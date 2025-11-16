Nicuşor Dan, despre relaţia actuală cu PSD: Am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special în Bucureşti. De când PSD a acceptat să facă o coaliţie naţională, eu am o relaţie foarte bună cu el. A fost foarte civilizată interacţiunea lunile astea
News.ro, 16 noiembrie 2025 21:50
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că a avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special atunci când era primarul Capitalei, dar a menţionat că de când social-democraţii au acceptat să facă parte dintr-o coaliţie la nivel naţional are o relaţie foarte bună cu ei. El a adăugat că a fost foarte civilizată interacţiunea pe care a avut-o cu PSD în aceste luni, menţionând că, „evident”, cu Sorin Grindeanu interacţionează „cel mai mult”, fiind „şi fostul, şi noul preşedinte” al partidului.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:20
Preşedintele Nicuşor Dan, întrebat dacă fenomenul Georgescu creşte în intensitate: Aş zice că mai degrabă stagnează. Nu e neapărat o simpatie excesivă pentru Georgescu. Pentru foarte mulţi români există o neîncredere în stat # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că fenomenul Călin Georgescu mai degrabă stagnează decât creşte în intensitate şi spune că nu este vorba despre o atracţie sau o simpatie excesivă pentru acesta, ci de faptul că pentru mulţi români există o neîncredere în autorităţile statului.
Acum 30 minute
22:00
Nicuşor Dan, despre lupta pentru Primăria Capitalei: Constituţia mă opreşte să spun tot ce ştiu despre cum s-au comportat aceşti doi primari de sector în relaţia cu speculatorii imobiliari. Este o cursă în patru # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că îl opreşte Constituţia să spună tot ce ştie despre cum s-au comportat cei doi primari de sector care candidează la Primăria Generală în relaţia cu speculatorii imobiliari. Deşi nu i-a numit, Nicuşor Dan s-a referit la candiatul PSD Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, şi candidatul PNL Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Nicuşor Dan a precizat că pentru Primăria Capitalei va fi o cursă în patru.
22:00
Trafic feroviar oprit pe Magistrala 200, la ieşire din staţia CF Apoldu de Jos, judeţul Sibiu, după ce un autotren încărcat cu lemn s-a răsturnat pe calea ferată # News.ro
Traficul feroviar este blocat complet, duminică seară, pe Magistrala 200, la ieşire din staţia CF Apoldu de Jos, judeţul Sibiu, după ce un autotren încărcat cu lemn s-a răsturnat pe calea ferată. Şoferul autovehiculului de mare tonaj nu a fost rănit în urma accidentului. Potrivit estimărilor, circulaţia feroviară va fi reluată după ora 23.00.
Acum o oră
21:50
Nicuşor Dan, despre relaţia actuală cu PSD: Am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special în Bucureşti. De când PSD a acceptat să facă o coaliţie naţională, eu am o relaţie foarte bună cu el. A fost foarte civilizată interacţiunea lunile astea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că a avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special atunci când era primarul Capitalei, dar a menţionat că de când social-democraţii au acceptat să facă parte dintr-o coaliţie la nivel naţional are o relaţie foarte bună cu ei. El a adăugat că a fost foarte civilizată interacţiunea pe care a avut-o cu PSD în aceste luni, menţionând că, „evident”, cu Sorin Grindeanu interacţionează „cel mai mult”, fiind „şi fostul, şi noul preşedinte” al partidului.
21:30
Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău decât acum şase luni. Trebuie să ne uităm şi cu speranţă la viitor. 2026 va fi dificil, dar din 2027 sunt speranţe de creştere pentru economie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia este de 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil”. ”Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri pentru că România a fost împrumutată de nişte fonduri de investiţii, bănci şi oamenii ăştia au spus: «nu reduceţi deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alţii dintre noi vă vor împrumuta şi mai scump». Intram într-un cerc vicios şi puteam ajunge la inflaţie de 20-30%”, a avertizat şeful statului. Nicuşor Dan a precizat că şi 2026 va fi un an dificil, dar că din 2027 există toate speranţele de creştere pentru economia românească.
