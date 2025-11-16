Rezidențiat 2025. Specializările care au devenit "aur curat" în ochii tinerilor medici
ObservatorNews, 16 noiembrie 2025 13:50
Peste 10.000 de studenţi la medicină din toată ţara au susţinut, duminică, examenul de Rezidenţiat. Cei mai mulţi în Bucureşti, unde concurenţa acerbă este anul acesta pe locurile de la farmacie şi medicină dentară. Problema medicilor şomeri şi a celor care aleg să plece în străinătate e în continuare un subiect sensibil printre tineri.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum o oră
14:00
Accident înfiorător la Cluj. Un mort și trei răniți, după ce o mașină a derapat pe contrasens # ObservatorNews
Un accident grav petrecut la ieșirea din Cluj-Napoca s-a soldat cu moartea unui bărbat de 44 de ani și rănirea altor trei persoane, între care un copil de șapte ani. Tragedia s-a produs după ce un șofer de 45 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind frontal o maşină care circula regulamentar. Toți răniții au fost transportați de urgență la spital, iar polițiștii continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale impactului.
14:00
Toamna se numără ofertele. Cât costă un sejur de 5 nopți la Mamaia dacă îl cumperi acum cu 65% reducere # ObservatorNews
Suntem la mijloc de noiembrie, însă mulți români visează deja la următoarea vacanță de vară, ba chiar plătesc cu luni înainte pentru a-și asigura un loc. Mai ales că în această perioadă au parte și de reduceri care ajung până la 65%.
13:50
Rezidențiat 2025. Specializările care au devenit "aur curat" în ochii tinerilor medici # ObservatorNews
Peste 10.000 de studenţi la medicină din toată ţara au susţinut, duminică, examenul de Rezidenţiat. Cei mai mulţi în Bucureşti, unde concurenţa acerbă este anul acesta pe locurile de la farmacie şi medicină dentară. Problema medicilor şomeri şi a celor care aleg să plece în străinătate e în continuare un subiect sensibil printre tineri.
Acum 2 ore
13:30
Măsuri după moartea fetiţei la dentist. Ministrul Rogobete anunţă luni sancţiunile pentru clinica privată # ObservatorNews
Continuă ancheta în cazul Sarei, fetiţa de 2 ani care a murit pe scaunul dentistului, în urma unei anestezii. Luni, Ministrul Sănătăţii decide ce sancţiuni administrative va aplica unităţii medicale din Bucureşti unde a avut loc tragedia. Controalele au aratat deja nereguli la clinica stomatologică, deşi reprezentanţii acesteia spun că aveau toate avizele de funcţionare sau, pentru investiţiile noi, erau în curs de avizare. Iată ce noi explicaţii a oferit Alexandru Rogobete în urmă cu puţin timp.
13:30
Femeie, la un pas să fie ucisă de o maşină. Traversa, când şoferul a încercat să vireze şi nu ar fi văzut-o # ObservatorNews
O femeie a fost la un pas să îşi piardă viaţa după ce a fost călcată de o mașină pe o stradă din Botoșani. Traversa în momentul în care un şofer încerca să vireze spre dreapta. După impact, victima a rămas prinsă sub maşină, dar echipajele de descarcerare au reuşit să o salveze.
13:30
Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client # ObservatorNews
În Galaţi, o adolescentă de 17 ani a fost ucisă într-un bloc aflat vizavi de sediul Inspectoratului Județean de Poliție. Iubitul fetei e cel care l-a surprins pe agresor fugind de la locul crimei. Şi tot el, l-ar fi rănit cu un cuţit.
13:20
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu # ObservatorNews
Un tânăr poliţist din Giurgiu a fost găsit împuşcat cu arma din dotare. Proprietara apartamentului unde locuieşte cu chirie a făcut descoperirea şi a alertat autorităţile.
13:10
Rezultate LOTO 6/49, duminică 16 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.
12:50
Rusia revendică cucerirea a 2 sate în sudul Ucrainei. În est continuă luptele pentru controlul Pokrovsk # ObservatorNews
Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase.
