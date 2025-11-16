Londra elimină accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil
PSNews.ro, 16 noiembrie 2025 18:40
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigraţia ilegală, a anunţat, sâmbătă, Ministerul de Interne britanic, citat de AFP. „În cadrul unui plan istoric, ajutoarele automate acordate solicitanţilor de azil vor fi eliminate", se arată în comunicatul Ministerului de Interne, în
• • •
Al doilea sediu AUR vandalizat în mai puțin de o lună. S-a aruncat cu vopsea pe pereți și pe geamuri # PSNews.ro
Sediul AUR din Sectorul 4 al Capitalei a fost vandalizat sâmbătă. Pereții exteriori și geamurile au fost stropite cu vopsea. Este al doilea act de vandalism asupra unui sediu al formațiunii politice suveraniste, după cel de la finalul lunii octombrie. Ambele atacuri sunt semnalate în Capitală, în contextul în care au survenit la un interval de mai
BNR prevede explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, în primăvară. Cu cât se vor scumpi # PSNews.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunță în proiecţii explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, la primăvară. Acestea se scumpesc în medie cu 15%. Proiecţiile economice depind în mare măsură de ceea ce se întâmplă în politica Guvernului. Dacă Executivul este acesta de acum şi coaliţia actuală se păstrează, atunci rezultă aceste proiecţii BNR. Dacă
Începând de marți spre miercuri, vremea se schimbă radical în România: temperaturile scad semnificativ, iar ploile și ninsorile își fac apariția, în special în zonele montane și în nordul țării. Alina Șerban, meteorolog ANM: În partea de sud și sud-est a teritoriului, unde atât astăzi, cât și în zilele anterioare am avut nori persistenți, am avut
Președintele unui stat UE a tăiat ajutoarele dedicate ucrainenilor: „Nu vreau să contribui la haos” # PSNews.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că a semnat pentru ultima dată o lege privind ajutorul acordat cetățenilor ucraineni și că, de acum înainte, aceștia vor fi tratați la fel ca alte minorități naționale. Vorbind la o adunare de masă în Minsk Mazowiecki, Nawrocki a declarat că nu va mai semna o altă lege privind
Trei apeluri la 112 au semnalat o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă, în cazul fetiţei de 2 ani decedată după anestezie la o clinică stomatologică din Capitală, primul apel find înregistrat la 18.41, conform datelor transmise de STS. "Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 şi la ora 18:51, fiind semnalată o
Hidroelectrica se află în plin proces de selecție pentru ocuparea pozițiilor de Director General (CEO) și Director Financiar (CFO), procedură declanșată la finalul lunii septembrie 2025 și care vizează numirea a doi directori cu mandate până în 2027. Competiția pentru posturile de CEO și CFO ale Hidroelectrica, asigurate acum interimar de Bogdan Badea, a fost extrem
Ce s-a întâmplat la granițele României în 10 luni de Schengen total? 32.000 de fapte ilegale # PSNews.ro
România este complet în Schengen de la începutul acestui an. Într-un raport al Poliției de Frontieră aflăm ce s-a întâmplat în perimele 10 luni de când am fost acceptați și cu fortierele terestre. De la începutul anului 2025, Poliţia de Frontieră Română a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea
Președintele AUR, George Simion, a lansat sâmbătă, la Drobeta-Turnu Severin, unul dintre cele mai dure mesaje publice din ultima perioadă, afirmând că România se află în pragul colapsului social și economic. Liderul AUR a vorbit despre sărăcie, depopulare accelerată și decizii politice pe care le consideră „catastrofale". În fața membrilor AUR Mehedinți, Simion a descris o
Premierul Bulgariei l-a invitat pe Bolojan la o întâlnire de lucru. „Sunt necesare mai multe poduri peste Dunăre” # PSNews.ro
Bulgaria încearcă să-și convingă partenerii români de importanța noilor poduri peste Dunăre, a declarat sâmbătă premierul Rosen Jelyazkov, citat de serviciul de informații guvernamentale. Prim-ministrul a inspectat amplasamentul unui viitor terminal portuar fluvial pe Dunăre, la Tutrakan. El a fost însoțit de primarul orașului Tutrakan, Dimitar Stefanov, și de ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaykov, scrie BTA.
