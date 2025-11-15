Lucrări surpriză lansate - Umbrărescu ridică un minioraș, cu locuințe, școli, parcuri FOTO

19:30

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că peste 20 de clinici medicale private au autorizațiile de funcționare suspendate, iar peste 30 au fost sancționate și au primit note cu instrucțiuni de conformare în urma unui amplu control care vizează unitățile sanitare private care au cel puțin o sală de operație. „Am primit «n» telefoane pentru «n» clinici private, la care nu am răspuns și la care nu voi răspunde, colegii mei își fac treaba la virgulă”, adaugă ministrul.