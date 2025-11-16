Captură uriașă la Constanța: peste 150.000 de țigarete de contrabandă, confiscate într-o singură zi
ObservatorNews, 16 noiembrie 2025 20:20
Captură uriașă la Constanța. Polițiștii au confiscat peste 150.000 de țigarete de contrabandă și au reținut o persoană, în urma unor percheziții și a unui control rutier. În autoturism au fost descoperite șapte baxuri cu 70.000 de pachete introduse ilegal în țară. Perchezițiile au continuat la domiciliul suspectului, unde anchetatorii au găsit alte aproximativ 83 de mii de tigarete netimbrate.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
20:20
Captură uriașă la Constanța: peste 150.000 de țigarete de contrabandă, confiscate într-o singură zi # ObservatorNews
Captură uriașă la Constanța. Polițiștii au confiscat peste 150.000 de țigarete de contrabandă și au reținut o persoană, în urma unor percheziții și a unui control rutier. În autoturism au fost descoperite șapte baxuri cu 70.000 de pachete introduse ilegal în țară. Perchezițiile au continuat la domiciliul suspectului, unde anchetatorii au găsit alte aproximativ 83 de mii de tigarete netimbrate.
Acum o oră
20:10
Românii descoperă beneficiile ceaiului verde japonez și arta preparării lui. Cât costă o astfel de licoare # ObservatorNews
Trendul matcha le-a stârnit românilor interesul pentru ceaiul japonez. Nu este doar o băutură fierbinte, ci vorbim despre un adevărat ritual într-o singură ceaşcă. Sunt zeci de sortimente, fiecare cu aromele şi beneficiile sale. Trebuie însă preparate corect, pentru că altfel pierd din antioxidanţi şi pot deveni chiar toxice.
20:00
Timişoara, capitala jocurilor de societate pentru un weekend. Competiţii, escape-uri şi inovaţie # ObservatorNews
Timișoara s-a transformat în capitala jocurilor de societate și escape în acest weekend. Au venit sute de pasionaţi de board games, inclusiv din Serbia şi Ungaria, să participe la mini competiţiile naţionale de table, cruce, Catan sau Remi, unele dintre ele reinventate cu tehnologie modernă. GAME ON FESTIVAL a oferit distracție și socializare pentru toate vârstele.
19:50
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste # ObservatorNews
Un poliţist din Argeş s-a împuşcat în cap cu arma din dotare. Tânărul de 24 de ani era copleşit de datorii, spun apropiaţii, dar ar fi avut probleme şi în dragoste. Vineri, şefii săi au observat că nu este în apele lui şi l-au trimis la psiholog. Duminică dimineaţă însă, pentru că nu aveau dispecerat la postul din Ghimpaţi, Giurgiu, agentul a fost lăsat să îşi ia arma acasă.
19:50
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat # ObservatorNews
Emoţii mari pentru viitorii medici: duminică a avut loc examenul de Rezidenţiat. Peste zece mii de absolvenţi de medicină din şase centre universitare din ţară au trecut prin prima probă de foc din cariera lor: intrarea în profesie. Doar jumătate dintre ei vor avea însă o şansă să se pregătească într-unul dintre spitalele din România şi doar 300 vor şti de acum că au un post asigurat pe viitor.
19:50
Produsele tradiţionale de Crăciun, preparate de lux pentru români. Ce alimente se vând cu 180 de lei/kg # ObservatorNews
Produsele tradiţionale de Crăciun ne pun pofta în cui. Mâncărurile cu care au crescut bunicii noştri au ajuns acum preparate de lux. Jumările şi şoriciul se vând chiar şi cu 180 de lei kilogramul. Iar pâinea cu untură, ceapă şi boia se vinde la felie.