Semnal de alarmă privind alegerile din București. Pricopie: Nu subestimați dorința Moscovei de a-și lua revanșa # PSNews.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, transmite un mesaj partidelor care se luptă acum pentru Primăria Capitalei. El consideră că „scenariul prezidențialelor din noiembrie 2024 pare să se repete, inclusiv prin utilizarea unor infrastructuri digitale de propagandă electorală". Remus Pricopie este de părere că am putea asista la un „rezultat catastrofal" „Avem câteva nume foarte bune pentru
România, țara cu 10 miliarde de dolari investiți în cripto. Cum se va schimba radical impozitarea veniturilor din 2026 # PSNews.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, românii care investesc în cripto vor fi supravegheați mult mai atent de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Pe lângă faptul că o serie de cadre legale impuse de OCDE și UE vor face ca toate platformele de tranzacționare și brokeraj din piața cripto să fie obligate să raporteze date
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un hater tânăr al medicilor” # PSNews.ro
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, solicită ca medicul Iuliu Torje să fie declarat persona non-grata la orice manifestare organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" deoarece acesta îi defăimează şi îi jigneşte pe medicii români, în special cei de ATI, pe pagini de socializare. De cealaltă parte, medicul Iuliu Torje
Austria învinge Cipru cu 2-0 și spulberă șansele României pentru calificarea directă la Campionatul Mondial # PSNews.ro
Austria s-a impus cu 2-0 în deplasarea din Cipru, într-un meci decisiv pentru configurația finală a grupei H din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, scrie Mediafax. Motivați de miza partidei, austriecii au început mai bine jocul de la Limassol și au forțat încă din primele minute. În minutul 18, Baumgartner a fost bruscat în careu,
Europarlamentarele care sunt însărcinate au posibilitatea de a transmite votul lor mai departe în Parlamentul European (PE), în concediul de maternitate. Până în prezent, Parlamentul European nu permitea votul online sau prin împuternicit, adică votul delegat unui alt membru al parlamentului. Odată cu noile modificări aprobate în această săptămână, femeile însărcinate vor putea să delege
Alegeri pentru Bucureşti. Teodorovici şi-a depus candidatura: Am o viziune clară şi am experienţa pentru a o implementa # PSNews.ro
Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar al Capitalei şi a declarat jurnaliştilor că este o decizie importantă pentru el. El a menţionat că a fost importantă şi vibraţia primită cu ocazia fiecărei semnături care i-a fost dată pentru a se putea înscrie în această cursă electorală. "Astăzi am
Diana Șoșoacă, președintele S.O.S. România, a participat la o reuniune restrânsă de nivel înalt desfășurată la Soci, Federația Rusă, eveniment prezidat de Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce Șoșoacă s-a fotografiat și a discutat cu Vladimir Putin la Moscova.
