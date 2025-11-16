Odată cu dispariția monedei de un penny, se apropie și sfârșitul monedei de cinci cenți? (Analiză CNN)

G4Media, 16 noiembrie 2025 11:20

Moneda americană de un cent este istorie. Moneda de cinci cenți (nickel) ar putea fi următoarea, relatează CNN. Ultimele monede de un cent au fost...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
11:40
O formaţie de nave a Pazei de Coastă a intrat în apele teritoriale ale Japoniei / Beijingul şi-a avertizat cetăţenii să evite călătoriile în Japonia G4Media
O formaţie de nave a Pazei de Coastă chineze a traversat duminică apele din jurul Insulelor Senkaku, aflate sub administraţie japoneză, în cadrul unei ”patrulări...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
11:30
Clienții Nexperia discută despre o soluție pentru a ocoli conflictul dintre Europa și China / S-ar elibera o parte din presiunea pe sectorul auto – Reuters G4Media
Clienții producătorului olandez de cipuri Nexperia, deținut de chinezii de la Wingtech, colaborează cu compania pentru a găsi o soluție care să ocolească conflictul dintre...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:20
OpenAI va investi într-un startup care are ca scop blocarea actorilor rău intenționați de a crea armele biologice bazate pe inteligență artificială G4Media
Producătorul ChatGPT, OpenAI, a anunțat că va investi într-o startup axat pe blocarea actorilor rău intenționați de a crea arme biologice bazate pe inteligență artificială, informează Reuters. © G4Media.ro.
11:20
Tânără de 17 ani, moartă în Galați după ce a fost strânsă de gât, într-un apartament / Un bărbat de 26 de ani a ajuns la urgențe / Avea urme de violență G4Media
O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi, duminică dimineaţa, şi nu a putut fi resuscitată, fiind...   © G4Media.ro.
11:20
Odată cu dispariția monedei de un penny, se apropie și sfârșitul monedei de cinci cenți? (Analiză CNN) G4Media
Moneda americană de un cent este istorie. Moneda de cinci cenți (nickel) ar putea fi următoarea, relatează CNN. Ultimele monede de un cent au fost...   © G4Media.ro.
Acum o oră
11:10
”Ochii” clădirilor din centrul Sibiului, posibil simbol masonic? / Un tur ghidat prezintă simbolurile ascunse, deși sunt sub ochii tuturor / Pe cea mai veche școală de pe teritoriul României de astăzi apare un mesaj masonic: ”lăcaș pentru cultură, virtute și modele” G4Media
Pentru cine știe să privească, centrul istoric al Sibiului este înțesat cu simboluri ale Masoneriei. De la Sala Thalia până în Piața Mare și Piața...   © G4Media.ro.
10:50
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor / Zelenski: ”Va maximiza securitatea rutelor de import pentru Ucraina în timpul iernii” G4Media
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:40
Dimitré Dinev, un scriitor bulgar, a fost distins cu Premiul Austriac pentru Carte 2025 / A scris cartea în 13 ani și folosește doar scrisul de mână/ ”Am avut mereu sentimentul că la un moment dat voi eşua” G4Media
Romanul „Zeit der Mutigen” („Time of the Brave”), al scriitorului Dimitré Dinev, originar din Bulgaria, a fost distins luni seara cu Premiul Austriac pentru Carte...   © G4Media.ro.
10:40
Trump va continua procesul împotriva BBC: Trei experți explică de ce ar putea avea dificultăți în a câștiga (Analiză SkyNews) G4Media
Donald Trump a confirmat că intenționează să dea în judecată BBC pentru suma cuprinsă între 1 și 5 miliarde de dolari, din cauza modificării discursului...   © G4Media.ro.
10:40
Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de Rezidenţiat: Nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni! Mergeţi înainte! / Lucrurile nu se pot schimba peste noapte G4Media
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă, în mesajul către cei care susţin duminică examenul de admitere în Rezidenţiat, că viitori medici, farmacişti, sto,atologi vor intra pe...   © G4Media.ro.
10:40
Cele mai neobișnuite 5 rase de pisici: atrag toate privirile. Aspectul lor fizic fascinează iubitorii de animale G4Media
Pisici fără păr, coadă sau cu urechile îndoite, un lucru este sigur: aceste 5 rase de feline sunt neobișnuite, dar memorabile. Ai auzit vreodată de Donskoi...   © G4Media.ro.
10:30
Apple reduce comisioanele pentru aplicațiile secundare din App Store G4Media
Apple a anunțat un nou program prin care reduce comisioanele percepute pentru așa-numitele „mini aplicații” disponibile pe iPhone și alte dispozitive ale companiei. Decizia vine în...   © G4Media.ro.
