Comisia Europeană aprobă achiziţia grupului Iveco de către Tata Motors
Financial Intelligence, 17 noiembrie 2025 15:50
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Iveco Group N.V. […] The post Comisia Europeană aprobă achiziţia grupului Iveco de către Tata Motors appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
16:20
Autoritățile tulcene au început luni după-amiază evacuarea satului Ceatalchioi, după ce dimineață au evacuat satul Plauru, din cauza […] The post Tulcea/ A început evacuarea satului Ceatalchioi appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
16:10
Peiu (AUR): România pierde 8 miliarde de euro din PNRR; august 2026 – închiderea centralelor pe cărbune # Financial Intelligence
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat renegocierea PNRR pentru România, prin care alocarea inițială scade cu 8 […] The post Peiu (AUR): România pierde 8 miliarde de euro din PNRR; august 2026 – închiderea centralelor pe cărbune appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Centrele de date sunt o infrastructură vitală care susține utilizarea tot mai mare a stocării în cloud, a […] The post Centrele de date – o provocare care consumă multă energie appeared first on Financial Intelligence.
16:10
UE și OCDE se angajează să sporească transparența în ceea ce privește finanțarea exporturilor în sectorul energetic # Financial Intelligence
Într-o declarație comună aprobată astăzi la Paris, Uniunea Europeană și mai mulți alți membri ai Organizației pentru Cooperare […] The post UE și OCDE se angajează să sporească transparența în ceea ce privește finanțarea exporturilor în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind avansul economiei româneşti în 2025 # Financial Intelligence
Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4% în primăvară, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest […] The post Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind avansul economiei româneşti în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu-l putem închide în decembrie, ci să ne lungim în ianuarie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu poată fi […] The post Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu-l putem închide în decembrie, ci să ne lungim în ianuarie appeared first on Financial Intelligence.
16:00
UE sprijină tranziția către o economie curată cu investiții de peste 358 de milioane de euro în 132 de proiecte noi în întreaga Europă # Financial Intelligence
Comisia a acordat astăzi peste 358 de milioane de euro pentru 132 de noi proiecte din întreaga Europă […] The post UE sprijină tranziția către o economie curată cu investiții de peste 358 de milioane de euro în 132 de proiecte noi în întreaga Europă appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
15:50
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Iveco Group N.V. […] The post Comisia Europeană aprobă achiziţia grupului Iveco de către Tata Motors appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
13:30
A zecea ediție FIDELIS din 2025 atrage economii de peste 1,3 miliarde lei (MFP) # Financial Intelligence
Ediția de noiembrie, a zecea ediție din acest an, a Programului de titluri de stat FIDELIS, derulată în […] The post A zecea ediție FIDELIS din 2025 atrage economii de peste 1,3 miliarde lei (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Interviu Cosmin Ghiță: “Mi-am propus ca în mandatul meu Nuclearelectrica să devină un reper internațional în industrie” # Financial Intelligence
“Energia nucleară va ajunge la un estimat de 36% la nivel național și un estimat de 66% din […] The post Interviu Cosmin Ghiță: “Mi-am propus ca în mandatul meu Nuclearelectrica să devină un reper internațional în industrie” appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Dezvoltatorul imobiliar Hagag Europe Development din Israel achiziţionează BTD Distribuţie şi Furnizare, furnizor de gaze naturale # Financial Intelligence
Compania anunță deschiderea unei noi divizii locale – Hagag Energy – cu un plan de investiții de peste […] The post Dezvoltatorul imobiliar Hagag Europe Development din Israel achiziţionează BTD Distribuţie şi Furnizare, furnizor de gaze naturale appeared first on Financial Intelligence.
