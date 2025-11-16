Moarte suspectă! Un tânăr polițist găsit împușcat în cap. Autoritățile nu exclud ipoteza sinuciderii
Click.ro, 16 noiembrie 2025 13:50
Moarte suspectă! Un tânăr polițist găsit împușcat în cap
Acum 15 minute
14:20
Momentul în care Ceaușescu a fost la un pas să declanșeze un conflict cu URSS. Adevărata poveste din spatele planurilor de invazie # Click.ro
Nicolae Ceaușescu a ajuns, la un moment dat, extrem de aproape de a provoca un război între România Socialistă și Uniunea Sovietică. Totul a pornit după ce liderul român a condamnat invazia sovietică din Cehoslovacia. Sovieticii ar fi așteptat doar momentul potrivit pentru a intra în România. La rân
Acum 30 minute
14:10
„Angel Shot”, parola care poate salva o fată aflată în pericol. Un singur oraș din România a introdus deja „comanda” # Click.ro
Cluj-Napoca devine primul oraș din România care introduce „Angel Shot”, un cod discret prin care o femeie poate cere ajutor în baruri atunci când se simte în pericol. Sistemul, deja folosit în marile capitale europene
Acum o oră
13:50
Moarte suspectă! Un tânăr polițist găsit împușcat în cap. Autoritățile nu exclud ipoteza sinuciderii # Click.ro
Moarte suspectă! Un tânăr polițist găsit împușcat în cap
13:40
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO # Click.ro
Prezență emoționantă la Cimitirul Bellu Ortodox, acolo unde marele compozitor Horia Moculescu este condus astăzi pe ultimul drum. Printre personalitățile care au venit să își ia rămas-bun se numără și Angela Similea, într-una dintre cele mai rare și surprinzătoare apariții ale sale din ultimii ani.
Acum 2 ore
13:30
Ciolacu și-a depus candidatira la Buzău: „Fac un pas imens înainte”. Toma: „Marcele, sunt sigur că te vei îndrepta” # Click.ro
Marcel Ciolacu, fost premier și președinte al PSD, se întoarce acasă la Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean, declarând că face „un pas imens înainte”. După ani petrecuți în fruntea partidului și în Guvern,
13:10
Ultimele aplauze pentru Horia Moculescu! Cine a venit să-l conducă pe ultimul drum? Nidia, distrusă de durere # Click.ro
Primele imagini de la înmormântarea de la Cimitirul Bellu a lui Horia Moculescu.
12:50
Pericol mortal pentru copii. Această plantă crește în parcuri și locuri de joacă și este extrem de toxică # Click.ro
Nu mulți români știu că o plantă extrem de toxică crește pe teritoriul țării, inclusiv în parcuri și lângă locuri de joacă. Fructele ei, ca niște bobițe roșii, pot fi extrem de atrăgătoare pentru copii. Specialiștii trag un semnal de alarmă,
Acum 4 ore
12:20
Ce înseamnă triunghiul de pe eticheta hainelor. E important, dar mulți îl ignoră și își strică hainele # Click.ro
Este un detaliu pe care cu toții l-am remarcat, însă la care foarte puțini oameni se gândesc. De fapt, cei mai mulți dintre noi nici măcar nu știm ce înseamnă multe dintre aceste simboluri.
12:00
Se conturează o afacere extrem de profitabilă: „Bucureștiul va avea cartiere întregi de închiriat” # Click.ro
Investitorii imobiliari pregătesc transformarea unor cartiere întregi din București în apartamente de închiriat, pe fondul scumpirii creditelor și al cererii în creștere pentru locuințe închiriate.
11:50
Horia Moculescu, condus azi pe ultimul drum! Cum arată locul de veci? Primele imagini de la înmormântare! # Click.ro
Primele imagini de la înmormântarea de la Cimitirul Bellu a lui Horia Moculescu.
11:40
Noi informații ies la iveală în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit la stomatolog. Pavel Bartoș, reacție despre clinica căreia i-a făcut reclamă # Click.ro
Tragedia petrecută joi, 13 noiembrie, la clinica stomatologică Crystal Dental Clinic din București a cutremurat întreaga țară. O fetiță de doi ani și-a pierdut viața după ce a suferit un stop cardio-respirator în timpul unei proceduri realizate în cadrul unității, specializată în sedare profundă. De
11:10
O fabrică din România a intrat în Cartea Recordurilor, fiind cea mai mare fabrică de panel din lume # Click.ro
O fabrică din România a intrat în Cartea Recordurilor, devenind cea mai mare unitate de producție de plăci aglomerate (blockboard) din lume. Cu o capacitate anuală impresionantă și extinsă pe mai multe hectare
10:50
Crimă oribilă la Galați! O adolescentă de 17 ani, găsită strangulată într-un apartament. Suspectul, atacat cu cuțitul de prietenul victimei # Click.ro
O crimă terifiantă a tulburat liniștea unui cartier din Galați, după ce o adolescentă de 17 ani a fost găsită fără viață într-un apartament.