Acum 4 ore
12:20
Ucraina, nou coridor pentru gaze prin Grecia. Acord de 2 mld.€ pentru securitate energetică, anunţă Zelenski # ObservatorNews
Ucraina va semna un acord cu Grecia privind importurile de gaz, a anunţat Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mai precizat că se aşteaptă la un "acord istoric cu Franţa", la începutul unui turneu european.
11:50
Fată de 17 ani, descoperită moartă de iubit într-un apartament din Galaţi. Lângă ea, un alt bărbat zăcea rănit # ObservatorNews
O tânără de 17 ani a fost găsită fără suflare într-un apartament închiriat în regim hotelier din Galați, duminică dimineața. Iubitul ei a alertat autoritățile, iar în locuință polițiștii au descoperit și un bărbat de 26 de ani, care prezenta urme de violență. Criminaliștii încearcă acum să reconstituie ultimele ore ale adolescentei.
11:40
Sub presiunea Extremei drepte, Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri "istorice" pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage.
11:30
O femeie de 37 de ani din Marea Britanie, diagnosticată cu cancer gastric, a murit în ziua nunţii, la câteva ore după ce a spus "Da". Jade Tebrar a luptat până în ultima clipă cu boala necruţătoare doar pentru a-ş vedea visul împlinit.
11:10
O biserică şi mai multe firme, prădate de un grup de tineri din Hunedoara. Au furat scule şi burlane de cupru # ObservatorNews
Cinci tineri din Hunedoara, dintre care un adolescent de 17 ani, au fost reţinuţi după o serie de furturi comise din societăţi comerciale şi chiar dintr-o biserică. Prejudiciul depăşeşte 28.000 de lei, iar suspecţii au fost duşi la audieri şi urmează să ajungă în faţa procurorilor cu propunere de arestare preventivă, potrivit Agerpres
Acum 6 ore
10:30
La 15 ani curăţa mese într-un restaurant. 20 de ani mai târziu a cumpărat întreaga afacere # ObservatorNews
La 15 ani, Amol Kohli a început să lucreze ca ospătar la Friendly’s și, prin muncă, perseverență și pasiune, a ajuns proprietarul întregului lanț de restaurante din SUA, scrie CNBC.
10:00
Zona din România, unde temperaturile ajung azi la 21°C. Ce se întâmplă de mâine, în toată ţara # ObservatorNews
Frig şi astăzi în zona de sud a României. În schimb, prin zona de sud a Banatului avem astăzi 20-21 de grade, foarte cald pentru acest moment al anului.
10:00
Trei bărbaţi, reţinuţi după bătaia cu săbii din faţa unei săli de jocuri din Hârlău. Alţii sunt încă în vizor # ObservatorNews
După bătaia cu săbii, de săptămâna trecută, din fața unei săli de jocuri din Hârlău, trei dintre bărbații implicați au fost prinşi de poliţişti. Aceștia au fost reținuți, iar mai apoi plasați sub control judiciar.
09:40
Clipe de groază la Roma. Un politician era să cadă de la etaj. S-a împiedicat şi a spart un vitraliu # ObservatorNews
Caz neobişnuit în Italia! Un politician din Sardinia i-a ţinut pe colegii săi cu sufletul la gură preţ de câteva de secunde, după ce era să cadă de la etaj în interiorul Palatului Piacentini din Roma.
09:40
Crimă înfiorătoare în Spania. O tânăra de 20 de ani, înjunghiată mortal de cumnata ei de 17 ani # ObservatorNews
Caz şocant în Spania! O femeie de 20 de ani a murit înjunghiată de cumnata ei, o adolescentă de 17 ani, în timpul unui scandal izbucnit în familie. Scenele terifiante s-au petrecut de faţă cu părinţii, partenerul agresoarei şi fratele victimei. Fata a fugit după atac, dar a fost prinsă într-o gară din apropiere. Membrii familiei susţin că minora are probleme psihice.