10:30
Elon Musk are noi planuri pentru orbita Pământului / Comunitatea științifică este deja îngrijorată G4Media
Starlink a început ca un proiect menit să conecteze lumea. Acum, cel mai bogat om de pe planetă vrea să-l transforme într-o infrastructură orbitală pentru AI...   © G4Media.ro.
10:30
Adrian Ţuţuianu şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al AEP / A demisionat, joi, din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru de partid G4Media
Secretarul de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii...   © G4Media.ro.
10:30
Patronii de localuri din Cluj: Am protejat consumatorii preluând o parte din costurile majorării TVA-ului, în detrimentul propriei profitabilități. A introduce TVA de 21% și pentru HoReCa ar aduce falimente în lanț G4Media
Cluj-Napoca este considerat unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, cu cea mai mare putere de cumpărare, însă reprezentanții Organizației Patronale Horeca prezintă o...   © G4Media.ro.
10:20
Imaginea președintelui Senatului Universității de Științe Agricole din Cluj, folosită într-o campanie de phishing / El ar vinde un medicament, ”Uricystin” / ”Nu recomand acest produs, nu sunt implicat în nicio campanie de vânzare” G4Media
Profesorul clujean Dan Vodnar, președinte al Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, a căzut victimă unei campanii false de promovare a...   © G4Media.ro.
10:10
GALERIE FOTO | Nostalgia e servită! Restaurantul „Petra” din Obor, locul unde mâncărurile-cult ale anilor ’80-’90 ne întorc în timp G4Media
În ultimii ani, stilul retro e tot mai în vogă în lume, iar antreprenorii caută, în domenii dintre cele mai diverse – de la mașini...   © G4Media.ro.
10:10
FOTO Pauza de respirație: Imagini de toamnă surprinse de pe Transapuseana / „Un răsărit superb cu silueta munților Făgăraș” G4Media
Inginer termoenergetician la Romgaz, Levi Bagy, un pasionat de fotografie a postat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini impresionante de pe șoseaua ”Transapuseana”...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:40
Santiago Bernabeu, arena grupării Real Madrid, găzduieşte duminică un meci de fotbal american / Vor juca Miami Dolphins şi Washington Commanders într-un meci din NFL G4Media
În timpul pauzei internaţionale prilejuită de meciurile echipelor naţionale, gruparea Real Madrid va găzdui o partidă de fotbal american, transmite News.ro. Prestigioasa ligă NFL va...   © G4Media.ro.
09:40
120 de răniţi în Mexic, la un protest împotriva politicii de securitate a guvernului / ”E un narcoguvern vândut care vrea să-i apere pe corupţi şi cartelurile, în locul poporului” G4Media
Manifestanţii şi forţele de ordine au avut sâmbătă mai multe ciocniri în timpul unui protest de la Ciudad de Mexico împotriva politicii de securitate a...   © G4Media.ro.
09:00
Vedeta K-pop Nana a imobilizat un hoţ / Ea se afla acasă, iar hoțul a fost prins cu ajutorul mamei acesteia / Ambele au fost internate cu răni G4Media
Victimă a unui jaf la domiciliul său, vedeta K-pop Nana a imobilizat hoţul cu ajutorul mamei sale, ceea ce a permis poliţiei să-l aresteze, au...   © G4Media.ro.
09:00
VIDEO Daniel Băluță: Acest oraș este prea mic pentru câți oameni suntem în el și pentru infrastructura pe care o are / Care sunt soluțiile G4Media
Problema cea mai mare a Bucureștiului este calitatea vieții de zi cu zi, împreună cu costurile acesteia, declară candidatul la funcția de Primar General al...   © G4Media.ro.
08:50
De ce blana câinilor este diferită: explicațiile experților și sfaturi de îngrijire. Cum îți influențează viața ca stăpân de animale G4Media
Blana câinilor poate fi lungă, scurtă, dreaptă, creață, bogată sau rară. Când ai un câine, locuiești și cu părul lui pe canapea, în haine, adică peste...   © G4Media.ro.
08:50
Analiză POLITICO: Ce se întâmplă cu România pe măsură de militarii SUA se retrag / Franța a venit pentru prima dată cu o navă la un exercițiu militar: „Ne-a luat două zile să ajungem în Grecia, apoi încă două-trei zile să traversăm Bulgaria” G4Media
În munții împăduriți din centrul României, 5.000 de soldați NATO s-au adunat pentru a lupta împotriva unui inamic imaginar. În ceea ce alianța a numit...   © G4Media.ro.
