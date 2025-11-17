Campanie de dezinformări împotriva primarului ales al New York-ului

Veridica.ro, 17 noiembrie 2025 21:00

Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.

Acum 30 minute
21:00
Acum 2 ore
19:40
Moțiunile simple depuse de opoziție au fost respinse Veridica.ro
AUR a depus, săptămâna trecută, două moțiuni împotriva miniștrilor energiei și transporturilor.
Acum 4 ore
18:50
Coreea de Sud propune negocieri cu Coreea de Nord privind linia de demarcație militară Veridica.ro
Coreea de Sud a propus discuții cu Coreea de Nord pentru a clarifica linia de demarcație și a atenua tensiunile militare, declarând luni că intruziunile repetate la frontieră ale soldaților nord-coreeni au stârnit îngrijorări cu privire la un conflict armat.
18:00
Merz exclude un guvern minoritar pe fondul tensiunilor din coaliție Veridica.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a respins speculațiile conform cărora ar putea abandona coaliția de guvernământ cu social-democrații și conduce un guvern minoritar, promițând să rămână în alianță în ciuda tensiunilor persistente.
17:40
Fostul lider al Bangladeshului, Sheikh Hasina, condamnată la moarte Veridica.ro
Fostul prim-ministru al Bangladeshului a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității, în urma reprimării protestelor conduse de studenți, care au dus la înlăturarea sa din funcție.
Acum 6 ore
17:20
Sabotaj pe calea ferată din Polonia Veridica.ro
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk , a descris explozia pe o secțiune a liniei de cale ferată folosită pentru livrări către Ucraina drept un „act de sabotaj fără precedent” care ar fi putut duce la un dezastru.
17:00
Ucraina va primi 100 de avioane Rafale Veridica.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că a semnat un acord cu Franța pentru a obține 100 de avioane de război Rafale, în cadrul încercării sale de a consolida capacitatea militară pe termen lung a țării de a lupta împotriva invaziei Rusiei.
16:50
România, ultimul loc în UE la ponderea tinerilor absolvenți de învățământ terțiar Veridica.ro
Țara noastră se poziționează mai slab și decât state din afara UE, precum Bosnia și Herțegovina, Serbia sau Turcia.
Acum 8 ore
15:10
Primele 100 de zile de mandat pentru Karol Nawrocki: Trump ca model Veridica.ro
În primele sale o sută de zile de mandat, noul președinte al Poloniei s-a dovedit a fi atât un luptător, cât și un tactician. Rămâne de văzut dacă este și un om de stat.
Acum 12 ore
12:20
FAKE NEWS: Conducerea României alungă investitorii străini Veridica.ro
Investitorii străini se retrag din România, pe fondul eșecurilor guvernului Bolojan și ale președintelui Nicușor Dan, susține propaganda suveranistă.
12:10
Trump se răzgândeşte în privinţa publicării dosarului Epstein Veridica.ro
Preşedintele şi-a dat acordul după ce s-a împotrivit multă vreme
11:00
Revoluţia de Catifea aniversată cu proteste împotriva liderilor actuali Veridica.ro
Premierii Cehiei şi Slovaciei sunt acuzaţi de trădare a moştenirii democratice
10:20
Sporul natural al populației României s-a menținut negativ Veridica.ro
În septembrie, numărul nașterilor și cel al deceselor a crescut atât față de luna septembrie 2024, cât și față de luna precedentă.
10:10
Dronele ruseşti atacă masiv regiunea Odesa Veridica.ro
Au fost avariate infrastructura energetică şi portuară
09:40
Mesaj RO-ALERT cu privire la apropierea mai multor ținte de granița României Veridica.ro
Mai multe apeluri la 112 au semnalat zgomote puternice specifice unor bombardamente în apropierea malului Dunării.
09:00
Rusii lovesc cu rachete o zonă rezidenţială din Harkov Veridica.ro
Alte două comunităţi din regiune au rămas fără curent în urma unui atac rusesc anterior
09:00
Președintele afirmă că decizia de anulare a alegerilor a fost „perfect justificată” Veridica.ro
Nicușor Dan susține că autoritățile au probe suficiente pentru a dovedi interferența rusă în procesul electoral.
Ieri
10:50
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, implicată într-un proiect al Administrației Prezidențiale Veridica.ro
Mirabela Grădinaru va participa la seria de evenimente cu caracter social „România în lumină”.
08:50
Guvernul a aprobat continuarea investițiilor finanțate prin PNRR, pentru peste 5.000 de proiecte Veridica.ro
Valoarea totală a sumelor admise depăşeşte 26 de miliarde de lei.
07:40
Un nou sondaj îl dă pe Daniel Băluță favorit în alegerile pentru Bucureşti Veridica.ro
Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) se află la egalitate pe locurile 2-3.
07:00
RCA obligatoriu pentru trotinete şi biciclete electrice Veridica.ro
Sancțiunile pentru nerespectarea prevederii pot ajunge la 2.000 de lei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Diana Șoșoacă, o nouă vizită în Rusia Veridica.ro
Ea participă la cel de-al doilea Congres BRICS – Europa, alături de „lideri politici, experți și reprezentanți ai mai multor state”.
09:20
BNR anticipează că inflația va ajunge la 9,6% la finalul anului Veridica.ro
Ea se va stabiliza la aproape 3 procente abia în 2027.
09:10
FMI solicită României să execute complet consolidarea fiscală Veridica.ro
România nu are în derulare un acord de finanțare cu FMI, însă instituția evaluează anual evoluția economiei românești.
14 noiembrie 2025
20:40
România, printre statele europene cu scădere economică în trimestrul trei al anului Veridica.ro
Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2%, comparativ cu trimestrul precedent.
