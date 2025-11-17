Sporul natural al populației României s-a menținut negativ

Veridica.ro, 17 noiembrie 2025 10:20

În septembrie, numărul nașterilor și cel al deceselor a crescut atât față de luna septembrie 2024, cât și față de luna precedentă.

Acum 30 minute
10:20
10:10
Dronele ruseşti atacă masiv regiunea Odesa Veridica.ro
Au fost avariate infrastructura energetică şi portuară
Acum o oră
09:40
Mesaj RO-ALERT cu privire la apropierea mai multor ținte de granița României Veridica.ro
Mai multe apeluri la 112 au semnalat zgomote puternice specifice unor bombardamente în apropierea malului Dunării.
Acum 2 ore
09:00
Rusii lovesc cu rachete o zonă rezidenţială din Harkov Veridica.ro
Alte două comunităţi din regiune au rămas fără curent în urma unui atac rusesc anterior
09:00
Președintele afirmă că decizia de anulare a alegerilor a fost „perfect justificată” Veridica.ro
Nicușor Dan susține că autoritățile au probe suficiente pentru a dovedi interferența rusă în procesul electoral.
Acum 24 ore
10:50
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, implicată într-un proiect al Administrației Prezidențiale Veridica.ro
Mirabela Grădinaru va participa la seria de evenimente cu caracter social „România în lumină”.
Ieri
08:50
Guvernul a aprobat continuarea investițiilor finanțate prin PNRR, pentru peste 5.000 de proiecte Veridica.ro
Valoarea totală a sumelor admise depăşeşte 26 de miliarde de lei.
07:40
Un nou sondaj îl dă pe Daniel Băluță favorit în alegerile pentru Bucureşti Veridica.ro
Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) se află la egalitate pe locurile 2-3.
07:00
RCA obligatoriu pentru trotinete şi biciclete electrice Veridica.ro
Sancțiunile pentru nerespectarea prevederii pot ajunge la 2.000 de lei.
15 noiembrie 2025
16:40
Diana Șoșoacă, o nouă vizită în Rusia Veridica.ro
Ea participă la cel de-al doilea Congres BRICS – Europa, alături de „lideri politici, experți și reprezentanți ai mai multor state”.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
BNR anticipează că inflația va ajunge la 9,6% la finalul anului Veridica.ro
Ea se va stabiliza la aproape 3 procente abia în 2027.
09:10
FMI solicită României să execute complet consolidarea fiscală Veridica.ro
România nu are în derulare un acord de finanțare cu FMI, însă instituția evaluează anual evoluția economiei românești.
14 noiembrie 2025
20:40
România, printre statele europene cu scădere economică în trimestrul trei al anului Veridica.ro
Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2%, comparativ cu trimestrul precedent.
20:20
România lansează programul „Susținerea educației în limba română în Ucraina” Veridica.ro
Copiii din clasele I și a II-a din școlile din Ucraina cu predare în limba română vor primi o bursă de 2.000 de lei.
20:10
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE Veridica.ro
Vladimir Lipaev, chemat să dea explicații pentru drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie.
18:40
Ne cad avioanele și nu știm - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (41) Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
18:30
Propaganda rusă, preocupată de implicarea României în război Veridica.ro
Rusia este tot mai atentă la România, despre care presa de propaganda scrie că ar fi tot mai implicată în războiul din Ucraina. Presa pro-Kremlin mai scrie și că ucrainenii se bombardează singuri.
16:30
Ziua în care aflăm de la Inteligența Superficială ce dimensiune are Președintele Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 46
11:30
FAKE NEWS: România va intra în război Veridica.ro
O agenție de știri și siteuri care au mai publicat fake news au scris că ministrul român al Apărării ar fi avertizat că România va intra în război. „Declarația” a fost inventată; în realitate, ministrul a spus că va fi pace.
13 noiembrie 2025
19:30
UE direcționează fonduri noi către Ucraina pentru Naftogaz Veridica.ro
Principalele bănci de dezvoltare din Europa și compania energetică ucraineană Naftogaz au semnat joi un acord pentru a furniza sute de milioane de euro pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei, pe fondul atacurilor continue asupra infrastructurii sale din partea Rusiei.
18:50
Procurorul UE închide ancheta privind presupusa utilizare abuzivă de fonduri de către PPE Veridica.ro
Organismul de supraveghere a fraudei din partea UE i-a absolvit pe liderul popularilor europeni, Manfred Weber, și pe consilierii săi de utilizarea abuzivă a fondurilor în alegerile din 2019.
18:50
Franța ridică interdicția de călătorie pentru CEO-ul Telegram Veridica.ro
Supravegherea judiciară aplicată antreprenorului de pe rețelele sociale și interdicția de a părăsi Franța fără autorizație au fost ridicate de instanțe.
18:30
Guvernul de coaliție german a aprobat un nou plan de serviciu militar Veridica.ro
După luni de dezbateri, guvernul de coaliție a convenit asupra unui nou mecanism de creștere a numărului de soldați care include opțiunea de înrolare obligatorie parțială.
18:00
Noul premier ceh este în conflict de interese Veridica.ro
Premierul ales ceh, milionarul populist Andrej Babis, refuză să vândă imperiul său comercial pe fondul unei dispute privind conflictul de interese.
17:40
România și Ucraina vor forma un grup de lucru pentru învățământul în limba maternă Veridica.ro