Acum 2 ore
19:40
Acuzaţii grave după moartea micuţei Sara. Ministrul Sănătăţii vs. Avocatul clinicii: "Are informaţii greşite" # ObservatorNews
Controverse tot mai mari după tragedia de la clinica dentară, unde un copil de doi ani a murit. Ministrul Sănătăţii spune că unitatea medicală nu avea aparatura necesară pentru astfel de intervenţii: monitor pentru funcţiile vitale, defibrilator şi oxigen. Avocatul clinicii îl acuză pe oficial că are informaţii greşite, preluate emoţional din alte surse, nu de la echipa ministerului care face controlul.
18:50
FRF sesizează FIFA după meciul din Bosnia: "Scandări xenofobe și evacuare agresivă" # ObservatorNews
Federația Română de Fotbal a anunțat că va depune o sesizare la FIFA după incidentele petrecute la meciul Bosnia - România, scor 3-1, disputat la Zenica, acuzând scandări xenofobe, huiduieli la intonarea imnului, evacuarea agresivă a fanilor români și condițiile precare de organizare și infrastructură. FRF condamnă și gestul unor suporteri români care, în drum spre meci, au afișat un mesaj ce glorifica un criminal de război.
Acum 4 ore
18:20
Suporterii din Germania protestează faţă de noile reguli de pe stadioane. Măsurile care i-au revoltat # ObservatorNews
Mii de suporteri ai echipelor de fotbal din Germania au protestat în centrul oraşului Leipzig, duminică, faţă de planurile autorităţilor de a înăspri regulile de pe stadioane. Suporterii denunţă planurile care vizează biletele personalizate, extinderea interdicţiilor de acces pe stadion și posibilitatea folosirii recunoașterii faciale.
17:40
Vremea de mâine 17 noiembrie. Temperaturile urcă până la 21°C, dar sudul rămâne sub cod de ceață # ObservatorNews
Vreme schimbătoare în următoarele ore, cu ceață, burniță și nebulozitate joasă în sudul și sud-estul țării, dar și local în centrul și estul României. Minimele vor coborî până la -2 grade, iar mâine, 17 noiembrie, maximele vor urca de la 6 grade în zonele cu ceață persistentă până la 21 de grade în sudul Banatului.
17:30
Momentul în care doi şoferi din Vrancea s-au luat la bătaie în trafic pentru un loc de parcare # ObservatorNews
O altercație izbucnită în trafic, în comuna Dumbrăveni din Vrancea, de la un loc de parcare, a ajuns în atenția poliției după apariția unui videoclip în spațiul public. Incidentul s-a încheiat au amendarea unuia dintre cei doi şoferi implicaţi. Acesta a fost sancţionat cu 2.000 de lei pentru comportament recalcitrant și provocarea de scandal.
17:10
Kiev şi Atena, acord pentru livrarea de gaze naturale. Zelenski anunţă "o iarnă sub drone şi rachete ruseşti" # ObservatorNews
Ucraina şi Grecia au semnat, duminică, la Atena, un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) către Kiev în perioada decembrie 2025 - martie 2026. Înţelegerea are scopul de a satisface nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia continuă să bombardeze infrastructurile energetice ucrainene, transmite AFP, citat de Agerpres.
17:00
Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, și-a depus duminică candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei, afirmând că este o decizie importantă pentru el și că "vibrația" primită de la bucureștenii care au semnat pentru înscrierea sa în cursa electorală i-a confirmat că "adevărul este altul". Teodorovici candidează ca independent și susține că intră în competiție pentru a demonstra că Bucureștiul poate fi condus cu profesionalism și rezultate.
Acum 6 ore
16:30
Fată de 13 ani, agresată sexual şi tâlhărită în blocul în care locuia. Individul a blocat liftul între etaje # ObservatorNews
Clipe de coşmar trăite de o fată de 13 ani în Bucureşti. Adolescenta a fost tâlhărită şi agresată sexual de un individ de aproximativ 50 de ani în liftul imobilului în care locuieşte. Din primele cercetări reiese faptul că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje şi ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă pentru a o deposeda de bunuri şi a o agresa sexual. Bărbatul a părăsit locul faptei după ce liftul s-a deblocat. Mama fetei este cea care a alertat autorităţile, iar bărbatul a fost reţinut şi este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor.
