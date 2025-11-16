Noi detalii despre DRUMUL SUFERINȚEI. Evacuații palestieni din Fâșia Gaza susțin că ar fi fost ajutați chiar de Israel. Miza zborului misterios
Gândul, 16 noiembrie 2025 16:00
Un avion misterios cu zeci de palestinieni a decolat joi din Fâșia Gaza spre Africa de Sud. Așa cum a scris Gândul, zborul miraculos a fost posibil, însă cei peste o sută de palestinieni de la bord nu au știut până în ultima clipă destinația finală. Presa internațională dezvăluie noi detalii cutremurătoare despre acest zbor, […]
Acum 10 minute
16:10
Ion Cristoiu: „CĂLIN Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat interviul lui Călin Georgescu și spune că dezvăluirile acestuia arată că anticipa reacțiile „sistemului”.Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Călin Georgescu știa că îl vor respinge la al doilea tur” Ion Cristoiu afirmă că cel mai important lucru spus […]
16:10
În această după-amiază, vă aratăm un nou banc cu celebrul personaj Bulă. El o întreabă pe Bubulina ce ar face dacă ar câștiga la Loto. Răspunsul stârnește amuzamentul. Spor la râs. – Bubulino, ce ai face dacă aș câștiga la Loto? – Aș divorța de tine și aș lua jumătate din bani, Bulă. – Perfect! […]
Acum 30 minute
16:00
16:00
Strănepotul lui Mihail Sadoveanu dezvăluie ce note a scris Securitatea în dosarul scriitorului: „Nimeni nu scăpa” # Gândul
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, a fost invitatul lui Adrian Artene, la podcastul ALTCEVA. Printre altele, acesta a dezvăluit ce note a scris Securitatea în dosarul scriitorului. De altfel, el era urmărit de Securitate. „–Cât de comunist era Mihail Sadoveanu, până în măduva oaselor, cum spun unii, o arată și faptul că era urmărit de […]
16:00
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre modul în care Regina Maria l-a promovat în literatura europeană: „E în premieră” # Gândul
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre modul în care Regina Maria îl promovase pe scriitorul Mihail Sadoveanu în literatura europeană. Totodată, a adus în atenție și un refuz pe care îl primise din partea ICR Londra. Vă invităm să urmăriți […]
Acum o oră
15:40
Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul # Gândul
Europarlamentara S.O.S. Diana Șoșoacă a participat, sâmbătă, la Soci, la o reuniune restrânsă prezidată de Dmitri Medvedev. Diana Șoșoacă a participat la cel de-al doilea congres BRICS Europa. Întâlnirea de sâmbătă, din Rusia, a fost una mai restrânsă, la care Șoșoacă a participat alături de reprezentații mai multor state. Potrivit comunicatului publicat de S.O.S România, […]
15:30
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală” # Gândul
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău, în cursul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025. Fostul premier a făcut o serie de declarații, după depunerea candidaturii, menționând că se întoarce „acasă”, acolo „unde a crescut”. Alegerile vor avea loc la data de 7 decembrie 2025, ziua în care și Capitala își va […]
Acum 2 ore
15:10
Presiunea la locul de munca nu poate fi evitata, dar trebuie gestionată. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 17 noiembrie 2025. Berbec E-mailuri sau apeluri telefonice s-ar putea să te țină în priză astăzi, chiar atunci când ai chef de o zi liniștită. S-ar putea să ai nevoie de tot efortul pentru […]
15:10
Strănepotul lui Mihail Sadoveanu explică misterul morții scriitorului: A fost sau nu asasinat? „Sunt niște fantezii bolnave” # Gândul
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, vorbește deschis despre adevărurile ascunse, controversele și momentele necunoscute din viața ”Patriarhului” literaturii române, într-un dialog cu Adrian Artene, la podcastul ALTCEVA. Astfel, moștenitorul lui Mihail Sadoveanu caracterizează ca fiind niște „fantezii bolnave”, „versiunile” morții acestuia, explicând ce s-a întâmplat, de fapt. „-Se spune că ar fi murit într-un […]
14:50
Imagini sfidătoare în Capitală. Un Ferrari, de jumătate de milion de euro, a fost parcat ostentativ, pe toată lățimea unei treceri de pietoni. Cui aparține bolidul # Gândul
Ferrari-ul parcat în Cartierul Primăverii a atras imediat atenția trecătorilor, mai ales că îi incomoda în mod vizibil pe cei care doreau să traverseze. Ferrari-ul cu numere roșîi de Buzău a fost parcat sfidător pe toată lățimea trecerii de pietoni. Cu toate acestea, mai mulți curioși s-au oprit să studieze îndeaproape mașina și să facă […]
