Captură uriașă la Constanța: peste 150.000 de țigarete de contrabandă, confiscate într-o singură zi

07:50

Acuzaţii grave lansate de familia fetiţei care a murit la stomatolog. Ieri, copila a fost înmormântată, şi imediat după, în faţa presei, tatăl a făcut mărturii emoţionante. Cea mică avea o infecţie puternică la dinţi, iar părinţii au venit la Bucureşti tocmai pentru că, în 2020, băieţelul unor apropiaţi a murit într-un cabinet stomatologic din Piteşti. Credeau că aici fetiţa lor este în siguranţă. Ba mai mult, familia susţine că medicii nu aveau nici măcar o trusă de prim-ajutor în cabinet. În plus, şi-ar fi chemat avocaţii înainte de a-i spune mamei că pacienta le-a murit în braţe. Ministrul Sănătăţii vrea să schimbe acum legea, iar anestezia totală să se facă doar în spitalele de stat.