38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Bolojan: Au avut curajul de a spune «nu» dictaturii și minciunii!
PSNews.ro, 16 noiembrie 2025 14:10
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, subliniind importanța acestui moment în istoria luptei românilor pentru libertate și demnitate. „Oamenii au avut curajul extraordinar de a spune «nu» dictaturii și minciunii", a spus premierul. Șeful Guvernului a amintit că,
• • •
Acum o oră
14:10
38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Bolojan: Au avut curajul de a spune «nu» dictaturii și minciunii!
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, subliniind importanța acestui moment în istoria luptei românilor pentru libertate și demnitate. „Oamenii au avut curajul extraordinar de a spune «nu» dictaturii și minciunii", a spus premierul. Șeful Guvernului a amintit că,
14:10
Cazul copilului mort după anestezie. Rogobete: „Controlăm toate clinicile private". Când va exista un raport
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică faptul că toate cabinetele medicale și clinicile private, care au cel puțin o sală de operație, sunt verificate de către autorități. „Este pentru prima dată după Revoluție când are loc un control de o asemenea amploare", a spus ministrul, precizând că s-a ridicat autorizația de funcționare în cazul
14:10
Ar putea reveni Germania la energia nucleară? Premierul landului Bavaria propune „mini-reactoare" inteligente
Premierul landului german Bavaria face apel la o schimbare amplă de direcție în politica energetică a Germaniei, inclusiv prin construirea unor noi centrale nucleare. „Nu este vorba despre a construi reactoare mari, ca în trecut. Mă refer la reactoare mai mici, inteligente, precum cele deja folosite în Canada", a declarat Markus Söder pentru cotidianul german
14:10
Ciolacu şi-a depus candidatura pentru şefia CJ Buzău: „Nu fac un pas înapoi, ci unul imens înainte"
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie, menţionând că face „un pas imens înainte", întorcându-se acasă, unde va încerca, alături de primari, să contribuie la dezvoltarea acestei zone administrative, scrie Agerpres. Ciolacu a fost însoţit de primarul
14:10
Catedrala Mântuirii Neamului se închide două săptămâni pentru lucrări. Program special de sărbători
Catedrala Națională își adaptează orarul pentru perioada sărbătorilor, cu intervale de vizitare, zile dedicate slujbelor și perioade temporare de închidere pentru lucrări interioare. Patriarhia Română a anunțat programul Catedralei Mântuirii Neamului pentru perioada sărbătorilor, precizând zilele de vizitare, intervalele în care vor avea loc slujbe și perioadele în care accesul va fi limitat din cauza
14:10
Ministrul TikTok Miruță, pe banii saudiților în vizită oficială. A rămas România fără bani pentru diplomația economică?
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a mers în Arabia Saudită. O spune chiar el, când dă asigurări, într-o postare pe Facebook, că „nu, nu m-am plimbat pe banii României", costurile deplasării fiind acoperite de statul care l-a invitat. Contactată de HotNews, experta în anticorupție Laura Ștefan spune că nu este ilegal ca unui oficial român să
14:10
Adrian Țuțuianu a demisionat din PSD şi și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente
Fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu a anunțat, duminică, pe Facebook, că și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente (AEP). Adrian Țuțuianu a precizat că a demisionat, joi din PSD. „La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP).