12:40
CITR a analizat unitățile proiectului Nordis Mamaia Wave: 212 promisiuni fără obiect # Financial Intelligence
În calitate de administrator judiciar în procedura de insolvență a societății Nordis Management SRL, CITR a derulat, timp […] The post CITR a analizat unitățile proiectului Nordis Mamaia Wave: 212 promisiuni fără obiect appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:10
Europa nu este pregătită pentru un atac rusesc masiv cu drone, susţine comisarul european pentru apărare # Financial Intelligence
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac masiv cu drone ruseşti şi trebuie imperativ să integreze […] The post Europa nu este pregătită pentru un atac rusesc masiv cu drone, susţine comisarul european pentru apărare appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Tulcea/ Cincisprezece persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei # Financial Intelligence
Un număr de cincisprezece persoane din localitatea Plauru din județul Tulcea au fost evacuate, până în prezent, după […] The post Tulcea/ Cincisprezece persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Criza de corupție din jurul lui Zelenski; probele anchetatorilor – pungi de cash şi o toaletă din aur (FT) # Financial Intelligence
Percheziții în apartamente luxoase din Kiev (unul cu toaletă de aur), fotografii cu genți pline de bani, înregistrări […] The post Criza de corupție din jurul lui Zelenski; probele anchetatorilor – pungi de cash şi o toaletă din aur (FT) appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Scott Bessent: “Dividendele” de 2.000 de dolari anunţate de Trump trebuie aprobate de Congresul SUA # Financial Intelligence
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că propunerea preşedintelui Donald Trump de a trimite americanilor “dividende” […] The post Scott Bessent: “Dividendele” de 2.000 de dolari anunţate de Trump trebuie aprobate de Congresul SUA appeared first on Financial Intelligence.
11:00
PNRR şi cursa contra-cronometru: unde am redus din ambiții (II) – opinie Europuls # Financial Intelligence
Acum 4 ani, pe 29 octombrie 2021, România primea vestea că Planul Național de Redresare și Reziliență primește […] The post PNRR şi cursa contra-cronometru: unde am redus din ambiții (II) – opinie Europuls appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Uniunea Europeană și emergența unei arhitecturi comune de informații. Implicații pentru România (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
* „Cel mai mare dușman al analizei de intelligence nu este dezinformarea, ci presupunerile pe care nu le […] The post Uniunea Europeană și emergența unei arhitecturi comune de informații. Implicații pentru România (Corneliu PIVARIU) appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Dan Armeanu (Vicepreședinte ASF): Activele sistemului de pensii private au trecut de pragul istoric de 200 miliarde lei, în luna noiembrie 2025 # Financial Intelligence
Articol transmis de Dan Armeanu, Vicepreședinte ASF Sistemul de pensii private din România a înregistrat o performanță istorică […] The post Dan Armeanu (Vicepreședinte ASF): Activele sistemului de pensii private au trecut de pragul istoric de 200 miliarde lei, în luna noiembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:30
Meta Estate Trust a realizat venituri totale de 20,73 milioane lei și un profit net de 7,43 milioane lei, în primele nouă luni # Financial Intelligence
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding activă în sectorul imobiliar și în piața de […] The post Meta Estate Trust a realizat venituri totale de 20,73 milioane lei și un profit net de 7,43 milioane lei, în primele nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Voturile date de 573 de reprezentanți ai furnizorilor și ai retailerilor pentru candidaturile depuse la ediţia cu numărul 20 […] The post Premiile PIAŢA #20: 30 de companii câştigătoare. Două, în premieră appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Compania de tehnologie 2Performant – dezvoltatorul BusinessLeague.com, anunță consolidarea echipei de conducere prin numirea Anei Opriță ca Deputy CEO, cooptarea Mihaelei Bourceanu în poziţia […] The post 2Performant anunță numirea Anei Opriță ca Deputy CEO appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Warren Buffett a condus Berkshire Hathaway, încă dinainte ca Sam Altman, Elon Musk și Mark Zuckerberg să se nască; Ce l-a ținut pe miliardarul de 95 de ani în activitate mai bine de șase decenii? # Financial Intelligence
Miliardarul Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, se numără printre cei care cunosc sentimentul de satisfacție […] The post Warren Buffett a condus Berkshire Hathaway, încă dinainte ca Sam Altman, Elon Musk și Mark Zuckerberg să se nască; Ce l-a ținut pe miliardarul de 95 de ani în activitate mai bine de șase decenii? appeared first on Financial Intelligence.