21:30
Echipa naţională a Franţei a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, echipa naţională din Azerbaidjan, în grupa D a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026 . Ucraina a învins Islanda, scor 2-0, şi va juca barajul pentru CM.
21:30
Nicuşor Dan, despre coaliţie: Dincolo de discuţiile astea contondente în spaţiul public - unele ar putea să lipsească - faptul că partidele reuşesc să ia măsuri împreună, ăsta e un lucru bun / Până în momentul ăsta lucrurile sunt sub control # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că este un lucru bun că partidele din coaliţie reuşesc să ia măsuri împreună, dincolo de discuţiile contondente în spaţiul public despre care a precizat că unele ar putea să lipsească. El a adăugat că până în acest moment lucrurile sunt sub control în coaliţie.
Acum 2 ore
21:20
Jucătorul echipei New York Jets, Kris Boyd, este internat în stare critică după ce a fost împuşcat duminică, relatează The Guardian.
21:10
Nicuşor Dan, despre ipoteza avansată de Ludovic Orban privind revizuirea Constituţiei în conflictul legat de pensiile magistraţilor: Nu e în intenţia mea în niciun caz schimbarea Constituţiei. E clar că pensiile trebuie micşorate în raport cu salariile # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, întrebat ce părere are despre ipoteza avansată de consilierul prezidenţial Ludovic Orban privind revizuirea Constituţiei în conflictul legat de pensiile magistraţilor, că nu este în intenţia sa „în niciun caz” schimbarea Constituţiei, ci problema trebuie rezolvată, pentru că este uan pe care „toată societatea o vede”. „Deci în mod clar trebuie micşorate pensiile in raport cu salariul, este vorba de un echilibru administrativ aşa încât să luăm decizia corectă”, a punctat şeful statului.
Acum 4 ore
20:20
Câştigătorul de opt ori al Cupei Mondiale, schiorul Marcel Hirscher, a anunţat pe Instagram că îşi amână revenirea pentru ianuarie, chiar înainte de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (6-22 februarie).
20:00
ANM: Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi şi în restul ţării/ Vor fi cel mult 6-8 grade, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade/ La munte va ninge, cu vânt puternic pe creste # News.ro
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care au ajuns până la 19-20 de grade în sud şi vest. Astfel, în următoarea săptămână vor fi cel mult 6-8 grade, sub normalul perioadei, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade/ La munte va ninge, iar vântul va sufla cu putere pe creste, cu viteze de până la 100 de km/h. Meteorologii nu exclud pericipaţii mixte în nordul şi centrul ţăriişi cantităţi de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat.
19:50
Presupusul lider al celei mai puternice şi violente organizaţii criminale din Ecuador, arestat în Spania. Ar fi responsabil pentru cel puţin 400 de morţi. Anunţul preşedintelui Daniel Noboa # News.ro
Wilmer Geovanny Chavarría Barre, cunoscut sub numele de „Pipo”, presupusul lider al grupării de traficanţi de droguri Los Lobos – cea mai puternică şi violentă organizaţie criminală din Ecuador – a fost arestat în Spania, a anunţat duminică preşedintele ecuadorian Daniel Noboa, potrivit CNN.
19:40
Handbal feminin: Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti în grupele European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a învins duminică, pe teren propriu, formaţia daneză HH Elite, scor 33-22 (19-12), în manşa retur din turul 3 al European League şi s-a calificat în faza grupelor competiţiei. În tur, Minaur pierduse cu 21-27. România va avea trei echipe în grupe – Corona Braşov, Rapid Bucureşti şi Minaur Baia Mare.
19:40
O serie de studii recente sugerează că organele provenite de la animale modificate genetic ar putea deveni, în viitorul apropiat, o soluţie viabilă pentru pacienţii care au nevoie de transplant. Cercetătorii explorează aceste opţiuni pentru a acoperi deficitul sever de organe disponibile pentru transplant la nivel mondial.
19:40
Handbal masculin: HC Buzău, calificare în optimile European Cup cu dublă victorie în faţa echipei Maccabi Tel Aviv # News.ro
Echipa HC Buzău a învins şi duminică, pe teren propriu, formaţia Maccabi Tel Aviv, scor 40-33 (20-19), în manşa retur din turul 3 al European Cup. HC Buzău s-a calificat în optimile de finală.