10:40
Deea Maxer, surprinsă în ipostaze tandre cu noul iubit! Cine este bărbatul misterios care i-a cucerit inima. Are două fetițe # Click.ro
Deea Maxer trăiește din nou emoția unei povești de iubire și nu mai ascunde acest lucru. După luni de discreție, vedeta s-a afișat pentru prima dată alături de noul partener, lăsând imaginile să vorbească de la sine.
Acum 6 ore
10:30
Românii care locuiesc la bloc riscă amendă dacă își lasă hainele la uscat pe casa scării. Regulamentul asociației interzice această practică. Cât e amenda? # Click.ro
Românii care stau la bloc trebuie să respecte anumite reguli simple, menite pentru a proteja atât spațiile comune din clădire cât și confortul celorlalți locatari. Iar cei care încalcă o regulă anume riscă să fie amendați de către autorități cu nu mai puțin de 400 de lei.
10:10
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, nouă viață în Italia. Cum au ajuns să își cumpere casă după ce planurile din România au eșuat # Click.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut o schimbare neașteptată în viețile lor și au ales Italia drept locul în care să își cumpere o casă, după luni de căutări și planuri răsturnate.
10:10
Cum să eviți locul din avion pe partea cu fereastra, dar fără fereastră. Toate companiile aeriane îl au # Click.ro
Nu toate locurile din avion oferă aceeași experiență. Unele scaune se află lângă fereastră, dar ferestrele lipsesc, iar pasagerii privesc direct un perete. Aceasta nu este doar o problemă estetică, ci și de confort.
09:50
Un student petrece șase ore pe zi în autobuz și parcurge sute de kilometri pentru a ajunge la cursuri: „Mă trezesc la 3 dimineața” # Click.ro
Chriile tot mai mari sunt deja o problemă în toată lumea, iar un tânăr student s-a lovit de ea într-un mod cu totul neașteptat. Din cauza costurilor ridicate, el nu și-a permis un apartament în orașul unde învață, așa că face naveta în fiecare dimineață.
09:40
De la traiul simplu la milioane de euro. Un fost cioban din Bihor și-a transformat visul într-o afacere de 35 de milioane de euro # Click.ro
În Beiuș, în inima Bihorului, un fost cioban demonstrează că destinul poate fi rescris cu încăpățânare și ani grei de muncă. După trei decenii de ambiție și renunțări, bărbatul conduce astăzi una dintre cele mai puternice afaceri din România în domeniul fructelor de pădure și al căpșunilor, evaluată
09:10
Alimentele sănătoase care pot combate depresia și anxietatea. Ar trebui introduse în meniul tău zilnic # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial pentru starea noastră de sănătate. Însă, nu foarte mulți oameni știu că alimentele pe care le consumă nu afectează numai sănătatea fizică, cât și pe cea mentală.
09:00
Descoperiri bizare în Meghido, orașul Apocalipsei menționat în Biblie ca locul confruntării finale dintre Bine și Rău # Click.ro
Meghido, vechiul oraș-stratificat din Valea Izreel, este considerat de tradiția biblică locul unde ar urma să se desfășoare confruntarea finală dintre Bine și Rău. Armaghedonul, forma consacrată a numelui, apare în Cartea Apocalipsei
Acum 8 ore
08:10
Schimbări majore după 18 noiembrie 2025. Două zodii scapă de probleme și intră într-o etapă a vieții complet diferită # Click.ro
După data de 18 noiembrie 2025, harta astrală capătă o dinamică specială, iar două zodii sunt profund influențate de noile tranzite planetare. Perioadele încărcate, tensiunile emoționale și situațiile fără ieșire par să se risipească treptat, lăsând loc unui drum complet nou.
07:10
Cum reușesc norvegienii să aibă casele calde, fără să plătească facturi mari. Stau în tricou chiar și când afară sunt -30 de grade # Click.ro
Deja începem să ne apropiem cu pași repezi de iarnă, iar una dintre cele mai presante probleme pentru români este cum să își încălzească eficient casele fără să plătească facturi uriașe. Din fericire, există alte țări din Europa care oferă răspunsul la această întrebare.
Acum 12 ore
06:10
Ziua din săptămână când nu trebuie să faci cumpărături. Ce sfat oferă o casieră cu experiență # Click.ro
Deși poate suna surprinzător, există o zi din săptămână în care oamenii ar trebui să evite cumpărăturile. Acesta este sfatul oferit de o casieră care a lucrat, de-a lungul anilor, la mai multe magazine renumite.