09:20
Poliţiştii nu i-au iertat pe zmeii şoşelelor. "Surprizele" descoperite la raziile din Capitală # ObservatorNews
A fost razie aseară în Capitală. Zeci de şoferi au fost traşi pe dreapta şi verificaţi de poliţişti şi inspectorii de la RAR, iar nimeni nu a scăpat fără cel puţin o amendă. Deşi principalul obiectiv a fost controlul tehnic al autoturismelor, poliţiştii au depistat şi conducători auto care se aflau la volan sub influenţa alcoolului.
09:10
Postul abia a început, dar pofticioşii nu s-au abţinut. Cârnaţii şi jumările au sfârâit la Băile Felix # ObservatorNews
Deşi suntem în Postul Crăciunului, la Băile Felix, oamenii au intrat deja în febra sărbătorilor de iarnă. Şi cum tradiţia înseamnă sacrificarea porcilor, bihorenii s-au bucurat de un spectacol autentic de ignat, exact ca pe vremea bunicilor. Pentru cei mai pofticioşi dintre ei, perioada de abținere a început abia după ce s-au delectat cu bucatele tradiţionale.
09:00
Traficul maritim se prăbuşeşte în România. Milioane de tone pierdute după reactivarea portului Odessa # ObservatorNews
Traficul maritim de mărfuri este în scădere la noi în ţară! Şi nu vorbim doar de Portul Constanţa. Prin canalul Dunăre-Marea Neagră, anul acesta au fost tranzitate aproape şapte milioane de tone marfă, faţă de anul precedent, când au fost înregistrate zece milioane de tone. Specialiştii spun că sunt mai multe motive pentru care am ajuns în această situaţie. Unul dintre ele: redeschiderea portului Odessa al vecinilor ucraineni.
08:50
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € # ObservatorNews
În inima Bihorului, în Beiuș, un fost cioban a rescris, la propriu, povestea succesului. După trei decenii de ambiție și sacrificiu, bărbatul a ajuns să conducă una dintre cele mai mari companii de fructe de pădure şi căpşuni din România. A ridicat sere futuriste, a investit în tehnologie de top și a strâns în jurul lui o echipă de peste 200 de oameni. O dovadă că, atunci când nu renunți, drumul de la baza muntelui la vârf poate fi cu adevărat spectaculos.
08:40
CNN: Corupția din energie complică situația lui Zelenski. Ucrainenii se pregătesc pentru o iarnă în întuneric # ObservatorNews
În timp ce războiul cu Rusia continuă, președintele Zelenski trebuie să gestioneze un scandal major de corupție în sectorul energetic, care îi testează credibilitatea și capacitatea de a menține sprijinul popular, potrivit unei analize CNN.
08:40
Furtună apocaliptică în Europa. Acoperişuri smulse şi maşini aruncate în aer în Genova: "Totul zbura în aer" # ObservatorNews
Au fost momente de groază în Italia, unde o trombă marină a ajuns pe uscat şi a lovit oraşul Genova. Vârtejul a smuls acoperişuri, a devastat localuri şi a răsturnat maşini. Probleme au fost şi în Marea Britanie şi Portugalia, după ce furtuna Claudia a venit cu rafale de peste 100 de kilometri pe oră şi a pus la pământ sute de copaci. Trei persoane au murit.
Acum 8 ore
08:10
Soluția ingenioasă găsită la Suceava pentru a captura eficient maidanezii. Haitele se răresc, adopțiile cresc # ObservatorNews
Problema câinilor abandonați pe străzi este combătută cu ingeniozitate și costuri aproape inexistente. Se întâmplă la Suceava, unde reprezentanții Adăpostului Public pentru câinii fără stăpân au căutat o soluție care să-i ajute la capturarea maidanezilor - "cuștile capcană". O metodă sigură și care nu produce traume patrupedelor.
08:00
Sute de braşoveni au stat ore întregi la o coadă uriaşă pentru a primi o şaorma gratis # ObservatorNews
Coadă impresionantă, ieri după-amiază, la o şaormerie din Braşov! Sute de braşoveni au stat la rând ore întregi pentru a primi o şaorma gratis.