Țara noastră va derula, de asemenea, programe de învățare a limbii române pentru diverse comunități din R. Moldova.
17:30
PNRR-ul revizuit al României a fost aprobat la Bruxelles Veridica.ro
Noul plan are o valoare de 21,41 miliarde de euro.
17:00
FAKE NEWS: În Moldova sunt edificate monumente naziste Veridica.ro
În Republica Moldova a fost edificat un monument pentru naziști, potrivit propagandei ruse, care se referă la un monument dedicat militarilor români căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial.
13:20
Victime la Harkov într-un nou atac rusesc asupra Ucrainei Veridica.ro
Autorităţile acuză din nou atacarea unor zone civile.
12:50
Vladimir Putin își ascunde adevărata locație din motive de securitate Veridica.ro
O anchetă de presă arată că liderul de la Kremlin se mută în birouri identice din trei locuri diferite.
11:40
S-a încheiat cel mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite Veridica.ro
Preşedintele Trump a semnat o lege a Congresului care permite reluarea activităţii în agenţiile federale.
11:00
Franţa marchează 10 ani de la cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria sa. Veridica.ro
Vor fi momente de reculegere în cele trei locuri din Paris vizate de comandourile islamiste.
09:10
AUR a depus moțiuni simple împotriva miniștrilor energiei și transporturilor Veridica.ro
Opoziția suveranistă acuză conducerea celor două ministere de neglijență și ineficiență.
09:00
Autorităţile israeliene condamnă atacurilor coloniştilor evrei asupra palestinienilor din Cisiordania Veridica.ro
Secretarul de stat american avertizează că violenţele pot dăuna procesului de pace din Gaza
08:50
Premierul R. Moldova vine astăzi la București Veridica.ro
Este prima vizită externă a lui Alexandru Munteanu de la preluarea mandatului.
08:50
Nicușor Dan i-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele adresate poporului român Veridica.ro
Liderul de la Casa Albă a spus că „românii sunt un popor grozav”.
12 noiembrie 2025
21:20
Schimbarea numelui Pentagonului va costa 2 miliarde de dolari Veridica.ro
Directiva președintelui Donald Trump de a schimba numele Departamentului Apărării în Departamentul de Război ar putea costa până la 2 miliarde de dolari, potrivit a șase persoane care au cunoștință despre costurile potențiale.
21:00
Regele Felipe al Spaniei vizitează China Veridica.ro
Regele Spaniei Felipe al VI-lea și președintele Chinei Xi Jinping au semnat miercuri acorduri privind schimburile lingvistice și alte domenii, ambele părți promițând să își consolideze cooperarea.
20:20
Franța renunță pentru moment la reforma contestată a pensiilor Veridica.ro
Premierul speră să obțină astfel sprijinul stângii moderate pentru adoptarea bugetului.
19:40
Donald Trump cere iertarea lui Beniamin Netanyahu de acuzațiile de corupție Veridica.ro
Donald Trump a reiterat cererea adresată președintelui Israelului, Isaac Herzog, de grațiere pentru Benjamin Netanyahu , care este judecat în trei cazuri separate de corupție.
19:30
Kenya susține că peste 200 de cetățeni ai săi luptă pentru Rusia în războiul din Ucraina Veridica.ro
Kenya a anunțat miercuri că peste 200 de cetățeni ai săi luptă pentru Rusia în războiul purtat de Moscova în Ucraina și că agențiile de recrutare continuă să lucreze activ pentru a atrage mai mulți kenyeni în conflict.
19:30
Eurogrup discută folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei Veridica.ro
Ministrul francez de finanțe spune că în UE există o viziune comună în această privință.
19:00
Marea Britanie a încercat să deschidă o cale de dialog cu Putin Veridica.ro
Kremlinul spune că au existat discuții dar fără rezultat.
18:30
Rusia se declară gata să reia discuțiile cu Ucraina la Istanbul Veridica.ro
Părțile se acuză reciproc de blocarea negocierilor de pace.
17:40
Democrații din Congresul SUA publică noi documente despre Donald Trump în scandalul Epstein Veridica.ro
Unul din email-urile publicate susține că Trump știa despre relațiile lui Epstein cu fete minore
16:50
Zelenski cere demiterea a doi miniștri în urma scandalului de corupție în energie Veridica.ro
Organismele anti-corupție au descoperit un caz de luare de mită de 100 de milioane de dolari cu implicarea unor responsabili de rang înalt
16:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Moscova îi va judeca pe criminalii de război ucraineni Veridica.ro
Occidentul a renunțat la ideea tribunalului împotriva Rusiei învingătoare, în timp ce Moscova se pregătește să judece naționaliștii ucraineni, potrivit presei pro-Kremlin.
13:40
Vânătoare de oameni la Sarajevo, în timpul războiului Veridica.ro
Procurorii din Milano au deschis o anchetă privind italienii care ar fi plătit membri ai armatei sârbe bosniace pentru călătorii la Sarajevo, astfel încât aceștia să poată ucide cetățeni în timpul asediului de patru ani al orașului, în anii 1990.
12:50
Nicuşor Dan a prezentat strategia națională de apărare Veridica.ro
Documentul urmează a fi avizat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în 24 noiembrie, după care va fi prezentat Parlamentului.
10:50
Salariul mediu net a crescut la 5.443 lei, în septembrie Veridica.ro
Comparativ cu luna septembrie a anului trecut, salariul mediu net a crescut cu peste 4 procente.
10:40
Social-democratul Daniel Băluţă, prima opţiune a bucureştenilor pentru funcţia de primar Veridica.ro
Pe locul doi se află candidatul liberal Ciprian Ciucu.
