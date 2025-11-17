Parchetul General: Procurorul de caz și polițiștii, deficiențe majore în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști sunt anchetați de MAI
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru cercetarea disciplinară a procurorului de caz de la Parchetul Judecătoriei Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii de „neglijenţă gravă" în exercitarea funcției. Decizia vine în urma unui control care a vizat dosarul penal deschis după ce …
Dacă mâine n-ai mai câștiga nimic, cât ai putea trăi doar din ce ai pus deoparte? Aceasta e una dintre cele mai simple, dar și cele mai sincere întrebări pe care ți le poți pune despre relația ta cu banii. Răspunsul nu se află în salariu, ci în averea ta netă. Ce este averea netă …
Primul antrenor care refuză postul de selecționer al României, în locul lui Mircea Lucescu # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani) se apropie de plecarea de la echipa națională a României. „Il Luce" va părăsi postul de selecționer al naționalei României dacă nu va califica echipa la Cupa Mondială 2026 nici în urma barajelor, după ce traseul din preliminarii n-a fost cel dorit. Șansele sunt mici la baraj. Ioan Ovidiu Sabău, …
Ziua mondială a prematurității: Salvați Copiii România anunță programul pilot de monitorizare după externare pentru copiii născuți prematur # SportMedia
În condițiile în care România înregistrează una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din UE, cu 5,6 decese la 1.000 de nașteri vii, comparativ cu media UE de 3,3 decese la 1.000 de nașteri vii, Salvați Copiii România anunță intensificarea programului de reducere a mortalității infantile prin extinderea unor direcții strategice de intervenție: …
FCSB a primit răspunsul după ce a făcut o ofertă publică pentru transferul lui Denis Drăguș # SportMedia
FCSB a primit răspunsul după ce și-a manifestat interesul pentru transferul lui Denis Drăguș (25 de ani). Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB s-a declarat interesată de semnătura lui Drăguș, căruia i-a transmis că poate avea un salariu de un milion de euro. Totuși, Drăguș este greu de transferat, a anunțat Marius Șumudică. …
Satul Plauru din județul Tulcea a fost evacuat. O navă plină cu GPL a luat foc, după ce ar fi fost lovită de o dronă # SportMedia
Autoritățile au decis luni evacuarea locuitorilor din Plauru, județul Tulcea. Potrivit tulceanoastra.ro, decizia a fost luată după ce o navă plină cu 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava a luat foc şi e pericol de explozie. În sat mai trăiesc aproximativ 20 de persoane. O …
FCSB a trecut la fapte în ceea ce privește întăririle din pauza de iarnă. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a dezvăluit că a făcut oferte pentru trei transferuri. Stoica a precizat faptul că își dorește un fundaș central, un mijlocaș și un fundaș stânga, iar FCSB a făcut oferte concrete. …
Dorinel Munteanu, cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei României, s-a convins după ce a urmărit Bosnia – România 3-1. Înfrângerea României din meciul cu Bosnia, 1-3 la Zenica, l-a făcut pe Dorinel Munteanu să dea cărțile pe față. „Neamțul" a spus că România și-a arătat adevărata valoare și că, după joc, toată lumea a …
FCSB i-a transmis un avertisment lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei, după gestul pe care l-a făcut la echipa națională. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a taxat modul în care Daniel Bîrligea s-a bucurat după golul marcat în meciul Bosnia – România 3-1. Atacantul a imitat gestul care …
Ziua 1363 – RO-Alert de drone în Tulcea. Copii loviți cu racheta. Zelenski, la Paris și Madrid. Trump, o nouă mișcare antiRusia # SportMedia
În ziua 1363 de război, forțele ruse au atacat zone din Ucraina aflate în apropierea frontierei cu România. Sistemele de monitorizare ale MApN au detectat ținte în spațiul aerian ucrainean, fapt ce a dus la emiterea unui mesaj RO-Alert către populația din nordul județului Tulcea, în jurul orei 02:30. MApN a confirmat că nu au …
Viktor Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul. Sprijinul UE e „doar o nebunie” # SportMedia
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că Ucraina „nu are nicio șansă" de a câștiga în fața invaziei Rusiei, iar continuarea sprijinului financiar al Uniunii Europene (UE) pentru Kiev este „doar o nebunie". Comentariile vin pe fondul eforturilor europene de a consolida finanțele Ucrainei, înaintea unui posibil blocaj bugetar anul viitor. Declarațiile au fost făcute …
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală, cu 7-6 (7/4), 7-5, pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, duminică seara la Torino. Sinner (23 ani) a ajuns astfel la un total de 24 de trofee cucerite ca profesionist, șase dintre …
Acest text, pe care mă pregătesc să-l scriu de aproape doua săptămâni, trebuia să fie unul optimist: să mă alătur, prin el, numeroșilor furnizori către ecosistemul de companii a uneia din cele mai prețioase materii prime care ține lucrurile în mișcare în orice economie: melanjul de încredere și optimism, bine argumentat cu cifre și predicții …
