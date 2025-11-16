Îmbătrânirea și riscul de cancer. Ce-au descoperit oamenii de știință. Veste îmbucurătoare!
17 noiembrie 2025 01:50
Un nou studiu, realizat pe şoareci de laborator, deschide o perspectivă neaşteptată asupra legăturii dintre îmbătrânire şi cancer. Cercetătorii de la Universitatea Stanford au observat că şoarecii mai în vârstă dezvoltă mai puţine tumori pulmonare şi cu o agresivitate mai redusă comparativ cu cei tineri, contrar a ceea ce se credea până acum, respectiv că riscul de
Nicușor Dan, despre moartea fetiței de 2 ani, după anestezie: Am făcut 10 ani de la Colectiv, e același lucru
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu fetiţa de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că este un caz cutremurător şi că nu a putut citi toate detaliile despre anchetă. El a precizat că este vorba despre incapacitatea statului de a supraveghea şi controla acolo unde trebuie să controleze. Nicuşor
Cercetătorii americani au identificat un mecanism prin care virusul Epstein-Barr, contractat frecvent în copilărie, poate perturba sistemul imunitar, declanşând lupusul la persoanele cu risc de a dezvolta boala. Un studiu realizat de o echipă de la Universitatea Stanford și publicat pe site-ul universității indică faptul că virusul Epstein-Barr (EBV), foarte răspândit în rândul populaţiei şi,
De la Focșani la Galați, pe drum expres? Într-un capăt începe proiectarea. În celălalt, UMB nu ține pasul cu întârzierile
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, că începe proiectarea unui nou drum expres, lung de 73,5 km, care va lega Focșani de Brăila. E o veste bună, dar nu una care va schimba prea curând situația din trafic. Aproape toate proiectele mari de infrastructură pornesc cu un anunț optimist.
Lia Savonea a mers prea departe. Semnalul de la Cotroceni, ultimul avertisment înainte de intrarea pe un drum fără întoarcere
Protestul public față de acțiunile judecătoarei Lia Savonea, care a intrat în conflict deschis cu Parlamentul pentru a păstra privilegiile magistraților, anunță apropierea punctului culminant în această confruntare între cele două puteri ale statului – legislativă și judecătorească. "România nu mai poate accepta o instanță supremă condusă de o persoană (Lia Savonea -n.red.) care, ani
Nicușor Dan: Românii o duc mai rău în momentul ăsta. Reforma a fost un succes, dar se putea face și altfel
Măsurile de austeritate luate de Guvern, privite macro, au fost un succes, deși românii resimt o scădere vizibilă a nivelului de trai din cauza inflației de 10%, a afirmat președintele Nicușor Dan, duminică seară. El a spus că urmează un an 2026 dificil, dar mizează pe o relansare economică din 2027. Președintele României, Nicușor Dan,
Surpriza imensă din meciul Ungariei schimbă lista adversarilor României pentru barajul de Mondial
Eliminarea Ungariei din această seară, din ultima etapă a preliminariilor de CM 2026, după un 2-3 dramatic acasă la Budapesta cu Irlanda, ne afectează și pe noi. Astfel, se modifică lista posibilelor adversare din barajul către World Cup. Iar, la scurt timp distanță, Ucraina a învins-o pe Islanda, scor 2-0, iar lista s-a actualizat din
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Nu e normal să ai pensia cât salariul, există un risc de radicalizare
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat duminică, la România TV, că pensiile magistraților trebuie reduse și vârsta de pensionare trebuie crescută, subliniind că situația actuală nu este normală. Nicușor Dan a fost întrebat cum poate fi tranșat problema pensiilor magistraților. „În primul rând că noi trebuie să corectăm acum niște greșeli care s-au făcut cu
Platforma Bucureștiul Meu a publicat topul „Orașul perfect 2026", rezultatul unei analize care evaluează calitatea vieții în 17 municipii din România. Clasamentul a fost realizat pe baza a șapte criterii esențiale: Timișoara se află pe primul loc, datorită salariilor bune, economiei stabile și conexiunilor internaționale solide. Pe de altă parte, traficul aglomerat și creșterea prețurilor
Horoscop zilnic pentru 17 noiembrie 2025.
