima, unul... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
08:30
Londra va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil / Obiectivul deciziei: să facă Regatul Unit mai puţin atractiv pentru migranţi # G4Media
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigraţia ilegală, a anunţat,... © G4Media.ro.
08:30
BREAKING FMI avertizează că România are nevoie de o ajustare fiscală suplimentară din 2027/ Măsuri propuse: Impozit progresiv, reforma impozitului pe proprietate, reducerea suplimentară a pragului pentru microîntreprinderi. Instituția îndeamnă la prudență în ceea ce privește salariile și pensiile # G4Media
România are nevoie de o „ajustare fiscală suplimentară” începând cu 2027, prin specificarea în avans a unor măsuri concrete de reformă fiscală, pentru a stabiliza... © G4Media.ro.
08:10
Un militar a aflat abia după 15 de ani de la întoarcerea dintr-o misiune externă de o diurnă care i s-ar fi cuvenit / Nu a mai primit niciun leu: trebuia, în primul rând, să-i ceară în maxim 3 ani / A aflat de bani întâmplător, de la foștii colegi # G4Media
Andrei J. a cerut în instanță obligarea MApN la plata diurnei în valută, a costurilor privind facilitarea relației cu familia și a dobânzii legale pentru... © G4Media.ro.
08:10
Tesla, fără componentele fabricate în China pentru maşinile produse în SUA / Tensiunile dintre SUA şi China au pus industria auto într-o stare de criză continuă în 2025 # G4Media
Tesla solicită acum furnizorilor să nu mai folosească piese fabricate în China la producţia maşinilor destinate pieţei americane, potrivit Wall Street Journal, transmite News.ro. Producătorul... © G4Media.ro.
08:00
Ceaţă în 21 de judeţe. Vixibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0 şi pe A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe A7 Ploieşti – Buzău / Recomandăr pentru şoferi # G4Media
Centrul Infotrafic din IGPR anunţă că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă. care pe alocuri scade sun 100 de metri vizibilitatea... © G4Media.ro.
