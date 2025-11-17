Sat evacuat pe malul Dunării. Există risc de explozie de la o navă care transportă GPL, lovită de o dronă rusească

12:50

Se apropie sezonul rece, iar pentru mulți copii din satele județului Timiș, o geacă groasă, un trening călduros sau o pereche de încălțăminte potrivită iernii pot însemna mai mult decât un simplu dar. Cei care doresc să le aducă o bucurie copiilor pot pregăti pachete cu haine de iarnă și încălțăminte corespunzătoare vârstei copiilor și să le ducă la punctele de colectare.