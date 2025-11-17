Pământuri rare: Washingtonul “speră” să finalizeze acordul cu Beijingul până la sfârşitul lui noiembrie

19:20

Profitul net al Hidroelectrica a scăzut cu 34%, în primele nouă luni, la 2,31 miliarde lei (de la […] The post Profitul net al Hidroelectrica a scăzut cu 34%, în primele nouă luni, la 2,31 miliarde lei, pe fondul unor condiții hidrologice nefavorabile appeared first on Financial Intelligence.