07:50
Sara, fetiţa moartă la clinica stomatologică, a fost înmormântată. Intervenţia fatală ar fi costat 8.000 lei # ObservatorNews
Acuzaţii grave lansate de familia fetiţei care a murit la stomatolog. Ieri, copila a fost înmormântată, şi imediat după, în faţa presei, tatăl a făcut mărturii emoţionante. Cea mică avea o infecţie puternică la dinţi, iar părinţii au venit la Bucureşti tocmai pentru că, în 2020, băieţelul unor apropiaţi a murit într-un cabinet stomatologic din Piteşti. Credeau că aici fetiţa lor este în siguranţă. Ba mai mult, familia susţine că medicii nu aveau nici măcar o trusă de prim-ajutor în cabinet. În plus, şi-ar fi chemat avocaţii înainte de a-i spune mamei că pacienta le-a murit în braţe. Ministrul Sănătăţii vrea să schimbe acum legea, iar anestezia totală să se facă doar în spitalele de stat.
07:40
SONDAJ: Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? # ObservatorNews
În România anului 2025, violența domestică rămâne o realitate dureroasă: aproape nicio săptămână nu trece fără ca o femeie să fie ucisă. La nivel european, țara noastră se situează pe locul al patrulea în topul violenței împotriva femeilor, iar doar anul trecut polițiștii au intervenit în peste 130.000 de cazuri. În fața acestor cifre, tot mai multe femei caută să-și recapete siguranța prin cursuri de autoapărare, unde învață să transforme vulnerabilitatea în forță și să spună „nu” atunci când sunt agresate.
07:20
Horoscop 17 noiembrie 2025. Zodia care face pace cu demonii trecutului ca să poată merge mai departe # ObservatorNews
Horoscop 17 noiembrie 2025. Este o zi în care intuiția este amplificată. Realizaţi cine şi ce este cu adevărat important pentru voi.
07:10
Rezultate LOTO 6/49, duminică 16 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.
Acum 24 ore
01:30
Bosnia - România 3-1, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Drăguș a fost eliminat # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 3-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
15 noiembrie 2025
22:00
Ludovic Orban, despre proiectul de lege privind pensiile magistraţilor: Poziţia acestora este nerezonabilă # ObservatorNews
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a afirmat că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală. El a precizat că poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor în legătură cu această situaţie este complet nerezonabilă. Orban a mai spus că, dacă nu sunt acceptate aceste condiţii, atunci se poate încerca, printr-o revizuire a Constituţiei, impunerea unui singur sistem de calcul al pensiilor.
21:30
19 hoteluri și băi termale, recuperate de stat. Pedepse cu executare în dosarul Băile Herculane # ObservatorNews
Decizie istorică a instanţei din România. Statul va recupera 19 hoteluri şi băi termale din Băile Herculane într-unul dintre cele mai ample dosare privind devalizarea unei stațiuni turistice.
21:20
Dezastru în vestul Europei: Furtuna Claudia face ravagii în Portugalia, Marea Britanie și Irlanda # ObservatorNews
Dezastru în vestul Europei. Furtuna Claudia a venit cu rafale de peste 100 de kilometri pe oră şi a pus la pământ sute de copaci. În mai multe oraşe, străzile au fost înghiţite de ape, iar oamenii şi-au baricadat casele cu saci cu nisip. În Portugalia, vijelia a omorât trei persoane şi a rănit 20.
21:10
Sute de copii au participat la Kendama Fest, în Agigea. Cât costă să fii cel mai bun # ObservatorNews
Kendama, jucăria devenită celebră în 2014, a revenit în forţă. Tinerii au transformat jongleriile într-un adevărat sport și participă la tot felul de competiții. Un astfel de concurs a avut loc în Agigea, unde copii de toate vârstele s-au înscris pentru a-și arăta măiestria.