Acum 2 ore
13:10
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a admis sâmbătă șase candidaturi pentru Primăria Capitalei. Candidații validați sunt Cătălin Drulă din partea USR, Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București"), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluță (PSD) și independentul Virgil Alexandru Zidaru. Șapte candidați și-au depus dosarele la BEM În total, șapte candidați și-au
13:10
Duminică aduce vreme neobișnuit de caldă la deal, la munte și în ținuturile vestice; ploi slabe în jumătatea nordică; nori de joasă altitudine și ceață în sud, în est și în centru. Maximele pleacă de la 6…7 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 21 de grade în sudul Banatului. În Dobrogea și
13:10
Naţionala a fost învinsă de Bosnia, scor 3-1, în preliminariile CM. Tricolorii merg la baraj în varianta grea
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din
13:10
România, învinsă de SUA la rugby. Ambasada Statelor Unite: Diplomația sportivă, o prioritate pentru administrația SUA
Naționala de rugby a României a pierdut sâmbătă meciul cu SUA, al doilea din „Kaufland Games Trilogy", fiind învinsă cu 26-18 (16-8). Oaspeții câștigă astfel și Cupa Pershing, trofeu care se pune în joc între cele două echipe. Sâmbătă viitoare, România întâlnește în ultimul meci din luna noiembrie, Uruguay. SUA a început mai bine meciul,
Acum 4 ore
12:10
Ministrul Sănătăţii: În cadrul unui control făcut la clinici private, peste 20 au autorizaţiile suspendate
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că peste 20 de clinici medicale private au autorizaţiile de funcţionare suspendate, iar peste 30 au fost sancţionate şi au primit note cu instrucţiuni de conformare în urma unui amplu control care vizează unităţile sanitare private care au cel puţin o sală de operaţie. „Am primit «n» telefoane pentru «n»
12:00
PS News deschide „Cartea Politică" – o rubrică pentru cei care vor să vadă dincolo de zgomotul zilei
Într-o epocă în care politica se consumă în ritmul notificărilor push, iar dezbaterea a fost înlocuită de reacție, PSNews lansează „Cartea Politică" – un proiect care își propune să readucă în spațiul public exercițiul rar al lecturii care luminează realitatea. O rubrică pentru cititorii care vor să priceapă mecanismele puterii, nu doar episoadele sale spectaculoase.
11:00
Primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, a anunțat faptul că Biroul Electoral Municipal (BEM) i-a validat candidatura pentru Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut de Ciucu pe pagina sa de Facebook, unde a marcat momentul cu mesajul: „Arc peste timp, 2015 – 2025. Mergem mai departe împreună!", făcând referire la parcursul său politic. Liberalul,
11:00
Dosar de Candidat– Eugen Orlando Teodorovici: fostul ministru de Finanțe care promite „1 leu parcarea în București"
Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru al Finanțelor și arhitect al mai multor bugete naționale, intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu promisiunea unui București administrat „ca un stat în miniatură" și cu un mesaj-șoc pentru șoferi: parcarea la 1 leu pe oră în tot orașul. Între experiența solidă în aparatul central și trecutul politic legat
Acum 6 ore
10:00
Daniel Buda (PPE), despre bugetul Uniunii Europene: Nu vreau ca fondurile agricole să depindă de reforme în justiție
Europarlamentarul Daniel Buda a criticat vehement propunerea de buget multianual al Uniunii Europene (MFF), solicitând ca alocarea fondurilor să nu fie condiționată de reforme care nu au nicio legătură directă cu domeniul finanțat, cum ar fi cel al justiției. Potrivit acestuia, nu este acceptabil ca fondurile destinate agriculturii să depindă de reforme în justiție, sau
10:00
Orban: Cei de la USR se folosesc de imaginea președintelui Nicușor Dan, abuzează de aceasta
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a criticat public USR, susținând că formațiunea politică folosește imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Faptul că Nicușor Dan a fost prezent la evenimentul de lansare a unui anumit candidat, nu înseamnă că se implică activ în campania acestuia. Modul în care USR exploatează imaginea președintelui va
Acum 24 ore
19:00
România trece printr-un episod de inversiune termică, un fenomen meteorologic relativ rar, dar spectaculos, în care aerul rece se acumulează în zonele joase, iar aerul mai cald rămâne deasupra, la altitudine. Fenomenul va menține regiunile joase sub un plafon de ceață și burniță, în timp ce în zonele de deal și la munte temperaturile vor
19:00
Iată care sunt costurile ascunse ale mașinii personale. Abonamentul STB îți asigură controlul asupra propriului buget. Alege controlul, alege Smart Commuting. Dezvăluirea Costurilor Ascunse: Gaura Neagră din Buget Costurile ascunse ale deținerii unei mașini personale în București pot fi o sursă de frustrare și o gaură neagră în buget. Mulți dintre noi ne concentrăm
