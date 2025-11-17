Campanie de dezinformări împotriva primarului ales al New York-ului
Veridica.ro, 17 noiembrie 2025 21:00
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
• • •
AUR a depus, săptămâna trecută, două moțiuni împotriva miniștrilor energiei și transporturilor.
Coreea de Sud propune negocieri cu Coreea de Nord privind linia de demarcație militară # Veridica.ro
Coreea de Sud a propus discuții cu Coreea de Nord pentru a clarifica linia de demarcație și a atenua tensiunile militare, declarând luni că intruziunile repetate la frontieră ale soldaților nord-coreeni au stârnit îngrijorări cu privire la un conflict armat.
Cancelarul german Friedrich Merz a respins speculațiile conform cărora ar putea abandona coaliția de guvernământ cu social-democrații și conduce un guvern minoritar, promițând să rămână în alianță în ciuda tensiunilor persistente.
Fostul prim-ministru al Bangladeshului a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității, în urma reprimării protestelor conduse de studenți, care au dus la înlăturarea sa din funcție.
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk , a descris explozia pe o secțiune a liniei de cale ferată folosită pentru livrări către Ucraina drept un „act de sabotaj fără precedent” care ar fi putut duce la un dezastru.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că a semnat un acord cu Franța pentru a obține 100 de avioane de război Rafale, în cadrul încercării sale de a consolida capacitatea militară pe termen lung a țării de a lupta împotriva invaziei Rusiei.
Țara noastră se poziționează mai slab și decât state din afara UE, precum Bosnia și Herțegovina, Serbia sau Turcia.
În primele sale o sută de zile de mandat, noul președinte al Poloniei s-a dovedit a fi atât un luptător, cât și un tactician. Rămâne de văzut dacă este și un om de stat.
Investitorii străini se retrag din România, pe fondul eșecurilor guvernului Bolojan și ale președintelui Nicușor Dan, susține propaganda suveranistă.
Preşedintele şi-a dat acordul după ce s-a împotrivit multă vreme
Premierii Cehiei şi Slovaciei sunt acuzaţi de trădare a moştenirii democratice
În septembrie, numărul nașterilor și cel al deceselor a crescut atât față de luna septembrie 2024, cât și față de luna precedentă.
Au fost avariate infrastructura energetică şi portuară
Mai multe apeluri la 112 au semnalat zgomote puternice specifice unor bombardamente în apropierea malului Dunării.
Alte două comunităţi din regiune au rămas fără curent în urma unui atac rusesc anterior
Nicușor Dan susține că autoritățile au probe suficiente pentru a dovedi interferența rusă în procesul electoral.
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, implicată într-un proiect al Administrației Prezidențiale # Veridica.ro
Mirabela Grădinaru va participa la seria de evenimente cu caracter social „România în lumină”.
Guvernul a aprobat continuarea investițiilor finanțate prin PNRR, pentru peste 5.000 de proiecte # Veridica.ro
Valoarea totală a sumelor admise depăşeşte 26 de miliarde de lei.
Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) se află la egalitate pe locurile 2-3.
Sancțiunile pentru nerespectarea prevederii pot ajunge la 2.000 de lei.
Ea participă la cel de-al doilea Congres BRICS – Europa, alături de „lideri politici, experți și reprezentanți ai mai multor state”.
Ea se va stabiliza la aproape 3 procente abia în 2027.
România nu are în derulare un acord de finanțare cu FMI, însă instituția evaluează anual evoluția economiei românești.
Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2%, comparativ cu trimestrul precedent.
Copiii din clasele I și a II-a din școlile din Ucraina cu predare în limba română vor primi o bursă de 2.000 de lei.
Vladimir Lipaev, chemat să dea explicații pentru drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie.
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
Rusia este tot mai atentă la România, despre care presa de propaganda scrie că ar fi tot mai implicată în războiul din Ucraina. Presa pro-Kremlin mai scrie și că ucrainenii se bombardează singuri.
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 46
O agenție de știri și siteuri care au mai publicat fake news au scris că ministrul român al Apărării ar fi avertizat că România va intra în război. „Declarația” a fost inventată; în realitate, ministrul a spus că va fi pace.
Principalele bănci de dezvoltare din Europa și compania energetică ucraineană Naftogaz au semnat joi un acord pentru a furniza sute de milioane de euro pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei, pe fondul atacurilor continue asupra infrastructurii sale din partea Rusiei.
Procurorul UE închide ancheta privind presupusa utilizare abuzivă de fonduri de către PPE # Veridica.ro
Organismul de supraveghere a fraudei din partea UE i-a absolvit pe liderul popularilor europeni, Manfred Weber, și pe consilierii săi de utilizarea abuzivă a fondurilor în alegerile din 2019.
Supravegherea judiciară aplicată antreprenorului de pe rețelele sociale și interdicția de a părăsi Franța fără autorizație au fost ridicate de instanțe.
După luni de dezbateri, guvernul de coaliție a convenit asupra unui nou mecanism de creștere a numărului de soldați care include opțiunea de înrolare obligatorie parțială.
Premierul ales ceh, milionarul populist Andrej Babis, refuză să vândă imperiul său comercial pe fondul unei dispute privind conflictul de interese.
Țara noastră va derula, de asemenea, programe de învățare a limbii române pentru diverse comunități din R. Moldova.
Noul plan are o valoare de 21,41 miliarde de euro.
În Republica Moldova a fost edificat un monument pentru naziști, potrivit propagandei ruse, care se referă la un monument dedicat militarilor români căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial.
Autorităţile acuză din nou atacarea unor zone civile.
O anchetă de presă arată că liderul de la Kremlin se mută în birouri identice din trei locuri diferite.
Preşedintele Trump a semnat o lege a Congresului care permite reluarea activităţii în agenţiile federale.
Vor fi momente de reculegere în cele trei locuri din Paris vizate de comandourile islamiste.
Opoziția suveranistă acuză conducerea celor două ministere de neglijență și ineficiență.
Autorităţile israeliene condamnă atacurilor coloniştilor evrei asupra palestinienilor din Cisiordania # Veridica.ro
Secretarul de stat american avertizează că violenţele pot dăuna procesului de pace din Gaza
Este prima vizită externă a lui Alexandru Munteanu de la preluarea mandatului.
Liderul de la Casa Albă a spus că „românii sunt un popor grozav”.
Directiva președintelui Donald Trump de a schimba numele Departamentului Apărării în Departamentul de Război ar putea costa până la 2 miliarde de dolari, potrivit a șase persoane care au cunoștință despre costurile potențiale.
Regele Spaniei Felipe al VI-lea și președintele Chinei Xi Jinping au semnat miercuri acorduri privind schimburile lingvistice și alte domenii, ambele părți promițând să își consolideze cooperarea.
Premierul speră să obțină astfel sprijinul stângii moderate pentru adoptarea bugetului.
