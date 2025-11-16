Nicușor Dan susține că fenomenul Călin Georgescu stagnează: ”Adevărul e că s-a promovat foarte bine”. Ce spune despre anularea alegerilor din 2024
Gândul, 16 noiembrie 2025 22:00
Președintele Nicușor Dan a declarat, duminică, la România TV, că fenomenul Călin Georgescu nu este în creștere, ci doar stagnează. El a mai precizat că ascensiunea acestuia ține mai mult de promovare decât de o simpatie reală în rândul românilor. „Nu e în creștere fenomenul, aș spune că stagnează. Nu aș spune că există o […]
• • •
Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate” # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a discutat cu Episcopii Catolici Canadieni în cursul zilei de 15 noiembrie 2025. În Palatul Apostolic, Suveranul pontif i-a primit în audiență pe Pierre Goudreault, Episcopul Diocezei Sfânta Anne-de-la-Pocatière și președintele Conferinței Canadiene a Episcopilor Catolici. Acesta era acompaniatde Richard Smith, Arhiepiscopul Vancouver, și Fr. Jean Vezina, Secretarul General al CCCB. […]
Cât i-a costat pe doi români vacanța în China: bilete de avion, cazare, intrări la obiective turistice și suveniruri # Gândul
Doi români au ales ca destinație de vacanță China și au filmat întreaga experiență. Videoclipurile s-au viralizat rapid pe TikTok, însă cea mai mare curiozitate a internauților a fost costul total al vacanței. Bianca și iubitul ei au decis să își petreacă vacanța din toamna aceasta departe de România. Cei doi tineri au ales să […]
Nicușor Dan vede jumătatea plină a paharului: românii o duc mai rău ca acum 6 luni / macro, măsurile de austeritate sunt un succes # Gândul
Președintele Nicușor Dan a recunoscut indirect, duminică seara, că Guvernarea Bolojan este ineficientă, iar românii o duc mai rău ca în urmă cu șase luni. Deși românii resimt o scădere vizibilă a nivelului de trai din cauza inflației de 10%, măsurile de austeritate luate de Guvern, privite macro au fost un succes, consideră președintele Nicușor […]
Nicușor Dan își pune mâna la ochi când vine vorba de MEGA-DOSARUL DNA în care apare și numele lui Bolojan: nu văd că e o problemă! # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, la România TV, legat de întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu Fănel Bogoș, că nu vede că e o problemă în asta. „Faptul că el a ajuns acolo încercând, nu stim ce s-a întamplat acolo. Faptul că nu a existat o consecință administratuvă (…) Fenomenul ăsta de corupție trebuie administrat […]
Cum explică Nicușor Dan numirea “penalului” Vlad Voiculescu în calitate de consilier prezidențial: E un dosar care nu avansează de ani buni # Gândul
Președintele Nicușor Dan l-a numit pe europarlamentarul USR Vlad Voiculescu consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană, chiar dacă numele acestuia apare într-un dosar. El a declarat, duminică, la România TV că înainte de a face această numire a avut toate informațiile. „Este un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care […]
Cum ținem post corect. Greșeli de evitat și obiective de atins, sfaturi de la nutriționista Mihaela Bilic # Gândul
A început Postul Crăciunului, o perioadă în care putem să ne curățăm sufletul, dar și trupul. Corpul nostru este și el ajutat, pentru că se poate regenera și odihni. Nutriționista Mihaela Bilic a explicat ce obiective ne putem fixa, dar și care sunt excesele de evitat. Mihaela Bilic a susținut că postul ne ajută pentru […]
Nicușor Dan minimalizează gafele prin care s-a remarcat și spune că e mult mai relaxat de când e președinte: dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea # Gândul
Întrebat despre multele gafe de protocol pe care le-a făcut în debutul mandatului, despre erorile de comunicare sau chiar despre adevăratele blocaje de exprimare, președintele Nicușor Dan a minimalizat totul. “În afară de scenă de la Timișoara, nu văd niciun fel de greșeală de protocol”, a spus șeful statului. Nicușor Dan a pus totul pe […]