20:20
România lansează programul „Susținerea educației în limba română în Ucraina” Veridica.ro
Copiii din clasele I și a II-a din școlile din Ucraina cu predare în limba română vor primi o bursă de 2.000 de lei.
20:10
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE Veridica.ro
Vladimir Lipaev, chemat să dea explicații pentru drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie.
18:40
Ne cad avioanele și nu știm - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (41) Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
18:30
Propaganda rusă, preocupată de implicarea României în război Veridica.ro
Rusia este tot mai atentă la România, despre care presa de propaganda scrie că ar fi tot mai implicată în războiul din Ucraina. Presa pro-Kremlin mai scrie și că ucrainenii se bombardează singuri.
16:30
Ziua în care aflăm de la Inteligența Superficială ce dimensiune are Președintele Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 46
11:30
FAKE NEWS: România va intra în război Veridica.ro
O agenție de știri și siteuri care au mai publicat fake news au scris că ministrul român al Apărării ar fi avertizat că România va intra în război. „Declarația” a fost inventată; în realitate, ministrul a spus că va fi pace.
13 noiembrie 2025
19:30
UE direcționează fonduri noi către Ucraina pentru Naftogaz Veridica.ro
Principalele bănci de dezvoltare din Europa și compania energetică ucraineană Naftogaz au semnat joi un acord pentru a furniza sute de milioane de euro pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei, pe fondul atacurilor continue asupra infrastructurii sale din partea Rusiei.
18:50
Procurorul UE închide ancheta privind presupusa utilizare abuzivă de fonduri de către PPE Veridica.ro
Organismul de supraveghere a fraudei din partea UE i-a absolvit pe liderul popularilor europeni, Manfred Weber, și pe consilierii săi de utilizarea abuzivă a fondurilor în alegerile din 2019.
18:50
Franța ridică interdicția de călătorie pentru CEO-ul Telegram Veridica.ro
Supravegherea judiciară aplicată antreprenorului de pe rețelele sociale și interdicția de a părăsi Franța fără autorizație au fost ridicate de instanțe.
18:30
Guvernul de coaliție german a aprobat un nou plan de serviciu militar Veridica.ro
După luni de dezbateri, guvernul de coaliție a convenit asupra unui nou mecanism de creștere a numărului de soldați care include opțiunea de înrolare obligatorie parțială.
18:00
Noul premier ceh este în conflict de interese Veridica.ro
Premierul ales ceh, milionarul populist Andrej Babis, refuză să vândă imperiul său comercial pe fondul unei dispute privind conflictul de interese.
17:40
România și Ucraina vor forma un grup de lucru pentru învățământul în limba maternă Veridica.ro
Țara noastră va derula, de asemenea, programe de învățare a limbii române pentru diverse comunități din R. Moldova.
17:30
PNRR-ul revizuit al României a fost aprobat la Bruxelles Veridica.ro
Noul plan are o valoare de 21,41 miliarde de euro.
17:00
FAKE NEWS: În Moldova sunt edificate monumente naziste Veridica.ro
În Republica Moldova a fost edificat un monument pentru naziști, potrivit propagandei ruse, care se referă la un monument dedicat militarilor români căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial.
13:20
Victime la Harkov într-un nou atac rusesc asupra Ucrainei Veridica.ro
Autorităţile acuză din nou atacarea unor zone civile.
12:50
Vladimir Putin își ascunde adevărata locație din motive de securitate Veridica.ro
O anchetă de presă arată că liderul de la Kremlin se mută în birouri identice din trei locuri diferite.
11:40
S-a încheiat cel mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite Veridica.ro
Preşedintele Trump a semnat o lege a Congresului care permite reluarea activităţii în agenţiile federale.
11:00
Franţa marchează 10 ani de la cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria sa. Veridica.ro
Vor fi momente de reculegere în cele trei locuri din Paris vizate de comandourile islamiste.
09:10
AUR a depus moțiuni simple împotriva miniștrilor energiei și transporturilor Veridica.ro
Opoziția suveranistă acuză conducerea celor două ministere de neglijență și ineficiență.
09:00
Autorităţile israeliene condamnă atacurilor coloniştilor evrei asupra palestinienilor din Cisiordania Veridica.ro
Secretarul de stat american avertizează că violenţele pot dăuna procesului de pace din Gaza
08:50
Premierul R. Moldova vine astăzi la București Veridica.ro
Este prima vizită externă a lui Alexandru Munteanu de la preluarea mandatului.
08:50
Nicușor Dan i-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele adresate poporului român Veridica.ro
Liderul de la Casa Albă a spus că „românii sunt un popor grozav”.
12 noiembrie 2025
21:20
Schimbarea numelui Pentagonului va costa 2 miliarde de dolari Veridica.ro
Directiva președintelui Donald Trump de a schimba numele Departamentului Apărării în Departamentul de Război ar putea costa până la 2 miliarde de dolari, potrivit a șase persoane care au cunoștință despre costurile potențiale.
21:00
Regele Felipe al Spaniei vizitează China Veridica.ro
Regele Spaniei Felipe al VI-lea și președintele Chinei Xi Jinping au semnat miercuri acorduri privind schimburile lingvistice și alte domenii, ambele părți promițând să își consolideze cooperarea.
20:20
Franța renunță pentru moment la reforma contestată a pensiilor Veridica.ro
Premierul speră să obțină astfel sprijinul stângii moderate pentru adoptarea bugetului.
