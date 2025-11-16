38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Bolojan: Au avut curajul de a spune «nu» dictaturii și minciunii!

15:10

Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălor pentru a nu exista creșteri speculative de preț, în condițiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la prețuri mai mari. „Dacă vă duceți aminte, am mai avut acum câțiva ani, când a fost iarăși o problemă legată de gripa aviară la […] Articolul Piaţa ouălor, monitorizată de Consiliul Concurenţei. Bogdan Chirițoiu: Să nu avem creșteri speculative de preț apare prima dată în PS News.