Nicușor Dan, laude peste laude, pentru PSD: Am o relație FOARTE BUNĂ cu PSD / Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult / Nu cred că votanții mei vor să mă cert cu PSD # Gândul
După o lungă istorie zbuciumată cu PSD, după ani de conflicte și chiar proteste la care a participat, Nicușor Dan pare să fi reevaluat complet PSD. Prezent la RTV și întrebat despre relația cu social democrații acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa lor și la adresa conducerii: “Am avut o lungă istorie […]
Românii din Belgia sunt revoltați de scrisorile de recrutare în armată pe care copiii lor adolescenți le primesc: „Nu merg nici voluntar” # Gândul
Guvernul belgian a trimis o scrisoare tuturor adolescenților de 17 ani, în care vorbește despre un serviciu militar al armatei. Documentul a stârnit o neliniște și indignare în rândul comunității de români din această țară, mișcarea fiind criticată pe rețelele sociale. Campania a fost inițiată vineri de Guvernul din Belgia, au fost trimise aproximativ 149.000 […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Marius Tucă Show începe luni, 17 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
FRF a găsit explicația pentru umilința de la Zenica. Va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă # Gândul
După meciul Bosnia – România, soldat cu o înfrângere de 3-1 în favoarea gazdelor, ”Tricolorii” au pierdut orice șansă de a prinde barajul din preliminariile CM. Federaţia Română de Fotbal a anunţat că va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la meciul din preliminariile Cupei Mondiale. Forul tutelar din România reclamă scandările xenofobe […]
În plin scandal de corupție, Zelenski se întâlnește cu liderii UE pentru a solicita ajutoare. Ucraina anunță că va importa gaz din Grecia la iarnă # Gândul
În plin scandal de corupție, Volodimir Zelenski a programat întâlniri cu mai mulți lideri din UE după ce Rusia a distrus sistemul energetic al Ucrainei, reducând capacitatea de producție la 0. Fără un importator de gaz, Ucraina nu va rezista în fața atacurilor rusești până la primăvară. Primpul popas a fost efectuat la Atena, duminică, […]
Ministrul Educației, altă declarație scandaloasă. După ce a încurajat profesorii să se toarne unii pe alții, Daniel David recomandă SESIZĂRILE anonime # Gândul
Cazul copilului de 6 ani bătut şi umilit de colegi la un liceu din Cluj şi ajuns la spital a ajuns în atenția ministrului Educaţiei. Daniel David a cerut o analiză rapidă privind modul în care conducerea liceului şi autorităţile educaţionale locale au gestionat situația. În acest context, ministrul a transmis public că încurajează toate […]
Proiect de lege: Fără locuințe de serviciu pentru pensionarii speciali din MApN, MAI și Justiție. Unde s-a blocat inițiativa # Gândul
Ministerul Justiției a inițiat un proiect de lege care prevede eliminarea locuințelor de serviciu pentru sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, Afacerilor Interne și Justiției. Proiectul a intrat pe circuitul de avizare, dar s-a blocat la MApN, unde sunt cele mai multe persoane aflate în această situație, potrivit G4Media.ro. Conform acestora, prețurile nu au […]
Schimbări majore după 18 noiembrie 2025. Două zodii vor scăpa de probleme și intră într-o etapă a vieții complet diferită # Gândul
După data de 18 noiembrie 2025, harta astrală capătă o dinamică specială, iar două zodii sunt profund influențate de noile tranzite planetare. Perioadele încărcate, tensiunile emoționale și situațiile fără ieșire par să se risipească treptat, ele lasă loc unui drum complet nou. Pentru Berbec și Fecioară, Universul pare să fi pregătit o etapă a vieții […]
Trump a devenit ținta glumelor după mesajele lui Epstein, în care scria că Putin avea poze cu el când „întreținea relații sexuale” cu „Bubba” # Gândul
Președintele american Donald Trump a devenit ținta glumelor vulgare (unele generate chiar cu AI) pe platforma X, după publicarea unor mesaje de Gmail ale omului de afaceri condamnat pentru trafic sexual cu minori, Jeffrey Epstein. Epstein, într-o conversație avută în 2018 cu fratele său, a insinuat că liderul de la Casa Albă că ar fi […]