Un vis care a pierit: Copiii care în 1990 stăteau la coadă în Moscova pentru un Big Mac trăiesc acum sub talpa lui Putin (Video)
În 1990, locuitorii Moscovei așteptau nerăbdători la cozi imense pentru a intra în primul restaurant deschis de McDonald's în capitala Rusiei. Oamenii, printre care mulți copii și tineri, erau fascinați de sistemul fast-food adus de lanțul american. Acest vis nu mai există. După deceniile de comunism, primul restaurant McDonald's deschis la Moscova a fost un
Eugen Teodorovici, Gigi Nețoiu și Dan Cristian Popescu și-au depus candidaturile la Primăria Capitalei
Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici, omul de afaceri Gigi Nețoiu și consilierul general PSD Dan Cristian Popescu și-au depus astăzi candidaturile pentru funcţia de primar al Capitalei. Eugen Teodorovici le-a declarat jurnaliştilor că intrarea ca independent în cursa pentru Primăria Capitalei este o decizie importantă pentru el. Fostul ministru a menţionat că a fost
CS Gloria Bistrița a învins echipa germană BV Borussia Dortmund, cu scorul de 36-32 (19-16), duminică, în deplasare, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Gloria s-a impus cu același scor cu care câștigase în urmă cu săptămână pe teren propriu. Echipa bistrițeană a dominat jocul de la un capăt la altul și
Rivalitatea dintre Londra și Moscova datează încă din epoca imperială. Războiul din Ucraina a adus relațiile dintre cele două puteri la un nou nivel minim. În ultimii ani, Londra a devenit o țintă predilectă în ochii Moscovei. A fost acuzată de planificarea atacurilor cu drone asupra aerodromurilor rusești, de aruncarea în aer a conductei Nord
Portugalia se califică la Campionatul Mondial după un scor zdrobitor. Șocul serii a avut loc la Budapesta
Portugalia s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce și-a distrus adversara din ultimul meci al acestor preliminarii, în cadrul grupei F. Echipa lusitană, fără Cristiano Ronaldo, azi suspendat, trebuia să scoată minimum un punct acasă cu Armenia, lucru care era extrem de previzibil să se întâmple. Și s-a întâmplat. Portugalia și-a spulberat adversara, scor 9-1,
Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău și vrea să arate cum se face reforma în administrație. Primarul Buzăului „s-a predat": Marcele, îmi dau palme!
Fostul premier Marcel Ciolacu și-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Județean, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău la alegerile din 7 decembrie. El a menționat că se întoarce acasă, dar face „un pas imens înainte", fiind convins că județul Buzău poate deveni un exemplu de reformă în administrație. Primarul Buzăului, Constantin Toma,
S-a găsit vinovatul pentru golul primit de România din partea lui Dzeko: "Vine la națională și face figurație"
România a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina, scor 1-3 la Zenica sâmbătă seara, în cadrul preliminariilor pentru CM 2026, iar vinovatul a fost și găsit, cel puțin la unul dintre golurile primite de tricolori. E vorba de golul de 1-1, pe care l-a marcat marele atacant bosniac Edin Dzeko, de la Fiorentina, în minutul
Horoscop pentru săptămâna 17 - 23 noiembrie 2025.
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în partida cu Bosnia
Marele atacant Adrian Mutu, acum în vârstă de 46 de ani, a analizat partida pierdută de România în compania Bosniei, în deplasarea de la Zenica, scor 1-3 în preliminariile CM 2026, sâmbătă seara. Ales căpitan al naționalei pentru a doua oară la rând într-un meci oficial, din partea lui Mircea Lucescu, Ianis Hagi mai degrabă
Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu efectuează cercetări după ce un tânăr polițist din județul Argeș, în vârstă de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap în locuința unde stătea în chirie. „Astăzi, la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Ghimpați, s-a prezentat o femeie, care a sesizat
Creștere masivă a tentativelor de fraudă pe Revolut. Semnele clare ale unei înșelătorii
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizați utilizatorii Revolut a înregistrat o creștere semnificativă, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Revolut semnalează o creștere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), în care atacatorii pretind că reprezintă platforma financiară, o bancă sau o instituție publică. Cum acționează
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare. Potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa, care urmează a fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, autoritatea de resort apreciază că taxa ar furniza stimulentele pentru o obiceiuri alimentare mai sănătoase. Autorii au
Scandal în
Un conflict public fără precedent a izbucnit în comunitatea medicală românească după ce președintele Societății Române de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI), prof. dr. Șerban Bubenek, a cerut oficial ca medicul anestezist Iuliu Torje, stabilit în Germania, să fie declarat persona non-grata la toate manifestările organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și … The post Scandal în lumea medicală: Șeful Societății Române de ATI cere ca Dr. Iuliu Torje să fie declarat „persona non-grata” UPDATE Medicul acuzat: „Acuzații aberante” appeared first on spotmedia.ro.