16:00
Cum încearcă escrocii să fure bani de la utilizatorii Revolut. Înşelătoria care revine în forță # ObservatorNews
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă. Semnalul de alarmă a fost tras de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-un articol ce cuprinde cele mai importante ştiri ale săptămânii recent încheiate, scrie Agerpres.
15:40
Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura pentru Consiliul Judeţean Buzău. "N-am venit să-mi caut serviciu" # ObservatorNews
Marcel Ciolacu, fostul președinte PSD, și-a depus duminică candidatura pentru șefia Consiliului Județean Buzău, declarând că intră în cursă "pentru acasă". Însoțit de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, Ciolacu a subliniat că semnăturile strânse pentru candidatură reprezintă încrederea buzoienilor în proiectele sale pentru județ. Alegerile pentru președinția CJ Buzău vor avea loc pe 7 decembrie.
15:40
Filmul morţii micuţei Sara, refăcut de STS: "Au existat trei apeluri la 112". La ce oră a fost efectuat primul # ObservatorNews
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a refăcut filmul evenimentelor din seara de joi, 13 noiembrie, când micuţa Sara a murit într-o clinică din Capitală după ce a fost anesteziată.
15:30
Membrii partidului AfD, catalogaţi de premierul landului Bavaria drept "bufonii curţii lui Putin" # ObservatorNews
Premierul landului Bavaria, Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) drept "bufonii curţii" ai liderului rus Vladimir Putin, relatează dpa, citat de Agerpres.
15:20
Momentul în care Donald Trump "dă buzna" la o nuntă de la Mar-a-Lago: "Ce cuplu frumos" # ObservatorNews
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, şi-a făcut apariţia la o nuntă care se desfăşura în faimosul complet Mar-a-Lago pe care îl deţine în statul Florida.
Acum 8 ore
14:40
Alina Bârgăoanu, despre educaţia tinerilor şi dezinformare: "Sunt mulți care se informează de pe WhatsApp" # ObservatorNews
Vocabularul, educația, ce şi cât mai citesc tinerii, dar și pericolul tot mai mare al dezinformării. Sunt doar câteva dintre temele pe care Alessandra Stoicescu le-a discutat cu Alina Bârgăoanu, unul dintre cei mai buni specialişti în comunicare pe care îi are România, în noul episod Shero.
14:00
Accident înfiorător la Cluj. Un mort și trei răniți, după ce o mașină a derapat pe contrasens # ObservatorNews
Un accident grav petrecut la ieșirea din Cluj-Napoca s-a soldat cu moartea unui bărbat de 44 de ani și rănirea altor trei persoane, între care un copil de șapte ani. Tragedia s-a produs după ce un șofer de 45 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind frontal o maşină care circula regulamentar. Toți răniții au fost transportați de urgență la spital, iar polițiștii continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale impactului.
14:00
Toamna se numără ofertele. Cât costă un sejur de 5 nopți la Mamaia dacă îl cumperi acum cu 65% reducere # ObservatorNews
Suntem la mijloc de noiembrie, însă mulți români visează deja la următoarea vacanță de vară, ba chiar plătesc cu luni înainte pentru a-și asigura un loc. Mai ales că în această perioadă au parte și de reduceri care ajung până la 65%.
13:50
Rezidențiat 2025. Specializările care au devenit "aur curat" în ochii tinerilor medici # ObservatorNews
Peste 10.000 de studenţi la medicină din toată ţara au susţinut, duminică, examenul de Rezidenţiat. Cei mai mulţi în Bucureşti, unde concurenţa acerbă este anul acesta pe locurile de la farmacie şi medicină dentară. Problema medicilor şomeri şi a celor care aleg să plece în străinătate e în continuare un subiect sensibil printre tineri.