Șoferii începători, restricționați la mașini puternice. Ce autovehicule nu vor putea conduce în primii doi ani # Gândul
Regulile de circulație ar putea suferi schimbări majore pentru șoferii aflați la început de drum. Guvernul a transmis un punct de vedere favorabil pentru un proiect de lege care limitează accesul acestora la autovehicule puternice. Inițiativa este motivată de cazuri grave produse în ultimii ani, ea propune ca noii conducători auto să nu mai poată […]
Minoră de 13 ani din Sectorul 3 al Capitalei, agresată sexual în lift de un bărbat de 50 de ani # Gândul
O fată de 13 ani din Sectorul 3 al Capitalei a fost agresată sexual și jefuită de un bărbat chiar în liftul blocului în care locuiește. Bărbatul a fost găsit și reținut de polițiști, anunță oamenii legii. Secția 13 Poliție, a fost sesizată, vineri seara, în jurul orei 20:20, de către o femeie, care a […]
O adolescentă a fost găsită moartă de către concubinul ei într-un apartament din Galaţi. Suspectul de crimă a fost și el înjunghiat # Gândul
O adolescentă de 17 ani a fost găsită moartă de către concubinul ei într-un apartament din Galaţi. Iubitul fetei l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă în timp ce acesta părăsea imobilul. Presupusul asasin a fost dus la spital în stare gravă. Adolescenta ar fi practicat prostituţia şi ar fi fost strangulată de un client, […]
Un cioban din Bihor a dat lovitura cu o afacere extrem de profitabilă în zonă. Bărbatul conduce acum cea mai mare companie din domeniu, evaluată la 35 de milioane de euro. Fostul cioban din Bihor a reușit să transforme pasiunea pentru natură într-o afacere de peste 30 de milioane de euro. Bărbatul din Beiuș a […]
O fată de 15 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc. Tragedia a avut loc în București # Gândul
O fată de 15 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc. Tragedia a avut loc în București, sub privirile îngrozite ale unor vecini. Copila ar fi fost singură acasă atunci când a recurs la gestul extrem. Polițiștii au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-a petrecut […]
Patrick de Hillerin îl acuză direct pe Miruță de la Economie. „Pentru vizita în Arabia Saudită pe banii arabilor: dacă vreo firmă câștigă vreo licitație va fi direct MITĂ!” # Gândul
Deplasarea ministrului Economiei, Radu Miruță, în Arabia Saudită pe banii arabilor a declanșat un val de reacții în spațiul online. Ultimul pe listă este jurnalistul Patrick André de Hillerin, care ironizează discursul ministrului. Acesta se laudă cu reușite în beneficiul arabilor și poate fi chiar suspectat de trădarea intereselor naționale. Context în care ar fi […]
Pensionarii care beneficiază de abonamente gratuite la transportul public. Când începe emiterea lor pentru anul 2026 # Gândul
Mai mulți pensionari, dar și persoane vulnerabile vor beneficia de abonamente gratuite la transportul public, în anul 2026. Emiterea lor va începe chiar de luni, 17 noiembrie 2025, anunță autoritățile locale. Persoanele vulnerabile și seniorii din Cluj-Napoca vor beneficia de abonamente gratuite pentru transportul public, în anul 2026. Emiterea acestor tipuri de abonamente va debuta […]
România de după retragerea trupelor SUA: Franței i-a luat 5 zile să trimită o navă la un exercițiu militar în care inamicul era Rusia # Gândul
După retragerea a 800 de militari SUA de la Baza Mihail Kogălniceanu la finalul lunii trecute, apărarea României în fața agresiunii ruse depinde de sprijinul trupelor Franței. Vineri, 14 noiembrie : A sosit o navă a forțelor maritime franceze pe apele teritoriale ale țării noastre. I-a luat CINCI ZILE pentru a se deplasa. Potrivit cerințelor […]
Scenă controversată la Ateneu. Coristă surprinsă cu mască, în plin spectacol. Imaginea a fost postată de Viorel Cataramă și a stârnit valuri de reacții # Gândul
Un gest neobișnuit a stârnit discuții în mediul cultural din București. O coristă a „Orchestrei și Corului Filarmonicii George Enescu”, a apărut pe scenă, la Ateneul Român, purtând mască medicală în timpul reprezentației. Situația a atras atenția omului de afaceri Viorel Cataramă, care a ironizat gestul pe pagina sa de Facebook. În imaginea postată de […]
