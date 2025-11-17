Pământuri rare: Washingtonul “speră” să finalizeze acordul cu Beijingul până la sfârşitul lui noiembrie
Financial Intelligence, 17 noiembrie 2025 06:50
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi-a exprimat duminică "speranţa" ca acordul dintre Statele Unite şi China privind […]
Acum 15 minute
07:20
Viktor Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul; Sprijinul continuu al UE pentru Kiev este „pur și simplu o nebunie” # Financial Intelligence
Ucraina „nu are nicio șansă" să câștige împotriva invaziei rusești în curs, iar sprijinul financiar continuu al UE […]
07:20
SUA caută activ pe cineva care să-l înlocuiască pe Zelensky, spune fostul premier ucrainean Azarov (agenţia rusă TASS) # Financial Intelligence
Potrivit acestuia, este greu de prevăzut cum se vor desfășura evenimentele dacă Zelensky demisionează Statele Unite caută un […]
Acum 30 minute
07:10
Economia Japoniei se contractă pentru prima dată în ultimele șase trimestre, din cauza tarifelor # Financial Intelligence
PIB-ul din trimestrul al treilea se contractă cu 1,8% anualizat, față de prognoza de 2,5% Consumul încetinește la […]
Acum o oră
06:50
Greenpeace semnalează reluarea exporturilor de uraniu reprocesat din Franţa către Rusia # Financial Intelligence
ONG-ul ecologist Greenpeace a denunţat duminică "intensificarea" comerţului nuclear dintre Franţa şi Rusia, în pofida războiului din Ucraina, […]
06:50
Israel: Înaintea unui vot la ONU, premierul Netanyahu reiterează opoziţia sa faţă de orice stat palestinian # Financial Intelligence
Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi mai mulţi dintre miniştrii săi şi-au reiterat opoziţia faţă de un stat palestinian, […]
06:50
Pământuri rare: Washingtonul “speră” să finalizeze acordul cu Beijingul până la sfârşitul lui noiembrie # Financial Intelligence
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi-a exprimat duminică "speranţa" ca acordul dintre Statele Unite şi China privind […]
06:50
Nicuşor Dan declarară că trebuie micşorate pensiile magistraţilor, în raport cu salariul: Nu e nevoie de o modificare a Constituţiei # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan declară că trebuie micşorate pensiile magistraţilor, în raport cu salariul, dar că nu este necesară […]
06:50
SUA: Trump susţine în final votul în Camera Reprezentanţilor pentru publicarea dosarului Epstein # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că susţine votul în Camera Reprezentanţilor SUA pentru publicarea dosarului despre […]
Acum 12 ore
22:30
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în […]
21:50
Romina Gingașu finalizează un program special în Leadership la Georgetown University din Washington D.C., în colaborare cu Mannheim University din Germania # Financial Intelligence
Romina Gingașu, care își dorește să se perfecționeze în leadership, comunicare strategică și diplomație publică, a finalizat recent […]
19:50
Papa Leon al XIV-lea a condamnat duminică sărăcia, îndemnând liderii mondiali și catolicii să se apropie de persoanele […]
19:50
Ucraina și Grecia semnează un acord cu SUA privind furnizarea de gaze naturale pentru a asigura aprovizionarea pe perioada iernii # Financial Intelligence
Grecia va furniza GNL din SUA din decembrie până în martie 2026 Ucraina și-a asigurat importurile de gaz […]
19:40
Miliardarul Abramovich afirmă că ancheta din Jersey este nefondată și ilegală # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al miliardarului rus Roman Abramovich a declarat duminică că ancheta penală deschisă împotriva sa de […]
Acum 24 ore
18:10
Alegeri la Primăria Capitalei 2025/ Eugen Teodorovici candideză ca independent la Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus duminică, la Biroul Electoral Municipal, candidatura la Primăria Capitalei. Acesta […]
18:00
Ucraina a încheiat cu Grecia au acord pentru a achiziţiona gaz american ce va fi livrat prin coridorul vertical # Financial Intelligence
Ucraina şi Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) americane […]
18:00
Serbia: Preşedintele Vucic promite o soluţie pentru compania petrolieră NIS, afectată de sancţiunile americane # Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică găsirea în cel mult o săptămână a unei soluţii pentru a […]
13:40
