Cele mai mari fonduri de pe Wall Street renunță la plasamentele în mari corporații IT
Profit.ro, 16 noiembrie 2025 14:20
Cele mai mari fonduri speculative de pe Wall Street și-au redus expunerea la acțiunile din grupul ”Magnificent Seven”, inclusiv Nvidia, Amazon, Alphabet și Meta Platforms, în trimestrul al treilea, în timp ce au deschis noi poziții în companii din software, comerț electronic și plăți, potrivit documentelor de reglementare publicate vineri, citate de Reuters.
• • •
Acum 5 minute
14:40
BCE pregătește simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici și reducerea cerințelor de capital # Profit.ro
Frank Elderson, membru al Boardului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), a anunțat că sprijină simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici și reducerea cerințelor de capital pentru întregul sector bancar, transmite Reuters.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
Peste 10.000 de candidați susțin duminică concursul de intrare în rezidențiat, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceștia vor concura la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”.
13:50
Ministrul britanic de Finanțe, Rachel Reeves, intenționează să introducă o nouă taxă aplicată locuințelor de mare valoare în viitorul buget anual, potrivit publicației The Telegraph.
13:50
Suporterii au fost din nou acolo. În fața televizoarelor, sperând într-o seară care trebuia să ne apropie de calificare, dar care s-a transformat într-un duș rece pentru toți cei care iubesc fotbalul românesc.
Acum 2 ore
13:20
Compania lui Warren Buffett, una dintre cele mai mari din lume, pariază pe Google și renunță la Apple # Profit.ro
Berkshire Hathaway a anunțat o participație de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, compania-mamă a Google, și a continuat să își reducă deținerile în Apple, potrivit raportării către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), în ultima prezentare de portofoliu înainte ca Warren Buffett să își încheie cei 60 de ani ca director general, relatează Reuters.
12:50
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaze naturale, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
Acum 4 ore
12:20
Meta este pe punctul de a lansa în Europa integrarea WhatsApp cu alte aplicații de comunicare.
11:40
Ministerul Resurselor Naturale din China a confirmat descoperirea zăcământului Dadonggou.
11:10
Abolirea orei de vară, readusă în discuție. Propunerea care divide Europa și unde se situează România # Profit.ro
Renunțarea la ora de vară începând cu 2026 este reluată de Spania și reaprinde dezbaterea în Europa: între cei care doresc mai multă lumină seara și cei care se tem de haosul creat în fusurile orare și de prejudiciile aduse economiei și transporturilor
10:50
Un juriu federal din California a decis că Apple trebuie să compenseze compania de tehnologie medicală Masimo cu 634 de milioane de dolari, făcându-se vinovată de încălcarea brevetelor.
Acum 6 ore
10:20
Astrofotografia începe cu un cer curat și așteptări realiste.
09:40
Cea mai sigură metodă de a controla iPhone-ul la volan rămâne Siri.
09:10
Vinul zilei: un Malbec argentinian ecologic, puternic și echilibrat, cu arome de mure, cireșe negre, condimente și nuanțe vegetale sălbatice. Cotat cu 92 de puncte James Suckling și 91 de puncte Robert Parker # Profit.ro
Recomandarea de azi, Malbec Reserve Vino Orgánico 2021, este un vin roșu sec, expresiv și bine structurat, obținut din struguri organici cultivați în faimoasa Vale Uco din Argentina.
09:00
Europa pune presiune pe constructorii auto să treacă rapid la mobilitatea electrică, în timp ce companiile încearcă să atragă clienți cu oferte consistente de preț, în paralel cu subvențiile acordate de statele membre. Cu toate acestea, problemele care îi împiedică pe oameni să adopte mașinile electrice există, iar rezolvarea lor întârzie.
Acum 12 ore
02:40
Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministerul preia atribuțiile de inspecție # Profit.ro
02:30
VIDEO Cel mai mare scandal de corupție din mandatul Zelenski: Toaletă aurită, sacoșe pline de bani și înregistrări audio cu oficiali discutând scheme de spălare de bani # Profit.ro
Financial Times prezintă un amplu material despre cazul de corupție care a zguduit Kiev-ul, în această săptămână.