Dumitru Chisăliță: România, zguduită de incidente grave legate de gaze. Nici o măsură care să prevină următoarea tragedie # SportMedia
România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii și incidente grave legate de gaze, soldate cu victime, clădiri distruse și comunități întregi evacuate, dar soluțiile întârzie. Șapte incidente majore legate de gaze (explozii, incendii sau avarii la rețele de gaze, cu evacuări sau victime) au avut loc doar în ultima lună, iar „adevărata … The post Dumitru Chisăliță: România, zguduită de incidente grave legate de gaze. Nici o măsură care să prevină următoarea tragedie appeared first on spotmedia.ro.
Kosovarii nu au uitat de România și ne jignesc după meciul cu Bosnia: „Sunt aceiași huligani care au cauzat probleme” # SportMedia
Echipa națională a României a fost învinsă categoric de Bosnia și Herțegovina, scor 3-1 în preliminariile CM 2026, ratând calificarea la World Cup direct, sau măcar de pe locul 2, care ducea la un baraj mai accesibil. Meciul de la Zenica a fost unul plin de tensiune și de scandal, cu multe evenimente în tribune, … The post Kosovarii nu au uitat de România și ne jignesc după meciul cu Bosnia: „Sunt aceiași huligani care au cauzat probleme” appeared first on spotmedia.ro.
FCSB, campioana României en-titre, dorește să aducă la echipă un jucător al naționalei României care ieri în partida cu Bosnia a dezamăgit profund. E vorba de atacantul Denis Drăguș, din Turcia, de la Eyupspor, care în partida cu Bosnia de la Zenica a fost eliminat la mai puțin de 2 minute de la intrarea pe … The post FCSB dorește un jucător al naționalei României căzut în dizgrație appeared first on spotmedia.ro.
Consilierul prezidențial Ludovic Orban vorbește de revizuirea Constituției, pentru desființarea pensiilor speciale # SportMedia
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a lansat în discuție varianta revizuirii Constituției, în cazul în care magistrații vor respinge din nou proiectul Guvernului privind pensiile speciale. Orban afirmă că, dacă nici noile condiții – considerate de el cele mai avantajoase din Uniunea Europeană – nu vor fi acceptate, atunci România ar trebui să ia în calcul … The post Consilierul prezidențial Ludovic Orban vorbește de revizuirea Constituției, pentru desființarea pensiilor speciale appeared first on spotmedia.ro.
Federația Română de Fotbal a ales să protesteze masiv după incidentele grave din punct de vedere rasial, petrecute sâmbătă seara la Zenica, în partida în care Bosnia ne-a învins cu 3-1 în preliminariile CM 2026. Prin vocea oficialului Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, România va face un memoriu către UEFA, ca urmare a … The post FRF, protest masiv către UEFA după meciul scandal cu Bosnia: “Vom face o scrisoare” appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu a luat decizia definitivă în legătură cu prezența sa la baraj, după eșecul cu Bosnia # SportMedia
Echipa națională a României a pierdut sâmbătă seara partida de la Zenica, din Bosnia și Herțegovina, scor 1-3, ratând șansa de a mai prinde locul 2 în grupa H de calificare la Campionatul Mondial de fotbal. Tricolorii vor termina pe poziția a treia în grupă, dar vor prinde barajul de calificare grație parcursului foarte bun … The post Mircea Lucescu a luat decizia definitivă în legătură cu prezența sa la baraj, după eșecul cu Bosnia appeared first on spotmedia.ro.