09:50
AEI cere măsuri pentru prevenirea exploziilor de gaze; Asociația solicită adoptarea de urgență a unei Ordonanțe pentru implementarea Sistemului de Comunicare Național „SapăSigur” și lansează o petiție publică pentru susținerea proiectului # Financial Intelligence
Au trecut peste 30 de zile de la explozia din Rahova, iar lipsa unor măsuri clare din partea […] The post AEI cere măsuri pentru prevenirea exploziilor de gaze; Asociația solicită adoptarea de urgență a unei Ordonanțe pentru implementarea Sistemului de Comunicare Național „SapăSigur” și lansează o petiție publică pentru susținerea proiectului appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Istoria ne-a arătat că inflația este cea mai perfidă amenințare economică la adresa bunăstării națiunilor, cu efecte redistributive […] The post Vârfuri de inflație și opțiuni de politică monetară (Cosmin Marinescu) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Deteriorarea încrederii consumatorilor exprimă perspective nefavorabile pentru economia SUA pe termen scurt (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Încrederea consumatorilor din SUA (prima economie a lumii, cu o pondere de peste 26% în […] The post Deteriorarea încrederii consumatorilor exprimă perspective nefavorabile pentru economia SUA pe termen scurt (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Sphera Franchise Group raportează vânzări de 1,15 miliarde lei, în primele nouă luni din 2025 # Financial Intelligence
Grupul Sphera Franchise Group a raportat vânzări totale de 1.151,1 mil.lei, în primele nouă luni, în creștere cu […] The post Sphera Franchise Group raportează vânzări de 1,15 miliarde lei, în primele nouă luni din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Silvia Buicănescu, Depozitarul Central: BVB a devenit un pilon esențial al economiei românești, facilitând accesul la capital pentru companii # Financial Intelligence
“În cadrul Grupului BVB, Depozitarul Central are un rol fundamental în asigurarea unei piețe de capital transparente, eficiente […] The post Silvia Buicănescu, Depozitarul Central: BVB a devenit un pilon esențial al economiei românești, facilitând accesul la capital pentru companii appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
07:20
Viktor Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul; Sprijinul continuu al UE pentru Kiev este „pur și simplu o nebunie” # Financial Intelligence
Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige împotriva invaziei rusești în curs, iar sprijinul financiar continuu al UE […] The post Viktor Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul; Sprijinul continuu al UE pentru Kiev este „pur și simplu o nebunie” appeared first on Financial Intelligence.
07:20
SUA caută activ pe cineva care să-l înlocuiască pe Zelensky, spune fostul premier ucrainean Azarov (agenţia rusă TASS) # Financial Intelligence
Potrivit acestuia, este greu de prevăzut cum se vor desfășura evenimentele dacă Zelensky demisionează Statele Unite caută un […] The post SUA caută activ pe cineva care să-l înlocuiască pe Zelensky, spune fostul premier ucrainean Azarov (agenţia rusă TASS) appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Economia Japoniei se contractă pentru prima dată în ultimele șase trimestre, din cauza tarifelor # Financial Intelligence
PIB-ul din trimestrul al treilea se contractă cu 1,8% anualizat, față de prognoza de 2,5% Consumul încetinește la […] The post Economia Japoniei se contractă pentru prima dată în ultimele șase trimestre, din cauza tarifelor appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Greenpeace semnalează reluarea exporturilor de uraniu reprocesat din Franţa către Rusia # Financial Intelligence
ONG-ul ecologist Greenpeace a denunţat duminică “intensificarea” comerţului nuclear dintre Franţa şi Rusia, în pofida războiului din Ucraina, […] The post Greenpeace semnalează reluarea exporturilor de uraniu reprocesat din Franţa către Rusia appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Israel: Înaintea unui vot la ONU, premierul Netanyahu reiterează opoziţia sa faţă de orice stat palestinian # Financial Intelligence
Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi mai mulţi dintre miniştrii săi şi-au reiterat opoziţia faţă de un stat palestinian, […] The post Israel: Înaintea unui vot la ONU, premierul Netanyahu reiterează opoziţia sa faţă de orice stat palestinian appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Pământuri rare: Washingtonul “speră” să finalizeze acordul cu Beijingul până la sfârşitul lui noiembrie # Financial Intelligence
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi-a exprimat duminică “speranţa” ca acordul dintre Statele Unite şi China privind […] The post Pământuri rare: Washingtonul “speră” să finalizeze acordul cu Beijingul până la sfârşitul lui noiembrie appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Nicuşor Dan declarară că trebuie micşorate pensiile magistraţilor, în raport cu salariul: Nu e nevoie de o modificare a Constituţiei # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan declară că trebuie micşorate pensiile magistraţilor, în raport cu salariul, dar că nu este necesară […] The post Nicuşor Dan declarară că trebuie micşorate pensiile magistraţilor, în raport cu salariul: Nu e nevoie de o modificare a Constituţiei appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA: Trump susţine în final votul în Camera Reprezentanţilor pentru publicarea dosarului Epstein # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că susţine votul în Camera Reprezentanţilor SUA pentru publicarea dosarului despre […] The post SUA: Trump susţine în final votul în Camera Reprezentanţilor pentru publicarea dosarului Epstein appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:30