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce l-a numit (începând cu 17 noiembrie) pe fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu în funcţia de consilier prezidenţial onorific, deşi acesta este urmărit penal în dosarul vaccinurilor din pandemie. Şeful statului a explicat că dosarul respectiv a fost deschis în urmă cu mai mulţi ani şi că nu …
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care au ajuns până la 19-20 de grade în sud şi vest. Astfel, în această săptămână, vor fi cel mult 6-8 grade, sub normalul perioadei, exceptând sudul, unde se vor mai …
USR l-a nominalizat pe jurnalistul Robert Schwartz, fost director al secției române de la Deutsche Welle timp de 20 de ani, pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Potrivit algoritmului politic din coaliție, PSD îl desemnează pe șeful AEP, PNL – conducerea TVR, iar USR va face propunerea pentru șefia Radioului Public. …
Nicușor Dan, despre moartea fetiței de 2 ani, după anestezie: Am făcut 10 ani de la Colectiv, e același lucru # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu fetiţa de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că este un caz cutremurător şi că nu a putut citi toate detaliile despre anchetă. El a precizat că este vorba despre incapacitatea statului de a supraveghea şi controla acolo unde trebuie să controleze. Nicuşor …
Cercetătorii americani au identificat un mecanism prin care virusul Epstein-Barr, contractat frecvent în copilărie, poate perturba sistemul imunitar, declanşând lupusul la persoanele cu risc de a dezvolta boala. Un studiu realizat de o echipă de la Universitatea Stanford și publicat pe site-ul universității indică faptul că virusul Epstein-Barr (EBV), foarte răspândit în rândul populaţiei şi, …
Îmbătrânirea și riscul de cancer. Ce-au descoperit oamenii de știință. Veste îmbucurătoare! # SportMedia
Un nou studiu, realizat pe şoareci de laborator, deschide o perspectivă neaşteptată asupra legăturii dintre îmbătrânire şi cancer. Cercetătorii de la Universitatea Stanford au observat că şoarecii mai în vârstă dezvoltă mai puţine tumori pulmonare şi cu o agresivitate mai redusă comparativ cu cei tineri, contrar a ceea ce se credea până acum, respectiv că riscul de …
De la Focșani la Galați, pe drum expres? Într-un capăt începe proiectarea. În celălalt, UMB nu ține pasul cu întârzierile # SportMedia
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, că începe proiectarea unui nou drum expres, lung de 73,5 km, care va lega Focșani de Brăila. E o veste bună, dar nu una care va schimba prea curând situația din trafic. Aproape toate proiectele mari de infrastructură pornesc cu un anunț optimist. …
Lia Savonea a mers prea departe. Semnalul de la Cotroceni, ultimul avertisment înainte de intrarea pe un drum fără întoarcere # SportMedia
Protestul public față de acțiunile judecătoarei Lia Savonea, care a intrat în conflict deschis cu Parlamentul pentru a păstra privilegiile magistraților, anunță apropierea punctului culminant în această confruntare între cele două puteri ale statului – legislativă și judecătorească. "România nu mai poate accepta o instanță supremă condusă de o persoană (Lia Savonea -n.red.) care, ani …
Nicușor Dan: Românii o duc mai rău în momentul ăsta. Reforma a fost un succes, dar se putea face și altfel # SportMedia
Măsurile de austeritate luate de Guvern, privite macro, au fost un succes, deși românii resimt o scădere vizibilă a nivelului de trai din cauza inflației de 10%, a afirmat președintele Nicușor Dan, duminică seară. El a spus că urmează un an 2026 dificil, dar mizează pe o relansare economică din 2027. Președintele României, Nicușor Dan, …
Surpriza imensă din meciul Ungariei schimbă lista adversarilor României pentru barajul de Mondial # SportMedia
Eliminarea Ungariei din această seară, din ultima etapă a preliminariilor de CM 2026, după un 2-3 dramatic acasă la Budapesta cu Irlanda, ne afectează și pe noi. Astfel, se modifică lista posibilelor adversare din barajul către World Cup. Iar, la scurt timp distanță, Ucraina a învins-o pe Islanda, scor 2-0, iar lista s-a actualizat din …
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Nu e normal să ai pensia cât salariul, există un risc de radicalizare # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat duminică, la România TV, că pensiile magistraților trebuie reduse și vârsta de pensionare trebuie crescută, subliniind că situația actuală nu este normală. Nicușor Dan a fost întrebat cum poate fi tranșat problema pensiilor magistraților. „În primul rând că noi trebuie să corectăm acum niște greșeli care s-au făcut cu …
Platforma Bucureștiul Meu a publicat topul „Orașul perfect 2026", rezultatul unei analize care evaluează calitatea vieții în 17 municipii din România. Clasamentul a fost realizat pe baza a șapte criterii esențiale: Timișoara se află pe primul loc, datorită salariilor bune, economiei stabile și conexiunilor internaționale solide. Pe de altă parte, traficul aglomerat și creșterea prețurilor …
Horoscop zilnic pentru 17 noiembrie 2025.