Verdictul specialistului după arbitrajul părtinitor avut în meciul Bosnia – România. Ce spune Adrian Porumboiu # SportMedia
Fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu a avut o reacție fermă după meciul dintre Bosnia și Herțegovina și România, scor 3-1, disputat sâmbătă seara la Zenica în cadrul preliminariilor CM 2026. Porumboiu, fost patron de Liga 1 la FC Vaslui, echipă desființată între timp, a intervenit în direct la GSP Live Special, emisiunea moderată de … The post Verdictul specialistului după arbitrajul părtinitor avut în meciul Bosnia – România. Ce spune Adrian Porumboiu appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1362 Nouă rută de aprovizionare cu gaze pentru Ucraina. Schimbări majore, după scandalul de corupție. Rusia atacă trenurile # SportMedia
În ziua 1362 de război, Ucraina se confruntă cu noi atacuri asupra infrastructurii critice. Iar bilanțul loviturilor rusești asupra Kievului a urcat la șapte morți, după decesul unei femei rănite grav în bombardamentele de vineri. Președintele Volodimir Zelenski a cerut din nou partenerilor occidentali sisteme suplimentare de apărare aeriană, arătând că Ucraina are nevoie urgentă … The post Ziua 1362 Nouă rută de aprovizionare cu gaze pentru Ucraina. Schimbări majore, după scandalul de corupție. Rusia atacă trenurile appeared first on spotmedia.ro.
Ciprian Marica iese la rampă și îi pune două întrebări cheie selecționerului Mircea Lucescu # SportMedia
Fostul mare atacant internațional Ciprian Marica a răbufnit după meciul pierdut de România cu Bosnia și Herțegovina, scor 1-3 în cadrul preliminariilor CM 2026. El l-a criticat în termeni duri pe selecționerul Mircea Lucescu, de la care ar fi vrut să audă alt soi de explicații după acest eșec major, care nu ne mai permite … The post Ciprian Marica iese la rampă și îi pune două întrebări cheie selecționerului Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
Marea Britanie schimbă radical sistemul de azil: sprijin doar dacă merită și 20 de ani până la rezidența permanentă # SportMedia
Guvernul britanic urmează să anunțe luni cea mai amplă reformă a sistemului de azil din ultimele decenii, potrivit ministrului de interne, Shabana Mahmood (foto). Noile reguli, inspirate parțial din modelul danez, vor transforma profund modul în care refugiații sunt primiți, sprijiniți și integrați în Regatul Unit. Obiectivul declarat este de a descuraja migrația ilegală și … The post Marea Britanie schimbă radical sistemul de azil: sprijin doar dacă merită și 20 de ani până la rezidența permanentă appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Bosnia nu s-a ferit de cuvinte după marea victorie cu tricolorii: „România a căzut, marșul spre Viena începe!” # SportMedia
Presa bosniacă exultă după marea victorie de sâmbătă seara de la Zenica în compania României, scor 3-1 în preliminariile CM 2026. O victorie care aduce calificarea la World Cup mai aproape pentru ei, căci vor avea meciul decisiv cu Austria la Viena marți seara. Cu o victorie și acolo, naționala ex-iugoslavă se întoarce la un … The post Presa din Bosnia nu s-a ferit de cuvinte după marea victorie cu tricolorii: „România a căzut, marșul spre Viena începe!” appeared first on spotmedia.ro.
Sfaturile medicului: ce greșeli fac românii în post și cum ne protejăm sănătatea în această perioadă # SportMedia
În perioada postului, mulți români își doresc să urmeze tradiția fără să-și compromită sănătatea. Totuși, fără puțină atenție, meniul de post poate deveni dezechilibrat și, paradoxal, mai puțin sănătos decât alimentația obișnuită. Dr. Georgiana Bernea-David, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, a explicat pentru News.ro cum ar trebui organizată alimentația pentru ca … The post Sfaturile medicului: ce greșeli fac românii în post și cum ne protejăm sănătatea în această perioadă appeared first on spotmedia.ro.