21:10
Primele imagini cu momentul exploziei de la Balş, unde o garsonieră a sărit în aer. 15 locuinţe, avariate # ObservatorNews
Au apărut primele imagini cu momentul exploziei de la Balş, judeţul Olt, unde o garsonieră a sărit joi în aer. O cameră de supraveghere de pe imobil a surprins deflagrația. Fragmente din ferestrele apartamentului au fostîmprăştiatede suflul puternicîn parcarea din fața blocului. Doi oameni, soţ şi soţie, care găteau la o butelie în momentul producerii exploziei, au fost transportați la spital cu arsuri grave. 15 garsoniere au suferit avarii.
20:50
Japonezii au descoperit tratamentul care ar putea prelungi viața pisicilor până la 30 de ani # ObservatorNews
Veşti incredibile pentru iubitorii de pisici. Medicii japonezi au descoperit un medicament care poate dubla sau chiar tripla viaţa pisicilor. Felinele ar putea trăi astfel peste 30 de ani. Injecţia va trata o boală cronică pe care o dezvoltă opt din zece pisici odată cu înaintarea în vârstă.
20:50
Autoapărarea, noul "cod de siguranţă" pentru femeile din România. Cum se transformă vulnerabilitatea în forţă # ObservatorNews
Frica, rușinea și vina încă țin prea multe femei pe loc, chiar și atunci când sunt victime ale agresiunilor. Totuși, unele au curajul să răspundă la violenţe. Sălile de autoapărare sunt primul loc unde învață să spună "nu" şi "ajunge". Acolo, sub îndrumarea instructorilor, vulnerabilitatea se schimbă în forță.
20:20
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică" # ObservatorNews
De la nuntă, direct la FISC. Funcţionarii anti fraudă au pus ochii pe tinerii căsătoriţi. Pentru că mulţi români nu s-au conformat de bună voie şi nesiliţi de nimeni să transmită informaţiile cerute încă din vară de ANAF, inspectorii anunţă că vor începe curând controalele.
20:00
Cum se apără senatorul SOS acuzat că a furat un rucsac: Am crezut că e al unui coleg, am vrut să îl ajut # ObservatorNews
Senatorul Daniel Paul Romeo Gheorghe, ales pe listele SOS, este suspectat de furt. Membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor şi combaterea corupției, a luat un rucsac cu bani şi bunuri dintr-un hotel din Piatra Neamţ, în timpul unei vizite de lucru. Prins de poliţişti, care au văzut totul pe o cameră de supraveghere, senatorul susţine că a fost doar o greşeală. A crezut că rucsacul este al unui coleg.
20:00
România aduce noi sisteme antidronă la graniţă. Ţoiu denunţă "o violare a suveranității" de către Rusia # ObservatorNews
Într-o mişcare diplomatică fără precedent, ambasadorul rus din România a fost convocat la sediul ministerului de Externe, unde i s-au arătat fragmente din drona care s-a prăbuşit pe teritoriul României, la începutul săptămânii. Ministerul Apărării a detaşat în judeţul Tulcea, la graniţa cu Ucraina, mai multe sisteme Gepard, capabile să distrugă dronele care ameninţă zonele locuite. În plus, armata testează şi un sistem nou de doborâre a aparatelor fără pilot ruseşti, implementat alături de SUA şi Polonia.
19:50
Daniel Băluţă, favorit în sondaje pentru Primăria Capitalei: "Costul traiului de zi cu zi va fi mai mic" # ObservatorNews
Bătălia pentru Capitală devine tot mai strânsă cu doar trei săptămâni înaintea alegerilor locale. Astăzi, în cursă a intrat candidatul PSD, Daniel Băluţă, care și-a depus oficial candidatura. Primarul sectorului 4 este favorit, urmat îndeaproape de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, potrivit unui sondaj CURS. Înscrierile se termină luni.
19:40
Familia îndurerată a Sarei, acuzaţii grave la adresa medicilor: "Au vrut să muşamalizeze tot" # ObservatorNews
Mărturii emoţionante şi acuzaţii grave făcute de tatăl fetiţei care a murit la dentist. Familia susţine că medicii nu aveau nici măcar o trusă de prim-ajutor în cabinet. În plus, şi-ar fi chemat avocaţii înainte de a-i spune mamei că pacienta le-a murit în braţe. Copila avea o infecţie puternică la dinţi, iar părinţii au venit la Bucureşti tocmai pentru că, în 2020, băieţelul unor apropiaţi a murit într-un cabinet stomatologic din Piteşti. Credeau că aici fetiţa lor este în siguranţă. Ministrul Sănătăţii vrea să schimbe acum legea, iar anestezia totală să se facă doar în spitalele de stat.