08:50
Cu cine poate juca România barajul pentru CM 2026 / Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manşă şi se va încheia cu o finală, tot într-o singură manşă G4Media
După 1-3 cu Bosnia-Herţegovina în deplasare, România va aborda barajul CM 2026 din postura de câştigătoare de grupă a Ligii Naţiunilor în sezonul 2024/2025 al...   © G4Media.ro.
08:50
Alertă in Japonia privind cădere de cenuşă după o erupţie vulcanică / ”Folosiți umbrele sau măşti şi conduceţi cu viteză redusă” G4Media
Agenţia meteorologică japoneză a avertizat duminică asupra căderilor de cenuşă în sudul Japoniei, unde un vulcan a erupt în cursul dimineţii, transmite News.ro. Sakurajima, unul...   © G4Media.ro.
08:30
Londra va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil / Obiectivul deciziei: să facă Regatul Unit mai puţin atractiv pentru migranţi G4Media
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigraţia ilegală, a anunţat,...   © G4Media.ro.
08:30
BREAKING FMI avertizează că România are nevoie de o ajustare fiscală suplimentară din 2027/ Măsuri propuse: Impozit progresiv, reforma impozitului pe proprietate, reducerea suplimentară a pragului pentru microîntreprinderi. Instituția îndeamnă la prudență în ceea ce privește salariile și pensiile G4Media
România are nevoie de o „ajustare fiscală suplimentară” începând cu 2027, prin specificarea în avans a unor măsuri concrete de reformă fiscală, pentru a stabiliza...   © G4Media.ro.
08:10
Un militar a aflat abia după 15 de ani de la întoarcerea dintr-o misiune externă de o diurnă care i s-ar fi cuvenit / Nu a mai primit niciun leu: trebuia, în primul rând, să-i ceară în maxim 3 ani / A aflat de bani întâmplător, de la foștii colegi G4Media
Andrei J. a cerut în instanță obligarea MApN la plata diurnei în valută, a costurilor privind facilitarea relației cu familia și a dobânzii legale pentru...   © G4Media.ro.
08:10
Tesla, fără componentele fabricate în China pentru maşinile produse în SUA / Tensiunile dintre SUA şi China au pus industria auto într-o stare de criză continuă în 2025 G4Media
Tesla solicită acum furnizorilor să nu mai folosească piese fabricate în China la producţia maşinilor destinate pieţei americane, potrivit Wall Street Journal, transmite News.ro. Producătorul...   © G4Media.ro.
08:00
Ceaţă în 21 de judeţe. Vixibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0 şi pe A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe A7 Ploieşti – Buzău / Recomandăr pentru şoferi G4Media
Centrul Infotrafic din IGPR anunţă că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă. care pe alocuri scade sun 100 de metri vizibilitatea...   © G4Media.ro.
07:50
Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari în aproape două luni / Liderul SUA a urmărit producători de cipuri, companii de tehnologie, retaileri și bănci   G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a cumpărat obligațiuni corporative și municipale în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari de la sfârșitul lunii august...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:40
Sănătos în post / Medic: Atenție la e-uri. ”Produsele ambalate, de exemplu pateuri de post sau cremvurşti de post, nu sunt recomandate” / Ce să mănânci pentru un post sănătos G4Media
Dr. Georgiana Bernea – David, medic specialist în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, a explicat pentru News.ro că în perioada postului, dacă dorim să...   © G4Media.ro.
07:30
Două animale de companie „simt” cancerul, infecțiile și crizele epileptice înainte ca simptomele să apară. Știu că ești bolnav până să descopere medicii G4Media
Când vine vorba de diagnosticarea precisă a unei boli, multă lume consideră că sunt necesare aparate și echipamente scumpe și de înaltă tehnologie, capabile să...   © G4Media.ro.
07:30
Un avion care a decolat din Catania a coborât până la 12 metri de mare / Erori ale pilotului, alarme și umbra „dezorientării” / Înregistrările din cabina avionului au fost șterse G4Media
Raportul preliminar al autorităților italiene privind evenimentele din 20 septembrie, când o aeronavă care a plecat de pe aeroportul din Catania, a pierdut altitudine imediat...   © G4Media.ro.
07:20
Soţia unui tehnician mort la explozia de la centrala nucleară de la Cernobîl e ucisă acasă de un atac cu drone rusești / Zelenski: ”Nataliia a fost ucisă într-o nouă tragedie, provocată din nou de Kremlin” G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit, sâmbătă, apelul său către partenerii Ucrainei pentru a obţine mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti...   © G4Media.ro.