14:50
Alexandru Rogobete, anunț în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: „Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minimale” # Gândul
Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a oferit mai multe detalii legate de tragedia care a avut loc joi seară (13 noiembrie 2025) la o clinică stomatologică din București. Acolo, o fetiță de 2 ani a murit, după ce i-a fost administrată o anestezie generală. Ministrul a anunțat că acea clinică a fost suspendată, iar normativele minimale […]
14:40
Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, și-a depus duminică dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București. La sediul BEM, Eugen Teodorovici s-a întâlnit cu un alt candidat, Gigi Nețoiu, venit și el să își depună dosarul de candidatură. „Să se audă în tot Bucureștiul”, a declarat Teodorovici. Alegerile locale anticipate din București vor […]
14:30
Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, și-a depus duminică dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București. Alegerile locale anticipate din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025, după ce fostul primar general Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Scrutinul va desemna un nou primar general, în contextul lăsat […]
14:30
Donald Trump, surprins de o întrebare: “Nu m-am gândit niciodată la asta”. Ce l-a pus în încurcătură emoțională pe președintele SUA și cum vede rolul de părinte și bunic # Gândul
Președintele Donald Trump a acordat un interviu pentru GB News, pentru emisiunea The Late Show. În cadrul interviului acesta s-a declarat surprins de o întrebare a prezentatoarei, care a comparat rolul de tată cu cel de președinte. „Nu m-am gândit niciodată la asta”, a replicat imediat președintele SUA. „Prezentatoare: –Ești, în mod cert, un tată […]
14:20
Presa din Ungaria a „adjudecat” vinovatul pentru eșecul României în partida cu Bosnia, scor 1-3. „Figură negativă” # Gândul
Sâmbătă seara, 15 noiembrie 2025, România a fost învinsă în deplasare de Bosnia (scor final 1-3), în penultimul meci al preliminariilor CM 2026. Presa din Ungaria a „adjudecat” vinovatul, după eșecul echipei Naționale a României: Denis Drăguș, care fost eliminat din partidă la 2 minute de când intrase pe teren, în a doua repriză. După […]
Acum 4 ore
14:10
Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a explicat faptul că întreaga bătălie politică din Europa se concentrează acum pe oprirea unor proiecte de putere construite în jurul războiului. El susține că o eventuală întâlnire Trump–Putin la Budapesta ar putea schimba complet jocul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
14:10
Eugen Teodorovici, prezent la depunerea candidaturii lui Gigi Nețoiu pentru Primăria Capitalei # Gândul
Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a mers, duminică, la Prefectura București, pentru a-l susține pe Gigi Nețoiu, care își depune oficial candidatura la Primăria Capitalei. Alegerile locale anticipate din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025, după ce fostul primar general Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Scrutinul va […]
13:50
Povestea Ruxandrei Bertea, tenismena care a îndurat un chin financiar pentru a deveni câștigătoare. Debut cu victorie la Billie Jean King Cup # Gândul
Ruxandra Bertea (tenismenă în vârstă de 19 ani, 319 WTA) a debutat cu victorie pentru România în Billie Jean King Cup, sâmbătă, 15 noiembrie 2025, în play-off. Puțini știu, însă, sacrificiile pe care sportiva a fost nevoită să le facă pentru a putea deveni câștigătoare. Tenismena în vârstă de 19 ani, originară din Brăila, a […]
13:50
China stă pe o comoară. Situl Dadonggou, cel mai mare zăcământ descoperit în ultimele 7 decenii, are 1.444 tone de minereu de aur # Gândul
Ministerul Resurselor Naturale din China a confirmat descoperirea zăcământului Dadonggou, care înseamnă cea mai mare descoperire de aur raportată în țară de la fondarea Republicii Populare în anul 1949. Oficialii chinezi informează că situl conține aproximativ 2,586 milioane de tone de minereu cu un conținut mediu de 0,56 grame pe tonă, ceea ce înseamnă aproximativ […]
13:40
Afaceristul Gigi Nețoiu își depune duminică oficial semnăturile pentru a intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Pe 7 decembrie 2025 au loc alegerile locale pentru Primăria Capitalei, iar printre candidați se numără și fostul acționar de la Dinamo, Gigi Nețoiu. Luni seară se închide perioada de depunere a semnăturilor, iar campania electorală începe oficial pe […]