Chiriile explozive din Europa obligă studenții la navete extreme: cazul unui tânăr din Italia # PSNews.ro
Criza economică nu se uită pe unde se duce. Indiferent de țară, indiferent de regiunea geografică, indiferent de orice, sărăcia se simte din ce în ce mai apăsător și nimeni nu e scutit. Copii, adulți, tineri, bătrâni, fiecare își ia doza sa zilnică de sărăcie, scrie Mediafax. Are 24 de ani, stă în Presicce, în
Un incendiu puternic a cuprins o pensiune din Delta Dunării, din localitatea Mahmudia, în Tulcea. Peste 30 de turiști se aflau în clădire. Potrivit ISU Tulcea, toți au reușit să iasă în siguranță. Incendiul a izbucnit sâmbătă în jurul orei 20:00, când acoperișul pensiunii a luat foc. 31 de turiști – despre 26 de adulți
O fabrică de amidon se va deschide într-un oraș mic din România. Investiția aparține unei companii din Turcia și are valoarea de 86 de milioane de euro. Turcii au deja o fabrică la Medgidia, în județul Constanța. Compania Tosmur Grup are o fabrică de amidon în Medgidia încă din 2022. În prezent, turcii sunt aproape de finalizarea
Afaceristul Gigi Nețoiu își depune duminică oficial semnăturile pentru a intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Pe 7 decembrie 2025 au loc alegerile locale pentru Primăria Capitalei, iar printre candidați se numără și fostul acționar de la Dinamo, Gigi Nețoiu. Luni seară se închide perioada de depunere a semnăturilor, iar campania electorală începe oficial pe
38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Bolojan: Au avut curajul de a spune «nu» dictaturii și minciunii! # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, subliniind importanța acestui moment în istoria luptei românilor pentru libertate și demnitate. „Oamenii au avut curajul extraordinar de a spune «nu» dictaturii și minciunii", a spus premierul. Șeful Guvernului a amintit că,
Cazul copilului mort după anestezie. Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. Când va exista un raport # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică faptul că toate cabinetele medicale și clinicile private, care au cel puțin o sală de operație, sunt verificate de către autorități. „Este pentru prima dată după Revoluție când are loc un control de o asemenea amploare", a spus ministrul, precizând că s-a ridicat autorizația de funcționare în cazul
Ar putea reveni Germania la energia nucleară? Premierul landului Bavaria propune „mini-reactoare” inteligente # PSNews.ro
Premierul landului german Bavaria face apel la o schimbare amplă de direcție în politica energetică a Germaniei, inclusiv prin construirea unor noi centrale nucleare. „Nu este vorba despre a construi reactoare mari, ca în trecut. Mă refer la reactoare mai mici, inteligente, precum cele deja folosite în Canada", a declarat Markus Söder pentru cotidianul german
Ciolacu şi-a depus candidatura pentru şefia CJ Buzău: „Nu fac un pas înapoi, ci unul imens înainte” # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie, menţionând că face „un pas imens înainte", întorcându-se acasă, unde va încerca, alături de primari, să contribuie la dezvoltarea acestei zone administrative, scrie Agerpres. Ciolacu a fost însoţit de primarul
Catedrala Mântuirii Neamului se închide două săptămâni pentru lucrări. Program special de sărbători # PSNews.ro
Catedrala Națională își adaptează orarul pentru perioada sărbătorilor, cu intervale de vizitare, zile dedicate slujbelor și perioade temporare de închidere pentru lucrări interioare. Patriarhia Română a anunțat programul Catedralei Mântuirii Neamului pentru perioada sărbătorilor, precizând zilele de vizitare, intervalele în care vor avea loc slujbe și perioadele în care accesul va fi limitat din cauza
Ministrul TikTok Miruță, pe banii saudiților în vizită oficială. A rămas România fără bani pentru diplomația economică? # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a mers în Arabia Saudită. O spune chiar el, când d
Adrian Țuțuianu a demisionat din PSD şi și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente # PSNews.ro
Fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu a anunțat, duminică, pe Facebook, că și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente (AEP). Adrian Țuțuianu a precizat că a demisionat, joi din PSD. „La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). […] Articolul Adrian Țuțuianu a demisionat din PSD şi și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente apare prima dată în PS News.
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a admis sâmbătă șase candidaturi pentru Primăria Capitalei. Candidații validați sunt Cătălin Drulă din partea USR, Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluță (PSD) și independentul Virgil Alexandru Zidaru. Șapte candidați și-au depus dosarele la BEM În total, șapte candidați și-au […] Articolul Șase candidați pentru Primăria Capitalei au fost validați de Biroul Electoral Municipal apare prima dată în PS News.