13:30
Măsuri după moartea fetiţei la dentist. Ministrul Rogobete anunţă luni sancţiunile pentru clinica privată # ObservatorNews
Continuă ancheta în cazul Sarei, fetiţa de 2 ani care a murit pe scaunul dentistului, în urma unei anestezii. Luni, Ministrul Sănătăţii decide ce sancţiuni administrative va aplica unităţii medicale din Bucureşti unde a avut loc tragedia. Controalele au aratat deja nereguli la clinica stomatologică, deşi reprezentanţii acesteia spun că aveau toate avizele de funcţionare sau, pentru investiţiile noi, erau în curs de avizare. Iată ce noi explicaţii a oferit Alexandru Rogobete în urmă cu puţin timp.
13:30
Femeie, la un pas să fie ucisă de o maşină. Traversa, când şoferul a încercat să vireze şi nu ar fi văzut-o # ObservatorNews
O femeie a fost la un pas să îşi piardă viaţa după ce a fost călcată de o mașină pe o stradă din Botoșani. Traversa în momentul în care un şofer încerca să vireze spre dreapta. După impact, victima a rămas prinsă sub maşină, dar echipajele de descarcerare au reuşit să o salveze.
13:30
Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client # ObservatorNews
În Galaţi, o adolescentă de 17 ani a fost ucisă într-un bloc aflat vizavi de sediul Inspectoratului Județean de Poliție. Iubitul fetei e cel care l-a surprins pe agresor fugind de la locul crimei. Şi tot el, l-ar fi rănit cu un cuţit.
13:20
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu # ObservatorNews
Un tânăr poliţist din Giurgiu a fost găsit împuşcat cu arma din dotare. Proprietara apartamentului unde locuieşte cu chirie a făcut descoperirea şi a alertat autorităţile.
13:10
Rezultate LOTO 6/49, duminică 16 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.
12:50
Rusia revendică cucerirea a 2 sate în sudul Ucrainei. În est continuă luptele pentru controlul Pokrovsk # ObservatorNews
Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase.
Acum 12 ore
12:20
Ucraina, nou coridor pentru gaze prin Grecia. Acord de 2 mld.€ pentru securitate energetică, anunţă Zelenski # ObservatorNews
Ucraina va semna un acord cu Grecia privind importurile de gaz, a anunţat Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mai precizat că se aşteaptă la un "acord istoric cu Franţa", la începutul unui turneu european.
11:50
Fată de 17 ani, descoperită moartă de iubit într-un apartament din Galaţi. Lângă ea, un alt bărbat zăcea rănit # ObservatorNews
O tânără de 17 ani a fost găsită fără suflare într-un apartament închiriat în regim hotelier din Galați, duminică dimineața. Iubitul ei a alertat autoritățile, iar în locuință polițiștii au descoperit și un bărbat de 26 de ani, care prezenta urme de violență. Criminaliștii încearcă acum să reconstituie ultimele ore ale adolescentei.
11:40
Sub presiunea Extremei drepte, Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri "istorice" pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage.
11:30
O femeie de 37 de ani din Marea Britanie, diagnosticată cu cancer gastric, a murit în ziua nunţii, la câteva ore după ce a spus "Da". Jade Tebrar a luptat până în ultima clipă cu boala necruţătoare doar pentru a-ş vedea visul împlinit.
11:10
O biserică şi mai multe firme, prădate de un grup de tineri din Hunedoara. Au furat scule şi burlane de cupru # ObservatorNews
Cinci tineri din Hunedoara, dintre care un adolescent de 17 ani, au fost reţinuţi după o serie de furturi comise din societăţi comerciale şi chiar dintr-o biserică. Prejudiciul depăşeşte 28.000 de lei, iar suspecţii au fost duşi la audieri şi urmează să ajungă în faţa procurorilor cu propunere de arestare preventivă, potrivit Agerpres
10:30
La 15 ani curăţa mese într-un restaurant. 20 de ani mai târziu a cumpărat întreaga afacere # ObservatorNews
La 15 ani, Amol Kohli a început să lucreze ca ospătar la Friendly’s și, prin muncă, perseverență și pasiune, a ajuns proprietarul întregului lanț de restaurante din SUA, scrie CNBC.