Acum 24 ore
01:10
Zilele din Postul Crăciunului când nu se spală rufe. Regula de care mulți credincioși țin cont # Click.ro
Credincioșii din țara noastră urmează să țină post în perioada următoare, până pe data de 24 decembrie. Însă, în timp ce toată lumea știe precis ce fel de alimente trebuie să evite, nu mulți oameni știu că există și alte tradiții de care nu trebuie să uite în Postul Crăciunului.
00:10
Care este secretul din spatele restaurantelor all-you-can-eat? Cum fac profit patronii care oferă mâncare nelimitată # Click.ro
Restaurantele de tip „all you can eat” au fost populare de mult timp dincolo de hotare, mai ales în țări precum Statele Unite. Acum, ele încep să apară tot mai des și în România, iar foarte mulți oameni se întreabă cum reușesc, de fapt, aceste restaurante să facă profit.
00:00
O seară rușinoasă trăită de naționala României sâmbătă seară! Tricolorii au fost învinși categoric, cu 3-1, în Bosnia-Herțegovina, ratând orice șansă de a mai ocupa locul 2 în grupa de calificare la Campionatul Mondial.
15 noiembrie 2025
23:40
Desertul care poate face minuni pentru creier. Un neurolog renumit îl recomandă: „Este bogat în polifenoli, la fel precum ciocolate și afinele # Click.ro
Cei mai mulți dintre noi ne gândim la desert ca fiind, în mod automat, un inamic al oricărei diete. Iar, în mare parte, acest lucru nu este tocmai fals. Cel puțin atunci când vine vorba despre dulciuri grele, pline de zahăr, este cel mai indicat să le consumăm cât mai rar.
23:10
Zodia binecuvântată de Dumnezeu și îngeri până la final de an. Viața i se schimbă într-un mod cum nici nu visa # Click.ro
Există momente în care Universul pare să deschidă uși la care unii nativi nici măcar nu au îndrăznit să bată. Finalul acestui an aduce o energie aparte pentru o zodie considerată, încă din vechile tradiții astrologice, una dintre cele mai conectate la divin.
22:10
Atenție bărbați! Cum o puteți cuceri pe Nihan de România? Fata cu înger de chip dezvăluie prototipul de bărbat perfect: „Nu se măsoară în avere materială” # Click.ro
Fata cu înger de chip dezvăluie prototipul de bărbat perfect.
21:40
Un profesor îl desființează pe ministrul Educației, după ce a spus că profesorii sunt slab pregătiți: „Nu ei sunt vinovați pentru analfabetismul funcțional” # Click.ro
Un dascăl îl desființează pe ministrul Educației după ce a spus că profesorii sunt slab pregătiți
21:10
Sebastian Dobrincu (27 de ani) este un bărbat vânat pentru că nu este doar carismatic ci are și o avere impresionantă.
20:40
Ce diferenţă de vârstă este între Dan Alexa şi Denise Rifai. Cu câţi ani este antrenorul mai mare # Click.ro
Relația dintre jurnalista Denise Rifai și antrenorul Dan Alexa stârnește tot mai mult interes în showbiz, după ce cei doi au fost surprinși în ipostaze apropiate la un restaurant din București. Zâmbetele, gesturile și energia dintre ei au alimentat imediat zvonurile unei povești de dragoste abia înc
20:00
Orașul superb din apropiere de România cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice. Este locul perfect pentru o vacanță de vis # Click.ro
Românii care își doresc o vacanță ieftină într-o destinație de vis nu vor fi nevoiți să călătorească prea departe de casă, anul viitor.
19:50
Cum arată Geanina, soția lui Ștefan Hrușcă și care e povestea lor discretă de dragoste. A fost fotomodel și lucrează în IT # Click.ro
Departe de luminile scenei și de imaginea impunătoare a „Regelui colindelor”, viața lui Ștefan Hrușcă este definită de o prezență discretă, elegantă și extrem de importantă: soția lui, Geanina. Originară din Iași, fost fotomodel și actual programator IT în Canada, ea este femeia care i-a fost alătur
19:30
Ce este dreptul la proprietate și cum este protejat de legislație. Cei care îl încalcă riscă pedepse severe # Click.ro
În România, dreptul de proprietate este considerat a fi unul fundamental și un adevărat pilon al statului de drept. Având în vedere cât de important este, nu va surprinde pe nimeni să afle că există pedepse severe menționate de către lege pentru toți cei care încalcă acest drept.