17:50
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie 2025, concursul național de admitere în rezidențiat pe loc și pe post, în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. S-au înscris peste 10.000 de candidați. Examenul se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Bucureștiul, cel mai mare centru de examinare Potrivit
17:50
Milioane de ţigarete fără documente legale, găsite într-un vehicul condus de un bosniac, la Calafat
Aproape 4 milioane de ţigarete fără documente legale, au fost găsite de poliţiştii de frontieră într-un vehicul condus de un bosniac, la Calafat. Bărbatul a fost reţinut. "În data de 14.11.2025, în jurul orei 09.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorului Poliţiei de Frontieră Calafat în cooperare
17:40
PIB-ul României a scăzut cu 0,2% față de trimestrul anterior. „Ne îmbogățim mai încet. Se simte diferit de la om la om"
După două trimestre aproape stagnante, PIB-ul României a avansat cu 1,6% în perioada iulie–septembrie 2025, însă declinul de 0,2% față de trimestrul precedent arată că motoarele economiei încetinesc vizibil. Pentru a înțelege ce transmit aceste cifre pentru cetățeni și în ce direcție se îndreaptă România,
17:40
Estonia va aloca Ucrainei 3,5 milioane de euro pentru achiziționarea de echipamente Starlink. Anunțul a fost dat de Ministrul de Externe din Estonia, notează European Pravda. Sprijinul a fost alocat prin Coaliția IT, pentru îmbunătățirea tehnologiei IT a Ucrainei, și susținerea în combaterea agresiunii ruse. „Este o asistență extrem de importantă pentru ei, cu un […] Articolul Estonia donează 3,5 milioane de euro pentru Ucraina, pentru echipamente Starlink apare prima dată în PS News.
17:40
Comisia Europeană a formulat o poziție în ce privește prescripția penală. Solicitare privind instanțele din România # PSNews.ro
Comisia Europeană cere Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să confirme, fără echivoc, că instanțele din România sunt obligate să aplice dreptul Uniunii chiar și atunci când acesta contrazice jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) sau chiar a Curții Constituționale. Într-un document transmis la Luxemburg și consultat de G4Media, executivul european arată că principiul supremației […] Articolul Comisia Europeană a formulat o poziție în ce privește prescripția penală. Solicitare privind instanțele din România apare prima dată în PS News.
17:40
De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării # PSNews.ro
Fostul senator Marius Isăilă, cercetat pentru cumpărare de influență, le-a cerut, vineri, judecătorilor să-l lase în arest la domiciliu. Acesta a susținut în fața instanței că procurorii DNA nu au suficiente probe și că interceptările din dosar ar fi trunchiate. Pronunțarea deciziei a fost amânată pentru marți. Arestat preventiv pe 7 noiembrie pentru că plănuia […] Articolul De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării apare prima dată în PS News.
17:40
FOTO Cum arată Târgul de Crăciun din Craiova. Peste 100.000 de oameni i-au trecut pragul în prima zi # PSNews.ro
Târgul de Crăciun din Craiova a început vineri după-amiază, aducând magie și culoare în centrul orașului. Chiar dacă iarna se lasă așteptată, vizitatorii se vor bucura în fiecare seară de zăpadă artificială, generată de instalații speciale, și de apariția tradițională a saniei lui Moș Crăciun. Deschiderea a atras mii de persoane, iar atmosfera a fost plină […] Articolul FOTO Cum arată Târgul de Crăciun din Craiova. Peste 100.000 de oameni i-au trecut pragul în prima zi apare prima dată în PS News.
17:40
Incident în Neamţ. Un avion ușor a pierdut o roată în zbor, imediat după decolare, și a aterizat forțat # PSNews.ro
Un avion ușor a aterizat forțat, sâmbătă, după ce și-a pierdut o roată la scurt timp după decolare, în județul Neamț, transmite corespondentul Antena 3 CNN. Incidentul s-a petrecut în zona aerodromului din localitatea Timișești. Primele informații arată că aparatul a pierdut în zbor roata din spate. Trenul de aterizare al acestui tip de aparat […] Articolul Incident în Neamţ. Un avion ușor a pierdut o roată în zbor, imediat după decolare, și a aterizat forțat apare prima dată în PS News.
17:40
Postul Crăciunului, între tradițional și modern. Ce se făcea cândva și ce se mai respectă azi # PSNews.ro
Postul Crăciunului a început vineri 14 noiembrie și durează 40 de zile, până în Ajun. Dincolo de regulile alimentare, postul este plin de interdicții, superstiții și tradiții vechi, unele uitate, dar altele păstrate încă vii în satele României. În tradiția ortodoxă, postul Crăciunului nu înseamnă doar renunțare la carne și lactate. Preoții amintesc că postul […] Articolul Postul Crăciunului, între tradițional și modern. Ce se făcea cândva și ce se mai respectă azi apare prima dată în PS News.
