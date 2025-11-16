Noi detalii despre DRUMUL SUFERINȚEI. Evacuații palestieni din Fâșia Gaza susțin că ar fi fost ajutați chiar de Israel. Miza zborului misterios

15:10

Presiunea la locul de munca nu poate fi evitata, dar trebuie gestionată. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 17 noiembrie 2025. Berbec E-mailuri sau apeluri telefonice s-ar putea să te țină în priză astăzi, chiar atunci când ai chef de o zi liniștită. S-ar putea să ai nevoie de tot efortul pentru […]