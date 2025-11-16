Schi alpin: Marcel Hirscher şi-a amânat revenirea pentru ianuarie

20:00

Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care au ajuns până la 19-20 de grade în sud şi vest. Astfel, în următoarea săptămână vor fi cel mult 6-8 grade, sub normalul perioadei, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade/ La munte va ninge, iar vântul va sufla cu putere pe creste, cu viteze de până la 100 de km/h. Meteorologii nu exclud pericipaţii mixte în nordul şi centrul ţăriişi cantităţi de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat.