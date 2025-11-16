Presa din Ungaria a „adjudecat” vinovatul pentru eșecul României în partida cu Bosnia, scor 1-3. „Figură negativă”

07:40

După meciul cu Bosnia pentru naționala noastră urmează jocul de marți cu San Marino, de la Ploiești, ultimul din grupa H a preliminariilor CM 2026. Elevii lui Mircea Lucescu termină grupa pe locul trei și pot ajunge la Campionatul Mondial dacă înving în barajul de calificare, din martie, unde joacă datorită câștigării grupei din Liga […]