Duminică aduce vreme neobișnuit de caldă la deal, la munte și în ținuturile vestice; ploi slabe în jumătatea nordică; nori de joasă altitudine și ceață în sud, în est și în centru. Maximele pleacă de la 6…7 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 21 de grade în sudul Banatului. În Dobrogea și […] Articolul METEO Vremea azi, 16 noiembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate la munte apare prima dată în PS News.
Naţionala a fost învinsă de Bosnia, scor 3-1, în preliminariile CM. Tricolorii merg la baraj în varianta grea # PSNews.ro
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din […] Articolul Naţionala a fost învinsă de Bosnia, scor 3-1, în preliminariile CM. Tricolorii merg la baraj în varianta grea apare prima dată în PS News.
România, învinsă de SUA la rugby. Ambasada Statelor Unite: Diplomația sportivă, o prioritate pentru administrația SUA # PSNews.ro
Naționala de rugby a României a pierdut sâmbătă meciul cu SUA, al doilea din „Kaufland Games Trilogy”, fiind învinsă cu 26-18 (16-8). Oaspeții câștigă astfel și Cupa Pershing, trofeu care se pune în joc între cele două echipe. Sâmbătă viitoare, România întâlnește în ultimul meci din luna noiembrie, Uruguay. SUA a început mai bine meciul, […] Articolul România, învinsă de SUA la rugby. Ambasada Statelor Unite: Diplomația sportivă, o prioritate pentru administrația SUA apare prima dată în PS News.
Ministrul Sănătăţii: În cadrul unui control făcut la clinici private, peste 20 au autorizaţiile suspendate # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că peste 20 de clinici medicale private au autorizaţiile de funcţionare suspendate, iar peste 30 au fost sancţionate şi au primit note cu instrucţiuni de conformare în urma unui amplu control care vizează unităţile sanitare private care au cel puţin o sală de operaţie. „Am primit «n» telefoane pentru «n» […] Articolul Ministrul Sănătăţii: În cadrul unui control făcut la clinici private, peste 20 au autorizaţiile suspendate apare prima dată în PS News.
PS News deschide „Cartea Politică” – o rubrică pentru cei care vor să vadă dincolo de zgomotul zilei # PSNews.ro
Într-o epocă în care politica se consumă în ritmul notificărilor push, iar dezbaterea a fost înlocuită de reacție, PSNews lansează „Cartea Politică” – un proiect care își propune să readucă în spațiul public exercițiul rar al lecturii care luminează realitatea. O rubrică pentru cititorii care vor să priceapă mecanismele puterii, nu doar episoadele sale spectaculoase. […] Articolul PS News deschide „Cartea Politică” – o rubrică pentru cei care vor să vadă dincolo de zgomotul zilei apare prima dată în PS News.
Primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, a anunțat faptul că Biroul Electoral Municipal (BEM) i-a validat candidatura pentru Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut de Ciucu pe pagina sa de Facebook, unde a marcat momentul cu mesajul: „Arc peste timp, 2015 – 2025. Mergem mai departe împreună!”, făcând referire la parcursul său politic. Liberalul, […] Articolul Ciprian Ciucu, validat de Biroul Electoral Municipal pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
Dosar de Candidat– Eugen Orlando Teodorovici: fostul ministru de Finanțe care promite „1 leu parcarea în București” # PSNews.ro
Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru al Finanțelor și arhitect al mai multor bugete naționale, intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu promisiunea unui București administrat „ca un stat în miniatură” și cu un mesaj-șoc pentru șoferi: parcarea la 1 leu pe oră în tot orașul. Între experiența solidă în aparatul central și trecutul politic legat […] Articolul Dosar de Candidat– Eugen Orlando Teodorovici: fostul ministru de Finanțe care promite „1 leu parcarea în București” apare prima dată în PS News.