18:40
Ilie Bolojan: Avem datoria să combatem falsificarea istoriei care alimentează nostalgia faţă de comunism # ObservatorNews
Într-un mesaj transmis cu ocazia împlinirii a 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov, Ilie Bolojan a lăudat curajul muncitorilor care au spus "nu" dictaturii și importanța păstrării memoriei istorice și a valorilor democratice. Premierul a amintit că acest protest spontan, declanșat pe 15 noiembrie 1987, a deschis drumul către Revoluția din 1989 și rămâne un reper al rezistenței împotriva opresiunii și nedreptății.
18:10
Președintele Nicușor Dan a afirmat sâmbătă că biserica poate oferi societății calea spre renaștere și reconstrucție, prin valorile și exemplele sale vii. Mesajul a fost transmis cu prilejul înscăunării la Blaj a Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Şeful statului a subliniat rolul bisericii în promovarea credinței, dialogului și solidarității de-a lungul istoriei.
18:10
Zelenski anunţă "restructurarea" sectorului energetic, după scandalul de corupţie care a zguduit Kievul # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, sâmbătă, începerea unei "restructurări" a companiilor publice din sectorul energetic. Printre acestea se numără şi operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupţie, scrie AFP, citată de Agerpres.
17:50
În ciuda eforturilor lui Trump, Camera Reprezentanților intenţionează să voteze publicarea dosarelor Epstein # ObservatorNews
În ciuda faptului că este Cameră înferioară, decizia Camerei Reprezentanţilor de a vota marţi publicarea dosarelor Epstein este de natură să-i dea emoţii lui Trump, în contextul în care în această săptămână a mai fost dat publicităţii un e-mail al lui Epstein, datând din 2019, din care reiese că preşedintele Statelor Unite ştia foarte bine cu ce se ocupa acesta, scrie Mediafax.
17:30
Ministrul Sănătăţii: Plata gărzilor va fi diferențiată, normativul de personal și DSP-urile vor fi reformate # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune schimbări majore în sistemul public de sănătate, de la plata gărzilor, la organizarea personalului și funcţionarea Direcţiilor de Sănătate Publică. Rogobete susţine introducerea a trei tipuri de gărzi - de monitorizare, la domiciliu și de urgenţă - fiecare remunerată diferit, pentru a reflecta specializarea medicilor și volumul de muncă. În paralel, ministrul promovează implementarea teleinterpretării și teleradiologiei pentru a acoperi deficitul de specialiști în radiologie și imagistică. De asemenea, el anunţă modificarea normativului de personal, considerat învechit, și reorganizarea Direcţiilor de Sănătate Publică, astfel încât partea de inspecţie sanitară să treacă sub coordonarea directă a Ministerului Sănătăţii. În acelaşi timp, Alexandru Rogobete admite că România se confruntă cu o lipsă de personal în domeniul sanitar.
17:20
Mărturia tatălui Sarei, fetiţa de 2 ani moartă într-o clinică privată: "Nu aveau nici trusă de prim-ajutor" # ObservatorNews
Fetiţa de doi ani care a murit în cabinetul unei clinici de stomatologie din Bucureşti a fost înmormântată astăzi. În urma tragediei a rămas o familie îndurerată, cu un tată care cere ca cine a greşit să plătească. Devastat, acesta a povestit cum asistentele au fost trimise de recepţie peste drum, la o clinică de unde ar fi putut lua o trusă de prim-ajutor. Moartea micuţei ar putea schimba legea şi ar impune ca ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitale publice, unde există secţie de Terapie Intensivă, aparatură, personal specializat, iar măsurile pot fi luate prompt în cazul unei urgenţe.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.