Acum 24 ore
01:10
Vaticanul a returnat sâmbătă 62 de artefacte legate de popoarele indigene din Canada către Conferința Episcopilor Catolici din Canada, într-un gest descris drept ”un semn concret de dialog, respect și fraternitate”, potrivit unui comunicat oficial.
01:00
Exclusivitățile săptămânii: FOTO Fabrică istorică dispare. Gigant american cumpără o fabrică în România. Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour. ANAF lansează controlul la maneliști # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
00:30
Fiecare companie aeriană are aeronave gândite diferit față de concurenți.
00:10
Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 # Profit.ro
Negociatorii Parlamentului European (PE) și ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunță cele două instituții în comunicate de presă.
00:00
Control amplu la clinici private după decesul unui copil la dentist: peste 20 au autorizațiile de funcționare suspendate # Profit.ro
15 noiembrie 2025
23:00
Lucrări surpriză pregătite - Umbrărescu ridică un minioraș, cu locuințe, școli, parcuri FOTO # Profit.ro
Lucrările pregătite de Umbrărescu pentru construirea unui minioraș, dedicat angajaților societății UMB Spedition, vor începe anul viitor.
23:00
Producătorii români de ouă sunt asaltați de oferte pentru export, dar un fermier român susține că a refuzat și continuă să refuze astfel de propuneri,
22:50
Lucrări surpriză lansate - Umbrărescu ridică un minioraș, cu locuințe, școli, parcuri FOTO # Profit.ro
Lucrările pregătite de Umbrărescu pentru construirea unui minioraș, dedicat angajaților societății UMB Spedition vor începe anul viitor.
22:40
Fabrica HS Baco Panels din Comănești, județul Bacău, România, a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai mare fabrică de plăci aglomerate din lume, un record mondial.
21:10
Vânzările de iPhone-uri ale Apple pe piața chineză au crescut în ritm anual cu 22% în prima lună după lansarea gamei iPhone 17, chiar dacă per ansamblu piața de smartphone-uri este în scădere, transmite Reuters.
20:40
20:10
Papa Leo le-a spus sâmbătă unui grup de actori și regizori de top de la Hollywood că cinematografele se luptă să supraviețuiască și că este nevoie de mai mult efort pentru a le proteja și pentru a păstra experiența comună a vizionării filmelor, relatează Reuters.
19:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că peste 20 de clinici medicale private au autorizațiile de funcționare suspendate, iar peste 30 au fost sancționate și au primit note cu instrucțiuni de conformare în urma unui amplu control care vizează unitățile sanitare private care au cel puțin o sală de operație. „Am primit «n» telefoane pentru «n» clinici private, la care nu am răspuns și la care nu voi răspunde, colegii mei își fac treaba la virgulă”, adaugă ministrul.
19:10
Vaticanul a returnat sâmbătă 62 de artefacte legate de popoarele indigene din Canada către Conferința Episcopilor Catolici din Canada, într-un gest descris drept ”un semn concret de dialog, respect și fraternitate”, potrivit unui comunicat oficial.
18:40
China profită de lipsa SUA pentru a se poziționa în prim-planul luptei împotriva schimbărilor climatice # Profit.ro
Pentru prima dată în aproape trei decenii, Statele Unite lipsesc de la summitul climatic anual al ONU, iar China profită de acest vid diplomatic pentru a se poziționa în prim-planul luptei împotriva schimbărilor climatice, relatează Reuters.
18:10
17:30
Înalți oficiali ai administrației Trump au avut trei reuniuni la Casa Albă în această săptămână pentru a discuta opțiuni privind posibile operațiuni militare în Venezuela, au declarat vineri surse oficiale, citate de Reuters, pe fondul unei prezențe militare americane tot mai mari în Caraibe.
17:10
Serbia obține o amânare de trei luni pentru compania petrolieră NIS, deținută în majoritate de Rusia, aflată sub sancțiuni americane # Profit.ro
Serbia a obținut o amânare de trei luni privind sancțiunile aplicate companiei petroliere NIS, deținută majoritar de Rusia, sancțiuni care amenințau furnizarea de combustibil în țară înainte de sezonul rece, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de Reuters.