10:00
Zona din România, unde temperaturile ajung azi la 21°C. Ce se întâmplă de mâine, în toată ţara # ObservatorNews
Frig şi astăzi în zona de sud a României. În schimb, prin zona de sud a Banatului avem astăzi 20-21 de grade, foarte cald pentru acest moment al anului.
10:00
Trei bărbaţi, reţinuţi după bătaia cu săbii din faţa unei săli de jocuri din Hârlău. Alţii sunt încă în vizor # ObservatorNews
După bătaia cu săbii, de săptămâna trecută, din fața unei săli de jocuri din Hârlău, trei dintre bărbații implicați au fost prinşi de poliţişti. Aceștia au fost reținuți, iar mai apoi plasați sub control judiciar.
09:40
Clipe de groază la Roma. Un politician era să cadă de la etaj. S-a împiedicat şi a spart un vitraliu # ObservatorNews
Caz neobişnuit în Italia! Un politician din Sardinia i-a ţinut pe colegii săi cu sufletul la gură preţ de câteva de secunde, după ce era să cadă de la etaj în interiorul Palatului Piacentini din Roma.
09:40
Crimă înfiorătoare în Spania. O tânăra de 20 de ani, înjunghiată mortal de cumnata ei de 17 ani # ObservatorNews
Caz şocant în Spania! O femeie de 20 de ani a murit înjunghiată de cumnata ei, o adolescentă de 17 ani, în timpul unui scandal izbucnit în familie. Scenele terifiante s-au petrecut de faţă cu părinţii, partenerul agresoarei şi fratele victimei. Fata a fugit după atac, dar a fost prinsă într-o gară din apropiere. Membrii familiei susţin că minora are probleme psihice.
09:20
Poliţiştii nu i-au iertat pe zmeii şoşelelor. "Surprizele" descoperite la raziile din Capitală # ObservatorNews
A fost razie aseară în Capitală. Zeci de şoferi au fost traşi pe dreapta şi verificaţi de poliţişti şi inspectorii de la RAR, iar nimeni nu a scăpat fără cel puţin o amendă. Deşi principalul obiectiv a fost controlul tehnic al autoturismelor, poliţiştii au depistat şi conducători auto care se aflau la volan sub influenţa alcoolului.
09:10
Postul abia a început, dar pofticioşii nu s-au abţinut. Cârnaţii şi jumările au sfârâit la Băile Felix # ObservatorNews
Deşi suntem în Postul Crăciunului, la Băile Felix, oamenii au intrat deja în febra sărbătorilor de iarnă. Şi cum tradiţia înseamnă sacrificarea porcilor, bihorenii s-au bucurat de un spectacol autentic de ignat, exact ca pe vremea bunicilor. Pentru cei mai pofticioşi dintre ei, perioada de abținere a început abia după ce s-au delectat cu bucatele tradiţionale.
09:00
Traficul maritim se prăbuşeşte în România. Milioane de tone pierdute după reactivarea portului Odessa # ObservatorNews
Traficul maritim de mărfuri este în scădere la noi în ţară! Şi nu vorbim doar de Portul Constanţa. Prin canalul Dunăre-Marea Neagră, anul acesta au fost tranzitate aproape şapte milioane de tone marfă, faţă de anul precedent, când au fost înregistrate zece milioane de tone. Specialiştii spun că sunt mai multe motive pentru care am ajuns în această situaţie. Unul dintre ele: redeschiderea portului Odessa al vecinilor ucraineni.
08:50
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € # ObservatorNews
În inima Bihorului, în Beiuș, un fost cioban a rescris, la propriu, povestea succesului. După trei decenii de ambiție și sacrificiu, bărbatul a ajuns să conducă una dintre cele mai mari companii de fructe de pădure şi căpşuni din România. A ridicat sere futuriste, a investit în tehnologie de top și a strâns în jurul lui o echipă de peste 200 de oameni. O dovadă că, atunci când nu renunți, drumul de la baza muntelui la vârf poate fi cu adevărat spectaculos.