Damian Drăghici va concerta la Montreal! Până atunci l-a vizitat pe fostul pugilist Lucian Bute # Gândul
Artistul Damian Drăghici și Lucian Bute se cunosc de-o viață. Îi leagă o prietenie puternică, garnisită cu multe, foarte multe amintiri plăcute. De două zile Damian Drăghici, împreună cu band-ul lui, se află la Montreal unde va susține un concert extraordinar în fața comunității românilor din Canada. Damian Drăghici va concerta la Montreal! Până atunci […]
Al doilea sediu AUR vandalizat în mai puțin de o lună. S-a aruncat cu o găleată de vopsea pe pereți și pe geamuri # Gândul
Sediul AUR din Sectorul 4 al Capitalei a fost vandalizat sâmbătă. Pereții exteriori și geamurile au fost stropite cu vopsea. Este al doilea act de vandalism asupra unui sediu al formațiunii politice suveraniste, după cel de la finalul lunii octombrie. Ambele atacuri sunt semnalate în Capitală, în contextul în care au survenit la un interval […]
Toni Neacșu: Jalonul 215 nu poate fi îndeplinit prin adoptarea legii privind magistrații, pentru că acesta privește toate pensiile de serviciu # Gândul
Toni Neacșu, fostul membru al CSM, a adus în atenție că în urma ședinței ECOFIN, care va avea loc în decembrie 2025, se va verifica îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate pentru deblocarea sumei totale de 869 mil euro din PNRR. Fostul judecător susține că jalonul 215 „nu poate fi îndeplinit prin adoptarea legii […]
Un politician italian a fost filmat în timp ce urca niște scări, acesta s-a împiedicat și a intrat cu capul direct într-un vitraliu istoric. Momentul surprins de camerele de supraveghere a fost postat și pe rețelele sociale. Consilierul regional pentru Industrie din Sardinia, Emanuele Cani, a alunecat pe scările Palazzo Piacentini din Roma. Politicianul italian […]
Povestea unui tânăr care la 15 ani a lucrat ca ospătar într-un local, iar 22 de ani mai târziu a cumpărat afacerea # Gândul
Amol Kohli a început să lucreze ca ospătar la un restaurant din zona Philadelphia în anul 2003, când era elev în clasa a X-a, la liceu, din dorința de a câștiga bani de buzunar. El câștiga aproape 5 dolari pe oră și făcea diverse activități, de la gătit, spălat vase, curățenie la mese și servirea […]
Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” sunt super populare acum și dintr-un motiv foarte bun! Sunt o activitate distractivă care te ajută să te relaxezi și îți antrenează creierul perfect. Vrei să vezi cât de ageri îți sunt ochii? Atunci această provocare este pentru tine! Privește cu atenție aceste două imagini cu o fată care scrie […]
Candidatul independent Vlad Gheorghe spune că a reușit să strângă semnăturile necesare pentru a candida la Primăria București # Gândul
Candidatul independent Vlad Gheorghe spune că a reușit să strângă semnăturile necesare pentru a candida la Primăria București. „Am reușit! Candidez! Desființăm sectoarele și Ilfovul”, a anunțat Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook. „Sunt 25.000 de semnături – fiecare dintre ele o dovadă că Bucureștiul vrea schimbare. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ajutat: […]
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre legătura scriitorului cu Masoneria. „Acolo este vorba de ezoterie” # Gândul
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Acesta a făcut dezvăluiri despre legătura scriitorului cu Masoneria din România. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Vezi AICI podcastul. În cadrul podcastului a fost adusă în discuție […]
Cozi incredibile pentru o șaorma gratis. Sute de oameni au stat ore bune încolonați și aproape că au blocat circulația pe o stradă din Brașov # Gândul
Sute de braşoveni nu au ezitat să aștepte ore întregi la o coadă uriaşă pentru a primi o şaorma gratis, blocând chiar un trotuar întreg. Găselnița publicitară a unei shaormerii cunoscute din Brașov a provocat o îmbulzează de nedescris printre amatorii de mâncare fast-food. Sâmbătă seară, brașovenii au găsit o metodă inedită de petrecere a […]
Cel mai controversat semn de circulație din România. În ce oraș se găsește și ce sunt obligați să facă șoferii # Gândul