17:10
Reprezentanții clinicii stomatologice din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță de 2 ani a decedat în urma unei anestezii generale, transmit că activitățile de sedare profundă, desfășurate în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.
16:30
Agenția de evaluare financiară Fitch a îmbunătățit, cu o treaptă, ratingul pentru datoriile pe termen lung în valută al Greciei de la 'BBB minus' la 'BBB', reflectând performanța bugetară solidă a țării și reducerea datoriei, informează publicația grecească To Vima și Reuters.
16:00
Tesla le cere furnizorilor să evite piesele fabricate în China pentru mașinile americane # Profit.ro
Tesla le cere acum furnizorilor săi să excludă componentele fabricate în China din fabricarea mașinilor sale din Statele Unite, a relatat vineri Wall Street Journal (WSJ).
15:40
Donald Trump a declarat vineri că va da în judecată BBC pentru o sumă ce ar putea ajunge la cinci miliarde de dolari, după ce canalul britanic i-a prezentat scuze pentru difuzarea unui montaj înșelător al unui discurs al președintelui american, însă a respins acuzațiile sale de defăimare, informează sâmbătă AFP.
15:00
În țările cu venituri mici, majoritatea oamenilor lucrează în agricultură, în timp ce în țările bogate trei sferturi activează în servicii. Industria nu mai este principalul angajator în nicio țară. Pentru comparație, în anii ’70, aceasta reprezenta 46% din forța de muncă în Marea Britanie.
14:50
UE va crește cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026 # Profit.ro
Uniunea Europeană va crește cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, a transmis sâmbătă Moldopres.
Ieri
14:20
Administrația Trump a dat undă verde potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziționarea activelor sale internaționale și a permis companiilor să aibă relații comerciale cu rafinăria Burgas (deținută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operațiunilor filialei locale a Lukoil, transmite Reuters.
13:50
Chimcomplex Borzești, combinat de produse chimice, a raportat pierderi de 87,8 milioane lei în primele nouă luni ale anului, comparativ cu un profit net de 9,62 milioane lei în perioada similară de anul trecut, arată raportul transmis Bursei de Valori București (BVB).
13:20
Proces colectiv uriaș pentru suprataxarea clienților de telefonie mobilă din Marea Britanie # Profit.ro
Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, inclusiv Vodafone și EE, se confruntă cu un proces colectiv de miliarde de lire pentru presupusa suprataxare a clienților, după ce un tribunal londonez a decis vineri că o parte din acțiune poate continua, relatează Reuters.
12:00
Casa Albă acuză platforma Alibaba că oferă suport tehnic armatei Chinei prin furnizarea de date sensibile despre cumpărători # Profit.ro
Informațiile provin dintr-o notă secretă de la Casa Albă, în posesia căreia au ajuns jurnaliștii de la Financial Times (FT).
11:40
China a recomandat cetățenilor săi să evite să călătorească în Japonia, în contextul tensiunilor generate de declarațiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi privind posibilitatea unei intervenții militare japoneze pentru apărarea Taiwanului, insulă revendicată de Beijing, informează AFP.
11:10
Apele care curg devin linii fluide în timpi lungi, dar ca acest efect să arate bine ai nevoie de control
10:50
Când Android Auto pornește cu ecran negru sau rămâne blocat pe logo, problema este, de cele mai multe ori, un „lanț” întrerupt: telefon → cablu/adaptor → unitate multimedia.
10:20
Trump taie din tarifele la cafea, carne de vită și fructe, pe fondul creșterii îngrijorărilor americanilor cu privire la accesibilitate # Profit.ro
Donald Trump a semnat un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roșii, cafea și banane, printre alte importuri agricole, cu efect imediat, transmite CNN.
09:40
Tim Cook urmează să părăsească anul viitor poziția de CEO al Apple, pe care o ocupă din 2011, de când a decedat legendarul Steve Jobs.