17:40
Condamnări în dosarul DIICOT privind devalizarea stațiunii Băile Herculane. Curtea de Apel Timișoara a dispus condamnarea a șase persoane, potrivit portalului instanței. Decizia nu este definitivă. Omul de afaceri Alexandru Gavrilescu a primit cea mai mare pedeapsă: 10 ani şi 4 luni de închisoare, instanţa dispunând totodată confiscarea a peste un milion de euro. Lichidatorii judiciari […] Articolul Cum a fost furată o stațiune. Condamnări în dosarul Băile Herculane apare prima dată în PS News.
17:40
Cum vor fi premiați elevii care au obţinut premii la competiţii sportive internaţionale. Anunţul Ministerului Educaţiei # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi. Astfel, aceştia vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar. Potrivit unui comunicat de presă, MEC, prin FSSU, va premia elevii medaliaţi care au făcut parte din delegaţia înscrisă de FSSU la Gimnaziada […] Articolul Cum vor fi premiați elevii care au obţinut premii la competiţii sportive internaţionale. Anunţul Ministerului Educaţiei apare prima dată în PS News.
16:30
O nouă condamnare pentru ”Regele asfaltului”. Pedeapsa lui Nelu Iordache ajunge la 18 ani de închisoare # PSNews.ro
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul București într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste șefe de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov Genica Bădănoiu pentru a obține o autorizație de mediu la o stație de transfer deșeuri. Decizia nu este definitivă. Conform […] Articolul O nouă condamnare pentru ”Regele asfaltului”. Pedeapsa lui Nelu Iordache ajunge la 18 ani de închisoare apare prima dată în PS News.
16:30
Ponta explică miza uriașă a funcției de Avocat al Poporului: Are atribuții pe care nu le are nimeni în România # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a explicat, în emisiunea „Puterea Știrilor”, de ce funcția de Avocat al Poporului — ocupată în prezent de Renate Weber — reprezintă una dintre cele mai importante poziții din arhitectura statului. Ponta susține că acest rol conferă puteri unice, pe care nu le are nici președintele României, nici prim-ministrul. „Avocatul Poporului […] Articolul Ponta explică miza uriașă a funcției de Avocat al Poporului: Are atribuții pe care nu le are nimeni în România apare prima dată în PS News.
16:30
Predoiu a discutat cu omologul din Turcia despre securitatea la Marea Neagră: Prioritate strategică pentru ambele țări # PSNews.ro
Asigurarea unei securități sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România şi Turcia, au convenit, într-o discuție telefonică, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și omologul său din Republica Turcia, Ali Yerlikaya. „Cei doi demnitari au subliniat că asigurarea unei securităţi sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România şi Turcia, ambele […] Articolul Predoiu a discutat cu omologul din Turcia despre securitatea la Marea Neagră: Prioritate strategică pentru ambele țări apare prima dată în PS News.
16:30
„România în lumină”, proiectul Președinției, începe cu un eveniment cu implicarea Mirabelei Grădinaru # PSNews.ro
Administrația Prezidențială anunță deschiderea seriei de evenimente „România în lumină”, un proiect cu caracter social care își propune să aducă în atenția publică teme fundamentale pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile din societate. Potrivit Administrației Prezidențiale, seria de evenimente „România în lumină” va aduce în atenția publică teme fundamentale pentru […] Articolul „România în lumină”, proiectul Președinției, începe cu un eveniment cu implicarea Mirabelei Grădinaru apare prima dată în PS News.
16:30
Alegerile pentru Bucureşti. Băluță despre contracandidați: Ciucu, primar de sector bun. Drulă, puțină experiență # PSNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit vineri seară la Antena 3 CNN despre contracandidații săi din cursa pentru București, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Despre Ciprian Ciucu, Băluță a spus că „este un primar de sector bun, mai are foarte multe lucruri de făcut în sectorul 6, a promis că face spital, […] Articolul Alegerile pentru Bucureşti. Băluță despre contracandidați: Ciucu, primar de sector bun. Drulă, puțină experiență apare prima dată în PS News.