19:30
Billie Jean King Cup: România a fost învinsă de Polonia şi retrogradează în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I # News.ro
Echipa României a încheiat duminică play-off-ul Billie Jean King Cup pe locul al doilea în Grupa B, după ce a fost învinsă de Polonia Igăi Swiatek.
19:10
Perechea finlandezo-britanică Harri Heliovaara / Henry Patten a câştigat duminică, la Torino, finala de dublu a Turneului Campionilor ATP.
19:00
Pentagonul retrage o parte din trupele Gărzii Naţionale din Chicago şi Portland, la câteva săptămâni după ce preşedintele Donald Trump le-a trimis pentru a combate ceea ce el a descris ca fiind o creştere a criminalităţii, a declarat duminică un oficial al apărării americane familiarizat cu această decizie, relatează Reuters.
18:40
Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic, va fi prima care va include 48 de echipe, faţă de 32 la ediţia anterioară. Până acum s-au calificat 31 de echipe.
Acum 6 ore
18:20
UPDATE - Bucureşti - Bărbat de aproximativ 50 de ani, acuzat că a pipăit în zonele intime o fată de 13 ani într-un lift, iar apoi i-a furat bunurile pe care le avea asupra sa / El a fost prins şi dus la audieri/ Bărbatul a fost reţinut # News.ro
Un bărbat de aproximativ 50 de ani este acuzat că a abordat o fată de 13 ani la intrarea în liftul blocului în care aceasta locuieşte în Bucureşti, a urcat cu ea în lift, iar apoi l-a oprit între etaje şi a pipăit-o în zonele intime. Apoi a obligat-o pe fată să îi dea bunurile personale şi a fugit. Agresorul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.
18:20
Cupa Mondială 2026: Portugalia merge la turneul final, Irlanda va juca baraj, după o revenire de senzaţie / Portughezii au învins Armenia cu 9-1 # News.ro
Echipa naţională a Portugaliei a învins duminică, pe teren propriu, scor 9-1, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Lusitanii vor juca la turneul final din America.
18:00
Ministrul Educaţiei a cerut o analiză privind modul în care un liceu din Cluj şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins şi rupt degetul în uşă # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat, duminică, o analiză privind modul în care conducerea Liceului ”Nocilae Bălcescu” din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. După ce cazul a apărut în presa locală, Poliţia Cluj a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi face cercetări pentru lovire şi alte violenţe.
18:00
Portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile # News.ro
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete şi drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operaţiunile, transmite Reuters.
18:00
FRF va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la partida Bosnia – România/ Ce spune federaţia despre mesajul fanilor români prin care era elogiat un criminal de război # News.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la meciul de la Zenica Bosnia – România, scor 3-1, din preliminariile Cupei Mondiale. Forul reclamă scandările xenofobe şi huiduielile de la imn, lipsa de reacţie a arbitrului, faptul că suporterii români au fost evacuaţi într-un mod agresiv din stadion, dar şi organizarea partidei şi infrastructura teribilă a stadionului.
17:50
Ministrul Educaţiei a cerut o analiză privind modul în care un liceu din Cluj şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins şi rupt degetul în uşă # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat, duminică, o analiză privind modul în care conducerea Liceului ”Nocilae Bălcescu” din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. După ce cazul a apărut în presa locală, Poliţia Cluj a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi face cercetări pentru lovire şi alte violenţe.
17:40
Militari israelieni au deschis focul asupra unor pacificatori ONU în sudul Libanului; nu s-au înregistrat victime # News.ro
Forţele israeliene au deschis focul duminică asupra unor pacificatori ai ONU în sudul Libanului, într-un incident pe care misiunea ONU de menţinere a păcii l-a descris drept o încălcare gravă a regulilor internaţionale. Niciun membru al contingentului ONU nu a fost rănit, relatează Reuters.
17:40
Adrian Ţuţuianu şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente / El şi-a dat demisia din PSD # News.ro
Fostul ministru al Apărării Naţionale Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). El a mai precizat că a demisionat din PSD deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic.