Un vis care a pierit: Copiii care în 1990 stăteau la coadă în Moscova pentru un Big Mac trăiesc acum sub talpa lui Putin (Video) # SportMedia
În 1990, locuitorii Moscovei așteptau nerăbdători la cozi imense pentru a intra în primul restaurant deschis de McDonald's în capitala Rusiei. Oamenii, printre care mulți copii și tineri, erau fascinați de sistemul fast-food adus de lanțul american. Acest vis nu mai există. După deceniile de comunism, primul restaurant McDonald's deschis la Moscova a fost un …
Eugen Teodorovici, Gigi Nețoiu și Dan Cristian Popescu și-au depus candidaturile la Primăria Capitalei # SportMedia
Fostul ministru al Finanţelor Eugen
CS Gloria Bistrița a învins echipa germană BV Borussia Dortmund, cu scorul de 36-32 (19-16), duminică, în deplasare, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Gloria s-a impus cu același scor cu care câștigase în urmă cu săptămână pe teren propriu. Echipa bistrițeană a dominat jocul de la un capăt la altul și … The post Gloria Bistrița a învins-o din nou pe Borussia Dortmund în Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
Rivalitatea dintre Londra și Moscova datează încă din epoca imperială. Războiul din Ucraina a adus relațiile dintre cele două puteri la un nou nivel minim. În ultimii ani, Londra a devenit o țintă predilectă în ochii Moscovei. A fost acuzată de planificarea atacurilor cu drone asupra aerodromurilor rusești, de aruncarea în aer a conductei Nord … The post Cum a devenit Marea Britanie dușmanul de moarte al Rusiei, în locul Americii appeared first on spotmedia.ro.
Portugalia se califică la Campionatul Mondial după un scor zdrobitor. Șocul serii a avut loc la Budapesta # SportMedia
Portugalia s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce și-a distrus adversara din ultimul meci al acestor preliminarii, în cadrul grupei F. Echipa lusitană, fără Cristiano Ronaldo, azi suspendat, trebuia să scoată minimum un punct acasă cu Armenia, lucru care era extrem de previzibil să se întâmple. Și s-a întâmplat. Portugalia și-a spulberat adversara, scor 9-1, … The post Portugalia se califică la Campionatul Mondial după un scor zdrobitor. Șocul serii a avut loc la Budapesta appeared first on spotmedia.ro.
Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău și vrea să arate cum se face reforma în administrație. Primarul Buzăului „s-a predat”: Marcele, îmi dau palme! # SportMedia
Fostul premier Marcel Ciolacu și-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Județean, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău la alegerile din 7 decembrie. El a menționat că se întoarce acasă, dar face „un pas imens înainte”, fiind convins că județul Buzău poate deveni un exemplu de reformă în administrație. Primarul Buzăului, Constantin Toma, … The post Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău și vrea să arate cum se face reforma în administrație. Primarul Buzăului „s-a predat”: Marcele, îmi dau palme! appeared first on spotmedia.ro.