Săptămânile trecute am abordat tema Mamei și a Tatălui ca perspective unice în relația cu copiii lor, azi vom aborda tema din perspectiva atât a grupului social al părinților, cât și cum sunt ei percepuți de către copiii lor, deveniți adulți. Între părinți și copii există o relație care nu poate fi măsurată într-o singură … The post Părinți și copii. Copii și părinți. O relație care se transformă odată cu viața appeared first on spotmedia.ro.
Moartea fetiței de 2 ani, după anestezie. Rogobete: Nu existau echipamente minime pentru anestezie # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că nu se încearcă nicio muşamalizare a cauzelor care au dus la decesul fetiţei de doi ani într-o clinică stomatologică din Bucureşti şi că toate datele au fost colectate deja de către colegii săi. El a precizat că în urma datelor preliminare pe care le are din controlul făcut la … The post Moartea fetiței de 2 ani, după anestezie. Rogobete: Nu existau echipamente minime pentru anestezie appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu s-a certat aspru și a început să strige la jurnaliștii bosniaci: „Așa ceva n-am văzut în toată cariera mea!” # SportMedia
Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu s-a certat dur cu jurnaliștii din Bosnia, la conferința de presă de după meciul pierdut de tricolori cu 3-1 în preliminariile CM 2026. Rezultat care a venit după ce România a condus la pauză cu 1-0 și părea că e în controlul unei partide pe care chiar a … The post Mircea Lucescu s-a certat aspru și a început să strige la jurnaliștii bosniaci: „Așa ceva n-am văzut în toată cariera mea!” appeared first on spotmedia.ro.
România merge oficial la barajul pentru World Cup însă va da acolo peste un adversar infernal. Cum arată urnele acum # SportMedia
Chiar dacă a pierdut într-o manieră neverosimilă în Bosnia, scor 1-3 la Zenica sâmbătă seara, România nu a ratat orice șansă de calificare la World Cup 2026. Vom merge la baraj pentru că am câștigat grupa de Nations League acum un an, însă la acest baraj am ratat o mare ocazie de a primi un … The post România merge oficial la barajul pentru World Cup însă va da acolo peste un adversar infernal. Cum arată urnele acum appeared first on spotmedia.ro.
Fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a declarat că Statele Unite nu sunt pregătite pentru a avea o femeie ca preşedinte, referindu-se la eşecul Kamalei Harris în cursa pentru Casa Albă de anul trecut, relatează CNN. „După cum am văzut la alegerile trecute, din păcate, nu suntem pregătiţi”, a răspuns Obama la întrebarea actriţei … The post Michelle Obama spune că America nu e pregătită să fie condusă de o femeie appeared first on spotmedia.ro.
Bomba cu ceas care ticăie în Rusia: Cât mai durează până când Putin va pierde controlul? # SportMedia
O bombă cu ceas ticăie în Rusia. Sistemul polițienesc are deficit de cadre din cauza salariilor mici, iar numeroși veterani nemulțumiți se întorc de pe front cu probleme fizice și psihice. Societatea rusă se îndreaptă spre o răsturnare de situație. În timp ce războiul din Ucraina se apropie de intrarea în al patrulea an, aparatul … The post Bomba cu ceas care ticăie în Rusia: Cât mai durează până când Putin va pierde controlul? appeared first on spotmedia.ro.
Minunea de Onești. Biblioteca cu holograme, simulatoare și spații de învățare prin joacă (Foto&Video) # SportMedia
Reabilitată și dotată cu fonduri europene, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești a devenit nu doar modernă, ci un adevărat model de reinventare a unui spațiu public. Spațiile largi și aerisite, mobilierul colorat și prietenos, hologramele în mărime naturală și totemurile electronice creează impresia unui loc activ, care completează spațiile de lectură și care invită … The post Minunea de Onești. Biblioteca cu holograme, simulatoare și spații de învățare prin joacă (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Furtuna Claudia a răvășit Portugalia și Marea Britanie: Inundații și evacuări, 3 morți și zeci de răniți (Video) # SportMedia
Furtuna Claudia a dus la moartea a trei persoane şi rănirea a zeci de alţi oameni în Portugalia, au anunţat sâmbătă autorităţile locale. În Marea Britanie, echipele de salvare organizează evacuări din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, relatează Reuters. Portugalia şi unele zone din Spania vecină s-au confruntat cu zile de condiţii … The post Furtuna Claudia a răvășit Portugalia și Marea Britanie: Inundații și evacuări, 3 morți și zeci de răniți (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Șase candidaturi pentru Primăria Capitalei au fost admise oficial, sâmbătă, de Biroul Electoral Municipal. Astfel, printre candidații validați se află Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu. Hotărârile BEM pot fi contestate în termen de 24 de ore. Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a admis sâmbătă șase candidaturi pentru … The post 6 candidați pentru Primăria Capitalei, validați de Biroul Electoral Municipal appeared first on spotmedia.ro.