16:30
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis, la înscăunarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în cadrul ueni ceremonii desfăşurate la Catedrala ”Sfânta Trerime” din Blaj, că, într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea […] Articolul Nicușor Dan: Biserica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie apare prima dată în PS News.
16:30
HIV/SIDA în România, în 2025: 56 de decese, mii de pacienţi în evidenţe. Ce spune managerul Institutului Matei Balş # PSNews.ro
Dr Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, institut care coordonează în România programul de HIV/SIDA a explicat pentru News.ro că în România există o subdiagnosticare a cazurilor de hiv/sida, pe motiv că multe spitale care nu sunt de boli infecţioase ar putea să testeze pacienţii, cel puţin pe cei aflaţi […] Articolul HIV/SIDA în România, în 2025: 56 de decese, mii de pacienţi în evidenţe. Ce spune managerul Institutului Matei Balş apare prima dată în PS News.
16:30
Sondaj CURS: Băluţă conduce în preferinţele bucureştenilor. Ciucu şi Drulă, la egalitate. Păreri despre foştii primari # PSNews.ro
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, se menține pe prima poziție în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit ultimului sondaj CURS, publicat sâmbătă. Urmează, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte 22%, față de 18% cu cât erau creditați în urmă cu mai puțin de o lună de aceeași casă de […] Articolul Sondaj CURS: Băluţă conduce în preferinţele bucureştenilor. Ciucu şi Drulă, la egalitate. Păreri despre foştii primari apare prima dată în PS News.
16:30
Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul îngrijorărilor americanilor privind accesibilitatea # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole, cu efect din ziua de joi, transmite CNN. Ordinul semnat de Trump exclude aceste bunuri de la tarifele „reciproce”, care pornesc de la 10% şi pot ajunge până la 50%. […] Articolul Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul îngrijorărilor americanilor privind accesibilitatea apare prima dată în PS News.
16:30
Ministerul Educației din R. Moldova plănuiește să înlocuiască manualele de matematică din școli cu unele estoniene începând cu 2027, stârnind nemulțumirea autorilor și profesorilor moldoveni. Anunțul schimbării manualelor a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe despre prioritățile sistemului de învățământ. El a explicat miercuri că, în cazul matematicii, autoritățile „nu […] Articolul R. Moldova înlocuiește manualele autohtone de matematică cu cele din Estonia apare prima dată în PS News.
15:10
Alegeri pentru Primăria Capitalei. „Nu exclud un blat PSD-AUR la Capitală”, spune Turcan # PSNews.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan este de părere că AUR ar putea să nu-şi susţină propriul candidat la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, pentru a-l sprijini pe candidatul PSD Daniel Băluţă. Întrebată, în emisiunea Insider politic, dacă se aşteaptă la un blat între PSD şi AUR în Bucureşti, Raluca Turcan a răspuns: ”Nu-l exclud. Nu-l exclud”. ”Oamenii […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei. „Nu exclud un blat PSD-AUR la Capitală”, spune Turcan apare prima dată în PS News.
15:10
Ciprian Ciucu susține proiectul de reconversie a fostelor hale REBU din zona Berzei într-un hub cultural și creativ # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, își exprimă public sprijinul pentru proiectul „Berzei 21”, o inițiativă de reconversie a fostelor hale REBU din zona Berzei într-un hub cultural și creativ. Într-un material video realizat împreună cu Tamina Lolev, arhitect și cofondatoare NOD Makerspace, Ciucu afirmă că proiectul este unul „realist gândit” și că „va veni […] Articolul Ciprian Ciucu susține proiectul de reconversie a fostelor hale REBU din zona Berzei într-un hub cultural și creativ apare prima dată în PS News.
15:10
Serbia a obţinut o amânare de trei luni pentru compania petrolieră NIS, aflată sub sancţiuni americane # PSNews.ro
Serbia a obţinut o amânare de trei luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia, sancţiuni care ameninţau furnizarea de combustibil în ţară înainte de sezonul rece, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de Reuters. În această săptămână, Serbia a anunţat că Gazprom Neft şi Gazprom, care deţin împreună o participaţie […] Articolul Serbia a obţinut o amânare de trei luni pentru compania petrolieră NIS, aflată sub sancţiuni americane apare prima dată în PS News.