13:30
Hologramele luptă să recâștige artefactele furate ale Egiptului. Ideea unui inginer ar putea repatria comorile în sălile Marelui Muzeu Egiptean # Gândul
Hologramele ar putea reîntregi tezaurul Egiptului. O amplă campanie de social media încearcă să crească gradul de conștientizare cu privire la artefactele egiptene furate de-a lungul istoriei și la șansa de a fi returnate recent inauguratului Grand Egyptian Museum (GEM). Inedita inițiativă va recurge la ajutorul tehnologiei hologramelor. Obiectivul campaniei este acela de a transforma […]
13:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre felul în care instituțiile independente din Ucraina, create la presiunea Occidentului, au ajuns să se întoarcă împotriva lui Volodimir Zelenski. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Instituțiile anticorupție din Ucraina și tensiunile cu Zelenski Ion Cristoiu explică modul în care […]
13:30
Afaceristul Gigi Nețoiu și-a depus duminică candidatura pentru Primăria București. Pe 7 decembrie 2025 au loc alegerile locale pentru Primăria Capitalei, iar printre candidați se numără și fostul acționar de la Dinamo, Gigi Nețoiu. Luni seară se închide perioada de depunere a semnăturilor, iar campania electorală începe oficial pe 22 noiembrie. Alegerile parțiale pentru fotoliul […]
13:20
Anunțul lui Alexandru Rogobete, după cazul fetiței de 2 ani: „Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice” # Gândul
Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a făcut un anunț, după cazul fetiței de 2 ani care a murit într-o clinică stomatologică din București. Oficialul a propus ca „intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a venit cu o serie de declarații, în cursul zilei de duminică, 16 noiembrie […]
12:50
Pericolul din spatele produselor „minune” promovate pe internet. Semnalul de alarmă transmis de medici # Gândul
Ați luat vreodată în considerare ce pericol se ascunde în spatele produselor „minune” promovate pe internet? Medicii trag un semnal de alarmă în privința cremelor și uleiurilor esențiale promovate, de pildă, pe Tik Tok sau altă platformă de socializare. Unele dintre aceste creme vin cu o „promisiune” către posibilul client că îl va „scăpa de […]
12:50
Ion Cristoiu: „Nu vor reuși niciodată să cenzureze vocile care sunt ADEVĂRUL. Adevărul câștigă de fiecare dată” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre reglementarea fake news și avertizează că astfel de practici pot fi periculoase dacă se ajunge la limitarea liberei exprimări. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, vorbește despre fenomenul fake news, susținând că este […]
12:40
Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie # Gândul
Duminică, un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu, unde locuia cu chirie. El s-ar fi împușcat cu arma din dotare. La sediul Secției de Poliție Rurală nr.4 Ghimpați, județul Giurgiu, s-a prezentat, duminică, în jurul orei 11, o femeie, care a sesizat […]
12:20
Din ce în ce mai mulți vizitatori, la Târgul de Crăciun de la Craiova. În a doua zi de la deschidere au participat peste 100.000 oameni. Imagini de basm cu orașul # Gândul
„Capitala Olteniei” este mai vie ca niciodată. Tot mai mulți vizitatori au pășit pragul Târgului de Crăciun de la Craiova. În a doua zi de la deschidere au participat peste 100.000 oameni. Cadrul feeric, căsuțele amplasate în piețe și activitățile menite iclusiv celor mici au fost precum un „magnet” pentru turiști și localnici. Târgul de […]
Acum 6 ore
12:10
Liviu Dragnea: „O parte din ce în ce mai mică dintre judecători răspunde la comenzile SISTEMULUI” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre anumite rețele de influență care, spune fostul lider PSD, ar controla principalele instituții ale statului. Cu toate acestea, spune el, influența este din ce în ce mai scăzută în justiție, mai exact asupra judecătorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul lider PSD […]
12:00
Ion Cristoiu: De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu explică, în cel mai noi jurnal al său, „De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR”. „Aseară, la jurnalul meu video, am sesizat un eveniment, și anume, lepădarea de Cătălin Drulă a lui Nicușor Dan. Am plecat de la un răspuns […]
11:50
Imagini exclusive de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ce vedete i-au fost alături pe ultimul drum. Loredana a ieșit în evidență cu un accesoriu de 10.000 de euro # Gândul