17:20
Marco Bezzecchi a condus de la start până la final şi a trecut primul linia de sosire în ultima etapă a sezonului de MotoGP, Marele Premiu de la Valencia, duminică, oferind echipei Aprilia două victorii consecutive pentru prima dată.
17:20
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS, spune preşedintele Aleksandar Vucic # News.ro
Serbia are la dispoziţie doar şapte zile pentru a decide măsurile necesare pentru a proteja aprovizionarea cu combustibil de la rafinăria NIS, deţinută de companii ruseşti, fără a recurge la naţionalizare, a declarat duminică preşedintele Aleksandar Vucic, citat de Reuters.
17:20
Adolescentă moartă într-un apartament din Galaţi/ Fata a fost găsită în stare de inconştienţă de către concubinul ei, care l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă/ Presupusul asasin, dus la spital în stare gravă/ Poliţia face anchete # News.ro
O adolescentă de 17 ani a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un apartament din Galaţi. Fata a fost găsită în stare de inconştienţă de către concubinul ei, care l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă în timp ce acesta părăsea imobilul. Presupusul asasin a fost dus la spital în stare gravă. Potrivit unor surse citate de presa locală, adolescenta ar fi practicat prostituţia şi ar fi fost strangulată de un client. Poliţia face anchete pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au petrecut faptele.
17:00
Bucureşti - Bărbat de aproximativ 50 de ani, acuzat că a pipăit în zonele intime o fată de 13 ani într-un lift pe care îl blocase între etaje, iar apoi i-a furat bunurile pe care le avea asupra sa / El a fost prins şi dus la audieri # News.ro
Un bărbat de aproximativ 50 de ani este acuzat că a abordat o fată de 13 ani la intrarea în liftul blocului în care aceasta locuieşte în Bucureşti, a urcat cu ea în lift, iar apoi l-a oprit între etaje şi a pipăit-o în zonele intime. Apoi a obligat-o pe fată să îi dea bunurile personale şi a fugit. Agresorul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.
16:50
Iran acuză SUA că nu sunt pregătite pentru negocieri ”egale şi corecte” privind dosarul nuclear # News.ro
Iranul afirmă că actuala abordare a Washingtonului nu arată nicio disponibilitate pentru ”negocieri egale şi corecte”, a declarat duminică ministrul iranian de Externe, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută posibile discuţii, transmite Reuters.
16:40
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, victorie în ultimul meci din 2025 şi locul 3 în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, în deplasare, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (19-16), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Campionilor, ultima din 2025. Gloria încheie anul pe locul 3 în clasament.
16:30
Diversitatea formelor şi dimensiunilor câinilor a început acum cel puţin 11.000 de ani, arată un nou studiu # News.ro
Câinii de astăzi variază de la rase foarte mici, precum pugul sau pomeranianul, până la giganţii Irish Wolfhound sau Saint Bernard, dar un nou studiu arată însă că această diversitate fizică nu este un fenomen modern, ci are origini mult mai vechi, de ordinul miilor de ani, relatează Reuters.
Acum 8 ore
16:20
Finlandezul Mohammad Al-Emara arbitrează meciul România - San Marino, ultimul al tricolorilor în preliminariile CM-2026 # News.ro
Finlandezul Mohammad Al-Emara va conduce la centru meciul România - San Marino, ultimul al tricolorilor în preliminariile CM-2026.
16:10
Netanyahu, sub presiune din partea dreptei radicale israeliene, după o declaraţie susţinută de SUA privind un posibil stat palestinian # News.ro
Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat duminică că opoziţia Israelului faţă de un stat palestinian rămâne neschimbată, după proteste puternice ale aliaţilor săi de extremă dreapta faţă de o declaraţie susţinută de Statele Unite, care sugera deschiderea unui drum către independenţa palestiniană, relatează Reuters.
16:00
Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura ca independent pentru funcţia de primar al Capitalei: Este o decizie importantă pentru mine # News.ro
Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar al Capitalei şi a declarat jurnaliştilor că este o decizie importantă pentru el. El a menţionat că a fost importantă şi vibraţia primită cu ocazia fiecărei semnături care i-a fost dată pentru a se putea înscrie în această cursă electorală.