15:10
Ilie Bolojan despre creşterea TVA: „Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar fi fost mai rele” # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, despre creşterea TVA: „Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar fi fost mai rele”. Vorbind despre scăderea consumului, în contextul creșterilor TVA, premierul Bolojan a precizat scăderea puterii de cumpărare este o realitate care nu poate fi negată. Legat de creșterile de taxe, premierul a precizat că efectele ar fi […] Articolul Ilie Bolojan despre creşterea TVA: „Dacă nu am fi făcut aceste lucruri, efectele ar fi fost mai rele” apare prima dată în PS News.
15:10
Scandal la IPJ Constanța. Chestor acuzat de Europol că a sigilat birourile Poliției Rutiere Medgidia # PSNews.ro
Sindicatul Europol îl acuză pe chestorul Cornel Mototolea, inspector‑șef împuternicit al IPJ Constanța, că ar fi sigilat birourile Poliției Rutiere Medgidia, blocând accesul polițiștilor la fișete și calculatoare și creând un mediu de lucru tensionat. „Chestorul Cornel Mototolea, împuternicit inspector-șef al IPJ Constanța, a blocat activitatea polițiștilor rutieri din Medgidia după ce a dispus sigilarea […] Articolul Scandal la IPJ Constanța. Chestor acuzat de Europol că a sigilat birourile Poliției Rutiere Medgidia apare prima dată în PS News.
15:10
Statele Unite au acordat Bulgariei o amânare de 5 luni a implementării sancțiunilor împotriva gigantului petrolier rus Lukoil, care deține singura rafinărie de țiței de la sud de Dunăre. Amânarea este valabilă până la 29 aprilie 2026 și autorizează toate tranzacțiile efectuate cu 4 companii deținute de Lukoil în Bulgaria și cu filialele acestora. Este […] Articolul SUA acordă Bulgariei câteva luni de amânare a sancțiunilor anti-Lukoil apare prima dată în PS News.
15:10
Piaţa ouălor, monitorizată de Consiliul Concurenţei. Bogdan Chirițoiu: Să nu avem creșteri speculative de preț # PSNews.ro
Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălor pentru a nu exista creșteri speculative de preț, în condițiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la prețuri mai mari. „Dacă vă duceți aminte, am mai avut acum câțiva ani, când a fost iarăși o problemă legată de gripa aviară la […] Articolul Piaţa ouălor, monitorizată de Consiliul Concurenţei. Bogdan Chirițoiu: Să nu avem creșteri speculative de preț apare prima dată în PS News.
15:10
UE majorează cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică. Sprijin acordat R. Moldova # PSNews.ro
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, informează sâmbătă MOLDPRES. Eurodeputatul român Siegfried Mureşan a subliniat că această majorare […] Articolul UE majorează cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică. Sprijin acordat R. Moldova apare prima dată în PS News.
Ieri
14:10
VIDEO S-au deschis târgurile de Crăciun din Sibiu şi Craiova. Mii de oameni s-au bucurat de surprizele pregătite # PSNews.ro
Târgurile de Crăciun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară s-au deschis, vineri seară, în prezenţa a mii de spectatori. Organizatorii promit, până în ianuarie 2026, surprize de tot felul şi o adevărată feerie. La Sibiu, odată cu deschiderea Târgului de Căriun din zona centrală a oraşului a […] Articolul VIDEO S-au deschis târgurile de Crăciun din Sibiu şi Craiova. Mii de oameni s-au bucurat de surprizele pregătite apare prima dată în PS News.
14:10
Rompetrol ia locul Lukoil pe Aeroportul Chișinău. Avioanele, alimentate cu carburanți de la Petromidia # PSNews.ro
Guvernul Republicii Moldova a preluat administrarea activelor Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) pentru a evita un blocaj în alimentarea cu combustibil a avioanelor pe 21 noiembrie, când compania petrolieră rusă va fi lovită de sancțiuni americane, potrivit declarațiilor oficialilor moldoveni, citate de Europa Liberă. Combustibilul pentru avioane va veni de la Rompetrol. Ministrul […] Articolul Rompetrol ia locul Lukoil pe Aeroportul Chișinău. Avioanele, alimentate cu carburanți de la Petromidia apare prima dată în PS News.