07:10
The Telegraph: Marea Britanie vrea să introducă o nouă taxă pentru locuinţele de mare valoare / 2,4 milioane de proprietăți vor fi evaluate G4Media
Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, intenţionează să introducă o nouă taxă aplicată locuinţelor de mare valoare în viitorul buget anual, potrivit publicaţiei The Telegraph,...   © G4Media.ro.
07:10
România a învins Noua Zeelandă în cadrul Billie Jean King Cup / Duminică, tenismenele tricolore vor înfrunta Polonia G4Media
Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae şi Monica Niculescu (foto) au obţinut victorii, sâmbătă, în meciul cu Noua Zeelandă din play-off-ul pentru preliminariile turneului final...   © G4Media.ro.
07:10
Reacția lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3 -1: ”O ruşine! Când mă uit în ce hal de stadion jucam…” / ”Arbitrul le-a lăsat toate faulturile” G4Media
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu 1-3, că arbitrul a fost părtinitor, el precizând că la faza în...   © G4Media.ro.
07:00
Ouă cu cârnați de pui, pesto și roșii la cuptor / Un mic dejun savuros și foarte practic: îl poți lua ușor la birou, ca gustare G4Media
Cârnații din piept de pui, pesto-ul, roșiile și mozzarella se combină perfect și aduc o aromă italiană acestor felii de ou care seamănă cu frittata....   © G4Media.ro.
07:00
Rusia: Putin şi Netanyahu au discutat prin telefon despre evoluţiile din Orientul Mijlociu G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Ludovic Orban, consilier prezidențial: Cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui / O să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi consideră că acest...   © G4Media.ro.
23:10
Băsescu despre ipoteza Călin Georgescu, agent SIE: ”Dacă aveam informații spuneam” / ”Am discutat cu el, mi-am dat seama că spune numai prostii” G4Media
Fostul președinte Traian Băsescu a spus sâmbătă seară la România TV că nu a avut informații potrivit cărora Călin Georgescu ar fi fost agent SIE....   © G4Media.ro.
23:00
Michelle Obama spune că ţara „nu este pregătită să aibă o femeie preşedinte” / „Nu voi candida la preşedinţie!” G4Media
Fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a declarat că Statele Unite nu sunt pregătite pentru a avea o femeie ca preşedinte, referindu-se la eşecul...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:40
Louis, prima pisică din lume care a urcat pe trei vârfuri montane fără niciun ajutor. Felina este o vedetă internațională G4Media
O pisică a devenit prima și singura felină din lume care a parcurs traseele montane Three Peaks, Catbells și The Great Ridge fără niciun ajutor. © G4Media.ro.
22:40
Curtea Europeană interzice denumirea de gin fără alcool / Prin definiție, ginul conține alcool G4Media
Curtea Europeană de Justiție a luat decizia de a interzice denumirea de gin fără alcool în urma unui caz privind „Virgin Gin Alkoholfrei” produs de...   © G4Media.ro.
22:20
Nicolas Cage bifează un nou dezastru cinematografic cu The Carpenter’s Son / În fond, ce ar putea merge rău dacă faci un film horror despre Iisus? G4Media
Noul film horror biblic „The Carpenter’s Son”, în care Nicolas Cage îl interpretează pe Iosif din Nazaret, a debutat cu recenzii critice dezastruoase, și a...   © G4Media.ro.
22:20
Netflix aduce Red Dead Redemption pe dispozitive mobile / Jocul va ajunge în versiuni îmbunătățite și pe PS5, Xbox Series și Switch 2 G4Media
Un alt mare succes al Rockstar ajunge pe Netflix. Pe 2 decembrie, vei putea juca gratuit Red Dead Redemption și DLC-ul său cu zombie, Undead...   © G4Media.ro.
22:10
Tânăr mort în Alba, după ce s-a răsturnat cu maşina în albia unei văi / A căzut aproape 3 metri, într-o vale / Șoferul avea 20 de ani G4Media
Un tânăr din judeţul Cluj a murit după ce s-a răsturnat, sâmbătă seara, cu maşina în albia văii Ocoliş, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis...   © G4Media.ro.
22:10
Este mai sănătos să mănânci doar până când ești sătul în proporție de 80%? Totul despre filosofia japoneză hara hachi bu, care te poate ajuta să îți schimbi obiceiurile alimentare G4Media
Ce este hara hachi bu? Nu este departe ca și stil de viață de dieta mediteraneană și se referă, parafrazând, la mâncatul conștient. Este un stil...   © G4Media.ro.
