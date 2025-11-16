Rezidențiat 2025. Specializările care au devenit "aur curat" în ochii tinerilor medici

17:20

Fetiţa de doi ani care a murit în cabinetul unei clinici de stomatologie din Bucureşti a fost înmormântată astăzi. În urma tragediei a rămas o familie îndurerată, cu un tată care cere ca cine a greşit să plătească. Devastat, acesta a povestit cum asistentele au fost trimise de recepţie peste drum, la o clinică de unde ar fi putut lua o trusă de prim-ajutor. Moartea micuţei ar putea schimba legea şi ar impune ca ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitale publice, unde există secţie de Terapie Intensivă, aparatură, personal specializat, iar măsurile pot fi luate prompt în cazul unei urgenţe.