S-a găsit vinovatul pentru golul primit de România din partea lui Dzeko: ”Vine la națională și face figurație” # SportMedia
România a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina, scor 1-3 la Zenica sâmbătă seara, în cadrul preliminariilor pentru CM 2026, iar vinovatul a fost și găsit, cel puțin la unul dintre golurile primite de tricolori. E vorba de golul de 1-1, pe care l-a marcat marele atacant bosniac Edin Dzeko, de la Fiorentina, în minutul … The post S-a găsit vinovatul pentru golul primit de România din partea lui Dzeko: ”Vine la națională și face figurație” appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru săptămâna 17 - 23 noiembrie 2025. The post Horoscopul săptămânii 17 – 23 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în partida cu Bosnia # SportMedia
Marele atacant Adrian Mutu, acum în vârstă de 46 de ani, a analizat partida pierdută de România în compania Bosniei, în deplasarea de la Zenica, scor 1-3 în preliminariile CM 2026, sâmbătă seara. Ales căpitan al naționalei pentru a doua oară la rând într-un meci oficial, din partea lui Mircea Lucescu, Ianis Hagi mai degrabă … The post Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în partida cu Bosnia appeared first on spotmedia.ro.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu efectuează cercetări după ce un tânăr polițist din județul Argeș, în vârstă de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap în locuința unde stătea în chirie. „Astăzi, la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Ghimpați, s-a prezentat o femeie, care a sesizat … The post Un polițist în vârstă de 24 de ani din Argeș a fost găsit împușcat în cap appeared first on spotmedia.ro.
Creștere masivă a tentativelor de fraudă pe Revolut. Semnele clare ale unei înșelătorii # SportMedia
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizați utilizatorii Revolut a înregistrat o creștere semnificativă, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Revolut semnalează o creștere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), în care atacatorii pretind că reprezintă platforma financiară, o bancă sau o instituție publică. Cum acționează … The post Creștere masivă a tentativelor de fraudă pe Revolut. Semnele clare ale unei înșelătorii appeared first on spotmedia.ro.
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare. Potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa, care urmează a fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, autoritatea de resort apreciază că taxa ar furniza stimulentele pentru o obiceiuri alimentare mai sănătoase. Autorii au … The post Comisia Europeană ia în calcul o taxă pentru alimentele nesănătoase appeared first on spotmedia.ro.
Scandal în lumea medicală: Șeful Societății Române de ATI cere ca Dr. Iuliu Torje să fie declarat „persona non-grata” UPDATE Medicul acuzat: „Acuzații aberante” # SportMedia
Un conflict public fără precedent a izbucnit în comunitatea medicală românească după ce președintele Societății Române de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI), prof. dr. Șerban Bubenek, a cerut oficial ca medicul anestezist Iuliu Torje, stabilit în Germania, să fie declarat persona non-grata la toate manifestările organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și … The post Scandal în lumea medicală: Șeful Societății Române de ATI cere ca Dr. Iuliu Torje să fie declarat „persona non-grata” UPDATE Medicul acuzat: „Acuzații aberante” appeared first on spotmedia.ro.
Dumitru Chisăliță: România, zguduită de incidente grave legate de gaze. Nici o măsură care să prevină următoarea tragedie # SportMedia
România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii și incidente grave legate de gaze, soldate cu victime, clădiri distruse și comunități întregi evacuate, dar soluțiile întârzie. Șapte incidente majore legate de gaze (explozii, incendii sau avarii la rețele de gaze, cu evacuări sau victime) au avut loc doar în ultima lună, iar „adevărata … The post Dumitru Chisăliță: România, zguduită de incidente grave legate de gaze. Nici o măsură care să prevină următoarea tragedie appeared first on spotmedia.ro.
Kosovarii nu au uitat de România și ne jignesc după meciul cu Bosnia: „Sunt aceiași huligani care au cauzat probleme” # SportMedia
Echipa națională a României a fost învinsă categoric de Bosnia și Herțegovina, scor 3-1 în preliminariile CM 2026, ratând calificarea la World Cup direct, sau măcar de pe locul 2, care ducea la un baraj mai accesibil. Meciul de la Zenica a fost unul plin de tensiune și de scandal, cu multe evenimente în tribune, … The post Kosovarii nu au uitat de România și ne jignesc după meciul cu Bosnia: „Sunt aceiași huligani care au cauzat probleme” appeared first on spotmedia.ro.
FCSB, campioana României en-titre, dorește să aducă la echipă un jucător al naționalei României care ieri în partida cu Bosnia a dezamăgit profund. E vorba de atacantul Denis Drăguș, din Turcia, de la Eyupspor, care în partida cu Bosnia de la Zenica a fost eliminat la mai puțin de 2 minute de la intrarea pe … The post FCSB dorește un jucător al naționalei României căzut în dizgrație appeared first on spotmedia.ro.
Consilierul prezidențial Ludovic Orban vorbește de revizuirea Constituției, pentru desființarea pensiilor speciale # SportMedia
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a lansat în discuție varianta revizuirii Constituției, în cazul în care magistrații vor respinge din nou proiectul Guvernului privind pensiile speciale. Orban afirmă că, dacă nici noile condiții – considerate de el cele mai avantajoase din Uniunea Europeană – nu vor fi acceptate, atunci România ar trebui să ia în calcul … The post Consilierul prezidențial Ludovic Orban vorbește de revizuirea Constituției, pentru desființarea pensiilor speciale appeared first on spotmedia.ro.