16:00
Economia Israelului a crescut cu 12,4% în trimestrul al treilea, după încheierea conflictului cu Iranul # News.ro
Economia Israelului a înregistrat o revenire puternică în trimestrul al treilea, după o perioadă slabă în trimestrul al doilea, când a fost afectată de conflictul cu Iranul şi de războiul din Gaza, transmite Reuters.
15:20
Donald Trump spune că analizează un posibil acord pentru vânzarea de avioane F-35 către Arabia Saudită # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters.
15:20
Schi alpin: Lucas Pinheiro Braathen a câştigat slalomul de la Levi. Este prima victorie a unui schior brazilian la Cupa Mondială # News.ro
Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen a fost cel mai rapid în proba de slalom de la Levi (Finlanda) duminică, devansându-l pe francezul Clément Noël şi pe finlandezul Eduard Hallberg.
15:10
Brazilianul Diogo Moreira (Kalex) a câştigat titlul de campion mondial Moto2, anticamera MotoGP, la finalul ultimei etape a sezonului, duminică, pe circuitul Ricardo-Tormo din Valencia.
15:10
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE – Avocatul clinicii: Autorizaţia sanitară era în curs de finalizare, dar exista aviz de funcţionare / Locaţia era echipată cu toată aparatura şi materialele medicale necesare # News.ro
Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare. De asemenea, clinica susţine că sediul respectiv era echipat cu toată aparatura şi materialele necesare.
15:00
Păpuşile chinezeşti Labubu, care au declanşat o adevărată frenezie globală, inclusiv în rândul vedetelor din lumea muzicii, ar putea ajunge în curând pe marile ecrane, potrivit The Hollywood Reporter.
14:40
Rusia a anunţat duminică un avans semnificativ în sud-estul Ucrainei, afirmând că forţele sale au capturat două localităţi din regiunea Zaporijjia, în cadrul unei ofensive mai ample menite să preia controlul asupra întregii zone, relatează Reuters.
14:30
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE - Trei apeluri la 112 au semnalat o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă. Primul a fost la 18.41 # News.ro
Trei apeluri la 112 au semnalat o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă, în cazul fetiţei de 2 ani decedată după anestezie la o clinică stomatologică din Capitală, primul apel find înregistrat la 18.41, conform datelor transmise de STS pentru News.ro.
Acum 12 ore
14:20
Cu Neymar în mare formă, Santos a învins Palmeiras, scor 1-0, şi a ieşit din zona retrogradării - VIDEO # News.ro
Datorită revenirii în formă a lui Neymar, Santos s-a impus sâmbătă cu 1-0 în faţa echipei Palmeiras, într-un meci restanţă din etapa a 13-a a campionatului brazilian.
14:20
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE - Trei apeluri la 112 au semnalat o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă. Primul a fost 18.41 # News.ro
Trei apeluri la 112 au semnalat o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă, în cazul fetiţei de 2 ani decedată după anestezie la o clinică stomatologică din Capitală, primul apel find înregistrat la 18.41, conform datelor transmise de STS pentru News.ro.
13:50
Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura la preşedinţia CJ Buzău: Mă întorc unde am crescut. Nu fac un pas înapoi, fac un pas imens înainte - FOTO # News.ro
Candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, fostul premier Marcel Ciolacu, şi-a depus duminică dimineaţa candidatura şi semnăturile de susţinere a acesteia la sediul Biroului Electoral Judeţean Buzău, însoţit de mai mulţi membri din conducerea organizaţiei şi de primarii municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat.
13:50
Vremea violentă adusă de Furtuna Claudia a provocat trei decese şi zeci de răniţi în Portugalia, au anunţat sâmbătă autorităţile, în timp ce în Marea Britanie echipele de intervenţie organizau evacuări din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, relatează Reuters.
13:40
Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura la preşedinţia CJ Buzău: Mă întorc unde am crescut. Nu fac un pas înapoi, fac un pas imens înainte # News.ro
Candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, fostul premier Marcel Ciolacu, şi-a depus duminică dimineaţa candidatura şi semnăturile de susţinere a acesteia la sediul Biroului Electoral Judeţean Buzău, însoţit de mai mulţi membri din conducerea organizaţiei şi de primarii municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.