Daniel Buda (PPE), despre bugetul Uniunii Europene: Nu vreau ca fondurile agricole să depindă de reforme în justiție # PSNews.ro
Europarlamentarul Daniel Buda a criticat vehement propunerea de buget multianual al Uniunii Europene (MFF), solicitând ca alocarea fondurilor să nu fie condiționată de reforme care nu au nicio legătură directă cu domeniul finanțat, cum ar fi cel al justiției. Potrivit acestuia, nu este acceptabil ca fondurile destinate agriculturii să depindă de reforme în justiție, sau […] Articolul Daniel Buda (PPE), despre bugetul Uniunii Europene: Nu vreau ca fondurile agricole să depindă de reforme în justiție apare prima dată în PS News.
Orban: Cei de la USR se folosesc de imaginea președintelui Nicușor Dan, abuzează de aceasta # PSNews.ro
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a criticat public USR, susținând că formațiunea politică folosește imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Faptul că Nicușor Dan a fost prezent la evenimentul de lansare a unui anumit candidat, nu înseamnă că se implică activ în campania acestuia. Modul în care USR exploatează imaginea președintelui va […] Articolul Orban: Cei de la USR se folosesc de imaginea președintelui Nicușor Dan, abuzează de aceasta apare prima dată în PS News.
România trece printr-un episod de inversiune termică, un fenomen meteorologic relativ rar, dar spectaculos, în care aerul rece se acumulează în zonele joase, iar aerul mai cald rămâne deasupra, la altitudine. Fenomenul va menține regiunile joase sub un plafon de ceață și burniță, în timp ce în zonele de deal și la munte temperaturile vor […] Articolul METEO Fenomen rar peste România: La munte e mult mai cald decât în restul țării apare prima dată în PS News.
Iată care sunt costurile ascunse ale mașinii personale. Abonamentul STB îți asigură controlul asupra propriului buget. Alege controlul, alege Smart Commuting. Dezvăluirea Costurilor Ascunse: Gaura Neagră din Buget Costurile ascunse ale deținerii unei mașini personale în București pot fi o sursă de frustrare și o gaură neagră în buget. Mulți dintre noi ne concentrăm […] Articolul INFOGRAFIC: Câți bani pierzi anual doar pentru parcare și amenzi? apare prima dată în PS News.
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie 2025, concursul național de admitere în rezidențiat pe loc și pe post, în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. S-au înscris peste 10.000 de candidați. Examenul se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Bucureștiul, cel mai mare centru de examinare Potrivit […] Articolul Peste 10.000 de candidați susțin duminică examenul de intrare în rezidențiat apare prima dată în PS News.
Milioane de ţigarete fără documente legale, găsite într-un vehicul condus de un bosniac, la Calafat # PSNews.ro
Aproape 4 milioane de ţigarete fără documente legale, au fost găsite de poliţiştii de frontieră într-un vehicul condus de un bosniac, la Calafat. Bărbatul a fost reţinut. ”În data de 14.11.2025, în jurul orei 09.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorului Poliţiei de Frontieră Calafat în cooperare […] Articolul Milioane de ţigarete fără documente legale, găsite într-un vehicul condus de un bosniac, la Calafat apare prima dată în PS News.
PIB-ul României a scăzut cu 0,2% față de trimestrul anterior. „Ne îmbogățim mai încet. Se simte diferit de la om la om” # PSNews.ro
După două trimestre aproape stagnante, PIB-ul României a avansat cu 1,6% în perioada iulie–septembrie 2025, însă declinul de 0,2% față de trimestrul precedent arată că motoarele economiei încetinesc vizibil. Pentru a înțelege ce transmit aceste cifre pentru cetățeni și în ce direcție se îndreaptă România, Digi24.ro a discutat cu economistul Radu Nechita și Adrian Codirlașu, […] Articolul PIB-ul României a scăzut cu 0,2% față de trimestrul anterior. „Ne îmbogățim mai încet. Se simte diferit de la om la om” apare prima dată în PS News.
Estonia va aloca Ucrainei 3,5 milioane de euro pentru achiziționarea de echipamente Starlink. Anunțul a fost dat de Ministrul de Externe din Estonia, notează European Pravda. Sprijinul a fost alocat prin Coaliția IT, pentru îmbunătățirea tehnologiei IT a Ucrainei, și susținerea în combaterea agresiunii ruse. „Este o asistență extrem de importantă pentru ei, cu un […] Articolul Estonia donează 3,5 milioane de euro pentru Ucraina, pentru echipamente Starlink apare prima dată în PS News.
