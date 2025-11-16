BNR prevede explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, în primăvară. Cu cât se vor scumpi

18:40

Sediul AUR din Sectorul 4 al Capitalei a fost vandalizat sâmbătă. Pereții exteriori și geamurile au fost stropite cu vopsea. Este al doilea act de vandalism asupra unui sediu al formațiunii politice suveraniste, după cel de la finalul lunii octombrie. Ambele atacuri sunt semnalate în Capitală, în contextul în care au survenit la un interval de mai […] Articolul Al doilea sediu AUR vandalizat în mai puțin de o lună. S-a aruncat cu vopsea pe pereți și pe geamuri apare prima dată în PS News.