Horia Moculescu este condus pe ultimul drum duminică, 16 noiembrie 2025. Gândul publică imagini exclusive de la înmormântarea compozitorului român. Nidia, fiica lui, a fost surprinsă îndurerată pe trepte, când părăsea capela, iar cei care l-au cunoscut pe celebrul pianist sosesc, rând pe rând, pentru ceremonia funerară. Cavoul a fost pregătit, așa cum se poate […]
11:50
Sara, fetița de doi ani care a murit la stomatolog, a fost înmormântată. Mama copilei a cedat și nu a putut să o conducă pe ultimul drum # Gândul
Sara, fetița de doi ani care a murit pe scaunul stomatologului în timp ce trebuia să fie supusă unei intervenţii pentru tratarea a două carii, a fost înmormântată la Câmpulung Muscel. Mama sa, doborâtă de durere, nu a putut să o conducă pe ultimul drum. Ceremonia de înmormântare a fetiței de doi ani a avut […]
11:40
Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de admitere în Rezidenţiat: „Înțeleg fricile, emoțiile, dorințele voastre” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune, în mesajul către cei care susţin duminică examenul de admitere în Rezidenţiat, că viitori medici, farmacişti, stomatologi vor intra pe drumul către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta, dar și că le înțelege „fricile, „emoțiile”, dorințele”. ”Eu sunt un ministru tânăr – am 34 de ani – […]
11:40
Imagini exclusive de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ce vedete i-au fost alături pe ultimul drum. Loredana a mers cu o geantă de 10.000 de euro # Gândul
Horia Moculescu este condus pe ultimul drum duminică, 16 noiembrie 2025. Gândul publică imagini exclusive de la înmormântarea compozitorului român. Nidia, fiica lui, a fost surprinsă îndurerată pe trepte, când părăsea capela, iar cei care l-au cunoscut pe pianist sosesc, rând pe rând, pentru ceremonia funerară. Cavoul a fost pregătit, așa cum se poate observa […]
11:30
Mugur Isărescu a început să râdă, întrebat de cursul valutar și transmite că vremurile când euro era sub 5 lei nu se mai întorc # Gândul
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat, vineri, raportul trimestrial asupra inflației, într-o conferință de presă. Întrebat însă dacă crede că am putea vedea din nou ca euro să ajungă sub pragul de 5 lei, acesta a început să râdă, după care a răspuns: „Nu, poate e o dorință, dar nu are cum […]
11:30
Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost lepădarea lui NICUȘOR de Drulă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a prezentat atmosfera premergătoare alegerilor. El spune că cel mai important semnal politic din ultimele zile este distanțarea lui Nicușor Dan de Cătălin Drulă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment mi s-a părut lepădarea lui Nicușor de Drulă” […]
11:10
Ion Cristoiu: „A început să se lucreze la generarea pericolului Anca Alexandrescu. Au apărut boții vietnamezi” # Gândul
În ediția din 13 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat scenariile politice pentru alegerile de la Primăria Capitalei, programate pe 7 decembrie, afirmând că lupta finală pentru fotoliul de primar general se va da între Anca Alexandrescu și un candidat al taberei pro-europene. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă […]
11:10
Liviu Dragnea: „PROGRESIȘTII au preluat lupta de clasa și au implementat-o împotriva magistraților” # Gândul
Liviu Dragnea, în emisiunea Marius Tucă Show din 11 noiembrie 2025, a făcut un comentariu critic și dezamăgit despre situația justiției din România și protestele pentru apărarea acesteia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Liviu Dragnea a spus că deși el era acuzat că ar distruge justiția, el nu a tăiat salariile sau bugetele […]
11:10
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Ce trebuie să faci în această zi # Gândul
În fiecare an, la data de 16 noiembrie, creștinii ortodocși din România îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Acesta a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și autor al primei Evanghelii din Noul Testament. Ziua este una important în calendarul ortodox, fiind legată de viața sa exemplară și de […]
11:00
Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală # Gândul
Meteorologii ANM anunță, în continuare, o vreme închisă la câmpie, spre deosebire de zonele deluroase și de munte în care avem parte de vreme frumoasă și astăzi. Pe de altă parte, începutul de săptămâna ne aduce ploi și ninsori. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări Cod Galben de ceață pentru șapte județe […]
10:40