19:20
Tatăl Sarei, strigăt de disperare! Acuzații de mușamalizare după moartea fetiței la stomatolog: „Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere»” # Click.ro
Moartea Sarei, fetița de doi ani care a murit după o anestezie la o clinică stomatologică din București, a lăsat în urmă o familie distrusă și un lanț de acuzații șocante. La scurt timp după înmormântare, tatăl micuței rupe tăcerea și povestește detalii cumplite despre ceea ce susține că s-a întâmpl
18:50
Atunci când vine vorba despre limbi pe cale de dispariție, cei mai mulți dintre noi ne gândim la comunități mici, care au fost asimilate, încet dar sigur, de către alte culturi. Însă, există și situații cu totul diferite.
18:40
Pensie explozivă după recalculare! De la 3.000 la 6.400 lei și bonus uriaș de 2.300 lei. Cine poate obține suma mărită # Click.ro
Un pensionar din România a ajuns la o pensie de 6.484 lei după ce a depus cererea de trecere la pensia de limită de vârstă. Recalcularea i-a adus și un bonus consistent de 2.310 lei, într-o perioadă în care mulți pensionari se confruntă cu tăieri și reduceri. Exemplul lui arată că, prin documente co
18:10
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși” # Click.ro
Oana Ioniță nu se ferește să-și declare admirația atunci când un bărbat din showbiz îi atrage atenția. Chiar dacă trece printr-o luptă dureroasă pentru custodia fiului ei, vedeta își păstrează sinceritatea și dezvăluie fără ocol faptul că există un artist celebru, căsătorit, pe care îl apreciază eno
17:50
Băutura din Japonia care e tot mai populară în România. Beneficiul licorii pe care niponii o consideră „minune" # Click.ro
Românii sunt tot mai interesați de alimente și băuturi care reușesc să îmbine gustul bun cu beneficiile pentru sănătate. Iar o băutură din Japonia începe să devină tot mai populară în țara noastră, fiind considerată o adevărată „minune” în țara ei natală.
17:00
Cele 5 obiceiuri simple care îți vor face casa să miroasă frumos. Sunt trucuri simple și ieftine # Click.ro
Este mai ușor ca niciodată să ne asigurăm că în jurul nostru va fi mereu un miros plăcut. Cu numai câteva trucuri simple, aerul din casă va avea un parfum subtil și relaxant, iar problema mirosurilor neplăcute va fi o chestiune a trecutului.
16:30
Horoscop duminică, 16 noiembrie. Ziua provocărilor și a deciziilor importante. Balanțele primesc o șansă prin cei apropiați # Click.ro
Horoscop duminică, 16 noiembrie. Ziua de astăzi aduce provocări emoționale, mici tensiuni în comunicare și decizii financiare importante pentru multe zodii.
16:30
Specia care revine în pădurile României după aproape un secol. 51 de exemplare ajung din nou în natură # Click.ro
O specie dispărută din peisajul românesc de aproape o sută de ani își face, în sfârșit, simțită prezența. După un amplu proces de repopulare desfășurat în mai multe județe, specialiștii anunță revenirea spectaculoasă a unor exemplare care vor readuce echilibrul în ecosistemele locale.
16:20
În vârstă de numai 33 de ani, Alex Williams cheltuia o sumă uriașă în fiecare lună pe alimente nesănătoase, mai ales de tip fast-food.
16:00
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE # Click.ro
Mariana Moculescu, revoltă maximă: nu a fost lăsată să intre la priveghi!
15:50
„De ce mă scoți tu pe mine de la căldurică?” Furia celor obligați să meargă câteva zile pe săptămână la birou, deși muncesc mai bine remote # Click.ro
Tot mai mulți angajați se confruntă cu aceeași dilemă: de ce sunt obligați să revină la birou, chiar și atunci când jobul lor se poate desfășura perfect de acasă? O postare de pe Reddit surprinde foarte bine aceste întrebări, punând pe masă frustrările și nedumeririle unui om care muncește eficient
15:50
Eugenia Nicolae, surpriză de proporții pentru sora sa! Ce mesaj are pentru fani: „Adevărata susținere înseamnă discreție” # Click.ro
Eugenia Nicolae, surpriză de proporții pentru sora sa!
15:50
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani # Click.ro
Horia Moculescu, unul dintre cei mai importanți compozitori ai României, a trăit zeci de ani într-un apartament spațios situat în centrul Capitalei, lângă Parcul Cișmigiu. Odată cu dispariția sa, mulți s-au întrebat cum arăta locuința artistului, un spațiu încărcat de istorie, amintiri și elemente p
15:40
România, țara în care oamenii nu au încredere unii în alții. Ce loc ocupam într-un clasament cu 90 de națiuni # Click.ro
Încrederea este liantul social care unește comunitățile, modelează instituțiile și alimentează activitatea economică. Un sondaj realizat între 2022 și 2024 și care a inclus 90 de țări a vrut să afle cum stau oamenii la capitolul încredere
