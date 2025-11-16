Calculele o spun! Care sunt cei mai probabili adversari pentru România în semifinala barajului de calificare la Mondial
Sport.ro, 16 noiembrie 2025 16:00
România a pierdut la Zenica, în fața Bosniei, scor 1-3, în preliminariile pentru Cupa Mondială.
• • •
Acum 30 minute
16:00
15:50
Interul lui Cristi Chivu va juca derby-ul cu AC Milan după pauza pentru echipele naționale.
Acum o oră
15:30
Răsturnare de situație: de luni, la FCSB! Încă o surpriză anunțată de Mihai Stoica: ”Știm doar noi!” # Sport.ro
Mihai Stoica a venit cu vești importante pentru FCSB.
15:30
Mihai Stoica, enervat la culme! Gestul starului de la FCSB: „Nu a înțeles nimic! O să stea în tribună” # Sport.ro
Mihai Stoica a fost dezamăgit de gestul făcut de unul dintre jucătorii de bază ai FCSB-ului.
Acum 2 ore
15:00
Superstarul care a refuzat naționala României a dat de belele! Amendă COLOSALĂ după ce a fost arestat pentru posesie ilegală de armă # Sport.ro
Amenda poate ajunge până la jumătate de milion de euro, anunță presa din Germania.
15:00
Denis Drăguș a avut parte de o seară de coșmar la Zenica, în Bosnia – România, scor 3-1.
15:00
Ce l-a deranjat pe Ciprian Marica în meciul cu Bosnia! Marea greșeală a lui Mircea Lucescu # Sport.ro
România a ratat șansa să prindă locul de baraj din grupa preliminară, după 1-3 cu Bosnia.
14:30
Preliminarii CM 2026 | Se joacă cu calificarea pe masă! Portugalia - Armenia, Albania - Anglia, Azerbaijan - Franța și Italia - Norvegia # Sport.ro
Partidele din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 vor fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
14:30
Ultrașii bosniaci au prezentat ”captura” din meciul cu România! Jignirile și ironiile la adresa românilor continuă: ”Au fost distrași de fier!” # Sport.ro
14:20
În plină pauză internațională, Cristian Chivu a surprins pe toată lumea cu o inițiativă elegantă, lăudată de presa italiană.
Acum 4 ore
14:00
Fostul arbitru l-a făcut praf pe centralul din Bosnia - România: „Te plimbi ca un măscărici” # Sport.ro
Michael Oliver a fost arbitrul partide Bosnia - România 3-1.
13:50
Gigi Becali a intrat în direct și a tunat după Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!” # Sport.ro
13:40
Gigi Becali a făcut oferta pentru un tricolor după Bosnia – România: ”Un milion de euro cu tot cu prime!” # Sport.ro
13:30
Dinamo a primit o lovitură neașteptată în cel mai recent test disputat la Săftica.
13:20
13:10
România a început bine meciul cu Bosnia de la Zenica. Tricolorii au intrat la pauză în avantaj, dar totul s-a stricat în repriza secundă, iar bosniacii s-au impus cu 3-1.
13:10
„Dacă nu scria numele în credits, nu-l recunoșteam în viața mea”, a comentat un fan pe Reddit.
12:30
Fundașul s-a prezentat la antrenamente în stare de ebrietate.
12:30
Jannik Sinner și-a aflat adversarul din finala Turneului Campionilor.
12:20
Partida Bosnia - România 3-1 nu a fost lipsită de incidente.
Acum 6 ore
12:10
11:50
11:40
Au depășit orice limită! Bosniacii au jignit fanii români: ”Cineva trebuia să le dea o lecție de viață rromilor și să-i facă să plângă pe acei non-oameni” # Sport.ro
11:40
Dan Chilom scrie după Bosnia - România 3-1, meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
11:20
Mihai Stoica a vorbit despre momentele tensionate de la FCSB.
11:10
Întrebarea care l-a făcut pe Denis Drăguş să plece în mijlocul interviului: „Dacă începi cu din astea...” # Sport.ro
România a trăit o nouă seară amară la Zenica.
11:00
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: ”Domnule expirat, ești vinovat!” # Sport.ro
10:50
10:20
Bosniacii au fost nemiloși: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!” # Sport.ro
Înaintea meciului Bosnia - România fanii tricolorilor au întâmpinat probleme la Zenica.
10:20
Startul actualei ediții de Superligă a venit cu surprize după surprize, iar clasamentul după primele șapte etape arată complet neașteptat.
Acum 8 ore
10:10
10:00
Supertransferul lui Inter de 23 milioane de euro a vorbit sincer despre Chivu: „Mereu îmi spune asta” # Sport.ro
Inter Milano trăiește un început impresionant de sezon sub comanda lui Cristi Chivu, iar unul dintre oamenii care au explodat în ultimele luni este Ange-Yoan Bonny, atacant francez de 22 de ani.
09:50
Cum a apărut Marius Marin la interviu, după ce Tabakovic i-a smuls urechea în Bosnia – România: ”Asta mi-a spus Oliver!” # Sport.ro
09:40
Caramavrov consideră că inspirația antrenorului bosniac și duritatea adversarilor au fost decisive.
09:40
Mircea Lucescu a explodat la conferința de presă de după Bosnia - România 3-1.
09:40
„Surpriza” lui Lucescu nu s-a ferit după eșecul cu Bosnia: „Au dat gol din toate ocaziile!” # Sport.ro
09:20
Avem imagini! Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș # Sport.ro
09:00
Ungurii nu s-au abținut după ce România a pierdut cu Bosnia: „Trebuia neapărat să învingă” # Sport.ro
09:00
08:50
08:50
08:40
Acum 12 ore
08:10
Fotbalistul de națională a plecat de la Inter și l-a atacat dur pe antrenor: „Ipocrizie!” # Sport.ro
Italianul a bifat 26 de selecții pentru „Squadra Azzurra”.
Acum 24 ore
01:00
Mircea Lucescu a ”explodat” după eșecul cu Bosnia: ”I-a sfârtecat urechea / A simulat! Inadmisibil așa ceva” # Sport.ro
00:50
00:40
S-a cerut demisia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia: „Ne-ați lăsat goi! Și voi boi!” # Sport.ro
00:30
Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci” # Sport.ro
00:30
Daniel Bîrligea și-a explicat gestul cu trimitere la Radu Petrescu: ”A râs toată România de noi” # Sport.ro
România a condus la Zenica, dar a cedat în fața Bosniei cu 1-3 și a ratat, matematic, șansa de a ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial de pe locul doi.
00:30
Valentin Mihăilă acuză arbitrajul după eșecul cu Bosnia: „Lui Marius Marin îi curge și acum sânge” # Sport.ro
Concluziile lui Valentin Mihăilă după Bosnia - România 3-1.
00:20