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în […] The post Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău decât acum şase luni appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Romina Gingașu finalizează un program special în Leadership la Georgetown University din Washington D.C., în colaborare cu Mannheim University din Germania # Financial Intelligence
Romina Gingașu, care își dorește să se perfecționeze în leadership, comunicare strategică și diplomație publică, a finalizat recent […] The post Romina Gingașu finalizează un program special în Leadership la Georgetown University din Washington D.C., în colaborare cu Mannheim University din Germania appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Papa Leon al XIV-lea a condamnat duminică sărăcia, îndemnând liderii mondiali și catolicii să se apropie de persoanele […] The post Papa îndeamnă liderii să nu-i abandoneze pe cei săraci appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Ucraina și Grecia semnează un acord cu SUA privind furnizarea de gaze naturale pentru a asigura aprovizionarea pe perioada iernii # Financial Intelligence
Grecia va furniza GNL din SUA din decembrie până în martie 2026 Ucraina și-a asigurat importurile de gaz […] The post Ucraina și Grecia semnează un acord cu SUA privind furnizarea de gaze naturale pentru a asigura aprovizionarea pe perioada iernii appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Miliardarul Abramovich afirmă că ancheta din Jersey este nefondată și ilegală # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al miliardarului rus Roman Abramovich a declarat duminică că ancheta penală deschisă împotriva sa de […] The post Miliardarul Abramovich afirmă că ancheta din Jersey este nefondată și ilegală appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Alegeri la Primăria Capitalei 2025/ Eugen Teodorovici candideză ca independent la Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus duminică, la Biroul Electoral Municipal, candidatura la Primăria Capitalei. Acesta […] The post Alegeri la Primăria Capitalei 2025/ Eugen Teodorovici candideză ca independent la Primăria Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Ucraina a încheiat cu Grecia au acord pentru a achiziţiona gaz american ce va fi livrat prin coridorul vertical # Financial Intelligence
Ucraina şi Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) americane […] The post Ucraina a încheiat cu Grecia au acord pentru a achiziţiona gaz american ce va fi livrat prin coridorul vertical appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Serbia: Preşedintele Vucic promite o soluţie pentru compania petrolieră NIS, afectată de sancţiunile americane # Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică găsirea în cel mult o săptămână a unei soluţii pentru a […] The post Serbia: Preşedintele Vucic promite o soluţie pentru compania petrolieră NIS, afectată de sancţiunile americane appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
13:40
Consiliul Concurenţei: Mărcile proprii, tot mai multe în România; adaosul comercial la acestea e mai mare # Financial Intelligence
Ponderea mărcilor proprii pe piaţa locală este pe trend crescător, cu valori peste media calculată la nivelul ţărilor […] The post Consiliul Concurenţei: Mărcile proprii, tot mai multe în România; adaosul comercial la acestea e mai mare appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: Fac un pas imens înainte, mă întorc unde am crescut # Financial Intelligence
Fostul premier Marcel Ciolacu și-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Județean, pentru funcția de președinte al Consiliului […] The post Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: Fac un pas imens înainte, mă întorc unde am crescut appeared first on Financial Intelligence.
12:00
BCE pregăteşte simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici şi reducerea cerinţelor de capital # Financial Intelligence
Frank Elderson, membru al Boardului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), a anunţat că sprijină simplificarea reglementărilor pentru […] The post BCE pregăteşte simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici şi reducerea cerinţelor de capital appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Trump a sugerat că a luat o decizie cu privire la operațiunile militare din Venezuela (CNN) # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a sugerat că a luat o decizie cu privire la cursul de acțiune în Venezuela, […] The post Trump a sugerat că a luat o decizie cu privire la operațiunile militare din Venezuela (CNN) appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Dumitru Chisăliță: 30 de zile, 7 explozii, 4 morți. România arde, soluțiile întârzie # Financial Intelligence
În mai puțin de treizeci de zile, România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii și […] The post Dumitru Chisăliță: 30 de zile, 7 explozii, 4 morți. România arde, soluțiile întârzie appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Ludovic Orban: Cei de la USR folosesc abuziv imaginea lui Nicușor Dan și or să îi enerveze pe simpatizanții președintelui # Financial Intelligence
Consilierul prezidențial Ludovic Orban acuză USR că se folosește de imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru […] The post Ludovic Orban: Cei de la USR folosesc abuziv imaginea lui Nicușor Dan și or să îi enerveze pe simpatizanții președintelui appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.