08:40
CNN: Corupția din energie complică situația lui Zelenski. Ucrainenii se pregătesc pentru o iarnă în întuneric # ObservatorNews
În timp ce războiul cu Rusia continuă, președintele Zelenski trebuie să gestioneze un scandal major de corupție în sectorul energetic, care îi testează credibilitatea și capacitatea de a menține sprijinul popular, potrivit unei analize CNN.
08:40
Furtună apocaliptică în Europa. Acoperişuri smulse şi maşini aruncate în aer în Genova: "Totul zbura în aer" # ObservatorNews
Au fost momente de groază în Italia, unde o trombă marină a ajuns pe uscat şi a lovit oraşul Genova. Vârtejul a smuls acoperişuri, a devastat localuri şi a răsturnat maşini. Probleme au fost şi în Marea Britanie şi Portugalia, după ce furtuna Claudia a venit cu rafale de peste 100 de kilometri pe oră şi a pus la pământ sute de copaci. Trei persoane au murit.
08:10
Soluția ingenioasă găsită la Suceava pentru a captura eficient maidanezii. Haitele se răresc, adopțiile cresc # ObservatorNews
Problema câinilor abandonați pe străzi este combătută cu ingeniozitate și costuri aproape inexistente. Se întâmplă la Suceava, unde reprezentanții Adăpostului Public pentru câinii fără stăpân au căutat o soluție care să-i ajute la capturarea maidanezilor - "cuștile capcană". O metodă sigură și care nu produce traume patrupedelor.
08:00
Sute de braşoveni au stat ore întregi la o coadă uriaşă pentru a primi o şaorma gratis # ObservatorNews
Coadă impresionantă, ieri după-amiază, la o şaormerie din Braşov! Sute de braşoveni au stat la rând ore întregi pentru a primi o şaorma gratis.
07:50
Sara, fetiţa moartă la clinica stomatologică, a fost înmormântată. Intervenţia fatală ar fi costat 8.000 lei # ObservatorNews
Acuzaţii grave lansate de familia fetiţei care a murit la stomatolog. Ieri, copila a fost înmormântată, şi imediat după, în faţa presei, tatăl a făcut mărturii emoţionante. Cea mică avea o infecţie puternică la dinţi, iar părinţii au venit la Bucureşti tocmai pentru că, în 2020, băieţelul unor apropiaţi a murit într-un cabinet stomatologic din Piteşti. Credeau că aici fetiţa lor este în siguranţă. Ba mai mult, familia susţine că medicii nu aveau nici măcar o trusă de prim-ajutor în cabinet. În plus, şi-ar fi chemat avocaţii înainte de a-i spune mamei că pacienta le-a murit în braţe. Ministrul Sănătăţii vrea să schimbe acum legea, iar anestezia totală să se facă doar în spitalele de stat.
Acum 24 ore
07:40
SONDAJ: Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? # ObservatorNews
În România anului 2025, violența domestică rămâne o realitate dureroasă: aproape nicio săptămână nu trece fără ca o femeie să fie ucisă. La nivel european, țara noastră se situează pe locul al patrulea în topul violenței împotriva femeilor, iar doar anul trecut polițiștii au intervenit în peste 130.000 de cazuri. În fața acestor cifre, tot mai multe femei caută să-și recapete siguranța prin cursuri de autoapărare, unde învață să transforme vulnerabilitatea în forță și să spună „nu” atunci când sunt agresate.
07:20
Horoscop 17 noiembrie 2025. Zodia care face pace cu demonii trecutului ca să poată merge mai departe # ObservatorNews
Horoscop 17 noiembrie 2025. Este o zi în care intuiția este amplificată. Realizaţi cine şi ce este cu adevărat important pentru voi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.