Comisia Europeană a formulat o poziție în ce privește prescripția penală. Solicitare privind instanțele din România # PSNews.ro
Comisia Europeană cere Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să confirme, fără echivoc, că instanțele din România sunt obligate să aplice dreptul Uniunii chiar și atunci când acesta contrazice jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) sau chiar a Curții Constituționale. Într-un document transmis la Luxemburg și consultat de G4Media, executivul european arată că principiul supremației […] Articolul Comisia Europeană a formulat o poziție în ce privește prescripția penală. Solicitare privind instanțele din România apare prima dată în PS News.
De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării # PSNews.ro
Fostul senator Marius Isăilă, cercetat pentru cumpărare de influență, le-a cerut, vineri, judecătorilor să-l lase în arest la domiciliu. Acesta a susținut în fața instanței că procurorii DNA nu au suficiente probe și că interceptările din dosar ar fi trunchiate. Pronunțarea deciziei a fost amânată pentru marți. Arestat preventiv pe 7 noiembrie pentru că plănuia […] Articolul De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării apare prima dată în PS News.
FOTO Cum arată Târgul de Crăciun din Craiova. Peste 100.000 de oameni i-au trecut pragul în prima zi # PSNews.ro
Târgul de Crăciun din Craiova a început vineri după-amiază, aducând magie și culoare în centrul orașului. Chiar dacă iarna se lasă așteptată, vizitatorii se vor bucura în fiecare seară de zăpadă artificială, generată de instalații speciale, și de apariția tradițională a saniei lui Moș Crăciun. Deschiderea a atras mii de persoane, iar atmosfera a fost plină […] Articolul FOTO Cum arată Târgul de Crăciun din Craiova. Peste 100.000 de oameni i-au trecut pragul în prima zi apare prima dată în PS News.
Incident în Neamţ. Un avion ușor a pierdut o roată în zbor, imediat după decolare, și a aterizat forțat # PSNews.ro
Un avion ușor a aterizat forțat, sâmbătă, după ce și-a pierdut o roată la scurt timp după decolare, în județul Neamț, transmite corespondentul Antena 3 CNN. Incidentul s-a petrecut în zona aerodromului din localitatea Timișești. Primele informații arată că aparatul a pierdut în zbor roata din spate. Trenul de aterizare al acestui tip de aparat […] Articolul Incident în Neamţ. Un avion ușor a pierdut o roată în zbor, imediat după decolare, și a aterizat forțat apare prima dată în PS News.
Postul Crăciunului, între tradițional și modern. Ce se făcea cândva și ce se mai respectă azi # PSNews.ro
Postul Crăciunului a început vineri 14 noiembrie și durează 40 de zile, până în Ajun. Dincolo de regulile alimentare, postul este plin de interdicții, superstiții și tradiții vechi, unele uitate, dar altele păstrate încă vii în satele României. În tradiția ortodoxă, postul Crăciunului nu înseamnă doar renunțare la carne și lactate. Preoții amintesc că postul […] Articolul Postul Crăciunului, între tradițional și modern. Ce se făcea cândva și ce se mai respectă azi apare prima dată în PS News.
Condamnări în dosarul DIICOT privind devalizarea stațiunii Băile Herculane. Curtea de Apel Timișoara a dispus condamnarea a șase persoane, potrivit portalului instanței. Decizia nu este definitivă. Omul de afaceri Alexandru Gavrilescu a primit cea mai mare pedeapsă: 10 ani şi 4 luni de închisoare, instanţa dispunând totodată confiscarea a peste un milion de euro. Lichidatorii judiciari […] Articolul Cum a fost furată o stațiune. Condamnări în dosarul Băile Herculane apare prima dată în PS News.
