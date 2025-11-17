Sat evacuat pe malul Dunării. Există risc de explozie de la o navă care transportă GPL, lovită de o dronă rusească
Timis Online, 17 noiembrie 2025 11:50
Autoritățile evacuează satul Plauru, de pe malul Dunării, după ce o navă care transportă GPL a fost lovită de o dronă rusească, în cursul unui atac de noaptea trecută.
• • •