O fostă aliată a lui Trump spune că a primit amenințări după ce acesta a numit-o „nebună” și „trădătoare” # SportMedia
Republicana Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Donald Trump, a afirmat sâmbătă că a primit numeroase amenințări „încurajate” de președintele american, care a calificat-o drept „o rușine” pentru Partidul Republican în urma criticilor pe care aceasta i le-a adus, transmite AFP. „Sunt contactată în prezent de companii de securitate private cu avertismente privind securitatea … The post O fostă aliată a lui Trump spune că a primit amenințări după ce acesta a numit-o „nebună” și „trădătoare” appeared first on spotmedia.ro.
Un incident neobișnuit care a avut loc la Ministerul Întreprinderilor din Italia s-a soldat cu distrugerea unei opere de artă neprețuite. Un consilier s-a izbit cu capul de un vitraliu istoric, fiind la un pas să cadă pe fereastră. Scena șocantă s-a petrecut la Palazzo Piacentini din Roma, unde Emanuele Cani, consilierul pentru Industrie al … The post Un politician italian s-a împiedicat și a spart cu capul o operă de artă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
SpotMedia.ro transmite LIVE, sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, meciul Bosnia – România, din preliminariile Cupei Mondiale. BOSNIA – ROMÂNIA, de la 21:45*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Echipele de start: Bosnia: Vasilj – Malic, Katic, Burnic, Muharemovic – Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic – Dedic, Dzeko, MemicRezerve: Hadzikic, Zlomisic – Hadzikadunic, … The post LIVE Preliminarii Cupa Mondială: Bosnia – România appeared first on spotmedia.ro.
Rivalitate la Kremlin: Un trio de oameni influenți a transformat strategia lui Putin pentru SUA într-o luptă internă # SportMedia
Comunicarea președintelui rus Vladimir Putin cu administrația Trump, considerată cândva unul dintre cele mai coordonate eforturi diplomatice ale Kremlinului, pare acum din ce în ce mai fragmentată. Și asta din cauza unei lupte discrete pentru putere care se desfășoară în culisele politicii externe a Rusiei. În presa internațională au apărut recent informații despre o posibilă … The post Rivalitate la Kremlin: Un trio de oameni influenți a transformat strategia lui Putin pentru SUA într-o luptă internă appeared first on spotmedia.ro.
Peste 10.000 de candidați la examenul de rezidențiat. Unde este cea mai mare concurență # SportMedia
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat care se va desfăşura duminică în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Reprezentanţii UMF „Carol Davila” au anunţat, sâmbătă, că anul acesta, pentru concursul de admitere în rezidenţiat, ce va fi … The post Peste 10.000 de candidați la examenul de rezidențiat. Unde este cea mai mare concurență appeared first on spotmedia.ro.
Vedetele de la Hollywood, primite la Vatican: Papa Leon e nemulțumit că lumea nu mai merge la cinema (Video) # SportMedia
Papa Leon le-a spus sâmbătă unor actori şi regizori de top de la Hollywood că cinematografele se luptă să supravieţuiască şi că este nevoie de mai mult efort pentru a le proteja şi pentru a păstra experienţa comună a vizionării filmelor. Printre invitaţii la audienţa privată s-au numărat starurile Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine … The post Vedetele de la Hollywood, primite la Vatican: Papa Leon e nemulțumit că lumea nu mai merge la cinema (Video) appeared first on spotmedia.ro.