Federația Română de Fotbal a ales să protesteze masiv după incidentele grave din punct de vedere rasial, petrecute sâmbătă seara la Zenica, în partida în care Bosnia ne-a învins cu 3-1 în preliminariile CM 2026. Prin vocea oficialului Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, România va face un memoriu către UEFA, ca urmare a … The post FRF, protest masiv către UEFA după meciul scandal cu Bosnia: “Vom face o scrisoare” appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu a luat decizia definitivă în legătură cu prezența sa la baraj, după eșecul cu Bosnia # SportMedia
Echipa națională a României a pierdut sâmbătă seara partida de la Zenica, din Bosnia și Herțegovina, scor 1-3, ratând șansa de a mai prinde locul 2 în grupa H de calificare la Campionatul Mondial de fotbal. Tricolorii vor termina pe poziția a treia în grupă, dar vor prinde barajul de calificare grație parcursului foarte bun … The post Mircea Lucescu a luat decizia definitivă în legătură cu prezența sa la baraj, după eșecul cu Bosnia appeared first on spotmedia.ro.
Verdictul specialistului după arbitrajul părtinitor avut în meciul Bosnia – România. Ce spune Adrian Porumboiu # SportMedia
Fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu a avut o reacție fermă după meciul dintre Bosnia și Herțegovina și România, scor 3-1, disputat sâmbătă seara la Zenica în cadrul preliminariilor CM 2026. Porumboiu, fost patron de Liga 1 la FC Vaslui, echipă desființată între timp, a intervenit în direct la GSP Live Special, emisiunea moderată de … The post Verdictul specialistului după arbitrajul părtinitor avut în meciul Bosnia – România. Ce spune Adrian Porumboiu appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1362 Nouă rută de aprovizionare cu gaze pentru Ucraina. Schimbări majore, după scandalul de corupție. Rusia atacă trenurile # SportMedia
În ziua 1362 de război, Ucraina se confruntă cu noi atacuri asupra infrastructurii critice. Iar bilanțul loviturilor rusești asupra Kievului a urcat la șapte morți, după decesul unei femei rănite grav în bombardamentele de vineri. Președintele Volodimir Zelenski a cerut din nou partenerilor occidentali sisteme suplimentare de apărare aeriană, arătând că Ucraina are nevoie urgentă … The post Ziua 1362 Nouă rută de aprovizionare cu gaze pentru Ucraina. Schimbări majore, după scandalul de corupție. Rusia atacă trenurile appeared first on spotmedia.ro.
Ciprian Marica iese la rampă și îi pune două întrebări cheie selecționerului Mircea Lucescu # SportMedia
Fostul mare atacant internațional Ciprian Marica a răbufnit după meciul pierdut de România cu Bosnia și Herțegovina, scor 1-3 în cadrul preliminariilor CM 2026. El l-a criticat în termeni duri pe selecționerul Mircea Lucescu, de la care ar fi vrut să audă alt soi de explicații după acest eșec major, care nu ne mai permite … The post Ciprian Marica iese la rampă și îi pune două întrebări cheie selecționerului Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
Marea Britanie schimbă radical sistemul de azil: sprijin doar dacă merită și 20 de ani până la rezidența permanentă # SportMedia
Guvernul britanic urmează să anunțe luni cea mai amplă reformă a sistemului de azil din ultimele decenii, potrivit ministrului de interne, Shabana Mahmood (foto). Noile reguli, inspirate parțial din modelul danez, vor transforma profund modul în care refugiații sunt primiți, sprijiniți și integrați în Regatul Unit. Obiectivul declarat este de a descuraja migrația ilegală și … The post Marea Britanie schimbă radical sistemul de azil: sprijin doar dacă merită și 20 de ani până la rezidența permanentă appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Bosnia nu s-a ferit de cuvinte după marea victorie cu tricolorii: „România a căzut, marșul spre Viena începe!” # SportMedia
Presa bosniacă exultă după marea victorie de sâmbătă seara de la Zenica în compania României, scor 3-1 în preliminariile CM 2026. O victorie care aduce calificarea la World Cup mai aproape pentru ei, căci vor avea meciul decisiv cu Austria la Viena marți seara. Cu o victorie și acolo, naționala ex-iugoslavă se întoarce la un … The post Presa din Bosnia nu s-a ferit de cuvinte după marea victorie cu tricolorii: „România a căzut, marșul spre Viena începe!” appeared first on spotmedia.ro.
