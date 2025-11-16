Nicușor Dan susține că fenomenul Călin Georgescu stagnează: ”Adevărul e că s-a promovat foarte bine”. Ce spune despre anularea alegerilor din 2024

16:10

În această după-amiază, vă aratăm un nou banc cu celebrul personaj Bulă. El o întreabă pe Bubulina ce ar face dacă ar câștiga la Loto. Răspunsul stârnește amuzamentul. Spor la râs. – Bubulino, ce ai face dacă aș câștiga la Loto? – Aș divorța de tine și aș lua jumătate din bani, Bulă. – Perfect! […]