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog între un tânăr parlamentar și una dintre colegele sale. Spor la râs! Un tânăr parlamentar către o distinsă colegă: – Servus tu, ce mai faci? – Ascultă tinere! Cum îți permiți să vorbești astfel cu mine? – Așa vorbesc eu cu cele care-au dormit cu mine. – […]
10:30
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather # Gândul
Prognoza iarna 2025/2026 în România. Iată câte zile va ninge în următoarele trei luni, respectiv în decembrie, ianuarie și februarie, conform meteorologilor EaseWeather. Meteorologii EaseWeather au făcut prognoza meteo pentru lunile de iarnă. În București, se pare că nu ne așteaptă prea multe zile de ninsoare. Deși sărbătorile de iarnă bat la ușă și atmosfera […]
10:30
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime # Gândul
Tabel exclusiv pentru bărbați. Te-ai gândit vreodată câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime? Vezi mai jos, în articol, valorile calculate pentru un IMC (indice de masă corporală) considerat sănătos. Gândul a întocmit un tabel exclusiv pentru persoanele de sex masculin în care arată greutatea ideală în funcție de […]
Acum 8 ore
10:10
Valentin Stan: Donald Trump va merge la Budapesta pentru ca maghiarii să vadă cine va fi omul care va CÂȘTIGA alegerile din Ungaria # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre importanța strategică pe care o are Ungaria în regiune, date fiind bunele relații cu Statele Unite ale Americii. Acesta susține că Donald Trump va face o vizită la Budapesta pentru a-l valida pe Viktor Orbán în fața electoratului. Urmărește aici, integral, emisiunea […]
10:10
Adevăr și consecințe. Rușii din exil tremură în fața acuzațiilor de spionaj, Kremlinul își „plantează” agenții în Europa. „Trebuia să mă alătur opoziției ruse, să cunosc oameni noi și să raportez totul FSB-ului. Simțeam că făceam mai mult bine decât rău” # Gândul
Cu câteva luni înainte invadarea Ucrainei, la sfârșitul lunii octombrie 2021, aproximativ 100 de jurnaliști ruși independenți s-au adunat în capitala bosniacă Sarajevo. Unii erau deja în exil, alți jurnaliști se pregăteau să plece – parte a ceea ce avea să devină cel mai mare exod de jurnaliști și activiști anti-Kremlin din Rusia secolulului XXI. […]
10:00
Dacă e duminică, atunci încheiem săptămâna cu un nou banc haios. De data aceasta, Gheorghe se hotărăște să meargă la doctor. Cum a decurs totul, aflați mai jos. Mere Gheorghe la doctor. –Dezbrăcarea, bade! -Dar, domn doctor…Io… -Nu mă interesează! Dezbracă-te! Se dezbracă Gheorghe la pielea goală și sta așe în fața doctorului. –Spuneți acum, […]
10:00
Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente. Fostul ministru al Apărării a demisionat din PSD # Gândul
Fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu a anunțat, duminică, pe Facebook, că și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente (AEP). Adrian Țuțuianu a precizat că a demisionat, joi din PSD. „La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale […]
09:10
(P)Primăria Sector 5 a derulat un proiect prin care a oferit servicii medicale gratuite persoanelor vulnerabile # Gândul
Locuitorii Sectorului 5 au primit consultații gratuite, oferite de echipa Crucii Roșii Române, formată din medici, angajați și voluntari. Serviciile medicale au fost puse la dispoziţie prin intermediul a cinci cabinete medicale mobile. Caravana de Sănătate a ajuns în mijlocul comunității din cartierul Ferentari, în urma parteneriatului dintre Crucea Roșie Română – Filiala Sector 5 […]
09:10
(P) Locuinţele eficiente energetic trebuie să fie gata la sfârşitul acestui an, în Sectorul 5 # Gândul
Un proiect important pentru Sectorul 5, care se află în implementare, este „Locuințe NZEB pentru tineri în Sectorul 5 al Municipiului București”, finanțat prin PNRR. Anul acesta, au demarat lucrările pentru construirea celor șase blocuri de locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniile educației și sănătății, în cadrul acestui proiect care contribuie la dezvoltarea sustenabilă și […]
09:10
Stan: Trump compară RELAȚIA SUA- România cu cea SUA-Europa. Nu este un semnal bun pentru că liderul a spus că nu a fost tratat cum trebuie de europeni # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 noiembrie 2025, invitantul prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat contextul politic legat de retragerea parțială a trupelor americane din România și discuțiile de la Casa Albă cu Viktor Orban și Donald Trump. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a mai explicat că Trump a […]