Consiliul Concurenţei: Mărcile proprii, tot mai multe în România; adaosul comercial la acestea e mai mare # Financial Intelligence
Ponderea mărcilor proprii pe piaţa locală este pe trend crescător, cu valori peste media calculată la nivelul ţărilor […]
12:50
Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: Fac un pas imens înainte, mă întorc unde am crescut # Financial Intelligence
Fostul premier Marcel Ciolacu și-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Județean, pentru funcția de președinte al Consiliului […]
12:00
BCE pregăteşte simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici şi reducerea cerinţelor de capital # Financial Intelligence
Frank Elderson, membru al Boardului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), a anunţat că sprijină simplificarea reglementărilor pentru […]
10:10
Trump a sugerat că a luat o decizie cu privire la operațiunile militare din Venezuela (CNN) # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a sugerat că a luat o decizie cu privire la cursul de acțiune în Venezuela, […]
10:10
Dumitru Chisăliță: 30 de zile, 7 explozii, 4 morți. România arde, soluțiile întârzie # Financial Intelligence
În mai puțin de treizeci de zile, România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii și […]
09:40
Ludovic Orban: Cei de la USR folosesc abuziv imaginea lui Nicușor Dan și or să îi enerveze pe simpatizanții președintelui # Financial Intelligence
Consilierul prezidențial Ludovic Orban acuză USR că se folosește de imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru […]
09:30
Adrian Țuțuianu și-a depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente # Financial Intelligence
Adrian Țuțuianu și-a depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente. Acesta a transmis: […]
09:30
Ucraina și Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, a declarat Zelensky # Financial Intelligence
Ucraina și Grecia au ajuns la un acord privind o nouă rută pentru aprovizionarea cu gaze, printre alte […]
08:40
Alegeri la Primăria Capitalei 2025/ Şase candidaturi depuse pentru Primăria Capitalei – admise de BEM # Financial Intelligence
Şase candidaturi depuse până în prezent pentru Primăria Capitalei au fost admise sâmbătă de Biroul Electoral de Circumscripţie […]
08:40
SUA: Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Trump, afirmă că a primit ameninţări din cauza acestuia # Financial Intelligence
Parlamentara republicană Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Donald Trump, a afirmat sâmbătă că a primit numeroase […]
08:30
Putin şi Netanyahu au discutat prin telefon despre evoluţiile din Orientul Mijlociu, potrivit Kremlinului # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la […]
Ieri
17:30
Zelenski anunţă o ‘restructurare’ a sectorului energetic, în urma recentului scandal de corupţie # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă începerea unei 'restructurări' a companiilor publice din sectorul energetic, printre care […]
17:20
Armata ucraineană a declarat sâmbătă că a lovit rafinăria din oraşul Riazan din Rusia şi că la locul […]
17:10
Datoria publică a Greciei va scădea sub 120% din PIB până în 2030 (Ministrul de Finanţe) # Financial Intelligence
Ministrul elen de Finanţe, Kyriakos Pierrakakis, şi-a exprimat încrederea, într-un interviu acordat Bloomberg, că datoria publică a Greciei […]
17:10
Armata ideologică a Republicii Islamice, Gardienii Revoluţiei, a confirmat sâmbătă că a reţinut în apele din Golf un […]
11:30
Sorin Torică, președintele MediaSind TVR și Cristinel Godinac, președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, vor fi reprezentanții salariaților în CA SRTv # Financial Intelligence
Sorin Torică, președintele MediaSind TVR și Cristinel Godinac, președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind vor fi reprezentanții salariaților în Consiliul de […]
10:40
Anchetatorii ucraineni încearcă să-l aresteze pe fostul viceprim-ministru într-un caz de corupție la scară largă # Financial Intelligence
Biroul Național Anticorupție (NABU) a declarat pe 14 noiembrie că a depus o moțiune pentru arestarea fostului viceprim-ministru […]
10:30
Armenia anunță data de începere a lucrărilor la ruta comercială cheie din Coridorul Central pentru 2026 # Financial Intelligence
Construcția coridorului comercial TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), un element cheie al acordului de pace […]