În Vrancea a fost sesizată o situație absurdă din noua schemă de circulație a municipiului. Conducătorii auto care doresc să meargă spre sudul orașului sunt nevoiți să facă un ocol inutil, și toate din cauza unui indicator rutier amplasat greșit. Problema a apărut în municipiul Focșani, în zona Bulevardului Unirii nr. 1, 3 și 5, […]
Cazul fetiței de doi ani care a murit la stomatolog. Avocatul clinicii:Sediul avea aviz de funcţionare. Autorizaţia sanitară era în curs de finalizare # Gândul
Reprezentanții clinicii stomatologice din București, unde o fetiță de doi ani a murit în timp ce trebuia să fie supusă unei intervenţii pentru tratarea a două carii, susțin că sediul avea aviz de funcţionare, însă autorizaţia sanitară era în curs de finalizare. ”Sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, însă autorizaţia […]
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină” # Gândul
Potrivit mai multor articole care au apărut în presa tabloidă, faimosul polimat al secolului al XV-lea ar fi prezis sfârșitul lunii și ar fi ascuns chiar indicii despre data acestui moment nefast în tablourile pictate cu „Cina cea de Taină”. „Există un cod al lui Da Vinci, nu doar cel al lui Dan Brown”, a spus […]
Ion Cristoiu: „CĂLIN Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat interviul lui Călin Georgescu și spune că dezvăluirile acestuia arată că anticipa reacțiile „sistemului”.Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Călin Georgescu știa că îl vor respinge la al doilea tur” Ion Cristoiu afirmă că cel mai important lucru spus […]
În această după-amiază, vă aratăm un nou banc cu celebrul personaj Bulă. El o întreabă pe Bubulina ce ar face dacă ar câștiga la Loto. Răspunsul stârnește amuzamentul. Spor la râs. – Bubulino, ce ai face dacă aș câștiga la Loto? – Aș divorța de tine și aș lua jumătate din bani, Bulă. – Perfect! […]
Noi detalii despre DRUMUL SUFERINȚEI. Evacuații palestieni din Fâșia Gaza susțin că ar fi fost ajutați chiar de Israel. Miza zborului misterios # Gândul
Un avion misterios cu zeci de palestinieni a decolat joi din Fâșia Gaza spre Africa de Sud. Așa cum a scris Gândul, zborul miraculos a fost posibil, însă cei peste o sută de palestinieni de la bord nu au știut până în ultima clipă destinația finală. Presa internațională dezvăluie noi detalii cutremurătoare despre acest zbor, […]
Strănepotul lui Mihail Sadoveanu dezvăluie ce note a scris Securitatea în dosarul scriitorului: „Nimeni nu scăpa” # Gândul
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, a fost invitatul lui Adrian Artene, la podcastul ALTCEVA. Printre altele, acesta a dezvăluit ce note a scris Securitatea în dosarul scriitorului. De altfel, el era urmărit de Securitate. „–Cât de comunist era Mihail Sadoveanu, până în măduva oaselor, cum spun unii, o arată și faptul că era urmărit de […]
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre modul în care Regina Maria l-a promovat în literatura europeană: „E în premieră” # Gândul
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre modul în care Regina Maria îl promovase pe scriitorul Mihail Sadoveanu în literatura europeană. Totodată, a adus în atenție și un refuz pe care îl primise din partea ICR Londra. Vă invităm să urmăriți […]
Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul # Gândul
Europarlamentara S.O.S. Diana Șoșoacă a participat, sâmbătă, la Soci, la o reuniune restrânsă prezidată de Dmitri Medvedev. Diana Șoșoacă a participat la cel de-al doilea congres BRICS Europa. Întâlnirea de sâmbătă, din Rusia, a fost una mai restrânsă, la care Șoșoacă a participat alături de reprezentații mai multor state. Potrivit comunicatului publicat de S.O.S România, […]
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală” # Gândul
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău, în cursul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025. Fostul premier a făcut o serie de declarații, după depunerea candidaturii, menționând că se întoarce „acasă”, acolo „unde a crescut”. Alegerile vor avea loc la data de 7 decembrie 2025, ziua în care și Capitala își va […]