10:30
Livrările de gaze din Trans Adriatic Pipeline (TAP) au îmbunătățit securitatea aprovizionării pentru statele importatoare și au făcut prețul gazelor previzibil pentru consumatori # Financial Intelligence
Livrările de gaze din Trans Adriatic Pipeline (TAP) au îmbunătățit securitatea aprovizionării pentru statele importatoare și au făcut […]
10:00
Compania lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, dezvăluie o nouă deținere în Alphabet # Financial Intelligence
Compania lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a dezvăluit o nouă deținere în Alphabet, ceea ce face ca societatea-mamă […]
09:10
Citatul săptămânii: “Școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat” – Mihai Eminescu # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat” – Mihai Eminescu appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Donald Trump spune că va da în judecată BBC pentru o sumă ce ar putea ajunge la 5 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Donald Trump a declarat vineri că va da în judecată BBC pentru o sumă ce ar putea ajunge […]
08:40
China şi-a îndemnat cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după remarci ale prim-ministrului nipon # Financial Intelligence
Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae […]
07:50
FMI solicită României un mix adecvat de politici și reforme structurale ambițioase pentru a restabili sustenabilitatea fiscală # Financial Intelligence
Board-ul Fondului Monetar Internațional solicită României un mix adecvat de politici și reforme structurale ambițioase pentru a sprijini […]
07:50
Departamentul Trezoreriei SUA emite o derogare privind tranzacțiile care implică entități Lukoil din Bulgaria # Financial Intelligence
Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a emis o licență generală care autorizează […]
07:40
SUA deschide calea pentru negocieri privind vânzarea activelor străine ale Lukoil # Financial Intelligence
SUA a sancționat Lukoil luna trecută pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei SUA aprobă discuțiile cu Lukoil până pe […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Prețurile petrolului au crescut cu peste 2%, după ce portul rus Novorossiisk a suspendat exporturile de petrol în urma unui atac cu drone ucrainene # Financial Intelligence
Petrolul Brent și WTI înregistrează o creștere de peste 2% Portul rus Novorossiisk suspendă exporturile de petrol Investitorii […]
22:30
SUA vor permite tranzacțiile care implică Lukoil și Caspian Pipeline Consortium # Financial Intelligence
Statele Unite au emis vineri licențe generale care autorizează tranzacții implicând anumite entități Lukoil din Bulgaria, servicii petroliere, […]
22:20
Guvernul preia operațiunea Lukoil la Aeroportul Internațional Chișinău; Surse: Rompetrol va vinde combustibil către Aeroport pentru perioada imediat următoare (Europa Liberă Molodva) # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că statul a preluat administrarea activelor Lukoil-Moldova la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) […]
19:20
Profitul net al Hidroelectrica a scăzut cu 34%, în primele nouă luni, la 2,31 miliarde lei, pe fondul unor condiții hidrologice nefavorabile # Financial Intelligence
Profitul net al Hidroelectrica a scăzut cu 34%, în primele nouă luni, la 2,31 miliarde lei (de la […]
18:50
MFP: România a implementat măsuri eficiente pentru refacerea stabilității financiare, conform Raportului FMI # Financial Intelligence
Sinteza concluziilor comitetului director al FMI publicate joi, 13 noiembrie 2025, confirmã cã mãsurile ample adoptate de autoritãțile […]
18:50
BRK Financial Group – Disponibilitate raport trimestrial la 30 septembrie 2025 # Financial Intelligence
BRK Financial Group SA informează investitorii că, începând cu data de 17 noiembrie 2025 ora 18:00 (ora locală), […]
18:50
ROCA Industry raportează o cifră de afaceri consolidată de 493,8 milioane lei, în primele 9 luni din 2025, creștere de 4,5% # Financial Intelligence
ROCA Industry, holdingul industrial specializat în producția de materiale de construcții, listat pe piața principală a Bursei de […]
18:40
Biofarm raportează o creștere de 14% a cifrei de afaceri, după primele nouă luni ale anului 2025 # Financial Intelligence
Cifra de afaceri a Biofarm a ajuns la 263,2 milioane lei, in primele noua luni, cu 14% peste […]
